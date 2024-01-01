電子郵件測試軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝南

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件測試軟體可協助企業在將電子郵件傳送給收件者之前預覽和測試電子郵件，從而提高電子郵件活動的有效性並優化 ROI（投資報酬率）。該軟體提供了一個編輯平台，可以在分發之前識別電子郵件中的潛在問題。常見的錯誤檢查包括拼字、文法、格式、設計和編碼。在整個測試階段，該軟體模擬 SMTP 伺服器上的電子郵件傳送。
提議新的應用程式
Mailtrap
mailtrap.io
在將電子郵件樣本交付給客戶之前檢查並調試它們。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
AWeber
aweber.com
立即免費試用 AWeber，獲取所有解決方案來擴大您的電子郵件清單、與您的受眾互動並增加銷售額。無需信用卡。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Litmus
litmus.com
Litmus 幫助電子郵件行銷人員更有效率地工作、發現代價高昂的錯誤並加快行銷活動的績效。
Folderly
folderly.com
Foldly 是一種電子郵件送達解決方案，提供了一種全面的方法來確保完美的電子郵件送達。尋找、解決並防止電子郵件送達陷阱，並確保您的電子郵件到達收件匣資料夾。永遠不要再讓您的電子郵件成為 51% 從未到達收件匣的商業電子郵件的一部分。讓每封電子郵件發揮作用，帶來收入和商機。
Parcel
parcel.io
電子郵件編碼平台。 使用專為電子郵件設計的開發平台進行編碼、預覽和協作。 Parcel 是品牌和代理商編碼高品質電子郵件的方式。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的電子郵件和 SMS 傳送解決方案，它將強大的電子郵件行銷工具與 SMTP 中繼以及電子商務、CRM 和 CMS 系統的插件結合在一起。
Transpond
transpond.io
試試 Transpond - 易於使用的行銷套件。創建出色的通信以發送給您的客戶並發展您的業務。
Email on Acid
emailonacid.com
Email on Acid 是領先的電子郵件預部署清單，也是電子郵件行銷工作流程的可設定部分，從可訪問性檢查到電子郵件預覽。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Bouncer
usebouncer.com
電子郵件驗證和驗證服務，採用酷炫的技術和真正有愛心的人員。最容易使用，但也是最強大的。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是電子郵件測試軟體，可讓您擷取和測試電子郵件，協助您建立、測試和展示您的產品。
Reoon
reoon.com
透過自動化手動任務來提高業務效率。 Reoon 提供最好的軟體解決方案和專業工具來支援您的業務。
testRigor
testrigor.com
軟體 QA 測試人員使用 testRigor 無程式碼測試工具來建立強大的端到端功能測試。軟體測試變得簡單：無需使用程式碼即可為 Web、本機和混合行動應用程式、桌面和 API 建立跨平台測試。利用電子郵件測試、視覺測試和音訊測試內建功能。與傳統自動化測試工具相比，創建自動化測試的速度提高了 15 倍，測試維護量減少了 95%。並行執行測試並在幾分鐘（而不是幾小時）內收到結果。輕鬆與您喜愛的問題管理工具、CI/CD 工具等整合。使用 testRigor 可以輕鬆擴展您的軟體測試。最適合：希望快速增加測試自動化覆蓋範圍，同時減少維護時間的軟體團隊。 testRigor 的目標是成為唯一所需的自動...
Acymailing
acymailing.com
適用於 WordPress 和 Joomla 的新聞通訊和行銷自動化工具。使用者友善的AcyMailing 可協助您完成電子郵件行銷活動的每一步： 構思： - 測試您的內容（連結、關鍵字、圖像） - 避免您的行銷活動被視為垃圾郵件- 管理您的清單- CRM 設計： - 拖放編輯器- 動態內容插入（收件者資訊、活動...） 管理您的行銷活動： - 發送無限數量的電子郵件- 追蹤您的電子報效率- 統計資料（點擊率、潛在客戶轉換率、開啟率...） - 查看您賺了多少錢感謝您在電子報中發送的內容
Delivra
delivra.com
Delivra 專為忙碌的行銷人員打造，將透過簡單的電子郵件和簡訊行銷解決方案來擴大您的受眾。
GlockApps
glockapps.com
GlockApps 交付工具組由 3 個應用程式組成，旨在幫助您將開啟次數、點擊次數和轉換次數提高高達 41%！ Inbox Insight 使用 Inbox Insight 執行 3 項免費垃圾郵件測試，以確保您的電子郵件能夠送達客戶。您的送達率測試結果將向您顯示： ◆ 您的電子郵件在70 個種子信箱中的位置◆ 您的電子郵件驗證記錄（SPF、DKIM、rDNS 和HELO to IP） ◆ 您的IP 位址的寄件者分數◆ 您的IP 被列入黑名單◆ 您的電子郵件的垃圾郵件Google Spam Filter、Barracuda 和SpamAssassin 的得分◆ 您的電子郵件內容分析https...
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一個線上電子郵件垃圾郵件測試工具。使用免費電子郵件測試器提高您的送達率。該服務分析電子郵件的主要方面，傳回垃圾郵件分數，並使用電子郵件通訊的人工智慧熱圖預測結果。