電子郵件軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿曼

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件軟體支援使用者之間交換電子訊息，為企業提供一種快速且易於存取的方法，用於與客戶、潛在買家和同事共享關鍵資訊並進行交易。 該軟體包括基於網路或桌面的電子郵件用戶端，可透過連接電子郵件伺服器來管理和格式化電子郵件。它支援各種業務功能，例如分發促銷材料、發送公司新聞通訊和共享入職詳細資訊。 電子郵件允許在公司內部以及與外部各方安全地傳輸文件、聯絡資訊和其他大型附件。它仍然是最有效的溝通方法之一，並被所有部門的員工所使用。通常，公司的電子郵件系統由 IT 專家監管，他們阻止垃圾郵件和不需要的訊息、確保內部通訊管道安全並監控潛在的安全威脅。
提議新的應用程式
Outlook
microsoft.com
Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。
Titan Email
titan.email
Titan 是第一個以客戶為中心的電子郵件套件，專為專業人士和小型企業主創建，其功能旨在與客戶建立更深入、更有意義的關係。透過有用的內建工具（例如電子郵件範本、計劃發送功能、後續提醒等），Titan 提供了可簡化工作效率的電子郵件體驗。 Titan 的日曆、聯絡人清單和儲存可在收件匣內提供高效率的服務。 Titan 可與網站主機、網域註冊商和網站建置者集成，為客戶提供全套解決方案。 Titan Email 可在 Webmail、iOS 和 Android 裝置上使用。最適合：尋求全面的電子郵件套件以建立有意義的客戶關係的專業人士或小型企業。
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
雅虎！ Mail 是美國公司 Yahoo!（現為 Verizon 的子公司）於 1997 年 10 月 8 日推出的電子郵件服務。它提供四種不同的電子郵件計劃：三種供個人使用（基本、Plus 和無廣告），另一種供企業使用。截至 2020 年 1 月，雅虎！ Mail 擁有 2.25 億用戶。某些帳戶也支援使用標準郵件協定（POP3 和 SMTP）。自 2015 年以來，用戶還可以將非雅虎電子郵件帳戶連接到網路郵件用戶端。法國為“@yahoo.fr”，英國為“@yahoo.co.uk”，義大利為“@yahoo.it”等）。目前，雅虎！只允許使用者註冊「@yahoo.com」帳戶。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，...
Mailfence
mailfence.com
Mailfence 致力於讓網路更安全。這就是我們開發加密電子郵件解決方案的原因。但我們認為，僅僅提供安全和私人的電子郵件是不夠的。否則，我們的用戶將需要使用不安全的解決方案來管理他們的約會、建立和儲存他們的文件或線上聊天。這就是為什麼 Mailfence 不僅僅是安全電子郵件。 Mailfence 可讓您透過強大的生產力工具（例如 Mailfence 日曆、Mailfence 文件、Mailfence 聯絡人、Mailfence 群組、Mailfence 聊天和 Mailfence 民意調查）來組織您的生活。
HEY Email
hey.com
電子郵件值得撣掉灰塵。一次翻新。我們今天的電子郵件方式現代化了。有了 HEY，我們就做到了這一點。這是對電子郵件的重做、重新思考、簡化、有效的重新引入。一個新的開始，就該如此。 HEY 是我們透過電子郵件發送的情書，我們透過 Web、Mac、Windows、Linux、iOS 和 Android 將其發送給您。
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的強大功能 + 拖放建構器的易用性。將拖放編輯與設計區塊結合使用，可以更快地建造並更輕鬆地進行編輯。貼文和頁面產生器使 WordPress 對於初學者來說變得簡單，但還包括高級選項，可供經驗豐富的專業人士將您的想法變成現實，而無需所有額外的工作。 DreamHost WP 網站產生器的功能包括 - - 快速啟動精靈 - 200 多個入門網站可供選擇 - 拖放網站產生器 - 即時SEO建議
Hushmail
hushmail.com
Hushmail - 加密電子郵件和安全性 Web 表單。我們的醫療保健計劃開箱即配置為符合 HIPAA 合規性。
Atmail
atmail.com
歡迎來到Atmail。我們的使命是讓您能夠透過靈活的電子郵件服務方法來吸引客戶並讓他們滿意，從而滿足客戶的個人需求。我們的服務將透過無縫整合的應用程式內購買增加您的每位使用者平均收入 (ARPU)，並透過簡單的一鍵式個人網域電子郵件產品減少客戶流失。 Atmail 是一項白標雲端原生電子郵件服務，專為電信公司和 ISP 設計。 Atmail 由我們託管的 AWS 公有雲提供支持，如果您願意，也可以利用您的公有雲，Atmail 具有高度可擴展性，可容納數百萬個電子郵件帳戶、高度安全且始終可用。將電子郵件從成本中心轉移到基於雲端的利潤和保留機器，從而釋放寶貴的時間。憑藉超過 20 年的經驗，我們隨...
Neo
neo.space
Neo 是一款電子郵件和成長套件，旨在加速小型企業和企業家的線上成長。超過 15,000 家小型企業信任 Neo。 Neo 是一款一體化商務電子郵件平台，您可以在其中獲得與您的品牌名稱相符的自訂商務電子郵件地址([email protected]) 以及有助於發展您的品牌的強大功能。企業電子郵件地址可以增加可信度，並為您的客戶和消費者灌輸對您品牌的信任，因為它是基於您的網域。最好的部分是什麼？如果您還沒有合適的域名，我們將協助您找到合適的域名！您還可以獲得一個網站來鞏固您的品牌的數位形象，並且不需要設定或編碼。 Neo 配備了一系列工具和豐富的網路郵件，包括整合的日曆和聯...
IceWarp
icewarp.com
唯一的辦公規則是，沒有辦公室。商務電子郵件、用於專案團隊合作的 TeamChat、即時辦公室文件協作和線上會議。一切都在我們的安全雲中，且成本僅為平常的一半。
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains 為全球 100,000 家企業和個人提供網域、主機、線上行銷和商業產品。
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada 是一家私人且獨立資助的網站寄存供應商，成立於 2019 年 11 月，其團隊致力於提供快速、安全和可靠的網站寄存服務。 HostArmada 不僅僅是一家網頁寄存公司。我們是一支充滿熱情的團隊，致力於為客戶提供卓越的託管服務。我們的重點是提供快速、安全和可靠的網站託管服務，以滿足全球企業和個人的獨特需求。在 HostArmada，我們了解每個企業都是不同的，這就是為什麼我們提供廣泛的託管解決方案來滿足各種規模的公司（從小型新創公司到大型企業）的需求。我們的託管服務包括共享託管、經銷商託管、VPS 託管和專用 CPU VPS，所有這些均由強大的雲端基礎架構支持，可確保您網站...
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa 是一家私人公司，總部位於安大略省伯靈頓。 HostPapa 在全球其他 11 個國家設有分公司。在 HostPapa，我們將每一位客戶視為我們家庭的一員。這就是為什麼我們的座右銘是「讓爸爸照顧你！」 我們了解客戶的網站很重要，他們需要能夠依靠我們來確保他們的服務不會中斷。 我們已經建立了堅實的基礎，可以為中小型企業提供可靠、易於使用、以客戶服務為導向、且成本低廉的託管解決方案和雲端服務。在 HostPapa，我們重視客戶並認識到他們對卓越客戶服務的需求。直到客戶滿意我們才滿意！ 透過 HostPapa，您可以獲得： * 功能豐富的託管包 * 退款保證 * 免費網域註冊 ...
CloudyHost
cloudyhost.com
自2008 年以來，CloudyHost 使用現代化的歐洲資料中心，為企業客戶和私人客戶提供可靠的雲端解決方案以及具有競爭力的價格的附加高品質服務。處。這樣，我們就能以最有效的方式提供服務，並在最短的時間內在兩個地點提供解決方案。 CloudyHost 員工的經驗和專業確保高品質和及時提供所要求的服務，從網域註冊和虛擬主機到完整客戶的業務協作。
Hostbillo
hostbillo.com
我們發展最快的前公司 Wisesolution 成立於 2010 年，現已更名為 hostbillo.com 並重新推出。 Hostbillo 在頂尖和最具影響力的網頁寄存公司中佔有一席之地。該公司因在全球範圍內提供高品質、一流的超大規模網站託管而受到高度認可。該公司執行長 Akshay Saini 旨在以極具競爭力的價格向 Hostbillo 客戶和全球各地的客戶傳達和提供尖端且無縫的服務。他擁有詳盡的知識、令人難以置信的經驗以及對網站託管行業的參與。這促使他迅速應對商業和託管行業的每項挑戰，以建立動態技術解決方案並提供卓越的支援。經過仔細檢查，Akshay 先生了解到，在一個單獨的舞台上提...
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