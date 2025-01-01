Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件範本產生器軟體為使用者提供了多種範本來建立專業的商務電子郵件。這些工具通常包括為特定行業或主題設計量身定制的預先設計的模板。此外，使用者可以使用使用者友善的拖放式 HTML 編輯器靈活地建立自己的可重複使用的電子郵件範本。無論是從頭開始還是使用預製選項，使用者都可以輕鬆自訂這些範本以符合其業務需求。某些解決方案還可能包含分析功能，允許使用者追蹤和評估其電子郵件活動的績效。
提議新的應用程式
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo 是一款新時代的電子郵件行銷工具，可協助您建立和發送類似應用程式的互動式電子郵件，以幫助您獲得更高的轉換率和投資報酬率。它功能強大，包含您在不同 ESP 中看到的所有功能以及互動式 AMP 電子郵件，可為您帶來比以往更高的投資回報率。透過 Mailmodo，您可以 - 建立令人驚嘆的無程式碼電子郵件 - 與 1000 多種工具整合 - 在幾分鐘內細分您的受眾 - 觸發旅程和自動化 - 提高送達率和開啟率 等等。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Zoho Campaigns
zoho.com
促進銷售的電子郵件行銷軟體。 建立、發送和追蹤電子郵件行銷活動，幫助您建立強大的客戶群。從精美的電子郵件範本到易於使用的編輯器，從自動化工具到即時分析，Zoho Campaigns 擁有一切。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
Flodesk
flodesk.com
初學者和專家都使用 Flodesk 來發展他們的業務。設計在任何裝置上看起來都很棒的電子郵件和表單。免費試用。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。
Mail Butler
mailbutler.io
這是 Mailbutler，一個讓您的收件匣變得更聰明的電子郵件外掛程式。 Mailbutler 為您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件匣中存取這些功能。它透過提供智慧功能改進了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 電子郵件用戶端的本機功能。它提供了人工智慧驅動的電子郵件助手，可以為您編寫訊息，雲端交付，即使您的電腦處於離線狀態，也可以發送您預定的電子郵件，高級電子郵件跟踪，不需要收件人的批准，以及強大的聯絡人功能它可以幫助您改善客戶關係，以及許多其他智慧的、增強收件匣的功能。其中包括： • 智慧助理：人工智慧驅動的電子郵件助手，可以編寫、總結和改進訊息...
Drip
drip.com
Drip 是一個行銷自動化平台，可協助成長中的電子商務品牌推動重複購買和品牌忠誠度。 Drip 為 30,000 多名電子商務行銷人員提供了強大的工具來了解客戶並向其行銷。您將把所有客戶資料轉化為 Drip 中的動態細分，並透過一次性的自動化行銷活動吸引客戶。使用 Drip 的自動化、電子郵件和現場訊息來吸引客戶再次購買。透過在一個平台上提供設計精美的電子郵件和高級彈出視窗來節省成本。試用 Drip 14 天，看看您最愛的電子商務品牌為何轉向使用 Drip。
Beefree
beefree.io
Beefree 成立於 2014 年，其宗旨是透過開發工具讓人們能夠騰出時間去做最好的工作，從而實現美觀、高效能的內容設計的民主化。該公司提供兩種主要產品： Beefree（以前稱為 BEE Pro）是首選的 HTML 電子郵件轉換工具。 Beefree 是一個拖放式設計套件，可讓您建立美觀、高效能、快速回應的電子郵件和頁面，而無需編碼知識。主要優點： - 將電子郵件建立速度從幾天縮短到幾分鐘。 - 創建美觀、專業的電子郵件，無需任何編碼知識。 - 建立針對所有裝置最佳化的響應式電子郵件和頁面。 - 存取數以千計的免費、專業設計的模板。 - 確保跨團隊和部門的品牌一致。 - 使用易於使用且功能...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和...
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsAp...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一個電子郵件和簡訊行銷平台，具有一套專門用於幫助電子商務商店更快發展線上業務的功能。與主要電子商務平台的一鍵整合、預製自動化和電子郵件範本以及屢獲殊榮的 24/7/365 即時客戶支援使任何規模的品牌都可以輕鬆銷售更多產品，而無需支付過高的成本。加入超過 100,000 個使用 Omnisend 自動發展業務的電子商務品牌，透過快速建立、高度相關的電子郵件和簡訊來轉換客戶。 - 發送新聞通訊和有針對性的活動使用我們的拖放電子郵件生成器和各種現成的電子郵件模板，在幾分鐘內創建精美的可購物電子郵件。添加優惠券代碼、自動挑選和插入產品以及自動向非開啟者重新發送活動 - 所有這些都...
Stripo
stripo.email
Stripo 是一個電子郵件設計平台。我們幫助您以兩倍的速度建立任何複雜程度的高品質電子郵件，包括帶有 AMP、即時和互動內容的電子郵件。用於輕鬆製作電子郵件的嵌入式工具，與 60 多個 ESP 整合。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一款針對數位行銷團隊的混合電子郵件行銷平台。它與多個電子郵件傳送 API 中繼服務提供者集成，並支援將電子郵件活動傳送到選擇加入的電子郵件清單。您可以跨中繼伺服器分割測試電子郵件傳送、執行電子郵件清單清理、電子郵件預熱和檢查報告、追蹤電子郵件點擊以及開啟每個電子郵件活動。它還具有智慧自動回覆和電子郵件清單分段。透過 EasySendy，您可以透過自動回覆器和自動點滴電子郵件活動發起各種活動來與您的訂戶和客戶互動。您還可以管理和吸引 Facebook Messenger 訂閱者。您可以新增 Web Pop 表單以從您的網站擷取電子郵件訂閱者、建立自訂訂閱者頁面、使用...
Customerly
customerly.io
為您的客戶提供他們應得的支援。在您發展和擴展業務的同時，Customerly 讓您可以輕鬆地繼續為客戶提供世界一流的支持
Mailjet
mailjet.com
Mailjet 是一家強大的電子郵件服務提供商，全世界超過 150,000 家公司使用它來創建、發送和追蹤其行銷和交易電子郵件。 Mailjet 靈活的基礎設施可以自動擴展，透過我們的電子郵件 API 每小時發送高達 1500 萬封電子郵件（每個用戶），即使在發送高峰期也是如此。我們的專有架構基於低階優化程式碼和分散式快取策略，這使我們能夠實現盡可能快速的處理。 Mailjet 經過 ISO27001 認證並符合 GDPR，我們非常重視安全和資料隱私。 Mailjet 直覺的使用者介面提供 5 種語言版本（英語、法語、德語、西班牙語和義大利語），使行銷團隊能夠創建、測試和發送精美的電子郵件。我...
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件行銷工具，使行銷人員能夠發送精美且個人化的電子郵件，創建可靠的管道來增加與訂閱者的互動並促進忠實的讀者和轉換。漂亮的模板、拖放建構器和基於參與的細分使行銷人員無需任何技術專業知識即可向大量訂閱者提供有針對性的內容。
Sender
sender.net
Sender 的主要優勢是電子郵件的高送達率、屢獲殊榮的用戶友善性和無與倫比的經濟性。 Sender 專為電子商務和部落客量身定制，具有許多附加功能，但完美適合各種企業 - 從個人公司到大中型企業。透過電子商務平台的客製化集成，您只需複製並貼上產品的 URL，即可將產品添加到新聞通訊中，Sender 將自動提取產品圖像、描述、價格等。部落客和資訊行銷人員可以使用 Sender 廣泛的自動化功能，與他們的社群媒體追蹤者分享時事通訊並追蹤結果。此外，Sender 還提供許多附加功能，透過 destop 推播通知、事務性和自動化電子郵件序列、API 整合以及易於使用的拖放訂閱表單產生器來幫助實現最佳...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位...
Levitate
levitate.ai
Levitate 由 ShareFile 創作者 Jesse Lipson 於 2017 年創立，幫助小型企業專注於他們最擅長的事情：建立關係。 Levitate 是一種保持聯繫的行銷工具，旨在幫助小型企業與客戶建立並維持真實的關係。 Levitate 的平台允許用戶大規模發送個人電子郵件、透過簡訊與客戶保持聯繫、發送調查、安排會議、記住有關聯絡人的關鍵事實，並透過個人化的方法實現業務目標- 所有這些都由您的專門行銷教練負責。
Knak Templates
knak.com
免費電子郵件範本。 作為行銷人員，我們非常了解您在建立電子郵件時面臨的設計和程式設計挑戰。這就是為什麼我們決定免費贈送整個 Marketo 和 Eloqua 電子郵件範本庫。存取 50 多個免費模板，用於電子報、電子郵件行銷活動、促銷電子郵件等。只需提供您的電子郵件地址即可接收 50 多個免費電子郵件和登陸頁面模板，無需編碼。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer 提供了最簡單的方法來以最少的努力設計美觀的電子郵件和登陸頁面。我們在全球擁有 80,000 多名用戶，包括 Airship、Keap、Netflix 和 Fidelity，他們創造的響應式設計讓他們的受眾愛不釋手。 Unlayer 提供 2 種不同的解決方案來滿足不同客戶的需求；工作室和嵌入。 Unlayer Studio：一款無程式碼電子郵件產生器，可在幾分鐘內建立令人驚嘆的電子郵件。使用者友善的拖放編輯器和 1,000 多個 HTML 電子郵件範本庫使設計電子郵件變得輕而易舉。上面的櫻桃呢？所有電子郵件都可以順利匯出到 11 個電子郵件服務供應商，其中包括 Mailchim...
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不只是一個平台；它是您創業之旅中的合作夥伴，提供從高轉換率登陸頁面和網站到複雜的電子郵件行銷解決方案、會員網站等的一切。 Kartra 平台旨在推動銷售，提供強大的一體化解決方案，簡化數位行銷和銷售流程，讓您專注於您最擅長的事情 - 為受眾創造和交付價值。 * 輕鬆創作：透過引人入勝的網站、影片和網路研討會吸引觀眾。提供變革性的會員資格或線上課程，並透過整合工具管理您的日程安排和計費。 * 精準行銷：使用先進的潛在客戶捕獲技術擴大您的覆蓋範圍，並透過有針對性的活動和管道培養您的潛在客戶。透過電子郵件或簡訊有效傳達您的優惠，並透過可自訂的結帳處理付款。 * 擴展您的願景：利用進階...
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一個電子郵件行銷平台，其全球使命是幫助世界各地的企業點燃與客戶的關係。 * 建立可轉換的電子郵件 任何技能水平的使用者都可以建立可推動結果的電子郵件活動。直覺的無程式碼電子郵件產生器與人工智慧生成內容的強大功能相結合，使發送與受眾產生共鳴的訊息變得比以往更容易。從頭開始，或從廣泛的現成範本庫中進行選擇。 * 增加你的清單 建立自訂登陸頁面、表格和調查來擴大和吸引您的清單。任何人都可以使用 Benchmark Email 的簡單潛在客戶開發工具來吸引新訂閱者。或者，透過 Zapier 連接到您喜歡的潛在客戶開發工具。 * 個人化外展 使用視覺化產生器中的自動化工作流程發...
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
Privy
privy.com
擴大您的電子郵件清單透過易於使用的受眾群體定位和觸發器來創建精美的展示，旨在吸引人們加入您的清單並從您的商店購買。透過有針對性的展示減少購物車遺棄情況 啟動有針對性的彈出窗口和彈出窗口，並提供退出意圖和特別折扣，以便在人們離開之前完成銷售。透過自動電子郵件推動重複訪問和銷售發送廢棄購物車電子郵件、自動回覆、優惠券提醒和歡迎系列，吸引人們回到您的網站以了解更多資訊或進行購買。透過新聞通訊將聯絡人轉化為銷售 使用 Privy 的拖放電子郵件編輯器建立品牌新聞通訊，將您的聯絡人轉化為銷售。提高平均訂單價值啟動免費送貨欄或交叉銷售顯示以提高平均訂單價值。透過簡訊行銷實現更多銷售自動化您廢棄的購物車...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一個屢獲殊榮的全通路行銷自動化平台，可為每位零售商的問題提供解決方案：如何在正確的時間向每位訪客發送正確的訊息和正確的內容。它使單人商店和企業零售商等能夠從大數據平台的使用中受益，以便輕鬆創建數據驅動的自動化和個性化活動，在幾秒鐘內對客戶/訪客行為和目錄變化做出反應。因此，ContactPigeon 透過實現三個主要目標來幫助客戶增加銷售額： • 豐富的客戶洞察：收集客戶行為資料並建立豐富的統一客戶視圖• 提高客戶參與度：在客戶旅程中的適當時刻觸發自動化和預測性訊息用於優化銷售轉換和保留。 • 多管道覆蓋：讓企業在一個平台內跨多種訊息傳遞管道（例如電子郵件、簡訊、...
Knak Enterprise
knak.com
適合企業行銷團隊的可擴展行銷活動創建平台。 Knak Enterprise 可實現全球分散的行銷團隊之間的高效協作，同時保持品牌控制。讓您的員工能夠在幾分鐘內創建精美的電子郵件和登陸頁面，無需編碼。
FreshMail
freshmail.com
FreshMail 是一種創新的電子郵件行銷系統，可輕鬆建立和發送線上行銷活動。其直覺的使用者介面可讓您設計和客製化精美的時事通訊，以引起關注並取得成果。它還提供了強大的工具來自動化您的大部分工作並收集對客戶行為的見解。立即開設免費的 FreshMail 帳戶，讓電子郵件行銷的力量為您服務。
Maool
maool.com
Maool 電子郵件編輯器是一款簡單的電子郵件編輯器，具有重要的進階功能。它具有創建具有視覺吸引力的電子郵件所需的所有功能。只需按一下即可將電子郵件匯出到您首選的 ESP，讓您的行銷活動更上一層樓。無需編碼即可在短時間內建立電子郵件。使用 Maool 電子郵件編輯器建立電子郵件非常有趣。如果您是從頭開始，設計電子郵件是一項艱鉅的任務。即使您使用電子郵件設計工具，它也會消耗您大量的時間和精力。 Maool 電子郵件編輯器包含的功能將使您輕鬆設計電子郵件。我們將強大的拖放式電子郵件編輯器與預先設計的電子郵件範本和模組相結合，讓您能夠為您的品牌創建完美的電子郵件。它包括用於更改文字、圖像、背景圖像、...
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey 是一款功能強大的內部通訊軟體，可讓您透過電子郵件用戶端（Outlook 和 Gmail）或 SMS 及時向員工發送更新。 ContactMonkey 正在使世界頂級組織與員工聯繫、溝通和互動的方式現代化。在快速變化的工作世界中，我們的工具使公司能夠更輕鬆地透過一個平台與遠端、混合和無辦公桌員工互動。我們幫助內部溝通團隊創建、發送和追蹤員工通訊、簡訊更新和危機溝通，以提高員工敬業度和生產力。透過 ContactMonkey，您可以透過 SMS 發送精美的 HTML 電子郵件通訊或危機通訊、收集員工回饋並衡量員工電子郵件分析（開啟率、點擊率、閱讀率、eNPS），以了解真...
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能強大的電子郵件行銷自動化軟體，具有世界一流的功能、最先進的自動化流程和潛在客戶生成工具，可幫助您從第一天起發展業務，同時保持屢獲殊榮的一體化用戶介面. - 發送電子郵件行銷活動 創建精美、專業的電子郵件活動，像專業人士一樣與您的受眾互動。 - 管理您的受眾使用我們的高級細分功能向正確的受眾發送正確的電子郵件，使用訂閱者標籤進行組織，並最大限度地減少取消訂閱。 - 擴大您的受眾群體 使用一種工具即可建立、啟動和優化令人驚嘆的登陸頁面和訂閱表單。 - 自動化您的行銷自動化重複性任務，並為您的客戶創造令人愉悅的個人化數位體驗。 -追蹤您的努力衡量您的行銷成功並收集強大的數據...
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 透過自動化現有行銷自動化軟體（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）發送的部落格、新聞和 RSS 電子郵件，為 200 多家 B2B 公司增加了網站流量。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
CleverReach
cleverreach.com
透過專業的新聞通訊活動吸引人們：CleverReach® 直覺的電子郵件行銷軟體可實現公司與其客戶之間的直接和個人溝通。透過 CleverReach®，任何人都可以成功地進行電子郵件行銷。由於簡單的設定、巧妙的功能和合作夥伴般的服務，CleverReach® 非常易於使用，初學者和電子郵件行銷專業人士都可以快速取得成功。與相關係統的介面以及電子郵件自動化可以實現有針對性的電子郵件行銷。此外，CleverReach® 作為一家德國公司，依靠最高的技術和資料保護標準，實現了較高的電子郵件送達率 - 新聞通訊能夠安全到達。 CleverReach 如何運作？ CleverReach® 承諾簡單直覺的...
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail 是一個電子郵件和全通路行銷平台。使用電子郵件、簡訊、Facebook 與客戶進行有效溝通。透過我們，您可以簡單、自動地完成此操作，但需要單獨照顧。使用我們的拖放編輯器創建美觀、響應靈敏的模板，或從 100 個預製模板中選擇一個。領先一步，利用個人化的動態內容在客戶的收件匣中脫穎而出。使用我們的高級細分選項來自訂內容並對您的客戶行為做出反應。此外，使用註冊表單和 Facebook 引導廣告來擴大您的資料庫。透過綜合報告進行改進。我們提供 OR、CTR、跳出率、退訂率或垃圾郵件投訴的數據。此外，還可以查看轉換率、收入、每個聯絡人的活動、點擊地圖、在桌面和行動裝置上開啟、郵件用戶端以...
Maropost
maropost.com
Maropost 透過統一的電子郵件行銷平台簡化了客戶互動，該平台在客戶旅程的每一步將公司與其客戶聯繫起來。 Maropost 提供單一客戶視圖，在任何管道中建立個人化體驗，以實現更好的參與度和更高的轉換率。 Maropost 將白手套服務與業界領先的技術相結合，讓客戶互動變得輕鬆。
TOPOL.io
topol.io
透過我們的拖放編輯器，為每台裝置創建精美的電子郵件。易於構建。快速完成。不再需要 HTML 編碼器和圖形。節省電子郵件製作時間。您不必是圖形設計師、HTML 編碼員或電子郵件渲染專家。拖放 - 快速、簡單、直覺且有趣。您將開始喜歡創建電子郵件！或者您可以只使用我們的模板。美麗且反應靈敏。不再有在不同客戶端（甚至 Outlook）上渲染的麻煩。
SmartrMail
smartrmail.com
在更短的時間內發送更好的電子郵件。 SmartrMail 是發送電子郵件的最簡單方式，可以讓您的客戶滿意並獲得更多銷售。我們與 Shopify、BigCommerce、WooCommerce 和 Neto 整合。我們是電子商務領域最受推薦的電子郵件行銷應用程式之一。我們在 Shopify 和其他評論平台上擁有超過 130 則五星級評論。
Critical Impact
criticalimpact.com
透過應用 Critical Impact 的創新電子郵件行銷技術，行銷人員可以輕鬆發送動態新聞通訊、有針對性的行銷訊息、調查和簡訊 (SMS)，從而產生巨大影響並獲得更大成果。
Dragit
dragit.io
我們正在開發一個專業的拖放電子郵件產生器。透過我們的 Dragit 電子郵件編輯器，任何企業都可以輕鬆建立美觀且專業的電子郵件範本。您可以使用 Pro Editor，它可以直接用作服務，也可以使用可嵌入任何 SaaS 應用程式的插件版本。
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款由人工智慧驅動的行銷自動化軟體，旨在簡化行銷流程並優化成果。它包含旨在增強行銷不同方面的功能，包括電子郵件和簡訊行銷、推播通知、即時聊天、潛在客戶評分等。 Ortto 擁有自己的跨平台人工智慧系統，從而確保無縫的工作流程。其人工智慧功能包括電子郵件主題行建議、電子郵件開啟率預測以及建立推播通知和簡訊期間的內容推薦。 Ortto 還提供自動即時聊天內容，其中軟體根據網站內容、過去的票證和現有說明文件產生回應。 對於更進階的操作，使用者還可以根據自己的資料訓練自訂人工智慧模型。透過這樣做，他們可以提高生成建議的準確性和相關性。 Ortto 背後的目的是透過將人工智慧功能整...
Postcards
designmodo.com
Postcards 是一款直覺的拖放工具，包含 100 多個元件，可協助您比以往更快地為訂閱者建立自訂電子郵件。使用明信片，您可以建立不同類型的電子郵件：促銷、電子商務、新聞、交易等。使用明信片，您將在幾分鐘內創建令人驚嘆的電子郵件通訊。 ⚡️線上編輯、專案經理、反應靈敏、無限制...
Delivra
delivra.com
Delivra是一個電子郵件營銷平台，可幫助任何專業知識的營銷人員吸引並增加受眾。憑藉超過20年的無與倫比的客戶成功，Delivra幫助企業進行有意義的對話，從而產生切實的結果。他們對平易近人解決方案的關注有助於授權數千個行業的組織控制複雜的營銷自動化和數據處理。 Delivra與您縮放，並提供成功的工具來成功完成操作。 Delivra為繁忙的營銷人員建造，提供了一套完整的功能，以幫助團隊實現目標。使用可自定義的拖放編輯器輕鬆構建並發送有影響力的電子郵件營銷活動。通過策略性地繪製整個電子郵件系列的策略性來自動化您的客戶通信，並根據各種訂戶操作，intactions或時間來確定哪些郵件是發送的...
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud 是專為精明的行銷人員和廣告商打造的單一複雜的銷售和行銷平台。我們的平台透過預測分析和大數據管理技術提供即時全通路行銷和活動優化。
Semplates
semplates.io
Semplates 是一項創新的電子郵件範本服務，可讓您和您的公司充分利用 Amazon SES - 無需編碼或使用終端。我們的使用者友善平台及其拖放編輯器可讓您建立和管理透過 AWS SES 發送的自動電子郵件的範本。這使得為適合您的品牌的交易電子郵件設計美觀、響應靈敏且個性化的模板變得輕而易舉。無縫協作是關鍵。這就是為什麼 Semplates 允許您邀請來自產品、設計和開發的團隊成員一起處理模板，從而簡化您的工作流程。為了方便管理各種客戶、環境或專案的電子郵件自動化，一個 Semplates 帳戶可以與多個 AWS 帳戶或區域連接。為了獲得更大的靈活性和效率，您甚至可以在不同的 AWS 帳...
RenderKu
renderku.com
RenderKu 是一個內建設計編輯器的電子郵件設計平台。開始使用 100 多個預製電子郵件範本。
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon 是一個與 ESP 無關的電子郵件建立器平台，旨在幫助敏捷行銷團隊組織起來、優化其電子郵件製作流程，並專注於電子郵件行銷的大局。 Chamaileon 的電子郵件範本編輯器使電子郵件專業人士及其團隊能夠大規模創建令人驚嘆的品牌電子郵件體驗，而無需接觸任何程式碼。其電子郵件產生器可確保大多數電子郵件用戶端中的電子郵件 HTML 相容性。 Chamaileon 提供簡化的電子郵件製作流程，專注於您的自訂工作流程和安排：存取等級控制、基於資料夾的資產組織和權限都是內建的。 Chamaileon 由 EDMdesigner.com 團隊為您帶來，其首款產品 EDMdesigner ...