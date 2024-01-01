電子郵件測試軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安道爾

testRigor

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軟體 QA 測試人員使用 testRigor 無程式碼測試工具來建立強大的端到端功能測試。軟體測試變得簡單：無需使用程式碼即可為 Web、本機和混合行動應用程式、桌面和 API 建立跨平台測試。利用電子郵件測試、視覺測試和音訊測試內建功能。與傳統自動化測試工具相比，創建自動化測試的速度提高了 15 倍，測試維護量減少了 95%。並行執行測試並在幾分鐘（而不是幾小時）內收到結果。輕鬆與您喜愛的問題管理工具、CI/CD 工具等整合。使用 testRigor 可以輕鬆擴展您的軟體測試。最適合：希望快速增加測試自動化覆蓋範圍，同時減少維護時間的軟體團隊。 testRigor 的目標是成為唯一所需的自動...