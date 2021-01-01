電子郵件範本產生器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿富汗

Semplates

semplates.io

Semplates 是一項創新的電子郵件範本服務，可讓您和您的公司充分利用 Amazon SES - 無需編碼或使用終端。我們的使用者友善平台及其拖放編輯器可讓您建立和管理透過 AWS SES 發送的自動電子郵件的範本。這使得為適合您的品牌的交易電子郵件設計美觀、響應靈敏且個性化的模板變得輕而易舉。無縫協作是關鍵。這就是為什麼 Semplates 允許您邀請來自產品、設計和開發的團隊成員一起處理模板，從而簡化您的工作流程。為了方便管理各種客戶、環境或專案的電子郵件自動化，一個 Semplates 帳戶可以與多個 AWS 帳戶或區域連接。為了獲得更大的靈活性和效率，您甚至可以在不同的 AWS 帳...