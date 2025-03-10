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電子郵件範本產生器軟體為使用者提供了多種範本來建立專業的商務電子郵件。這些工具通常包括為特定行業或主題設計量身定制的預先設計的模板。此外，使用者可以使用使用者友善的拖放式 HTML 編輯器靈活地建立自己的可重複使用的電子郵件範本。無論是從頭開始還是使用預製選項，使用者都可以輕鬆自訂這些範本以符合其業務需求。某些解決方案還可能包含分析功能，允許使用者追蹤和評估其電子郵件活動的績效。
提議新的應用程式
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon是一個全渠道營銷自動化平台，幫助零售商通過個性化信息增強顧客參與，管理跨渠道的營銷活動。
Rejoiner
rejoiner.com
電子商務電子郵件行銷軟體由您可以信賴的 24x7 專家提供支援。其他電子郵件平台迫使您自己動手、聘請代理商或僱用更多全職員工。 Rejoiner 配備了嵌入您行銷團隊的電子郵件專家。減少開銷、加快執行速度並提高利潤成長。電子商務的電子郵件行銷——這就是我們所做的一切。
Nicesender
nicesender.com
電子郵件行銷平台。透過 API 實現自動化和整合。使用準備好的範本和強大的建構函式來實現簡單的電子郵件範本佈局。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360是一個數據驅動的營銷自動化平台，幫助企業整合客戶數據，創建個性化的營銷活動以提高客戶參與度和保留率。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail是一個電子郵件和多渠道營銷平台，幫助用戶簡化與客戶的溝通，提升電子郵件營銷效果並提供數據分析。
FeedOtter
feedotter.com
進食器是一個自動化工具，幫助B2B公司通過整合內容發送提高網站流量，簡化營銷流程。
Dragit
dragit.io
我們正在開發一個專業的拖放電子郵件產生器。透過我們的 Dragit 電子郵件編輯器，任何企業都可以輕鬆建立美觀且專業的電子郵件範本。您可以使用 Pro Editor，它可以直接用作服務，也可以使用可嵌入任何 SaaS 應用程式的插件版本。
Shape Software
setshape.com
Shape是專用的銷售和營銷自動化軟件，該軟件具有可為任何業務配置的預先構建功能。易於使用的接口賦予您的團隊能力，並在一個AI平台中鞏固業務的所有方面。 Shape Software為您的團隊提供了一個協作的空間，以使他們在所做的所有事情中保持一致和高效，無論是簡化您的銷售管道，吸引更多的潛在客戶與營銷序列和數字廣告，培養客戶關係，無縫溝通或跟踪項目。立即開始增長您的收入。
Critical Impact
criticalimpact.com
透過應用 Critical Impact 的創新電子郵件行銷技術，行銷人員可以輕鬆發送動態新聞通訊、有針對性的行銷訊息、調查和簡訊 (SMS)，從而產生巨大影響並獲得更大成果。
Levitate
levitate.ai
Levitate是一款幫助小企業與客戶建立和維護關係的工具，提供自動化電子郵件、短信及調查等功能。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler是一款電子郵件插件，提供智能助手、郵件跟踪、定時發送等功能，提升郵件管理效率。
Contlo
contlo.com
Contlo是一款生成式AI行銷平台，透過多通道活動、即時客戶旅程及個性化客戶互動，提高品牌的客戶參與和價值。
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款由人工智慧驅動的行銷自動化軟體，旨在簡化行銷流程並優化成果。它包含旨在增強行銷不同方面的功能，包括電子郵件和簡訊行銷、推播通知、即時聊天、潛在客戶評分等。 Ortto 擁有自己的跨平台人工智慧系統，從而確保無縫的工作流程。其人工智慧功能包括電子郵件主題行建議、電子郵件開啟率預測以及建立推播通知和簡訊期間的內容推薦。 Ortto 還提供自動即時聊天內容，其中軟體根據網站內容、過去的票證和現有說明文件產生回應。 對於更進階的操作，使用者還可以根據自己的資料訓練自訂人工智慧模型。透過這樣做，他們可以提高生成建議的準確性和相關性。 Ortto 背後的目的是透過將人工智慧功能整合到現有工作流程中來幫助行銷人員擴大影響力。這些工具旨在提高生產力並快速準確地實現活動目標。 該系統用途廣泛，旨在為各種規模的企業有效工作。
Moosend
moosend.com
Moosend是一個電子郵件營銷自動化平台，幫助用戶創建、管理電子郵件活動及自動化行銷流程，並提供分析工具以評估營銷效果。
Knak Templates
knak.com
Knak模板提供超過50種免費電子郵件和登陸頁模板，幫助營銷人員輕鬆創建和自定義營銷材料，無需編碼。
Knak Enterprise
knak.com
Knak Enterprise是一個無代碼平台，幫助企業高效創建電子郵件和登陸頁，支持多用戶協作並確保品牌一致性。
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon 是一個與 ESP 無關的電子郵件建立器平台，旨在幫助敏捷行銷團隊組織起來、優化其電子郵件製作流程，並專注於電子郵件行銷的大局。 Chamaileon 的電子郵件範本編輯器使電子郵件專業人士及其團隊能夠大規模創建令人驚嘆的品牌電子郵件體驗，而無需接觸任何程式碼。其電子郵件產生器可確保大多數電子郵件用戶端中的電子郵件 HTML 相容性。 Chamaileon 提供簡化的電子郵件製作流程，專注於您的自訂工作流程和安排：存取等級控制、基於資料夾的資產組織和權限都是內建的。 Chamaileon 由 EDMdesigner.com 團隊為您帶來，其首款產品 EDMdesigner 自 2013 年以來一直是改變行業的拖放式電子郵件編輯器。行業從耗時的電子郵件編碼。
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud 是專為精明的行銷人員和廣告商打造的單一複雜的銷售和行銷平台。我們的平台透過預測分析和大數據管理技術提供即時全通路行銷和活動優化。
Semplates
semplates.io
Semplates 是一項創新的電子郵件範本服務，可讓您和您的公司充分利用 Amazon SES - 無需編碼或使用終端。我們的使用者友善平台及其拖放編輯器可讓您建立和管理透過 AWS SES 發送的自動電子郵件的範本。這使得為適合您的品牌的交易電子郵件設計美觀、響應靈敏且個性化的模板變得輕而易舉。無縫協作是關鍵。這就是為什麼 Semplates 允許您邀請來自產品、設計和開發的團隊成員一起處理模板，從而簡化您的工作流程。為了方便管理各種客戶、環境或專案的電子郵件自動化，一個 Semplates 帳戶可以與多個 AWS 帳戶或區域連接。為了獲得更大的靈活性和效率，您甚至可以在不同的 AWS 帳戶之間移動模板。雖然 Semplates 僅提供方便簡單的電子郵件自動化接口，但資料本身僅託管在 AWS 上，Semplates 無法存取。這使得伺服器位置和客戶資料的控制權始終掌握在您手中。因此，Semlates 不僅是一種方便且提高效率的電子郵件自動化工具，也是處理敏感客戶資料的公司的安全選擇。
RenderKu
renderku.com
RenderKu 是一個內建設計編輯器的電子郵件設計平台。開始使用 100 多個預製電子郵件範本。
Miova
miova.io
徹底改變您的企業溝通方式的內部電子郵件平台。幫助您加強內部溝通、提高生產力並輕鬆實現您的目標。
Maool
maool.com
Maool 電子郵件編輯器是一款簡單的電子郵件編輯器，具有重要的進階功能。它具有創建具有視覺吸引力的電子郵件所需的所有功能。只需按一下即可將電子郵件匯出到您首選的 ESP，讓您的行銷活動更上一層樓。無需編碼即可在短時間內建立電子郵件。使用 Maool 電子郵件編輯器建立電子郵件非常有趣。如果您是從頭開始，設計電子郵件是一項艱鉅的任務。即使您使用電子郵件設計工具，它也會消耗您大量的時間和精力。 Maool 電子郵件編輯器包含的功能將使您輕鬆設計電子郵件。我們將強大的拖放式電子郵件編輯器與預先設計的電子郵件範本和模組相結合，讓您能夠為您的品牌創建完美的電子郵件。它包括用於更改文字、圖像、背景圖像、顏色、背景顏色等樣式的所有自訂選項。 Maool 電子郵件編輯器包括針對特定行業量身定制的電子郵件捆綁包。電子郵件捆綁包包含建立電子郵件所需的所有範本和模組。預先設計的範本和模組使電子郵件設計變得更容易、更省時。您只需選擇最適合您需求的電子郵件組合包即可。按照您想要的方式建立您的電子郵件。透過更改顏色和字體以匹配您的品牌風格，使其成為您自己的。將其匯出到您的 ESP，就完成了。我們還提供點擊電子郵件匯出功能，使您可以將範本匯出到您首選的電子郵件服務提供者。如果您的 ESP 未集成，您可以使用 HTML 匯出。別擔心，我們目前有一些 ESP，並且將來會添加更多。主要功能： - 特定於行業的模板捆綁包 我們分析了每個行業的需求，以確定哪些電子郵件最常用以及該特定行業的所有要求是什麼。我們研究了特定行業的用例場景，並為該類別設計了一個一體化電子郵件捆綁包，以滿足該行業的所有需求。我們創建的行業特定電子郵件包包括該行業常用和所需的模板集合。我們目前有一些電子郵件捆綁包，隨著時間的推移，我們將繼續添加更多電子郵件捆綁包。請在評論中留下您的電子郵件捆綁建議。 - 點擊匯出到 ESP（電子郵件服務提供者）我們建立了點擊匯出功能，讓您可以將範本介紹到 esp。我們目前支援點擊匯出至 Mailchimp、Klaviyo、Campaign Monitor、Sendinblue、Active Campaign、Hubspot、Sendgrid、Mailgun、Aweber、Mailjet、Sparkpost 以及更多未來推出的內容。如果您還有其他 ESP，請不要擔心。我們有 HTML 匯出功能，您可以在 ESP 上使用匯出 HTML。 - 無需編碼您不需要任何編碼知識即可使用我們的編輯器建立電子郵件。我們將編輯器設計得簡單易用。您可以使用我們的編輯器為您的品牌建立電子郵件。 - 永久免費計劃 我們有一個永久免費計劃，允許您終生免費使用 Maool 電子郵件編輯器。
Fonor
fonor.ai
組織可以有效利用 GPT 支援的文字產生工具的強大功能，但需要考慮幾個關鍵因素。首先，重要的是要認識到 GPT 是一種工具，並且像任何工具一樣，必須正確使用它才能產生所需的結果。這意味著為工具提供正確的輸入，以便它可以產生符合組織目標和政策的準確且相關的內容。為了實現這一目標，組織可以使用 CRM 整合等工具，這些工具提供真實的客戶數據，幫助產生滿足個人客戶需求的個人化通訊。此外，像 Fonor 這樣的協作環境可用於產生和校對內容，使團隊成員能夠共同工作，以確保輸出準確並與組織目標保持一致。需要注意的是，雖然 GPT 是一個強大的工具，但它並不是絕對可靠的。因此，謹慎行事並校對該工具產生的任何內容至關重要，即使它包含真實的客戶資料。這對於保險等行業尤其重要，因為在這些行業中，準確性以及對政策和法規的遵守至關重要。透過這些步驟，組織可以有效地馴服 GPT 野獸並利用它來發揮自己的優勢。 GPT 支援的文本生成工具可以幫助組織創建個人化通信，滿足個人客戶需求，同時與組織目標和政策保持一致。最終，關鍵是使用 GPT 作為支持人類決策的工具，而不是依賴它作為唯一的資訊來源。
Publicate
publicate.it
Publicate 是一個 SaaS 應用程序，可協助內容行銷人員利用精選內容來推動新的銷售線索和真正的行銷成果。在幾分鐘內創建精選的內容資產，例如電子郵件通訊、綜述部落格文章、資源中心和品牌社交分享 - 然後向任何內容添加潛在客戶捕獲表單。很簡單：策劃內容，產生潛在客戶。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer是一款無代碼電子郵件和著陸頁構建器，使用戶能輕鬆創建響應式設計，並支持與多個電子郵件服務整合。
Kartra
home.kartra.com
卡特拉是一個綜合營銷平台，提供著陸頁、電子郵件行銷、會員網站等工具，幫助用戶管理在線銷售和營銷。
TOPOL.io
topol.io
透過我們的拖放編輯器，為每台裝置創建精美的電子郵件。易於構建。快速完成。不再需要 HTML 編碼器和圖形。節省電子郵件製作時間。您不必是圖形設計師、HTML 編碼員或電子郵件渲染專家。拖放 - 快速、簡單、直覺且有趣。您將開始喜歡創建電子郵件！或者您可以只使用我們的模板。美麗且反應靈敏。不再有在不同客戶端（甚至 Outlook）上渲染的麻煩。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonKey是一種強大的內部通信軟件，使您可以通過電子郵件客戶端（Outlook和gmail）或SMS發送及時的更新給員工。 ContactMonKey正在現代化世界頂級組織的聯繫，交流和與員工互動的方式。在一個快速變化的工作世界中，我們的工具使公司更容易通過一個平台吸引遠程，混合和無桌子的工人。我們幫助內部溝通團隊創建，發送和跟踪員工新聞通訊，SMS更新和危機通信，以提高員工參與度和生產力。借助ContactMonKey，您可以通過短信發送精美的HTML電子郵件新聞通訊或危機通信，收集員工反饋，並測量員工電子郵件分析（開放率，點擊率，讀取費率，ENPS），以了解真正吸引員工的內容。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ是一個由AI驅動的內部通信平台，利用智能簡潔公式提升內部通信效率，幫助組織創建清晰且吸引人的消息。
Tabular
tabular.email
Tabular是一款無代碼的電子郵件設計工具，幫助用戶輕鬆創建和自定義響應式電子郵件模板。
SmartrMail
smartrmail.com
在更短的時間內發送更好的電子郵件。 SmartrMail 是發送電子郵件的最簡單方式，可以讓您的客戶滿意並獲得更多銷售。我們與 Shopify、BigCommerce、WooCommerce 和 Neto 整合。我們是電子商務領域最受推薦的電子郵件行銷應用程式之一。我們在 Shopify 和其他評論平台上擁有超過 130 則五星級評論。
Ungapped
ungapped.com
透過整合核心行銷和銷售工具，Ungapped 旨在讓企業的日常營運不再混亂、更加全面，以便成長中的企業能夠創造卓越的客戶體驗來發展您的業務。一個成長型企業的完整平台，提供電子郵件行銷、調查、邀請、註冊表單和簡訊工具。除了我們的平台之外，我們還提供諮詢服務來幫助您創造卓越的客戶體驗。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一款電子郵件營銷平台，支持多種郵件發送服務，具有自動回覆、名單細分等功能，便於管理電子郵件活動。
Customerly
customerly.io
Customerly是一個客戶服務和營銷自動化平台，提供即時聊天、幫助台和CRM功能，以增強客戶關係和簡化溝通。
Mailjet
mailjet.com
Mailjet是一個電子郵件服務平台，幫助企業創建、發送及跟踪營銷和交易電子郵件，支持多語言和實時協作。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款電子郵件營銷軟件，提供自動化、著陸頁和調查功能，幫助用戶管理電子郵件活動。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，幫助企業與受眾互動，提供自動化工具和多功能支持。
FreshMail
freshmail.com
FreshMail是一個創新的電子郵件營銷系統，提供用戶友好的界面來創建、發送和追蹤電子郵件活動。
Flodesk
flodesk.com
Flodesk是一個電子郵件營銷平台，幫助企業創建優化的電子郵件活動並進行個性化與自動化的管理。
Emma
myemma.com
Emma 是一款幫助行銷人員創建和發送個性化的電子郵件和簡訊行銷活動的應用程式，支援數據驅動的行銷策略。
Drip
drip.com
Drip是一個自動營銷平台，幫助電子商務品牌推動重複購買和品牌忠誠。提供電子郵件自動化和客戶數據分析功能。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一個客戶體驗和數據平台，幫助營銷人員提供個性化的跨渠道體驗並簡化決策過程。
Maropost
maropost.com
Maropost是一個數字營銷平台，提供電子郵件、 SMS 和社交媒體活動的管理工具，支持個性化客戶互動和分析。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach是一款電子郵件營銷軟體，幫助企業簡化電子郵件活動，提供GDPR合規性和高可達性，並具有自動化與內容個性化功能。
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件營銷工具，幫助用戶創建個性化的電子郵件，並提供自動化和分析功能。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark是一個電子郵件營銷平台，幫助企業創建、管理和優化電子郵件活動，以促進與客戶的關係。
Beefree
beefree.io
Beefree是一個易於使用的電子郵件和登陸頁面構建工具，適合不具設計技能的用戶，支持拖放功能和豐富模板。
AWeber
aweber.com
AWeber 是一個電子郵件營銷平台，幫助企業管理和優化電子郵件廣告系列，提供自動化、分析和列表管理功能。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
Omnisend
omnisend.com
Omnisend是一個電子郵件和SMS營銷平台，專為電子商務商店提供自動化工具和分析功能，以促進業務成長。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是一款專為中小企業設計的客戶關係管理應用，幫助用戶有效管理銷售行動和潛在客戶，簡化銷售流程。
Privy
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擴大您的電子郵件清單透過易於使用的受眾群體定位和觸發器來創建精美的展示，旨在吸引人們加入您的清單並從您的商店購買。透過有針對性的展示減少購物車遺棄情況 啟動有針對性的彈出窗口和彈出窗口，並提供退出意圖和特別折扣，以便在人們離開之前完成銷售。透過自動電子郵件推動重複訪問和銷售發送廢棄購物車電子郵件、自動回覆、優惠券提醒和歡迎系列，吸引人們回到您的網站以了解更多資訊或進行購買。透過新聞通訊將聯絡人轉化為銷售 使用 Privy 的拖放電子郵件編輯器建立品牌新聞通訊，將您的聯絡人轉化為銷售。提高平均訂單價值啟動免費送貨欄或交叉銷售顯示以提高平均訂單價值。透過簡訊行銷實現更多銷售自動化您廢棄的購物車簡訊行銷活動，使用隱私文字發送廣播訊息等。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid 是一個電子郵件服務平台，幫助企業管理交易和營銷電子郵件，並提供分析與自動化工具。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B市場營銷軟體，幫助企業追蹤用戶行為，轉化訪客，並優化營銷活動。
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