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最受歡迎 最近新增 電子簽名軟體 - 最受歡迎的應用程式

電子簽名軟體使用戶能夠收集文件上的電子簽名，從而消除了實體文書工作的需要。該軟體簡化了分發需要電子簽名的法律敏感文件的過程。組織利用電子簽章軟體對需要客戶、員工或合作夥伴簽署的文件（例如銷售合約或僱傭文書）進行安全加密。 電子簽名軟體通常與各種第三方應用程式集成，包括 CRM 軟體、ERP 系統、HR 管理套件和會計工具。這種整合有助於無縫管理報價、合約和供應商互動。此外，電子簽名軟體遵守符合當地和聯邦法律要求的內建安全標準。這樣保證了法律文件的順利交換，保證了透過軟體獲得的簽名的合法性和法律效力。