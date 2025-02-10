電子郵件範本產生器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 索馬利亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件範本產生器軟體為使用者提供了多種範本來建立專業的商務電子郵件。這些工具通常包括為特定行業或主題設計量身定制的預先設計的模板。此外，使用者可以使用使用者友善的拖放式 HTML 編輯器靈活地建立自己的可重複使用的電子郵件範本。無論是從頭開始還是使用預製選項，使用者都可以輕鬆自訂這些範本以符合其業務需求。某些解決方案還可能包含分析功能，允許使用者追蹤和評估其電子郵件活動的績效。
提議新的應用程式
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Customerly
customerly.io
為您的客戶提供他們應得的支援。在您發展和擴展業務的同時，Customerly 讓您可以輕鬆地繼續為客戶提供世界一流的支持
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
Critical Impact
criticalimpact.com
透過應用 Critical Impact 的創新電子郵件行銷技術，行銷人員可以輕鬆發送動態新聞通訊、有針對性的行銷訊息、調查和簡訊 (SMS)，從而產生巨大影響並獲得更大成果。
Rejoiner
rejoiner.com
電子商務電子郵件行銷軟體由您可以信賴的 24x7 專家提供支援。其他電子郵件平台迫使您自己動手、聘請代理商或僱用更多全職員工。 Rejoiner 配備了嵌入您行銷團隊的電子郵件專家。減少開銷、加快執行速度並提高利潤成長。電子商務的電子郵件行銷——這就是我們所做的一切。
Nicesender
nicesender.com
電子郵件行銷平台。透過 API 實現自動化和整合。使用準備好的範本和強大的建構函式來實現簡單的電子郵件範本佈局。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail 是一個電子郵件和全通路行銷平台。使用電子郵件、簡訊、Facebook 與客戶進行有效溝通。透過我們，您可以簡單、自動地完成此操作，但需要單獨照顧。使用我們的拖放編輯器創建美觀、響應靈敏的模板，或從 100 個預製模板中選擇一個。領先一步，利用個人化的動態內容在客戶的收件匣中脫穎而出。使用我們的高級細分選項來自訂內容並對您的客戶行為做出反應。此外，使用註冊表單和 Facebook 引導廣告來擴大您的資料庫。透過綜合報告進行改進。我們提供 OR、CTR、跳出率、退訂率或垃圾郵件投訴的數據。此外，還可以查看轉換率、收入、每個聯絡人的活動、點擊地圖、在桌面和行動裝置上開啟、郵件用戶端以及許多其他有用的洞察統計資料。利用我們簡單的自動化建構器，讓自動化為您服務。使用最受歡迎的自動化模板 - 歡迎系列、首次購買折扣、生日自動化、廢棄購物車、購買獎勵、電子書下載等。使用整合直接從您的商店獲取資料 - 我們提供 Shopify、Woocommerce、Opencart、Ecwid、Zapier、API 等。透過我們為期一個月的免費試用來親自體驗 Ecomail！只需幾個步驟，我們就可以輕鬆發送新聞通訊並與您的客戶進行溝通。我們的支援對所有用戶都是免費的。我們隨時為您服務：[email protected] 我們的付費方案從每月 5 歐元起。
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 透過自動化現有行銷自動化軟體（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）發送的部落格、新聞和 RSS 電子郵件，為 200 多家 B2B 公司增加了網站流量。
Dragit
dragit.io
我們正在開發一個專業的拖放電子郵件產生器。透過我們的 Dragit 電子郵件編輯器，任何企業都可以輕鬆建立美觀且專業的電子郵件範本。您可以使用 Pro Editor，它可以直接用作服務，也可以使用可嵌入任何 SaaS 應用程式的插件版本。
Ungapped
ungapped.com
透過整合核心行銷和銷售工具，Ungapped 旨在讓企業的日常營運不再混亂、更加全面，以便成長中的企業能夠創造卓越的客戶體驗來發展您的業務。一個成長型企業的完整平台，提供電子郵件行銷、調查、邀請、註冊表單和簡訊工具。除了我們的平台之外，我們還提供諮詢服務來幫助您創造卓越的客戶體驗。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一個屢獲殊榮的全通路行銷自動化平台，可為每位零售商的問題提供解決方案：如何在正確的時間向每位訪客發送正確的訊息和正確的內容。它使單人商店和企業零售商等能夠從大數據平台的使用中受益，以便輕鬆創建數據驅動的自動化和個性化活動，在幾秒鐘內對客戶/訪客行為和目錄變化做出反應。因此，ContactPigeon 透過實現三個主要目標來幫助客戶增加銷售額： • 豐富的客戶洞察：收集客戶行為資料並建立豐富的統一客戶視圖• 提高客戶參與度：在客戶旅程中的適當時刻觸發自動化和預測性訊息用於優化銷售轉換和保留。 • 多管道覆蓋：讓企業在一個平台內跨多種訊息傳遞管道（例如電子郵件、簡訊、Viber、行動、推播通知、網站、Facebook、Google、明信片）設計引人入勝的活動。
Levitate
levitate.ai
Levitate 由 ShareFile 創作者 Jesse Lipson 於 2017 年創立，幫助小型企業專注於他們最擅長的事情：建立關係。 Levitate 是一種保持聯繫的行銷工具，旨在幫助小型企業與客戶建立並維持真實的關係。 Levitate 的平台允許用戶大規模發送個人電子郵件、透過簡訊與客戶保持聯繫、發送調查、安排會議、記住有關聯絡人的關鍵事實，並透過個人化的方法實現業務目標- 所有這些都由您的專門行銷教練負責。
Mail Butler
mailbutler.io
這是 Mailbutler，一個讓您的收件匣變得更聰明的電子郵件外掛程式。 Mailbutler 為您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件匣中存取這些功能。它透過提供智慧功能改進了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 電子郵件用戶端的本機功能。它提供了人工智慧驅動的電子郵件助手，可以為您編寫訊息，雲端交付，即使您的電腦處於離線狀態，也可以發送您預定的電子郵件，高級電子郵件跟踪，不需要收件人的批准，以及強大的聯絡人功能它可以幫助您改善客戶關係，以及許多其他智慧的、增強收件匣的功能。其中包括： • 智慧助理：人工智慧驅動的電子郵件助手，可以編寫、總結和改進訊息，尋找任務和聯絡人，並為您回覆。 • 智慧稍後發送：智慧調度功能可協助您最佳化電子郵件傳送時間。 • 收件者最佳化安排：建議您傳送電子郵件的最佳時間，以最大限度地提高電子郵件被開啟的機會。 • 電子郵件追蹤：了解您的電子郵件或連結已開啟的時間、地點和頻率。對於使用 iCloud 或 IMAP 電子郵件地址的用戶，當您向多個收件者發送訊息時，可以準確查看誰開啟了您的電子郵件。也可以從您的手機發送追蹤的電子郵件。 • 暫停：暫時暫停較不重要的電子郵件，它們將在您選擇的時間重新出現。 • 聯絡人：深入了解您的聯絡人，以保持最佳的客戶溝通。 • 簽名：美觀且專業的電子郵件簽名，具有廣泛的創意控制。 • 範本：製作訊息範本以提高生產力和效率。 •
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款由人工智慧驅動的行銷自動化軟體，旨在簡化行銷流程並優化成果。它包含旨在增強行銷不同方面的功能，包括電子郵件和簡訊行銷、推播通知、即時聊天、潛在客戶評分等。 Ortto 擁有自己的跨平台人工智慧系統，從而確保無縫的工作流程。其人工智慧功能包括電子郵件主題行建議、電子郵件開啟率預測以及建立推播通知和簡訊期間的內容推薦。 Ortto 還提供自動即時聊天內容，其中軟體根據網站內容、過去的票證和現有說明文件產生回應。 對於更進階的操作，使用者還可以根據自己的資料訓練自訂人工智慧模型。透過這樣做，他們可以提高生成建議的準確性和相關性。 Ortto 背後的目的是透過將人工智慧功能整合到現有工作流程中來幫助行銷人員擴大影響力。這些工具旨在提高生產力並快速準確地實現活動目標。 該系統用途廣泛，旨在為各種規模的企業有效工作。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能強大的電子郵件行銷自動化軟體，具有世界一流的功能、最先進的自動化流程和潛在客戶生成工具，可幫助您從第一天起發展業務，同時保持屢獲殊榮的一體化用戶介面. - 發送電子郵件行銷活動 創建精美、專業的電子郵件活動，像專業人士一樣與您的受眾互動。 - 管理您的受眾使用我們的高級細分功能向正確的受眾發送正確的電子郵件，使用訂閱者標籤進行組織，並最大限度地減少取消訂閱。 - 擴大您的受眾群體 使用一種工具即可建立、啟動和優化令人驚嘆的登陸頁面和訂閱表單。 - 自動化您的行銷自動化重複性任務，並為您的客戶創造令人愉悅的個人化數位體驗。 -追蹤您的努力衡量您的行銷成功並收集強大的數據以做出更好的決策。您可以免費試用 Moosend，並免費試用我們所有的中小企業和企業功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可開始使用，或聯絡我們的銷售團隊制定客製化計畫來支援您的業務需求。將以下連結複製並貼上到您的瀏覽器： - 免費試用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 取得自訂報價：https://moosend.com/contact-us/sales/
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一款針對數位行銷團隊的混合電子郵件行銷平台。它與多個電子郵件傳送 API 中繼服務提供者集成，並支援將電子郵件活動傳送到選擇加入的電子郵件清單。您可以跨中繼伺服器分割測試電子郵件傳送、執行電子郵件清單清理、電子郵件預熱和檢查報告、追蹤電子郵件點擊以及開啟每個電子郵件活動。它還具有智慧自動回覆和電子郵件清單分段。透過 EasySendy，您可以透過自動回覆器和自動點滴電子郵件活動發起各種活動來與您的訂戶和客戶互動。您還可以管理和吸引 Facebook Messenger 訂閱者。您可以新增 Web Pop 表單以從您的網站擷取電子郵件訂閱者、建立自訂訂閱者頁面、使用拖放編輯器建立電子郵件範本、建立點滴電子郵件自動化流程、進行訂閱者細分過濾。透過 API、Google Analytics、WordPress 和 Zapier 連接您的應用程式/網站。 EasySendy 與其中型企業品牌 Aritic 合作，還提供一系列先進的行銷自動化功能、交易電子郵件發送 API 和一體化 CRM，供小型企業在 EasySendy 應用程式上高效管理其客戶和團隊。因此，如果您生產數位或實體產品、提供服務、建立軟體以及線上行銷/銷售，EasySendy 適合您。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不只是一個平台；它是您創業之旅中的合作夥伴，提供從高轉換率登陸頁面和網站到複雜的電子郵件行銷解決方案、會員網站等的一切。 Kartra 平台旨在推動銷售，提供強大的一體化解決方案，簡化數位行銷和銷售流程，讓您專注於您最擅長的事情 - 為受眾創造和交付價值。 * 輕鬆創作：透過引人入勝的網站、影片和網路研討會吸引觀眾。提供變革性的會員資格或線上課程，並透過整合工具管理您的日程安排和計費。 * 精準行銷：使用先進的潛在客戶捕獲技術擴大您的覆蓋範圍，並透過有針對性的活動和管道培養您的潛在客戶。透過電子郵件或簡訊有效傳達您的優惠，並透過可自訂的結帳處理付款。 * 擴展您的願景：利用進階標記和基於行為的訊息傳遞來完善您的行銷策略。透過深入分析自動化您的成長並做出明智的決策。
SmartrMail
smartrmail.com
在更短的時間內發送更好的電子郵件。 SmartrMail 是發送電子郵件的最簡單方式，可以讓您的客戶滿意並獲得更多銷售。我們與 Shopify、BigCommerce、WooCommerce 和 Neto 整合。我們是電子商務領域最受推薦的電子郵件行銷應用程式之一。我們在 Shopify 和其他評論平台上擁有超過 130 則五星級評論。
Tabular
tabular.email
借助 Tabular，您可以輕鬆建立在每個收件匣和裝置上看起來都很完美的高品質電子郵件，而無需看到任何一行程式碼。由於其直覺的設計體驗和易用性，已經有成千上萬的行銷人員喜歡它。許多人的第一個反應是，感覺就像他們在使用 Canva 或 Figma — 但用於電子郵件設計。 **它能為您提供什麼幫助？設計截然不同的體驗— 充分利用控制響應能力4. 削減成本和時間— 您從頭開始設計的電子郵件在50 多個主要電子郵件用戶端中看起來都很完美5. 與您的團隊協作創建電子郵件— 建立可重複使用的團隊區塊，並在團隊資料夾中建立專案6. 您的專用電子郵件設計工具- 與任何電子郵件行銷平台一起使用訪問我們的網站，並嘗試隨機發送電子郵件以感受該設計工具。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支援的內部通訊平台，Smart Brevity® 是更好溝通的公式。如今，超過 600 個組織使用 HQ 來規劃、撰寫、發送和衡量更有效的溝通。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey 是一款功能強大的內部通訊軟體，可讓您透過電子郵件用戶端（Outlook 和 Gmail）或 SMS 及時向員工發送更新。 ContactMonkey 正在使世界頂級組織與員工聯繫、溝通和互動的方式現代化。在快速變化的工作世界中，我們的工具使公司能夠更輕鬆地透過一個平台與遠端、混合和無辦公桌員工互動。我們幫助內部溝通團隊創建、發送和追蹤員工通訊、簡訊更新和危機溝通，以提高員工敬業度和生產力。透過 ContactMonkey，您可以透過 SMS 發送精美的 HTML 電子郵件通訊或危機通訊、收集員工回饋並衡量員工電子郵件分析（開啟率、點擊率、閱讀率、eNPS），以了解真正吸引員工的因素。在此處了解有關 ContactMonkey 功能的更多資訊：https://www.contactmonkey.com/features/
TOPOL.io
topol.io
透過我們的拖放編輯器，為每台裝置創建精美的電子郵件。易於構建。快速完成。不再需要 HTML 編碼器和圖形。節省電子郵件製作時間。您不必是圖形設計師、HTML 編碼員或電子郵件渲染專家。拖放 - 快速、簡單、直覺且有趣。您將開始喜歡創建電子郵件！或者您可以只使用我們的模板。美麗且反應靈敏。不再有在不同客戶端（甚至 Outlook）上渲染的麻煩。
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon 是一個與 ESP 無關的電子郵件建立器平台，旨在幫助敏捷行銷團隊組織起來、優化其電子郵件製作流程，並專注於電子郵件行銷的大局。 Chamaileon 的電子郵件範本編輯器使電子郵件專業人士及其團隊能夠大規模創建令人驚嘆的品牌電子郵件體驗，而無需接觸任何程式碼。其電子郵件產生器可確保大多數電子郵件用戶端中的電子郵件 HTML 相容性。 Chamaileon 提供簡化的電子郵件製作流程，專注於您的自訂工作流程和安排：存取等級控制、基於資料夾的資產組織和權限都是內建的。 Chamaileon 由 EDMdesigner.com 團隊為您帶來，其首款產品 EDMdesigner 自 2013 年以來一直是改變行業的拖放式電子郵件編輯器。行業從耗時的電子郵件編碼。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer 提供了最簡單的方法來以最少的努力設計美觀的電子郵件和登陸頁面。我們在全球擁有 80,000 多名用戶，包括 Airship、Keap、Netflix 和 Fidelity，他們創造的響應式設計讓他們的受眾愛不釋手。 Unlayer 提供 2 種不同的解決方案來滿足不同客戶的需求；工作室和嵌入。 Unlayer Studio：一款無程式碼電子郵件產生器，可在幾分鐘內建立令人驚嘆的電子郵件。使用者友善的拖放編輯器和 1,000 多個 HTML 電子郵件範本庫使設計電子郵件變得輕而易舉。上面的櫻桃呢？所有電子郵件都可以順利匯出到 11 個電子郵件服務供應商，其中包括 Mailchimp、HubSpot 和 Campaign Monitor。 Unlayer Embed：低程式碼電子郵件和登陸頁面建立器，只需不到 5 分鐘即可嵌入到您的應用程式中。憑藉開發人員友好的整合、高級功能和全面的文檔，它可以在內部使用或提供給您的客戶。我們的聚光燈功能？您可以在編輯器中建立任何您想要的工具。 Unlayer 成立於 2016 年，總部位於舊金山，並獲得 Y-Combinator 的支持。
Publicate
publicate.it
Publicate 是一個 SaaS 應用程序，可協助內容行銷人員利用精選內容來推動新的銷售線索和真正的行銷成果。在幾分鐘內創建精選的內容資產，例如電子郵件通訊、綜述部落格文章、資源中心和品牌社交分享 - 然後向任何內容添加潛在客戶捕獲表單。很簡單：策劃內容，產生潛在客戶。
Fonor
fonor.ai
組織可以有效利用 GPT 支援的文字產生工具的強大功能，但需要考慮幾個關鍵因素。首先，重要的是要認識到 GPT 是一種工具，並且像任何工具一樣，必須正確使用它才能產生所需的結果。這意味著為工具提供正確的輸入，以便它可以產生符合組織目標和政策的準確且相關的內容。為了實現這一目標，組織可以使用 CRM 整合等工具，這些工具提供真實的客戶數據，幫助產生滿足個人客戶需求的個人化通訊。此外，像 Fonor 這樣的協作環境可用於產生和校對內容，使團隊成員能夠共同工作，以確保輸出準確並與組織目標保持一致。需要注意的是，雖然 GPT 是一個強大的工具，但它並不是絕對可靠的。因此，謹慎行事並校對該工具產生的任何內容至關重要，即使它包含真實的客戶資料。這對於保險等行業尤其重要，因為在這些行業中，準確性以及對政策和法規的遵守至關重要。透過這些步驟，組織可以有效地馴服 GPT 野獸並利用它來發揮自己的優勢。 GPT 支援的文本生成工具可以幫助組織創建個人化通信，滿足個人客戶需求，同時與組織目標和政策保持一致。最終，關鍵是使用 GPT 作為支持人類決策的工具，而不是依賴它作為唯一的資訊來源。
Maool
maool.com
Maool 電子郵件編輯器是一款簡單的電子郵件編輯器，具有重要的進階功能。它具有創建具有視覺吸引力的電子郵件所需的所有功能。只需按一下即可將電子郵件匯出到您首選的 ESP，讓您的行銷活動更上一層樓。無需編碼即可在短時間內建立電子郵件。使用 Maool 電子郵件編輯器建立電子郵件非常有趣。如果您是從頭開始，設計電子郵件是一項艱鉅的任務。即使您使用電子郵件設計工具，它也會消耗您大量的時間和精力。 Maool 電子郵件編輯器包含的功能將使您輕鬆設計電子郵件。我們將強大的拖放式電子郵件編輯器與預先設計的電子郵件範本和模組相結合，讓您能夠為您的品牌創建完美的電子郵件。它包括用於更改文字、圖像、背景圖像、顏色、背景顏色等樣式的所有自訂選項。 Maool 電子郵件編輯器包括針對特定行業量身定制的電子郵件捆綁包。電子郵件捆綁包包含建立電子郵件所需的所有範本和模組。預先設計的範本和模組使電子郵件設計變得更容易、更省時。您只需選擇最適合您需求的電子郵件組合包即可。按照您想要的方式建立您的電子郵件。透過更改顏色和字體以匹配您的品牌風格，使其成為您自己的。將其匯出到您的 ESP，就完成了。我們還提供點擊電子郵件匯出功能，使您可以將範本匯出到您首選的電子郵件服務提供者。如果您的 ESP 未集成，您可以使用 HTML 匯出。別擔心，我們目前有一些 ESP，並且將來會添加更多。主要功能： - 特定於行業的模板捆綁包 我們分析了每個行業的需求，以確定哪些電子郵件最常用以及該特定行業的所有要求是什麼。我們研究了特定行業的用例場景，並為該類別設計了一個一體化電子郵件捆綁包，以滿足該行業的所有需求。我們創建的行業特定電子郵件包包括該行業常用和所需的模板集合。我們目前有一些電子郵件捆綁包，隨著時間的推移，我們將繼續添加更多電子郵件捆綁包。請在評論中留下您的電子郵件捆綁建議。 - 點擊匯出到 ESP（電子郵件服務提供者）我們建立了點擊匯出功能，讓您可以將範本介紹到 esp。我們目前支援點擊匯出至 Mailchimp、Klaviyo、Campaign Monitor、Sendinblue、Active Campaign、Hubspot、Sendgrid、Mailgun、Aweber、Mailjet、Sparkpost 以及更多未來推出的內容。如果您還有其他 ESP，請不要擔心。我們有 HTML 匯出功能，您可以在 ESP 上使用匯出 HTML。 - 無需編碼您不需要任何編碼知識即可使用我們的編輯器建立電子郵件。我們將編輯器設計得簡單易用。您可以使用我們的編輯器為您的品牌建立電子郵件。 - 永久免費計劃 我們有一個永久免費計劃，允許您終生免費使用 Maool 電子郵件編輯器。
Miova
miova.io
徹底改變您的企業溝通方式的內部電子郵件平台。幫助您加強內部溝通、提高生產力並輕鬆實現您的目標。
RenderKu
renderku.com
RenderKu 是一個內建設計編輯器的電子郵件設計平台。開始使用 100 多個預製電子郵件範本。
Semplates
semplates.io
Semplates 是一項創新的電子郵件範本服務，可讓您和您的公司充分利用 Amazon SES - 無需編碼或使用終端。我們的使用者友善平台及其拖放編輯器可讓您建立和管理透過 AWS SES 發送的自動電子郵件的範本。這使得為適合您的品牌的交易電子郵件設計美觀、響應靈敏且個性化的模板變得輕而易舉。無縫協作是關鍵。這就是為什麼 Semplates 允許您邀請來自產品、設計和開發的團隊成員一起處理模板，從而簡化您的工作流程。為了方便管理各種客戶、環境或專案的電子郵件自動化，一個 Semplates 帳戶可以與多個 AWS 帳戶或區域連接。為了獲得更大的靈活性和效率，您甚至可以在不同的 AWS 帳戶之間移動模板。雖然 Semplates 僅提供方便簡單的電子郵件自動化接口，但資料本身僅託管在 AWS 上，Semplates 無法存取。這使得伺服器位置和客戶資料的控制權始終掌握在您手中。因此，Semlates 不僅是一種方便且提高效率的電子郵件自動化工具，也是處理敏感客戶資料的公司的安全選擇。
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud 是專為精明的行銷人員和廣告商打造的單一複雜的銷售和行銷平台。我們的平台透過預測分析和大數據管理技術提供即時全通路行銷和活動優化。
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一個電子郵件和簡訊行銷平台，具有一套專門用於幫助電子商務商店更快發展線上業務的功能。與主要電子商務平台的一鍵整合、預製自動化和電子郵件範本以及屢獲殊榮的 24/7/365 即時客戶支援使任何規模的品牌都可以輕鬆銷售更多產品，而無需支付過高的成本。加入超過 100,000 個使用 Omnisend 自動發展業務的電子商務品牌，透過快速建立、高度相關的電子郵件和簡訊來轉換客戶。 - 發送新聞通訊和有針對性的活動使用我們的拖放電子郵件生成器和各種現成的電子郵件模板，在幾分鐘內創建精美的可購物電子郵件。添加優惠券代碼、自動挑選和插入產品以及自動向非開啟者重新發送活動 - 所有這些都無需任何繁瑣的手動工作！ - 透過電子商務自動化在自動駕駛儀上推動銷售透過針對購物車放棄、歡迎系列、交易電子郵件等的預建工作流程贏得（挽回）損失的銷售。在幾分鐘內即可運行預先建置的創收自動化，或使用我們的無程式碼拖放自動化編輯器輕鬆建立您的自訂工作流程。 - 透過強大的細分來提高您的定位根據客戶的購物行為以及其他屬性對您的客戶進行細分，以透過針對性明確的個人化電子郵件和文字來提高轉換率。為高價值客戶、特定類別/產品購買者或需要重新吸引和個人化訊息的客戶建立細分。 - 將電子郵件與簡訊和更多管道結合使用相同平台在電子郵件旁邊新增簡訊和推播通知，並提供一致的全通路客戶體驗。節省時間和成本 - 無需再為單獨的電子郵件、簡訊和推送應用程式付費！ - 建立您的電子郵件和簡訊清單 使用我們適合行動裝置、完全可自訂的表單收集新訂閱者。從彈出視窗、註冊框、登陸頁面或命運輪盤中進行選擇，以無縫收集電子郵件和/或簡訊選擇加入。使用退出意圖表單捕獲訪客，並使用表單定位選項來提高彈出視窗的參與度，所有這些都可以在 Omnisend 中實現。 - 24/7 支援 我們隨時為您提供一流的支援和有用的建議。我們 24/7 全天候提供服務。開始免費使用 Omnisend，隨時升級！ Omnisend 邀請自由工作者和代理商加入 Omnisend 合作夥伴計畫。該計劃旨在幫助自由工作者和代理商加速發展、贏得更多客戶並獲得業界領先的推薦和管理帳戶收入分成。檢查連結並加入該計劃：https://www.omnisend.com/partners/
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
Beefree
beefree.io
Beefree 成立於 2014 年，其宗旨是透過開發工具讓人們能夠騰出時間去做最好的工作，從而實現美觀、高效能的內容設計的民主化。該公司提供兩種主要產品： Beefree（以前稱為 BEE Pro）是首選的 HTML 電子郵件轉換工具。 Beefree 是一個拖放式設計套件，可讓您建立美觀、高效能、快速回應的電子郵件和頁面，而無需編碼知識。主要優點： - 將電子郵件建立速度從幾天縮短到幾分鐘。 - 創建美觀、專業的電子郵件，無需任何編碼知識。 - 建立針對所有裝置最佳化的響應式電子郵件和頁面。 - 存取數以千計的免費、專業設計的模板。 - 確保跨團隊和部門的品牌一致。 - 使用易於使用且功能強大的工具輕鬆協作。 - 與 ESP 和行銷平台無縫整合。 Beefree SDK（以前稱為 BEE Plugin）是用於 SaaS 的嵌入式內容建立工具包。 SDK 包括電子郵件、登陸頁面和彈出視窗建構器等。組件、API 和支援服務可確保內容創建工作流程在任何SaaS 應用程式中的無縫集成，例如CRM、行銷自動化、客戶參與應用程式等。和移動能力結合在一起。主要優勢： • 降低內容創建項目的開發成本和上市時間• 透過提供根據用戶需求量身定制的流暢、直觀的用戶體驗，讓用戶滿意• 透過讓用戶更好地控制其內容來提高參與度和轉化率• 專注於重要的事情最 - 成長和客戶成功！
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一個電子郵件行銷平台，其全球使命是幫助世界各地的企業點燃與客戶的關係。 * 建立可轉換的電子郵件 任何技能水平的使用者都可以建立可推動結果的電子郵件活動。直覺的無程式碼電子郵件產生器與人工智慧生成內容的強大功能相結合，使發送與受眾產生共鳴的訊息變得比以往更容易。從頭開始，或從廣泛的現成範本庫中進行選擇。 * 增加你的清單 建立自訂登陸頁面、表格和調查來擴大和吸引您的清單。任何人都可以使用 Benchmark Email 的簡單潛在客戶開發工具來吸引新訂閱者。或者，透過 Zapier 連接到您喜歡的潛在客戶開發工具。 * 個人化外展 使用視覺化產生器中的自動化工作流程發送及時、個人化的電子郵件內容。根據聯絡人的行為或屬性觸發電子郵件。 * 優化和衡量成功 報告工具可以深入了解表現最佳的行銷活動，而 A/B 測試則提供了改善關鍵指標的槓桿。 幾十年來，Benchmark Email 一直為世界各地的企業提供智慧電子郵件行銷工具，幫助他們接觸受眾。
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件行銷工具，使行銷人員能夠發送精美且個人化的電子郵件，創建可靠的管道來增加與訂閱者的互動並促進忠實的讀者和轉換。漂亮的模板、拖放建構器和基於參與的細分使行銷人員無需任何技術專業知識即可向大量訂閱者提供有針對性的內容。
CleverReach
cleverreach.com
透過專業的新聞通訊活動吸引人們：CleverReach® 直覺的電子郵件行銷軟體可實現公司與其客戶之間的直接和個人溝通。透過 CleverReach®，任何人都可以成功地進行電子郵件行銷。由於簡單的設定、巧妙的功能和合作夥伴般的服務，CleverReach® 非常易於使用，初學者和電子郵件行銷專業人士都可以快速取得成功。與相關係統的介面以及電子郵件自動化可以實現有針對性的電子郵件行銷。此外，CleverReach® 作為一家德國公司，依靠最高的技術和資料保護標準，實現了較高的電子郵件送達率 - 新聞通訊能夠安全到達。 CleverReach 如何運作？ CleverReach® 承諾簡單直覺的可用性 - 快速開始電子郵件行銷。 CleverReach® 提供令人興奮的提示和有用的幫助中心文章，作為電子郵件行銷活動的專業合作夥伴站在您身邊。 CleverReach 是否符合 DSGVO 標準？透過 CleverReach®，使用者在資料保護方面處於安全狀態：使用新聞通訊工具，電子郵件以符合 DSGVO 且合法安全的方式發送。所有資料僅儲存在德國和歐盟的安全伺服器上。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位於倫敦，成立於 1999 年，專注於建立值得信賴、互聯且面向未來的解決方案，為以客戶為中心的企業提供支援。請造訪 dotdigital.com 以了解更多資訊。
Drip
drip.com
Drip 是一個行銷自動化平台，可協助成長中的電子商務品牌推動重複購買和品牌忠誠度。 Drip 為 30,000 多名電子商務行銷人員提供了強大的工具來了解客戶並向其行銷。您將把所有客戶資料轉化為 Drip 中的動態細分，並透過一次性的自動化行銷活動吸引客戶。使用 Drip 的自動化、電子郵件和現場訊息來吸引客戶再次購買。透過在一個平台上提供設計精美的電子郵件和高級彈出視窗來節省成本。試用 Drip 14 天，看看您最愛的電子商務品牌為何轉向使用 Drip。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和執行持續的行銷活動，讓您的品牌始終成為人們關注的焦點。 * 分析和最佳化—即使您在旅途中，也可以透過即時分析、測試和洞察來了解您的計劃的影響並隨著時間的推移進行改進。 * 集成 — Emma 與頂級 CRM、電子商務和分析平台集成，因此您可以使用最常用技術中的資料來創建明智且動態的創意。
Flodesk
flodesk.com
初學者和專家都使用 Flodesk 來發展他們的業務。設計在任何裝置上看起來都很棒的電子郵件和表單。免費試用。
FreshMail
freshmail.com
FreshMail 是一種創新的電子郵件行銷系統，可輕鬆建立和發送線上行銷活動。其直覺的使用者介面可讓您設計和客製化精美的時事通訊，以引起關注並取得成果。它還提供了強大的工具來自動化您的大部分工作並收集對客戶行為的見解。立即開設免費的 FreshMail 帳戶，讓電子郵件行銷的力量為您服務。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Mailjet
mailjet.com
Mailjet 是一家強大的電子郵件服務提供商，全世界超過 150,000 家公司使用它來創建、發送和追蹤其行銷和交易電子郵件。 Mailjet 靈活的基礎設施可以自動擴展，透過我們的電子郵件 API 每小時發送高達 1500 萬封電子郵件（每個用戶），即使在發送高峰期也是如此。我們的專有架構基於低階優化程式碼和分散式快取策略，這使我們能夠實現盡可能快速的處理。 Mailjet 經過 ISO27001 認證並符合 GDPR，我們非常重視安全和資料隱私。 Mailjet 直覺的使用者介面提供 5 種語言版本（英語、法語、德語、西班牙語和義大利語），使行銷團隊能夠創建、測試和發送精美的電子郵件。我們的拖放電子郵件產生器可協助您立即建立 100% 回應的電子郵件。立即免費試用：https://www.mailjet.com/demo/。由於我們先進的用戶管理和內容鎖定，公司可以更好地控制其品牌形象和帳戶。 Mailjet 的支援團隊全天候工作，以英語、法語、德語和西班牙語回答客戶問題並解決問題。企業客戶受益於專門的客戶成功經理，幫助他們加入並從 Mailjet 獲得他們想要的一切等等。欲了解更多信息，請訪問 www.mailjet.com
Maropost
maropost.com
Maropost 透過統一的電子郵件行銷平台簡化了客戶互動，該平台在客戶旅程的每一步將公司與其客戶聯繫起來。 Maropost 提供單一客戶視圖，在任何管道中建立個人化體驗，以實現更好的參與度和更高的轉換率。 Maropost 將白手套服務與業界領先的技術相結合，讓客戶互動變得輕鬆。
Knak Templates
knak.com
免費電子郵件範本。 作為行銷人員，我們非常了解您在建立電子郵件時面臨的設計和程式設計挑戰。這就是為什麼我們決定免費贈送整個 Marketo 和 Eloqua 電子郵件範本庫。存取 50 多個免費模板，用於電子報、電子郵件行銷活動、促銷電子郵件等。只需提供您的電子郵件地址即可接收 50 多個免費電子郵件和登陸頁面模板，無需編碼。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
Privy
privy.com
擴大您的電子郵件清單透過易於使用的受眾群體定位和觸發器來創建精美的展示，旨在吸引人們加入您的清單並從您的商店購買。透過有針對性的展示減少購物車遺棄情況 啟動有針對性的彈出窗口和彈出窗口，並提供退出意圖和特別折扣，以便在人們離開之前完成銷售。透過自動電子郵件推動重複訪問和銷售發送廢棄購物車電子郵件、自動回覆、優惠券提醒和歡迎系列，吸引人們回到您的網站以了解更多資訊或進行購買。透過新聞通訊將聯絡人轉化為銷售 使用 Privy 的拖放電子郵件編輯器建立品牌新聞通訊，將您的聯絡人轉化為銷售。提高平均訂單價值啟動免費送貨欄或交叉銷售顯示以提高平均訂單價值。透過簡訊行銷實現更多銷售自動化您廢棄的購物車簡訊行銷活動，使用隱私文字發送廣播訊息等。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
Stripo
stripo.email
Stripo 是一個電子郵件設計平台。我們幫助您以兩倍的速度建立任何複雜程度的高品質電子郵件，包括帶有 AMP、即時和互動內容的電子郵件。用於輕鬆製作電子郵件的嵌入式工具，與 60 多個 ESP 整合。