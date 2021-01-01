電子郵件範本產生器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 南極洲

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件範本產生器軟體為使用者提供了多種範本來建立專業的商務電子郵件。這些工具通常包括為特定行業或主題設計量身定制的預先設計的模板。此外，使用者可以使用使用者友善的拖放式 HTML 編輯器靈活地建立自己的可重複使用的電子郵件範本。無論是從頭開始還是使用預製選項，使用者都可以輕鬆自訂這些範本以符合其業務需求。某些解決方案還可能包含分析功能，允許使用者追蹤和評估其電子郵件活動的績效。
提議新的應用程式
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Zoho Campaigns
zoho.com
促進銷售的電子郵件行銷軟體。 建立、發送和追蹤電子郵件行銷活動，幫助您建立強大的客戶群。從精美的電子郵件範本到易於使用的編輯器，從自動化工具到即時分析，Zoho Campaigns 擁有一切。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
AWeber
aweber.com
立即免費試用 AWeber，獲取所有解決方案來擴大您的電子郵件清單、與您的受眾互動並增加銷售額。無需信用卡。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
Flodesk
flodesk.com
初學者和專家都使用 Flodesk 來發展他們的業務。設計在任何裝置上看起來都很棒的電子郵件和表單。免費嘗試。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Beefree
beefree.io
快速創建精美的電子郵件和登陸頁面。 BEE 是設計行動響應式電子郵件和登陸頁面的最佳拖放編輯器。
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的電子郵件軟體擴充插件，可協助您保持高效和專業。
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
Drip
drip.com
透過 Drip 打造個人化的客戶體驗、增加收入，並將您的行銷策略提升到新的水平。
Stripo
stripo.email
Stripo 是一個電子郵件設計平台。我們幫助您以兩倍的速度建立任何複雜程度的高品質電子郵件，包括帶有 AMP、即時和互動內容的電子郵件。用於輕鬆製作電子郵件的嵌入式工具，與 60 多個 ESP 整合。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 簡化您的電子郵件發送並提高您的銷售額。我們透過簡單而強大的服務來滿足您的所有電子郵件和簡訊需求。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一款針對數位行銷團隊的混合電子郵件行銷平台。它與多個電子郵件傳送 API 中繼服務提供者集成，並支援將電子郵件活動傳送到選擇加入的電子郵件清單。您可以跨中繼伺服器分割測試電子郵件傳送、執行電子郵件清單清理、電子郵件預熱和檢查報告、追蹤電子郵件點擊以及開啟每個電子郵件活動。它還具有智慧自動回覆和電子郵件清單分段。透過 EasySendy，您可以透過自動回覆器和自動點滴電子郵件活動發起各種活動來與您的訂戶和客戶互動。您還可以管理和吸引 Facebook Messenger 訂閱者。您可以新增 Web Pop 表單來從您的網站擷取電子郵件訂閱者、建立自訂訂閱者頁面、使用...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度的客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
Customerly
customerly.io
為您的客戶提供他們應得的支援。在您發展和擴展業務的同時，Customerly 讓您可以輕鬆地繼續為客戶提供世界一流的支持
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Levitate
levitate.ai
我們的幸福平台結合了真實的溝通工具、專門的成功專家和人工智慧，幫助您建立持久的關係。
Knak Templates
knak.com
免費電子郵件範本。 作為行銷人員，我們非常了解您在建立電子郵件時面臨的設計和程式設計挑戰。這就是為什麼我們決定免費贈送整個 Marketo 和 Eloqua 電子郵件範本庫。存取 50 多個免費模板，用於電子報、電子郵件行銷活動、促銷電子郵件等。只需提供您的電子郵件地址即可接收 50 多個免費電子郵件和登陸頁面模板，無需編碼。
Benchmark
benchmarkemail.com
電子郵件行銷服務可吸引訂閱者、培養潛在客戶、發送精美且回應迅速的電子郵件並追蹤結果。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer 提供了最簡單的方法來以最少的努力設計美觀的電子郵件和登陸頁面。我們在全球擁有 80,000 多名用戶，包括 Airship、Keap、Netflix 和 Fidelity，他們創造的響應式設計讓他們的受眾愛不釋手。 Unlayer 提供 2 種不同的解決方案來滿足不同客戶的需求；工作室和嵌入。 Unlayer Studio：一款無程式碼電子郵件產生器，可在幾分鐘內建立令人驚嘆的電子郵件。使用者友善的拖放編輯器和 1,000 多個 HTML 電子郵件範本庫使設計電子郵件變得輕而易舉。上面的櫻桃呢？所有電子郵件都可以順利匯出到 11 個電子郵件服務供應商，其中包括 Mailchim...
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您的線上業務變得輕鬆 - 在線上建立、行銷和發布，無需聘請文案、網頁開發人員、設計師或系統整合商團隊！
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從任何地方存取您的 FreshMail 帳戶。您的文件和資料以及 FreshMail 的工具都安全地儲存在專用雲端中，並且隨時準備滿足
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Privy.com 是您學習電子商務行銷的排名第一的資源...向電子商務專家學習他們的銷售額如何從 0 美元增長到 100 萬美元。
FeedOtter
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FeedOtter 透過自動化現有行銷自動化軟體（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）發送的部落格、新聞和 RSS 電子郵件，為 200 多家 B2B 公司增加了網站流量。
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
Moosend
moosend.com
最簡單的電子郵件行銷和自動化軟體。 Moosend 是最簡單、最現代的解決方案，可提供電子郵件行銷和自動化體驗，從而推動真正的收入成長。
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knak.com
適合企業行銷團隊的可擴展行銷活動創建平台。 Knak Enterprise 可實現全球分散的行銷團隊之間的高效協作，同時保持品牌控制。讓您的員工能夠在幾分鐘內創建精美的電子郵件和登陸頁面，無需編碼。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
Maool
maool.com
Maool 電子郵件編輯器是一款簡單的電子郵件編輯器，具有重要的進階功能。它具有創建具有視覺吸引力的電子郵件所需的所有功能。只需按一下即可將電子郵件匯出到您首選的 ESP，讓您的行銷活動更上一層樓。無需編碼即可在短時間內建立電子郵件。使用 Maool 電子郵件編輯器建立電子郵件非常有趣。如果您是從頭開始，設計電子郵件是一項艱鉅的任務。即使您使用電子郵件設計工具，它也會消耗您大量的時間和精力。 Maool 電子郵件編輯器包含的功能將使您輕鬆設計電子郵件。我們將強大的拖放式電子郵件編輯器與預先設計的電子郵件範本和模組相結合，讓您能夠為您的品牌創建完美的電子郵件。它包括用於更改文字、圖像、背景圖像、...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
CleverReach
cleverreach.com
透過 CleverReach 電子郵件行銷軟體，您可以輕鬆建立專業的電子郵件行銷活動。此外，您可以完美地管理您的收件人並從直觀的報告中受益。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey 是一款功能強大的內部通訊軟體，可讓您透過電子郵件用戶端（Outlook 和 Gmail）或 SMS 及時向員工發送更新。 ContactMonkey 正在使世界頂級組織與員工聯繫、溝通和互動的方式現代化。在快速變化的工作世界中，我們的工具使公司能夠更輕鬆地透過一個平台與遠端、混合和無辦公桌員工互動。我們幫助內部溝通團隊創建、發送和追蹤員工通訊、簡訊更新和危機溝通，以提高員工敬業度和生產力。透過 ContactMonkey，您可以透過 SMS 發送精美的 HTML 電子郵件通訊或危機通訊、收集員工回饋並衡量員工電子郵件分析（開啟率、點擊率、閱讀率、eNPS），以了解真...
Critical Impact
criticalimpact.com
透過應用 Critical Impact 的創新電子郵件行銷技術，行銷人員可以輕鬆發送動態新聞通訊、有針對性的行銷訊息、調查和簡訊 (SMS)，從而產生巨大影響並獲得更大成果。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
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利用 Ortto 的一體化 CRM、電子郵件和行銷平台了解您的客戶並啟動資料驅動的全方位策略。
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designmodo.com
適合團隊和個人的直覺式電子郵件產生器可以增強電子郵件行銷創意。 與整個團隊合作，提出想法。從每個人。
Mailmodo
mailmodo.com
沒有獲得足夠的轉化？使用這些適用於每個行業的頂級電子郵件流創意來吸引、培養潛在客戶並將其轉化為付費客戶。
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maropost.com
電子郵件行銷、簡訊、行動、旅程和電子商務 - 所有工具都可以擴展和簡化您與客戶的聯繫、行銷和銷售方式！
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud 是專為精明的行銷人員和廣告商打造的單一複雜的銷售和行銷平台。我們的平台透過預測分析和大數據管理技術提供即時全通路行銷和活動優化。
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon 是一個與 ESP 無關的電子郵件建立器平台，旨在幫助敏捷的行銷團隊組織起來、優化其電子郵件製作流程，並專注於電子郵件行銷的大局。 Chamaileon 的電子郵件範本編輯器使電子郵件專業人士及其團隊能夠大規模創建令人驚嘆的品牌電子郵件體驗，而無需接觸任何程式碼。其電子郵件產生器可確保大多數電子郵件用戶端中的電子郵件 HTML 相容性。 Chamaileon 提供簡化的電子郵件製作流程，專注於您的自訂工作流程和安排：存取等級控制、基於資料夾的資產組織和權限都是內建的。 Chamaileon 由 EDMdesigner.com 團隊為您帶來，其首款產品 EDMdesigner...
TOPOL.io
topol.io
透過我們的拖放編輯器，為每台裝置創建精美的電子郵件。易於構建。快速完成。不再需要 HTML 編碼器和圖形。節省電子郵件製作時間。您不必是圖形設計師、HTML 編碼員或電子郵件渲染專家。拖放 - 快速、簡單、直覺且有趣。您將開始喜歡建立電子郵件！或者您可以只使用我們的模板。美麗且反應靈敏。不再有在不同客戶端（甚至 Outlook）上渲染的麻煩。
SmartrMail
smartrmail.com
在更短的時間內發送更好的電子郵件。 SmartrMail 是發送電子郵件的最簡單方式，可以讓您的客戶滿意並獲得更多銷售。我們與 Shopify、BigCommerce、WooCommerce 和 Neto 整合。我們是電子商務領域最受推薦的電子郵件行銷應用程式之一。我們在 Shopify 和其他評論平台上擁有超過 130 則五星級評論。
Ecomail.app
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Ecomail 是一個電子郵件和全通路行銷平台。使用電子郵件、簡訊、Facebook 與客戶進行有效溝通。透過我們，您可以簡單、自動地完成此操作，但需要單獨照顧。使用我們的拖放編輯器創建美觀、響應靈敏的模板，或從 100 個預製模板中選擇一個。領先一步，利用個人化的動態內容在客戶的收件匣中脫穎而出。使用我們的高級細分選項來自訂內容並對您的客戶行為做出反應。此外，使用註冊表單和 Facebook 引導廣告來擴大您的資料庫。透過綜合報告進行改進。我們提供 OR、CTR、跳出率、退訂率或垃圾郵件投訴的數據。此外，還可以查看轉換率、收入、每個聯絡人的活動、點擊地圖、在桌面和行動裝置上開啟、郵件用戶端以...
Dragit
dragit.io
使用拖放電子郵件產生器輕鬆建立精美的響應式電子郵件範本。立即設計，無需註冊。應用程式嵌入可作為插件使用。
ContactPigeon
contactpigeon.com
全通路客戶參與平台 發送適時、全通路、個人化的訊息。 屢獲殊榮的全通路客戶參與解決方案，可實現可預測的電子商務和零售結果。
Semplates
semplates.io
Semplates 是一項創新的電子郵件範本服務，可讓您和您的公司充分利用 Amazon SES - 無需編碼或使用終端。我們的使用者友善平台及其拖放編輯器可讓您建立和管理透過 AWS SES 發送的自動電子郵件的範本。這使得為適合您的品牌的交易電子郵件設計美觀、響應靈敏且個性化的模板變得輕而易舉。無縫協作是關鍵。這就是為什麼 Semplates 允許您邀請來自產品、設計和開發的團隊成員一起處理模板，從而簡化您的工作流程。為了方便管理各種客戶、環境或專案的電子郵件自動化，一個 Semplates 帳戶可以與多個 AWS 帳戶或區域連接。為了獲得更大的靈活性和效率，您甚至可以在不同的 AWS 帳...
RenderKu
renderku.com
RenderKu 是一個內建設計編輯器的電子郵件設計平台。開始使用 100 多個預製電子郵件範本。
Miova
miova.io
徹底改變您的企業溝通方式的內部電子郵件平台。幫助您加強內部溝通、提高生產力並輕鬆實現您的目標。