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電子簽名軟體 - 最受歡迎的應用程式

電子簽名軟體使用戶能夠收集文件上的電子簽名，從而消除了實體文書工作的需要。該軟體簡化了分發需要電子簽名的法律敏感文件的過程。組織利用電子簽章軟體對需要客戶、員工或合作夥伴簽署的文件（例如銷售合約或僱傭文書）進行安全加密。 電子簽名軟體通常與各種第三方應用程式集成，包括 CRM 軟體、ERP 系統、HR 管理套件和會計工具。這種整合有助於無縫管理報價、合約和供應商互動。此外，電子簽名軟體遵守符合當地和聯邦法律要求的內建安全標準。這樣保證了法律文件的順利交換，保證了透過軟體獲得的簽名的合法性和法律效力。

提議新的應用程式


DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign應用程式允許用戶隨時隨地安全地發送和簽署電子文件，簡化文件管理流程並支持多種集成。

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Adobe Acrobat Sign是一款數字簽名解決方案，允許用戶安全地發送、簽署和管理文檔，並與多種平台無縫集成。

Zoho Sign

Zoho Sign

zoho.com

Zoho Sign 是一個安全的數字簽名應用，允許用戶在線創建、發送和簽署法律文檔，並可與多個雲端應用整合。

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub 是一款文件編輯、簽署、分發及填寫表單的工具，支持與 Google Workspace 整合，已被超過 8,330 萬用戶信任。

Signaturely

Signaturely

signaturely.com

Signaturely是一款免費的電子簽名軟件，用於在線簽署文檔，提供簡易的界面和多種簽名選項，以簡化簽名過程。

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mail Butler是一款電子郵件插件，提供智能助手、郵件跟踪、定時發送等功能，提升郵件管理效率。

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

SignEasy 是一款雲端電子簽名應用，允許用戶在手機、平板或電腦上簽署和填寫文檔，並確保符合相關法規。

Dropbox Sign

Dropbox Sign

hellosign.com

Dropbox Sign 是一個安全的數字簽名工具，可以快速簽署和請求簽名，簡化文檔管理和流程。

Foxit eSign

Foxit eSign

foxit.com

Foxit eSign 是一款法律效力的電子簽名服務，方便用戶上傳、創建模板、發送文件及管理簽名流程，支持多種功能與整合選項。

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro是一款全球領先的PDF和文件管理軟體，提供編輯、註釋、電子簽名等功能，旨在簡化文檔工作流程。

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro是一個安全的文件傳輸應用，允許企業安全地發送和接收文件和消息，無需客戶創建帳戶。

signNow

signNow

signnow.com

SignNow是一個電子簽名平台，允許用戶創建、發送和管理文檔簽名，支持多種工作流程和團隊協作。

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

盆景是一款綜合管理平台，專為創意與數位機構設計，提供項目管理、客戶關係及財務追蹤等功能，簡化業務運營。

WiseStamp

WiseStamp

wisestamp.com

WiseStamp 是一個電子郵件簽名生成器，讓用戶輕鬆創建和編輯自定義的專業簽名，支持社交媒體資料添加。

Xodo Sign

Xodo Sign

eversign.com

Xodo標誌是一個電子簽名平台，允許用戶在線安全地簽署和管理文檔。支持移動設備和實時協作功能。

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack是一個雲端解決方案，幫助企業自動化數據收集過程，支持創建數位表單、進行調查和收集付款等功能。

SignFree

SignFree

signfree.io

SignFree是一款電子簽名應用，使用戶能快速、安全地創建和管理文檔簽名，支持多種文檔格式並提供審計跟踪。

Scrive

Scrive

scrive.com

Scrive是一款自動化協議商業流程的應用，提供電子簽名和身份驗證解決方案，便於文件管理和提高效率。

Concord

Concord

concordnow.com

Concord 是一個合同管理工具，允許用戶撰寫、協商、簽署及管理所有合同，並提供多種功能如條款庫及無限電子簽名。

MySignature

MySignature

mysignature.io

MySignature是一個在線電子郵件簽名生成器，幫助用戶為各大郵件客戶端創建專業的電子郵件簽名，並可追蹤郵件開啟和點擊情況。

BoldSign

BoldSign

boldsign.com

BoldSign是一款現代電子簽名應用程式，讓用戶能快速、安全地發送文檔以獲取法律效力的簽名。

DocuX

DocuX

docux.ai

DocuX是一個AI驅動的平台，可自動化文件和合約管理，包括創建、協作、電子簽名和長期歸檔。

SignHouse

SignHouse

usesignhouse.com

SignHouse是一款免費的電子簽名應用程式，提供安全有效的數字簽署和管理文件的功能，適合個人和專業需求。

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。

Signwell

Signwell

signwell.com

Signwell是一款電子簽名工具，簡化文檔簽署過程，支持多種文件格式並提供可重複使用的模板，適合個人及企業使用。

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

ServiceForm是一款整合聊天機器人和多通道通信的應用，旨在幫助企業促進客戶互動和管理業務流程。

StampyMail

StampyMail

stampymail.com

StampyMail 是一個網頁平台，用於集中管理和部署電子郵件簽名，支援各種郵件解決方案，並可添加動態內容以提升行銷效果。

Workiro

Workiro

workiro.com

Workiro是一個整合任務管理、溝通和文件管理的應用程序，支持電子簽名和實時協作，提升工作效率.

Mailtastic

Mailtastic

mailtastic.com

Mailtastic 讓您集中管理員工的電子郵件簽名，並結合行銷橫幅，將日常電子郵件轉化為行銷通路。

RSign

RSign

rsign.com

RSign 是一個電子簽名平台，提供輕鬆創建及管理具法律效力的電子簽名，確保文件的真實性與安全性。

SignRequest

SignRequest

signrequest.com

SignRequest是一個電子簽名平台，用戶可輕鬆創建、發送及跟踪文檔簽名，並支持多種工作流程整合。

Mekari Sign

Mekari Sign

mekarisign.com

Mekari標誌是一款數位簽名應用，簡化文檔的創建、發送和簽署過程，提高安全性與效率，適用於人力資源管理。

Letsignit

Letsignit

letsignit.com

LetSignit是一款網站應用，幫助企業管理和統一電子郵件簽名，以增強品牌形象和促進市場活動。

emSigner

emSigner

emsigner.com

emSigner是一個電子簽名解決方案，可讓個人和組織數位簽署文件，簡化文檔簽署流程並提高效率。

inSign

inSign

getinsign.com

inSign 是一款電子簽名軟體，提供合法的簽署文件功能，支持 AES 和 QES 簽名，可在瀏覽器或應用程式中使用，無需安裝。

Opensense

Opensense

opensense.com

Opensense應用程式可集中管理所有裝置上的電子郵件簽名，支援Office 365、G-Suite、Salesforce等平台。

GoFormz

GoFormz

goformz.com

GoFormz是一個用於創建數位表單和收集數據的平台，支持離線操作，並能與其他商業應用整合。

NEWOLDSTAMP

NEWOLDSTAMP

newoldstamp.com

Newoldstamp是一個電子郵件簽名管理平台，幫助企業創建和管理一致的電子郵件簽名，支持分析和多種郵件客戶端整合。

DocVerify

DocVerify

docverify.com

DocVerify是數字簽名和在線公證的應用程序，支持安全簽署和管理法律文檔，適用於個人和企業。

Sigsync

Sigsync

sigsync.com

Sigsync 是一個針對 Office 365 的集中式網絡郵件簽名服務，方便公司管理和更新所有郵件簽名，適用於各種設備。

FuseSign

FuseSign

fusesign.com

FuseSign是一個安全簡便的數字簽名工具，專為專業服務行業設計，能快速處理簽署文檔。

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi是一個電子簽名平台，提供安全的文件簽署和管理工具，簡化合同流程並保護敏感信息。

eSignly

eSignly

esignly.com

Esignly 是一個雲端電子簽名平台，使用戶能夠隨時隨地安全地簽署和管理文件，並提供多種簽名選擇及與業務工具整合。

SIGN.PLUS

SIGN.PLUS

sign.plus

SIGN.PLUS 是一款數字簽名應用，簡化文檔簽名流程，支持多種格式和雲存儲集成，並提供安全的身份驗證和工作流程管理功能。

Signable

Signable

signable.co.uk

Signable 是一款電子簽名應用，幫助用戶快速、安全地簽署和發送法律上具有約束力的文件，適合個人和企業使用。

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles是一款綜合文檔管理軟體，提供文檔創建、協作和簽署功能，專為專業服務公司設計，簡化工作流程和提高效率。

Secured Signing

Secured Signing

securedsigning.com

安全簽名是一款專注於數字簽名和遠程在線公證的應用，幫助企業安全、便捷地電子簽署文檔。

CocoSign

CocoSign

cocosign.com

CocoSign是一個簡化電子簽名流程的應用程式，支援簽署、發送和管理電子文檔，適合個人及企業使用。

SIGNandGO

SIGNandGO

signandgo.io

SIGNandGO 是一個集中式電子郵件簽名管理平台，幫助公司創建和更新統一的簽名，確保品牌形象專業及一致。

Legalesign

Legalesign

legalesign.com

Legalesign是一款英國的電子簽名軟體，用於在線發送、簽署及管理合同，旨在簡化文件簽名流程，提升工作效率。

DottedSign

DottedSign

dottedsign.com

DottedSign是一個電子簽名平台，支持設備上線簽署文件，並提供文檔管理功能，確保安全性和數據完整性。

Exclaimer

Exclaimer

exclaimer.com

Alaimer 是一款電子郵件簽名管理解決方案，幫助組織集中創建和管理專業的電子郵件簽名，確保品牌一致性和法律合規。

Signmee

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signmee.com

Signmee是一個數字工具，讓用戶在線創建、發送和管理需要簽名的文檔，強調安全性和隱私保護。

Dedoco

Dedoco

dedoco.com

Dedoco是一個數據信任平台，提供文檔管理、自動化工作流程及電子簽名，以提高效率和確保安全性。

WeSign

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wesign.com

Wesign是一款電子簽名和文檔管理工具，簡化電子簽名過程並支持安全身份驗證、文檔加密及自定義工作流程。

Agrello

Agrello

agrello.io

Agrello是一款數位簽署應用，使用者可安全地上傳文檔、收集簽名並與夥伴協作，簡化法律文件管理流程。

GLOSIGN

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glosign.co.kr

Glosign是一個雲端電子簽名解決方案，簡化並數位化簽名流程，支援批量發送、內部批准及定制品牌等功能。

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Skribble 讓您可以合法地電子簽署各種文件，提供所有可用的電子簽名標準，滿足不同法律要求。

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MyDocSafe是一個安全的文件管理和電子簽署平台，幫助企業自動化客戶交流和入職流程，確保合規性。

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