電子簽名軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子簽名軟體使用戶能夠收集文件上的電子簽名，從而消除了實體文書工作的需要。該軟體簡化了分發需要電子簽名的法律敏感文件的過程。組織利用電子簽章軟體對需要客戶、員工或合作夥伴簽署的文件（例如銷售合約或僱傭文書）進行安全加密。 電子簽名軟體通常與各種第三方應用程式集成，包括 CRM 軟體、ERP 系統、HR 管理套件和會計工具。這種整合有助於無縫管理報價、合約和供應商互動。此外，電子簽名軟體遵守符合當地和聯邦法律要求的內建安全標準。這樣保證了法律文件的順利交換，保證了透過軟體獲得的簽名的合法性和法律效力。
提議新的應用程式
SignFree
signfree.io
SignFree是一款電子簽名應用，使用戶能快速、安全地創建和管理文檔簽名，支持多種文檔格式並提供審計跟踪。
Mekorma
mekorma.com
您是否厭倦了每周等待您審核和簽署的一大堆支票？使用 Mekorma 電子簽名節省您的時間和精力。在 Acumatica Cloud ERP 系統中查看付款和數位化發票影像。只需單擊一個按鈕，您就可以批准準備發出的內容 - 支票將列印帶有適當的簽名，無需筆。
FuseSign
fusesign.com
FuseSign是一個安全簡便的數字簽名工具，專為專業服務行業設計，能快速處理簽署文檔。
Dedoco
dedoco.com
Dedoco 是一個用於數位工作流程的資料信任平台 - 提供跨文件、通訊和系統的證據連結和驗證。其使命是讓客戶對品牌和流程產生堅定不移的信任
ZorroSign
zorrosign.com
您的業務安全確實岌岌可危。 當安全成為關鍵任務時，您的企業需要安全的數位簽章、交易和文件。只有一個完整的解決方案是基於區塊鏈構建的 - 借助 ZorroSign，您可以 Block It Down™
WeSign
wesign.com
其他被視為有效的電子簽名類型 除了數位簽名和電子簽名之外，還有其他類型的電子簽名正在被廣泛接受。
Signmee
signmee.com
Signmee是一個數字工具，讓用戶在線創建、發送和管理需要簽名的文檔，強調安全性和隱私保護。
Autenti
autenti.com
Autenti電子簽名是公司的安全電子簽名。通過在智能手機，平板電腦或筆記本電腦上在線簽署合同和其他文件來節省時間和金錢。
Mekari Sign
mekarisign.com
Mekari標誌是一款數位簽名應用，簡化文檔的創建、發送和簽署過程，提高安全性與效率，適用於人力資源管理。
DrySign
drysign.exelatech.com
透過 DrySign 數位簽章步入安全、永續的未來 DrySign 的線上數位簽章解決方案可讓您和您的客戶隨時隨地在任何裝置上上傳、簽署、共用和存檔文件。
Workiro
workiro.com
Workiro是一個整合任務管理、溝通和文件管理的應用程序，支持電子簽名和實時協作，提升工作效率.
OKdokument
okdokument.com
適合企業和自由工作者的最快電子簽名 在線上簽署文件、整合電子簽名、數位化您的紙本議程並遠端請求客戶和合作夥伴簽署。
Encyro
encyro.com
Encyro是一個安全的文件傳輸應用，允許企業安全地發送和接收文件和消息，無需客戶創建帳戶。
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst是一個安全的在線平台，用於管理商業表單和文件，提供數據收集、存儲和高級文檔管理功能。
Signable
signable.co.uk
Signable 是一款電子簽名應用，幫助用戶快速、安全地簽署和發送法律上具有約束力的文件，適合個人和企業使用。
Agrello
agrello.io
與 Agrello 一起更聰明地工作 與我們一起開始您的數位轉型之旅！無論您只是需要時不時地簽署數位文檔，還是需要管理整個公司的法律文件，我們都會隨時為您提供協助。 // 在沒有壓力和學習的情況下開始 很多時候，新工具通常需要新的技能和訓練。阿格雷羅的情況並非如此。只需使用您最喜歡的工具並將準備簽署的文件上傳到 Agrello。在添加所有簽名者和查看者後，我們將處理剩下的事情。我們將隨時向您通報簽署過程，以便您在此期間可以專注於其他事情！ // 直覺的儀表板，方便您有時需要更多時間來收集所有必要的簽名。 Agrello 的文件儀表板旨在為您提供清晰、即時的回饋，以了解哪些交易需要推動以及哪些交易已成功完成。你真的應該考慮一下你將用這些額外的時間做什麼！ // 大量建立、動態範本我們正在盡一切努力幫助您消除一些煩人的重複性任務。用於重複合約的範本、透過表單收集缺少的數據，甚至透過連接 CRM 和其他工具來自動化完整的簽名流程 - 這些只是讓您能夠專注於更緊迫事務的部分功能。 // 安全協作 來回透過電子郵件傳送敏感文件會帶來嚴重的安全風險。 Agrello 的生態系統專為安全協作而設計。邀請您的合作夥伴，上傳草稿，與合作夥伴一起審查和簽署文件，同時知道您的工作始終是安全的。 //全程具有法律約束力 數位簽章的世界日益複雜。值得慶幸的是，您可以使用您的國家電子 ID 或 Agrello 國際認可的高級電子簽名 (AdES)。
DocVerify
docverify.com
DocVerify是數字簽名和在線公證的應用程序，支持安全簽署和管理法律文檔，適用於個人和企業。
Signority
signority.com
Signority是一個數字簽名和文檔工作流程自動化管理工具，簡化文檔簽名過程並提高效率，支持多種文檔格式。
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一款綜合文檔管理軟體，提供文檔創建、協作和簽署功能，專為專業服務公司設計，簡化工作流程和提高效率。
Secured Signing
securedsigning.com
安全簽名是一款專注於數字簽名和遠程在線公證的應用，幫助企業安全、便捷地電子簽署文檔。
Legalesign
legalesign.com
Legalesign是一款英國的電子簽名軟體，用於在線發送、簽署及管理合同，旨在簡化文件簽名流程，提升工作效率。
CocoSign
cocosign.com
CocoSign是一個簡化電子簽名流程的應用程式，支援簽署、發送和管理電子文檔，適合個人及企業使用。
Signer HQ
signerhq.com
簡化您與 Signer HQ 的合約簽署流程，減少追逐簽名的時間。
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
虛擬機櫃是一個完全集成的文檔管理系統，具有完整的版本控制和審計跟踪，為那些希望銷毀其文書工作並創建無紙化辦公室的人提供了安心，同時遵守標準以尋求法律可接受性。 虛擬機櫃提供了一個安全的文檔商店，並提供許多其他搜索設施，使您的文檔更容易找到。它與後台系統完全集成在一起，並有能力將所有形式的電子文件鏈接回客戶記錄。 它通過托盤中的用戶為掃描文檔提供路由設施，從而使組織周圍的掃描數據分佈，並為希望在使用託管或薄的客戶端解決方案時希望掃描的人提供獨家的遠程掃描設施。 虛擬機櫃使您的公司能夠控制所有文檔，共享信息，提高生產率和安全檔案，並立即投資回報率
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一個網路平台，可透過任何 PC 或行動裝置以集中、快速且直覺的方式為任何組織建立、管理和顯示電子郵件簽章。與任何電子郵件解決方案整合（Microsoft 365、Google Workspace、G Mail、Outlook、Thunderbird、Exchange）。此外，它還是一種銷售、溝通和行銷工具。它允許您為簽名添加動態內容，自動部署不同的橫幅以將流量重新導向到登陸、市場或電子商務。此外，它還即時衡量活動的影響。
Sigsync
sigsync.com
Sigsync 電子郵件簽章服務最好用三個字來描述。它是 Office 365 的集中式、全公司範圍內、基於 Web 的簽章服務。公司範圍的簽名可讓您在幾分鐘內推出對簽名的變更或更新。由於它是基於網路的服務，因此它是獨立於平台的，並且可以在所有設備上運行，無需任何複雜的安裝。
Emailee
emailee.io
Emailee 是一個尖端的 SaaS 平台，專為熱衷於擴大個人品牌並透過電子郵件增強潛在客戶開發能力的個人企業家和自由工作者而設計。
GoatSign
goatsign.io
GoatSign 是一個免費且簡單的線上簽名解決方案，可輕鬆獲得簽名並繼續前進。使用 GoatSign，無需導航複雜的工作流程 - 只需一個簡單、無憂的簽名流程即可節省您的時間和精力。
Crossware
crossware365.com
正在尋找一款功能強大的工具，讓您能夠為離開公司的每封電子郵件添加一致且合規的簽名、免責聲明和品牌？我們屢獲殊榮的工具 Crossware Mail Signature（適用於 Microsoft 365、Microsoft Exchange 和 HCL Domino）是適合您的解決方案。無論您使用什麼設備發送，時尚、合規且個人化的簽名都會自動添加到每封電子郵件中。使用簡單的拖放視覺化編輯器即可輕鬆創建完美的簽名，或獲得更多技術知識並使用我們的原始程式碼編輯器切換到以 HTML 格式建立簽名。我們的簽名工具不斷開發，目標是確保簽名是動態和智慧的。這意味著上下文敏感並根據您公司的獨特要求進行客製化。您可以使用我們簡單的規則產生器建立和應用規則來控制套用簽章的時間、地點和方式。根據 Active Directory 欄位、收件者地址、日期等快速建立套用簽章或簽章區塊（簽章的較小部分）的規則。如果您需要高度自訂或複雜的規則，您也可以使用 C# 編寫規則。 Crossware Mail Signature 可讓您控制誰可以編輯每個簽名或簽名區塊，例如您可以選擇只允許行銷團隊編輯廣告橫幅部分，並允許法律團隊編輯法律免責聲明，以確保您的簽名免受未經請求的更改。 Crossware Mail Signature 是從頭開始建立的，具有高度安全性。我們不會儲存或複製您的電子郵件，也不會在 Microsoft Azure 資料中心內安全地處理它們。為了提高安全性，您也可以在設定 Crossware Mail Signature 時指定您選擇的 Microsoft 資料中心。功能： - 將標誌、圖形、廣告橫幅、社群媒體圖示、Active Directory 欄位、免責聲明和文字新增至電子郵件頁首和頁尾。 - 透過強大的規則，隨時隨地以您想要的方式應用您的簽名。 - 每個設備和電子郵件用戶端上的簽名。 - 使用單獨控制的區塊來控制簽名的每個部分。 - 視覺化/HTML 程式碼編輯器 - 根據收件者和寄件者即時預覽簽署。 - 在 Outlook 中查看簽名並在「已傳送郵件」中查看您的簽名。 - 智慧型和動態簽名應用程式 - 選擇要部署到的 Microsoft 資料中心 - 使用我們基於瀏覽器的編輯器隨時隨地進行編輯 了解是什麼讓我們成為世界領先的簽名解決方案 - 立即開始免費試用！
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic 讓您可以集中管理員工的電子郵件簽名，並透過行銷橫幅對其進行擴展，將日常電子郵件流量轉化為強大的行銷管道。 Mailtastic 受到世界各地各種規模客戶（包括財富 500 強企業）的信賴，能夠充分利用其電子郵件簽名的營銷潛力，從而擴大其營銷活動並與新的潛在客戶建立聯繫。立即預約演示，了解如何開始透過電子郵件簽名行銷釋放收入。
Letsignit
letsignit.com
LetSignit是一款網站應用，幫助企業管理和統一電子郵件簽名，以增強品牌形象和促進市場活動。
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO 是一個集中式電子郵件簽名管理平台，幫助公司創建和更新統一的簽名，確保品牌形象專業及一致。
MySignature
mysignature.io
MySignature是一個在線電子郵件簽名生成器，幫助用戶為各大郵件客戶端創建專業的電子郵件簽名，並可追蹤郵件開啟和點擊情況。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse是一款免費的電子簽名應用程式，提供安全有效的數字簽署和管理文件的功能，適合個人和專業需求。
EZsign
ezsign.ca
免費試用 eZsign。靈活的定價方案。頂級安全性。專為加拿大企業設計。
Opensense
opensense.com
集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 電子簽名和文件追蹤解決方案簡化合約管理、增強安全性並優化工作流程。立即開始免費試用
Signulu
signulu.com
Signulu 是一款電子簽名軟體，可簡化各種規模企業的文件簽名。簡單、安全且合法。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一款數字簽名應用，簡化文檔簽名流程，支持多種格式和雲存儲集成，並提供安全的身份驗證和工作流程管理功能。
KONSIGN
konsign.com
Konsign是一種首要的電子簽名軟件，它使用其快速，安全和用戶友好的解決方案簡化文檔簽名過程。通過立即註冊免費試用，體驗Konsign的便利。除電子簽名外，Konsign還提供高級文檔管理功能和與Google Drive（例如Google Drive）服務的流行雲存儲服務的無縫集成。這使您可以毫不費力地組織，訪問和共享任何設備的文檔，從而確保平滑的工作流程。 Konsign的創新方法可以節省時間，金錢和資源，同時為無紙化環境做出貢獻。這個尖端的平台使您只需單擊幾下即可完成文書工作，從而使您可以專注於更關鍵的任務。 Konsign不僅簡化了文檔簽名，而且還通過減少紙張消費和促進環保實踐來證明對可持續性的承諾。選擇Konsign以進行有效的業務運營和更綠色的未來。
inSign
getinsign.com
電子簽名軟體讓簽署文件變得快速、輕鬆。 inSign 支援根據 eIDAS 和 ZertES 的高級 (AES) 和合格電子簽章 (QES)。簽名在法律上是安全且可證明的。可以在瀏覽器或應用程式中進行簽名 - 無需安裝。 inSign 中的其他流行功能： - 表單編輯器 - Word 外掛程式 - 單獨配置 - 文件範本 - 審核報告 - REST-API - 以及更多...
GreenSign
greensign.io
電子簽名可讓您隨時隨地安全地簽署和傳送文件。這消除了列印、掃描和郵寄紙本文件的需要，從而節省了您的時間和麻煩。 GreenSign 提供各種整合方式，幫助各部門更快地開展業務，降低風險、降低成本，並為客戶和員工提供更好的體驗。 GreenSign 解決方案包括動態無程式碼、功能強大的 Web 表單、API 整合以及與應用程式和 CRM 的整合。
GoodSign
goodsign.io
即用即付電子簽名。無需訂閱。第一個數位簽章解決方案，您只需按使用量付費。對文件、功能或使用者沒有限制。我們的使命還包括在全球種植 100 萬棵樹，以幫助遏制全球暖化。這是由 GoodSign 銷售資助的。每筆銷售額的 20% 是用來植樹！
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDocgn 可以解決您在文件和電子簽名驗證方面的所有問題。 VeriDocgn 使用 VeriDoc Global 多年來開發的專利驗證技術。它為全球組織提供區塊鏈安全的電子簽名解決方案。 VeriDocgn 為公共和私營部門的一些領先公司提供電子簽名和文件解決方案。我們的區塊鏈驗證技術在全球 90 多個國家/地區獲得專利，以合理的價格協助組織提供最佳的電子簽名解決方案。我們致力於為客戶提供最好的服務，其中包括： 組織可以透過消除不必要的等待時間來節省寶貴的時間。借助 VeriDoc Sign，您的組織將提高效率和生產力。 VeriDoc 電子簽章解決方案的優點是讓無數使用者能夠驗證重要文件並將其傳送給所需人員。使用 VeriDoc Sign 的工具不會出錯，它為您提供了驗證區塊鏈上電子簽名文件的時間戳記和雜湊值的優勢。只需用手機掃描二維碼，您就可以在驗證頁面上看到原始檔案。 VeriDoc Sign 的其他功能不容錯過： 存取控制 法律認可 防篡改區塊鏈安全 經濟實惠
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp是一個電子郵件簽名管理平台，幫助企業創建和管理一致的電子郵件簽名，支持分析和多種郵件客戶端整合。
Xodo Sign
eversign.com
Xodo標誌是一個電子簽名平台，允許用戶在線安全地簽署和管理文檔。支持移動設備和實時協作功能。
Zoho Sign
zoho.com
Zoho Sign 是一個安全的數字簽名應用，允許用戶在線創建、發送和簽署法律文檔，並可與多個雲端應用整合。
WiseStamp
wisestamp.com
WiseStamp 是一個電子郵件簽名生成器，讓用戶輕鬆創建和編輯自定義的專業簽名，支持社交媒體資料添加。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Skribble
skribble.com
使用 Skribble，您可以合法地以電子方式簽署任何文件。不同的文件、不同的法律要求 - 在 Skribble，您可以從單一來源存取所有可用的電子簽名標準，並為每種情況做好準備。
SignRequest
signrequest.com
SignRequest是一個電子簽名平台，用戶可輕鬆創建、發送及跟踪文檔簽名，並支持多種工作流程整合。
signNow
signnow.com
SignNow是一個電子簽名平台，允許用戶創建、發送和管理文檔簽名，支持多種工作流程和團隊協作。
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一款雲端電子簽名應用，允許用戶在手機、平板或電腦上簽署和填寫文檔，並確保符合相關法規。
Signaturely
signaturely.com
Signaturely是一款免費的電子簽名軟件，用於在線簽署文檔，提供簡易的界面和多種簽名選項，以簡化簽名過程。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi是一個電子簽名平台，提供安全的文件簽署和管理工具，簡化合同流程並保護敏感信息。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign是一款數字簽名解決方案，允許用戶安全地發送、簽署和管理文檔，並與多種平台無縫集成。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe是一個安全的文件管理和電子簽署平台，幫助企業自動化客戶交流和入職流程，確保合規性。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign 是一個安全的數字簽名工具，可以快速簽署和請求簽名，簡化文檔管理和流程。
Formstack
formstack.com
Formstack是一個雲端解決方案，幫助企業自動化數據收集過程，支持創建數位表單、進行調查和收集付款等功能。