電子郵件範本產生器軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件範本產生器軟體為使用者提供了多種範本來建立專業的商務電子郵件。這些工具通常包括為特定行業或主題設計量身定制的預先設計的模板。此外，使用者可以使用使用者友善的拖放式 HTML 編輯器靈活地建立自己的可重複使用的電子郵件範本。無論是從頭開始還是使用預製選項，使用者都可以輕鬆自訂這些範本以符合其業務需求。某些解決方案還可能包含分析功能，允許使用者追蹤和評估其電子郵件活動的績效。
提議新的應用程式
Square
squareup.com
Square是一款綜合支付解決方案，幫助企業進行交易處理、庫存管理和銷售分析，特別適合小型商業使用。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Zoho Campaigns
zoho.com
Zoho廣告系列是一款電子郵件營銷軟體，幫助企業創建、發送及追蹤電子郵件活動，並提供分析報告功能。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款電子郵件營銷軟件，提供自動化、著陸頁和調查功能，幫助用戶管理電子郵件活動。
AWeber
aweber.com
AWeber 是一個電子郵件營銷平台，幫助企業管理和優化電子郵件廣告系列，提供自動化、分析和列表管理功能。
Flodesk
flodesk.com
Flodesk是一個電子郵件營銷平台，幫助企業創建優化的電子郵件活動並進行個性化與自動化的管理。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler是一款電子郵件插件，提供智能助手、郵件跟踪、定時發送等功能，提升郵件管理效率。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，幫助企業與受眾互動，提供自動化工具和多功能支持。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。
Drip
drip.com
Drip是一個自動營銷平台，幫助電子商務品牌推動重複購買和品牌忠誠。提供電子郵件自動化和客戶數據分析功能。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid 是一個電子郵件服務平台，幫助企業管理交易和營銷電子郵件，並提供分析與自動化工具。
Contlo
contlo.com
Contlo是一款生成式AI行銷平台，透過多通道活動、即時客戶旅程及個性化客戶互動，提高品牌的客戶參與和價值。
Beefree
beefree.io
Beefree是一個易於使用的電子郵件和登陸頁面構建工具，適合不具設計技能的用戶，支持拖放功能和豐富模板。
Stripo
stripo.email
Stripo是一個電子郵件設計平台，幫助用戶快速創建高品質、動態及互動內容的電子郵件，並與多個ESP整合。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360是一個數據驅動的營銷自動化平台，幫助企業整合客戶數據，創建個性化的營銷活動以提高客戶參與度和保留率。
Omnisend
omnisend.com
Omnisend是一個電子郵件和SMS營銷平台，專為電子商務商店提供自動化工具和分析功能，以促進業務成長。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一款電子郵件營銷平台，支持多種郵件發送服務，具有自動回覆、名單細分等功能，便於管理電子郵件活動。
Emma
myemma.com
Emma 是一款幫助行銷人員創建和發送個性化的電子郵件和簡訊行銷活動的應用程式，支援數據驅動的行銷策略。
Customerly
customerly.io
Customerly是一個客戶服務和營銷自動化平台，提供即時聊天、幫助台和CRM功能，以增強客戶關係和簡化溝通。
Sender
sender.net
Sender是一個電子郵件營銷平台，幫助企業自動化電子郵件活動，提供易用的設計工具和高級自動化功能以提升客戶參與度。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是一款專為中小企業設計的客戶關係管理應用，幫助用戶有效管理銷售行動和潛在客戶，簡化銷售流程。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一個客戶體驗和數據平台，幫助營銷人員提供個性化的跨渠道體驗並簡化決策過程。
Levitate
levitate.ai
Levitate是一款幫助小企業與客戶建立和維護關係的工具，提供自動化電子郵件、短信及調查等功能。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer是一款無代碼電子郵件和著陸頁構建器，使用戶能輕鬆創建響應式設計，並支持與多個電子郵件服務整合。
Shape Software
setshape.com
Shape 是一款專為銷售和行銷自動化設計的軟體，提供可配置的預建功能，整合業務所有面向。
Knak Templates
knak.com
Knak模板提供超過50種免費電子郵件和登陸頁模板，幫助營銷人員輕鬆創建和自定義營銷材料，無需編碼。
Kartra
home.kartra.com
卡特拉是一個綜合營銷平台，提供著陸頁、電子郵件行銷、會員網站等工具，幫助用戶管理在線銷售和營銷。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark是一個電子郵件營銷平台，幫助企業創建、管理和優化電子郵件活動，以促進與客戶的關係。
Mailjet
mailjet.com
Mailjet是一個電子郵件服務平台，幫助企業創建、發送及跟踪營銷和交易電子郵件，支持多語言和實時協作。
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件營銷工具，幫助用戶創建個性化的電子郵件，並提供自動化和分析功能。
Maool
maool.com
Maool 郵件編輯器是一款簡單易用的郵件編輯工具，支援拖放、預設模板和單擊匯出，無需編碼即可創建美觀的電子郵件。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B市場營銷軟體，幫助企業追蹤用戶行為，轉化訪客，並優化營銷活動。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey 是一款內部通信軟體，透過郵件或簡訊向員工發送更新，幫助提升員工參與度和生產力。
Magnews
magnews.it
Magnews 是一個統一平台，用於管理客戶旅程及提升客戶價值，涵蓋策略定義、旅程設計和活動執行，幫助行銷和銷售團隊協作。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon是一個全渠道營銷自動化平台，幫助零售商通過個性化信息增強顧客參與，管理跨渠道的營銷活動。
Dragit
dragit.io
Dragit是一款專業的拖放式電子郵件編輯器，幫助企業輕鬆創建美觀的電子郵件模板，提供即用服務與可嵌入的插件版本。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ是一個由AI驅動的內部通信平台，利用智能簡潔公式提升內部通信效率，幫助組織創建清晰且吸引人的消息。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail是一個電子郵件和多渠道營銷平台，幫助用戶簡化與客戶的溝通，提升電子郵件營銷效果並提供數據分析。
Privy
privy.com
Privy 是一款幫助用戶建立電子郵件名單、減少購物車放棄、發送自動電子郵件和簡訊行銷的應用程式。
Knak Enterprise
knak.com
Knak Enterprise是一個無代碼平台，幫助企業高效創建電子郵件和登陸頁，支持多用戶協作並確保品牌一致性。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一款電子郵件自動化軟件，提供個性化內容以促進參與和轉換，適用於全球品牌的市場營銷需求。
Tabular
tabular.email
Tabular是一款無代碼的電子郵件設計工具，幫助用戶輕鬆創建和自定義響應式電子郵件模板。
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo是一個電子郵件營銷工具，讓用戶創建和發送具交互式功能的電子郵件，提升轉換率和參與度。
Moosend
moosend.com
Moosend是一個電子郵件營銷自動化平台，幫助用戶創建、管理電子郵件活動及自動化行銷流程，並提供分析工具以評估營銷效果。
Postcards
designmodo.com
Postcards 是一款直觀的拖放工具，提供超過100個元件，幫助用戶快速創建各類自訂電子郵件，如促銷、電子商務及新聞資訊等。
TOPOL.io
topol.io
Topol.io是一款易於使用的電子郵件模板構建器，通過拖放界面幫助用戶創建專業外觀的電子郵件，無需編碼知識。
SmartrMail
smartrmail.com
SmartrMail 是一款電子郵件營銷工具，專為電子商務設計，能自動生成郵件並根據客戶數據發送個性化廣告。
Critical Impact
criticalimpact.com
Critical Impact 是一款電子郵件行銷應用，幫助行銷人員發送動態新聞稿、目標行銷信息、調查及簡訊。
Delivra
delivra.com
Delivra是一款電子郵件行銷平台，幫助用戶自動化和個性化行銷活動，支持多通道整合和深入分析以提升客戶參與度。
FreshMail
freshmail.com
FreshMail是一個創新的電子郵件營銷系統，提供用戶友好的界面來創建、發送和追蹤電子郵件活動。
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach是一款電子郵件營銷軟體，幫助企業簡化電子郵件活動，提供GDPR合規性和高可達性，並具有自動化與內容個性化功能。
FeedOtter
feedotter.com
進食器是一個自動化工具，幫助B2B公司通過整合內容發送提高網站流量，簡化營銷流程。
Maropost
maropost.com
Maropost是一個數字營銷平台，提供電子郵件、 SMS 和社交媒體活動的管理工具，支持個性化客戶互動和分析。
Ortto
ortto.com
Ortto是一個基於AI的營銷自動化軟體，簡化流程，提供電子郵件、SMS、推送通知和實時聊天等功能，適用於各種規模的企業。
Semplates
semplates.io
Semplates是一個創新的電子郵件模板服務，可以輕鬆創建和管理AWS SES的自動化郵件模板，並支持團隊協作，保護客戶資料安全。
RenderKu
renderku.com
RenderKu是一個電子郵件設計平台，內建設計編輯器，提供超過100種預設電子郵件範本供使用者開始使用。