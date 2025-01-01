電子簽名軟體 - 最受歡迎的應用程式

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電子簽名軟體使用戶能夠收集文件上的電子簽名，從而消除了實體文書工作的需要。該軟體簡化了分發需要電子簽名的法律敏感文件的過程。組織利用電子簽章軟體對需要客戶、員工或合作夥伴簽署的文件（例如銷售合約或僱傭文書）進行安全加密。 電子簽名軟體通常與各種第三方應用程式集成，包括 CRM 軟體、ERP 系統、HR 管理套件和會計工具。這種整合有助於無縫管理報價、合約和供應商互動。此外，電子簽名軟體遵守符合當地和聯邦法律要求的內建安全標準。這樣保證了法律文件的順利交換，保證了透過軟體獲得的簽名的合法性和法律效力。
提議新的應用程式
DocuSign
docusign.com
DocuSign應用程式允許用戶隨時隨地安全地發送和簽署電子文件，簡化文件管理流程並支持多種集成。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign是一款數字簽名解決方案，允許用戶安全地發送、簽署和管理文檔，並與多種平台無縫集成。
Zoho Sign
zoho.com
Zoho Sign 是一個安全的數字簽名應用，允許用戶在線創建、發送和簽署法律文檔，並可與多個雲端應用整合。
DocHub
dochub.com
DocHub 是一款文件編輯、簽署、分發及填寫表單的工具，支持與 Google Workspace 整合，已被超過 8,330 萬用戶信任。
Signaturely
signaturely.com
Signaturely是一款免費的電子簽名軟件，用於在線簽署文檔，提供簡易的界面和多種簽名選項，以簡化簽名過程。
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一款雲端電子簽名應用，允許用戶在手機、平板或電腦上簽署和填寫文檔，並確保符合相關法規。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler是一款電子郵件插件，提供智能助手、郵件跟踪、定時發送等功能，提升郵件管理效率。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign 是一個安全的數字簽名工具，可以快速簽署和請求簽名，簡化文檔管理和流程。
Foxit eSign
foxit.com
Foxit eSign 是一款法律效力的電子簽名服務，方便用戶上傳、創建模板、發送文件及管理簽名流程，支持多種功能與整合選項。
Nitro
gonitro.com
Nitro是一款全球領先的PDF和文件管理軟體，提供編輯、註釋、電子簽名等功能，旨在簡化文檔工作流程。
Encyro
encyro.com
Encyro是一個安全的文件傳輸應用，允許企業安全地發送和接收文件和消息，無需客戶創建帳戶。
signNow
signnow.com
SignNow是一個電子簽名平台，允許用戶創建、發送和管理文檔簽名，支持多種工作流程和團隊協作。
Bonsai
hellobonsai.com
盆景是一款綜合管理平台，專為創意與數位機構設計，提供項目管理、客戶關係及財務追蹤等功能，簡化業務運營。
WiseStamp
wisestamp.com
WiseStamp 是一個電子郵件簽名生成器，讓用戶輕鬆創建和編輯自定義的專業簽名，支持社交媒體資料添加。
Xodo Sign
eversign.com
Xodo標誌是一個電子簽名平台，允許用戶在線安全地簽署和管理文檔。支持移動設備和實時協作功能。
Formstack
formstack.com
Formstack是一個雲端解決方案，幫助企業自動化數據收集過程，支持創建數位表單、進行調查和收集付款等功能。
SignFree
signfree.io
SignFree是一款電子簽名應用，使用戶能快速、安全地創建和管理文檔簽名，支持多種文檔格式並提供審計跟踪。
Scrive
scrive.com
Scrive是一款自動化協議商業流程的應用，提供電子簽名和身份驗證解決方案，便於文件管理和提高效率。
Concord
concordnow.com
Concord 是一個合同管理工具，允許用戶撰寫、協商、簽署及管理所有合同，並提供多種功能如條款庫及無限電子簽名。
MySignature
mysignature.io
MySignature是一個在線電子郵件簽名生成器，幫助用戶為各大郵件客戶端創建專業的電子郵件簽名，並可追蹤郵件開啟和點擊情況。
BoldSign
boldsign.com
BoldSign是一款現代電子簽名應用程式，讓用戶能快速、安全地發送文檔以獲取法律效力的簽名。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse是一款免費的電子簽名應用程式，提供安全有效的數字簽署和管理文件的功能，適合個人和專業需求。
DocuX
docux.ai
DocuX是一個AI驅動的平台，可自動化文件和合約管理，包括創建、協作、電子簽名和長期歸檔。
Signwell
signwell.com
Signwell是一款電子簽名工具，簡化文檔簽署過程，支持多種文件格式並提供可重複使用的模板，適合個人及企業使用。
Serviceform
serviceform.com
ServiceForm是一款整合聊天機器人和多通道通信的應用，旨在幫助企業促進客戶互動和管理業務流程。
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一個網頁平台，用於集中管理和部署電子郵件簽名，支援各種郵件解決方案，並可添加動態內容以提升行銷效果。
Workiro
workiro.com
Workiro是一個整合任務管理、溝通和文件管理的應用程序，支持電子簽名和實時協作，提升工作效率.
RSign
rsign.com
RSign 是一個電子簽名平台，提供輕鬆創建及管理具法律效力的電子簽名，確保文件的真實性與安全性。
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic 讓您集中管理員工的電子郵件簽名，並結合行銷橫幅，將日常電子郵件轉化為行銷通路。
Mekari Sign
mekarisign.com
Mekari標誌是一款數位簽名應用，簡化文檔的創建、發送和簽署過程，提高安全性與效率，適用於人力資源管理。
SignRequest
signrequest.com
SignRequest是一個電子簽名平台，用戶可輕鬆創建、發送及跟踪文檔簽名，並支持多種工作流程整合。
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp是一個電子郵件簽名管理平台，幫助企業創建和管理一致的電子郵件簽名，支持分析和多種郵件客戶端整合。
emSigner
emsigner.com
emSigner是一個電子簽名解決方案，可讓個人和組織數位簽署文件，簡化文檔簽署流程並提高效率。
Letsignit
letsignit.com
LetSignit是一款網站應用，幫助企業管理和統一電子郵件簽名，以增強品牌形象和促進市場活動。
inSign
getinsign.com
inSign 是一款電子簽名軟體，提供合法的簽署文件功能，支持 AES 和 QES 簽名，可在瀏覽器或應用程式中使用，無需安裝。
Opensense
opensense.com
Opensense應用程式可集中管理所有裝置上的電子郵件簽名，支援Office 365、G-Suite、Salesforce等平台。
GoFormz
goformz.com
GoFormz是一個用於創建數位表單和收集數據的平台，支持離線操作，並能與其他商業應用整合。
eSignly
esignly.com
Esignly 是一個雲端電子簽名平台，使用戶能夠隨時隨地安全地簽署和管理文件，並提供多種簽名選擇及與業務工具整合。
DocVerify
docverify.com
DocVerify是數字簽名和在線公證的應用程序，支持安全簽署和管理法律文檔，適用於個人和企業。
Sigsync
sigsync.com
Sigsync 是一個針對 Office 365 的集中式網絡郵件簽名服務，方便公司管理和更新所有郵件簽名，適用於各種設備。
FuseSign
fusesign.com
FuseSign是一個安全簡便的數字簽名工具，專為專業服務行業設計，能快速處理簽署文檔。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi是一個電子簽名平台，提供安全的文件簽署和管理工具，簡化合同流程並保護敏感信息。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一款數字簽名應用，簡化文檔簽名流程，支持多種格式和雲存儲集成，並提供安全的身份驗證和工作流程管理功能。
Signable
signable.co.uk
Signable 是一款電子簽名應用，幫助用戶快速、安全地簽署和發送法律上具有約束力的文件，適合個人和企業使用。
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一款綜合文檔管理軟體，提供文檔創建、協作和簽署功能，專為專業服務公司設計，簡化工作流程和提高效率。
Secured Signing
securedsigning.com
安全簽名是一款專注於數字簽名和遠程在線公證的應用，幫助企業安全、便捷地電子簽署文檔。
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO 是一個集中式電子郵件簽名管理平台，幫助公司創建和更新統一的簽名，確保品牌形象專業及一致。
Legalesign
legalesign.com
Legalesign是一款英國的電子簽名軟體，用於在線發送、簽署及管理合同，旨在簡化文件簽名流程，提升工作效率。
CocoSign
cocosign.com
CocoSign是一個簡化電子簽名流程的應用程式，支援簽署、發送和管理電子文檔，適合個人及企業使用。
DottedSign
dottedsign.com
DottedSign是一個電子簽名平台，支持設備上線簽署文件，並提供文檔管理功能，確保安全性和數據完整性。
Exclaimer
exclaimer.com
Alaimer 是一款電子郵件簽名管理解決方案，幫助組織集中創建和管理專業的電子郵件簽名，確保品牌一致性和法律合規。
Signmee
signmee.com
Signmee是一個數字工具，讓用戶在線創建、發送和管理需要簽名的文檔，強調安全性和隱私保護。
Dedoco
dedoco.com
Dedoco是一個數據信任平台，提供文檔管理、自動化工作流程及電子簽名，以提高效率和確保安全性。
WeSign
wesign.com
Wesign是一款電子簽名和文檔管理工具，簡化電子簽名過程並支持安全身份驗證、文檔加密及自定義工作流程。
Agrello
agrello.io
Agrello是一款數位簽署應用，使用者可安全地上傳文檔、收集簽名並與夥伴協作，簡化法律文件管理流程。
GLOSIGN
glosign.co.kr
Glosign是一個雲端電子簽名解決方案，簡化並數位化簽名流程，支援批量發送、內部批准及定制品牌等功能。
Skribble
skribble.com
Skribble 讓您可以合法地電子簽署各種文件，提供所有可用的電子簽名標準，滿足不同法律要求。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe是一個安全的文件管理和電子簽署平台，幫助企業自動化客戶交流和入職流程，確保合規性。