電子郵件範本產生器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 沙烏地阿拉伯

Maool

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Maool 電子郵件編輯器是一款簡單的電子郵件編輯器，具有重要的進階功能。它具有創建具有視覺吸引力的電子郵件所需的所有功能。只需按一下即可將電子郵件匯出到您首選的 ESP，讓您的行銷活動更上一層樓。無需編碼即可在短時間內建立電子郵件。使用 Maool 電子郵件編輯器建立電子郵件非常有趣。如果您是從頭開始，設計電子郵件是一項艱鉅的任務。即使您使用電子郵件設計工具，它也會消耗您大量的時間和精力。 Maool 電子郵件編輯器包含的功能將使您輕鬆設計電子郵件。我們將強大的拖放式電子郵件編輯器與預先設計的電子郵件範本和模組相結合，讓您能夠為您的品牌創建完美的電子郵件。它包括用於更改文字、圖像、背景圖像、顏色、背景顏色等樣式的所有自訂選項。 Maool 電子郵件編輯器包括針對特定行業量身定制的電子郵件捆綁包。電子郵件捆綁包包含建立電子郵件所需的所有範本和模組。預先設計的範本和模組使電子郵件設計變得更容易、更省時。您只需選擇最適合您需求的電子郵件組合包即可。按照您想要的方式建立您的電子郵件。透過更改顏色和字體以匹配您的品牌風格，使其成為您自己的。將其匯出到您的 ESP，就完成了。我們還提供點擊電子郵件匯出功能，使您可以將範本匯出到您首選的電子郵件服務提供者。如果您的 ESP 未集成，您可以使用 HTML 匯出。別擔心，我們目前有一些 ESP，並且將來會添加更多。主要功能： - 特定於行業的模板捆綁包 我們分析了每個行業的需求，以確定哪些電子郵件最常用以及該特定行業的所有要求是什麼。我們研究了特定行業的用例場景，並為該類別設計了一個一體化電子郵件捆綁包，以滿足該行業的所有需求。我們創建的行業特定電子郵件包包括該行業常用和所需的模板集合。我們目前有一些電子郵件捆綁包，隨著時間的推移，我們將繼續添加更多電子郵件捆綁包。請在評論中留下您的電子郵件捆綁建議。 - 點擊匯出到 ESP（電子郵件服務提供者）我們建立了點擊匯出功能，讓您可以將範本介紹到 esp。我們目前支援點擊匯出至 Mailchimp、Klaviyo、Campaign Monitor、Sendinblue、Active Campaign、Hubspot、Sendgrid、Mailgun、Aweber、Mailjet、Sparkpost 以及更多未來推出的內容。如果您還有其他 ESP，請不要擔心。我們有 HTML 匯出功能，您可以在 ESP 上使用匯出 HTML。 - 無需編碼您不需要任何編碼知識即可使用我們的編輯器建立電子郵件。我們將編輯器設計得簡單易用。您可以使用我們的編輯器為您的品牌建立電子郵件。 - 永久免費計劃 我們有一個永久免費計劃，允許您終生免費使用 Maool 電子郵件編輯器。