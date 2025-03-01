電子簽名軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土耳其

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子簽名軟體使用戶能夠收集文件上的電子簽名，從而消除了實體文書工作的需要。該軟體簡化了分發需要電子簽名的法律敏感文件的過程。組織利用電子簽章軟體對需要客戶、員工或合作夥伴簽署的文件（例如銷售合約或僱傭文書）進行安全加密。 電子簽名軟體通常與各種第三方應用程式集成，包括 CRM 軟體、ERP 系統、HR 管理套件和會計工具。這種整合有助於無縫管理報價、合約和供應商互動。此外，電子簽名軟體遵守符合當地和聯邦法律要求的內建安全標準。這樣保證了法律文件的順利交換，保證了透過軟體獲得的簽名的合法性和法律效力。
提議新的應用程式
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
獲取簽名的文件和表格。容易地。安全。任何地方。 所有PDF和電子簽名工作的位置之一。 Acrobat明白了。 使用Acrobat符號（Microsoft的首選電子簽名解決方案）和唯一的電子簽名工具來轉換和加快工作流程，該工具也包括Adobe Acrobat在一個軟件包中的功能。
Foxit eSign
foxit.com
福昕擁有超過 6.5 億用戶，已向超過 425,000 家客戶銷售產品，其中包括中小型企業到跨國企業，遍布全球 200 多個國家。 Foxit eSign 是一項具有法律約束力的電子簽名服務，用於準備和收集重要的簽名文件。它提供了完整的電子簽名解決方案 - 上傳文件、建立範本、新增收件人並發送。 Foxit eSign 自動化工作流程，提供無縫流程，讓使用者可以使用瀏覽器發送、簽署、追蹤和管理簽署流程。完成後，您將獲得一份經過合法簽署的文件的防篡改存檔。無論是透過網路還是行動設備，產生協定並將其發送出去進行電子簽名都是快速、輕鬆的。 Foxit eSign 軟體提供的一些有用功能包括： • 可重複使用的模板，以節省時間 • 批量簽名和發送 • 審核跟踪和完成證書 • 將照片、駕駛執照等直接附加到文檔 • 親自簽名 •生成電子郵件內文件鏈接，以便於訪問和簽名• 線上表單/嵌入程式碼可將電子簽名直接整合到網站中• 使用eSign Genie REST API 與您的網站或應用程式整合• 輕鬆與Google Drive、Dropbox 等整合• Excel報告•電子郵件退回通知• 以11 種不同語言簽名
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一種基於雲端的解決方案，用於電子簽名和填寫文件或從手機、平板電腦或電腦取得文件簽名。使用 SignEasy 完成的簽名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和歐洲指令 (EC/1999/93)。
DocuSign
docusign.com
DocuSign Esignature是企業和個人幾乎任何時候幾乎任何時候都可以從任何設備中的任何地方安全地發送和簽署協議的世界方式。 DocuSign應用程序易於使用，包括各方無限的免費簽名，並且在全球數百萬人信任。 儘管Esignature改變了許多組織執行合同的方式，但經常通過手動流程，電子表格和電子郵件管理簽名之前和之後的生命週期，從而促進了開展業務的步伐，增加風險，使客戶和員工沮喪。 DocuSign CLM（合同生命週期管理）允許組織通過將模擬手動流程轉換為數字自動化工作流來簡化協議生命週期。最終結果是，開展業務的加速，提高合規性和更有效的員工。 關鍵功能：中央存儲庫，高級搜索和查找，版本控制，子句庫，與內部和外部方的協作，紅線，簡單和高級工作流，標記，移動訪問，多平台集成（包括與Salesforce的緊密集成）。
DocHub
dochub.com
Dochub授權任何人簡化文檔編輯，簽名，分發以及表格完成。 Dochub還提供了與Google Workspace非常流行的集成，該集成使用戶可以直接從Google Apps進口，導出，修改和簽名文檔。 Dochub於2014年推出，受到超過8330萬用戶的信任。實時節省雲和安全工作流程，可在單個易於使用的解決方案中保持超過5億個文檔的最新狀態。 Dochub-世界管理文件的方式。 編輯工具： *插入文字 *繪製（無損，基於向量） * 強調 * 評論 *擦除 * 符號 *插入圖像 * 郵票 *撤消/重做 頁面管理： *合併文件 *重新排序頁面 *附加頁面 *旋轉頁面 *刪除頁面 PDF功能： *優化視網膜顯示 *無損編輯（簽名或編輯後保留原始文檔質量） *填充表格 文檔模板： *上傳一次模板然後... ...很容易根據需要填寫它的獨特副本。 ...將其副本發送給多個人進行簽名或填充。 文件共享： *電子郵件文檔 *與個人或組織合作 *選擇使您的文檔“公開”或“私人” *在Facebook，Twitter或其他任何地方分享“公共”文檔 簽名： *輕鬆簽名並保存任何文檔 *從電話創建和導入簽名 *將文件發送給要簽署的其他人 安全： * OAuth 2.0身份驗證可確保您只能訪問您的帳戶 *數據是使用ART 128至256位EV SSL加密傳輸的數據 *使用高級加密標準（AES）256位對稱鍵存儲並備份保存的文檔 相容性: *與所有PDF，Open Office和Microsoft Office文檔一起工作：（PDF，Doc，PPT，XLS，TXT，DOCX，PPTX等等...） *將文件導出為PDF或DOC 直接打開/導入文檔： *您的計算機 * Gmail™ * Google Drive™ * Dropbox *任何網頁URL
Signaturely
signaturely.com
Signaturely 是一款免費的電子簽名軟體，用於線上簽署文件。透過簽名進入數位時代，更聰明、更快速地工作。手動簽署文件、掃描文件並透過電子郵件發送是一件令人頭痛的事情，您同意嗎？標誌性地消除頭痛，讓您進入數位時代。
SignFree
signfree.io
SignFree 是您首選的電子簽名解決方案，專為快速、安全的文件簽名而設計。使用 SignFree，您可以在 30 秒內簽署無限量的文檔，而且全部免費。告別紙張浪費，採用更快、更環保的方式來管理協議。與我們一起簡化簽名並為更永續的未來做出貢獻。立即註冊並體驗 SignFree 的輕鬆電子簽名。
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 軟體、文件管理和電子簽名領域的全球 SaaS 領導者。 Nitro 的生產力平台包括強大的 PDF 工具、數位工作流程、高度安全的電子簽名和身分驗證功能。其業界領先的商業智慧和分析產品可衡量投資回報率並量化永續發展工作，所有這些都得到一流的客戶成功和變革管理支援團隊的支持。 Nitro 在 157 個國家擁有超過 300 萬授權用戶和 13,000 多家企業客戶，為財富 500 強企業中 68% 的客戶提供服務，對此深感自豪。
Sigsync
sigsync.com
Sigsync 電子郵件簽章服務最好用三個字來描述。它是 Office 365 的集中式、全公司範圍內、基於 Web 的簽章服務。公司範圍的簽名可讓您在幾分鐘內推出對簽名的變更或更新。由於它是基於網路的服務，因此它是獨立於平台的，並且可以在所有設備上運行，無需任何複雜的安裝。
Mail Butler
mailbutler.io
這是 Mailbutler，一個讓您的收件匣變得更聰明的電子郵件外掛程式。 Mailbutler 為您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件匣中存取這些功能。它透過提供智慧功能改進了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 電子郵件用戶端的本機功能。它提供了人工智慧驅動的電子郵件助手，可以為您編寫訊息，雲端交付，即使您的電腦處於離線狀態，也可以發送您預定的電子郵件，高級電子郵件跟踪，不需要收件人的批准，以及強大的聯絡人功能它可以幫助您改善客戶關係，以及許多其他智慧的、增強收件匣的功能。其中包括： • 智慧助理：人工智慧驅動的電子郵件助手，可以編寫、總結和改進訊息，尋找任務和聯絡人，並為您回覆。 • 智慧稍後發送：智慧調度功能可協助您最佳化電子郵件傳送時間。 • 收件者最佳化安排：建議您傳送電子郵件的最佳時間，以最大限度地提高電子郵件被開啟的機會。 • 電子郵件追蹤：了解您的電子郵件或連結已開啟的時間、地點和頻率。對於使用 iCloud 或 IMAP 電子郵件地址的用戶，當您向多個收件者發送訊息時，可以準確查看誰開啟了您的電子郵件。也可以從您的手機發送追蹤的電子郵件。 • 暫停：暫時暫停較不重要的電子郵件，它們將在您選擇的時間重新出現。 • 聯絡人：深入了解您的聯絡人，以保持最佳的客戶溝通。 • 簽名：美觀且專業的電子郵件簽名，具有廣泛的創意控制。 • 範本：製作訊息範本以提高生產力和效率。 •
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign（以前稱為 HelloSign）是安全線上簽名和請求簽名的直覺方式。在任何協議中添加合法有效的簽名——從新員工聘用信到貸款，再到銷售合約和保密協議。屢獲殊榮的使用者介面、強大的管理控制、文件追蹤和比筆和紙方法更安全的企業級安全性都是預設開箱即用的。簽名更快。與平均需要 15 天才能簽署和返回的傳統紙本合約相比，Dropbox Sign 幫助企業簽署合約的速度平均要快 80%。提高文檔完成度。憑藉追蹤、自動提醒和行動簽名等功能，Dropbox Sign 將文件完成率提高了高達 96%。快速發送協議。屢獲殊榮的直覺式介面與模板和數據驗證等功能相結合，意味著任何人都可以快速輕鬆地發送協議以供簽署。使用您喜歡的工具進行工作。 Dropbox Sign 與 Salesforce、Slack、Oracle、HubSpot CRM、Microsoft Word 等應用程式無縫集成，因此您可以直接從您喜歡的工具發送文件以供簽名。自動歸檔和儲存協定。自動儲存簽名文件並隨時在您首選的雲端儲存中找到它們，無論是 Google Drive、Dropbox、Evernote、Box、OneDrive 還是 SharePoint。讓每一份協議都得到法院的認可。每份 Dropbox Sign 協議都附有法院認可的審計跟踪，這可以保護所有各方並減少補救成本和法律挑戰。確保一切安全。您的所有文件在傳輸和靜態時都使用加密技術來保密。增加更深層的功能。 Dropbox Sign API 將強大的電子簽名功能直接嵌入到您的應用程式、工作流程或網站中。嵌入式簽名、自訂品牌和嵌入式模板等功能可創建真正無縫的產品內簽名體驗。卓越的開發人員體驗和專門的 API 支援團隊意味著您可以獲得安全、可靠且功能豐富的簽名體驗，平均實施時間比行業平均快 2 倍以上。
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp 是一個電子郵件簽名管理和行銷平台，非常適合中型企業、企業和團隊。為所有公司員工設定快速、簡單的簽名，不需要技術或設計團隊的參與。與主要電子郵件用戶端和裝置（包括智慧型手機）無縫整合。簡化所有公司電子郵件中品牌一致的簽名。使用Newoldstamp，您可以： 創建滿足品牌要求的交互式電子郵件簽名在一個位置管理團隊的所有電子郵件簽名運行電子郵件簽名橫幅活動跟踪電子郵件簽名性能自定義現有簽名模板為每個部門創建不同的電子郵件簽章範本主要功能： 進階電子郵件簽章編輯器與產生器 G Suite、Exchange、Microsoft 365 整合 中央簽章管理 簽章橫幅管理 簽章分析 與主電子郵件用戶端相容 行動友善
Letsignit
letsignit.com
Letsignit 擁有98% 的客戶滿意度和超過1,000,000 名全球用戶，是一款功能強大的解決方案，可協助行銷和IT 團隊優化員工電子郵件簽名，以實現品牌一致性、推動潛在客戶開發並提高員工敬業度。 10 多年來，我們一直是 Microsoft 金牌合作夥伴，並透過 ISO/IEC 27001:2017 和 ISO/IEC 27018:2019 認證提供全球最高的 IT 安全標準。透過我們一流的拖放設計器，您可以使用有針對性且可追蹤的行銷橫幅快速建立自訂簽名 - 宣傳活動、在社群媒體上聯絡、安排會議......選項是無窮無盡的！您可以為特定人員、部門、地區/語言或子公司建立和指派簽名。由於它與您的活動目錄連接，因此很容易更新和部署。我們的全球團隊位於北美和歐洲，每週 5 天、每天 24 小時提供英語、法語和西班牙語客戶支援。
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的電子簽名軟體以完全安全性和可靠性在線上對業務文件進行數位簽章。透過簡單的電子簽名文件工作流程實現交易自動化。 Zoho Sign 可輕鬆與 Zoho 應用程式集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方應用程式（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
ZorroSign
zorrosign.com
您的業務安全確實岌岌可危。 當安全成為關鍵任務時，您的企業需要安全的數位簽章、交易和文件。只有一個完整的解決方案是基於區塊鏈構建的 - 借助 ZorroSign，您可以 Block It Down™
Dedoco
dedoco.com
Dedoco 是一個用於數位工作流程的資料信任平台 - 提供跨文件、通訊和系統的證據連結和驗證。其使命是讓客戶對品牌和流程產生堅定不移的信任
FuseSign
fusesign.com
經濟實惠、安全且易於使用的數位簽章工具。 FuseSign 專為專業服務業量身打造。發送需要簽名的文件並在幾分鐘（而不是幾天）內將其返回。它具有法律約束力，可用於多種文件。免費試用 FuseSign 14 天，了解為什麼 FuseSign 是您唯一需要的數位簽章工具。
WeSign
wesign.com
其他被視為有效的電子簽名類型 除了數位簽名和電子簽名之外，還有其他類型的電子簽名正在被廣泛接受。
Mekorma
mekorma.com
您是否厭倦了每周等待您審核和簽署的一大堆支票？使用 Mekorma 電子簽名節省您的時間和精力。在 Acumatica Cloud ERP 系統中查看付款和數位化發票影像。只需單擊一個按鈕，您就可以批准準備發出的內容 - 支票將列印帶有適當的簽名，無需筆。
OKdokument
okdokument.com
適合企業和自由工作者的最快電子簽名 在線上簽署文件、整合電子簽名、數位化您的紙本議程並遠端請求客戶和合作夥伴簽署。
Workiro
workiro.com
一個下一代應用程序，將任務，溝通和文檔管理功能（包括電子簽名）結合起來 - 幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。 通過提供直觀，安全，多合一的平台來解鎖無縫生產力，使您的團隊能夠在不妥協的情況下進行協作，交流和工作。 永遠不會失去軌道。 Workiro與NetSuite集成，因此團隊可以比以往任何時候都更快地合作，批准和記錄工作。
Signmee
signmee.com
線上協議表格可加快簽署速度 線上表單產生器、郵件程序和電子簽名程序，為每個人提供收件匣
Autenti
autenti.com
Autenti 電子簽名是為公司提供的安全電子簽名。透過智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦在線上簽署合約和其他文件，節省時間和金錢。
Mekari Sign
mekarisign.com
使用安全且整合的合約簽署軟體更快完成交易 在一個統一平台上起草、發送和簽署合約。透過經過認證的數位簽章和 Peruri 的官方 eMeterai，更快、更安全地完成所有協議。
DrySign
drysign.exelatech.com
透過 DrySign 數位簽章步入安全、永續的未來 DrySign 的線上數位簽章解決方案可讓您和您的客戶隨時隨地在任何裝置上上傳、簽署、共用和存檔文件。
DocVerify
docverify.com
DocVerify 透過強大的電子簽名和遠端線上公證 (RON) 解決方案將簽名和公證推進到數位時代。現在，您可以在可信任的線上環境中安全地簽署、管理和儲存具有法律約束力的文件。 DocVerify 經批准和認證的電子公證工具不需要下載軟體或購買硬體。此電子公證可透過網際網路和標準瀏覽器存取。利用值得信賴的 DocVerify 平台加快週轉時間、降低成本並保持交易順利進行。對於合約和其他商業文件，DocVerify 的電子簽名工具提供了豐富的選項。數位簽章軟體可以簡化簽章的取得或整合到公司的現有系統中。 DocVerify 由 Black Knight 提供，Black Knight 是一家業界領先的技術、數據和分析公司，為抵押貸款行業提供了 60 年的發展動力。
Encyro
encyro.com
Encyro 允許您將安全文件傳送到任何電子郵件地址。停止浪費時間邀請客戶、設定共享資料夾或配置權限。接收來自客戶的安全訊息和文件，無需要求他們登入。 Encyro 是唯一電子簽名供應商，可讓您在手機上繪製簽名，同時查看文件以在電腦上簽名（透過掃描二維碼）。請求具有增強保護的電子簽名，包括基於簡訊的存取代碼和登入選項。在自訂上傳頁面上展示您的品牌。讓客戶使用免費的 Encyro 帳戶與其他人安全地通信，從而提高您在客戶中的知名度。確保客戶資料安全並遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客戶資料隱私監管要求。從瀏覽器或 Microsoft Outlook（使用免費的 Encyro Outlook 外掛程式）使用 Encyro。
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst 是一種在簡單的安全線上平台中管理您的業務表格和文件的簡單方法。 DocuFirst 不僅僅是電子簽名解決方案！我們允許企業收集和儲存填寫表格所需的數據，並提供強大的文件管理功能。
Signable
signable.co.uk
Signable 的電子簽名軟體可協助您在幾秒鐘內發送具有法律約束力且安全的線上文件。從今天開始使用電子簽名！
Agrello
agrello.io
與 Agrello 一起更聰明地工作 與我們一起開始您的數位轉型之旅！無論您只是需要時不時地簽署數位文檔，還是需要管理整個公司的法律文件，我們都會隨時為您提供協助。 // 在沒有壓力和學習的情況下開始 很多時候，新工具通常需要新的技能和訓練。阿格雷羅的情況並非如此。只需使用您最喜歡的工具並將準備簽署的文件上傳到 Agrello。在添加所有簽名者和查看者後，我們將處理剩下的事情。我們將隨時向您通報簽署過程，以便您在此期間可以專注於其他事情！ // 直覺的儀表板，方便您有時需要更多時間來收集所有必要的簽名。 Agrello 的文件儀表板旨在為您提供清晰、即時的回饋，以了解哪些交易需要推動以及哪些交易已成功完成。你真的應該考慮一下你將用這些額外的時間做什麼！ // 大量建立、動態範本我們正在盡一切努力幫助您消除一些煩人的重複性任務。用於重複合約的範本、透過表單收集缺少的數據，甚至透過連接 CRM 和其他工具來自動化完整的簽名流程 - 這些只是讓您能夠專注於更緊迫事務的部分功能。 // 安全協作 來回透過電子郵件傳送敏感文件會帶來嚴重的安全風險。 Agrello 的生態系統專為安全協作而設計。邀請您的合作夥伴，上傳草稿，與合作夥伴一起審查和簽署文件，同時知道您的工作始終是安全的。 //全程具有法律約束力 數位簽章的世界日益複雜。值得慶幸的是，您可以使用您的國家電子 ID 或 Agrello 國際認可的高級電子簽名 (AdES)。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse 是一個免費、現代且簡單的電子簽名解決方案。除了免費方案外，我們還提供終身優惠，這使我們有別於 90% 以上的其他電子簽名應用程式。您無需為 DocuSign 等過時的應用程式支付月費，只需永遠為 SignHouse 支付一次費用，並加入由像您這樣的人組成的社群。
EZsign
ezsign.ca
免費試用 eZsign。靈活的定價方案。頂級安全性。專為加拿大企業設計。
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
虛擬機櫃是一個完全集成的文檔管理系統，具有完整的版本控制和審計跟踪，為那些希望銷毀其文書工作並創建無紙化辦公室的人提供了安心，同時遵守標準以尋求法律可接受性。 虛擬機櫃提供了一個安全的文檔商店，並提供許多其他搜索設施，使您的文檔更容易找到。它與後台系統完全集成在一起，並有能力將所有形式的電子文件鏈接回客戶記錄。 它通過托盤中的用戶為掃描文檔提供路由設施，從而使組織周圍的掃描數據分佈，並為希望在使用託管或薄的客戶端解決方案時希望掃描的人提供獨家的遠程掃描設施。 虛擬機櫃使您的公司能夠控制所有文檔，共享信息，提高生產率和安全檔案，並立即投資回報率
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一個網路平台，可透過任何 PC 或行動裝置以集中、快速且直覺的方式為任何組織建立、管理和顯示電子郵件簽章。與任何電子郵件解決方案整合（Microsoft 365、Google Workspace、G Mail、Outlook、Thunderbird、Exchange）。此外，它還是一種銷售、溝通和行銷工具。它允許您為簽名添加動態內容，自動部署不同的橫幅以將流量重新導向到登陸、市場或電子商務。此外，它還即時衡量活動的影響。
Emailee
emailee.io
Emailee 是一個尖端的 SaaS 平台，專為熱衷於擴大個人品牌並透過電子郵件增強潛在客戶開發能力的個人企業家和自由工作者而設計。
GoatSign
goatsign.io
GoatSign 是一個免費且簡單的線上簽名解決方案，可輕鬆獲得簽名並繼續前進。使用 GoatSign，無需導航複雜的工作流程 - 只需一個簡單、無憂的簽名流程即可節省您的時間和精力。
Crossware
crossware365.com
正在尋找一款功能強大的工具，讓您能夠為離開公司的每封電子郵件添加一致且合規的簽名、免責聲明和品牌？我們屢獲殊榮的工具 Crossware Mail Signature（適用於 Microsoft 365、Microsoft Exchange 和 HCL Domino）是適合您的解決方案。無論您使用什麼設備發送，時尚、合規且個人化的簽名都會自動添加到每封電子郵件中。使用簡單的拖放視覺化編輯器即可輕鬆創建完美的簽名，或獲得更多技術知識並使用我們的原始程式碼編輯器切換到以 HTML 格式建立簽名。我們的簽名工具不斷開發，目標是確保簽名是動態和智慧的。這意味著上下文敏感並根據您公司的獨特要求進行客製化。您可以使用我們簡單的規則產生器建立和應用規則來控制套用簽章的時間、地點和方式。根據 Active Directory 欄位、收件者地址、日期等快速建立套用簽章或簽章區塊（簽章的較小部分）的規則。如果您需要高度自訂或複雜的規則，您也可以使用 C# 編寫規則。 Crossware Mail Signature 可讓您控制誰可以編輯每個簽名或簽名區塊，例如您可以選擇只允許行銷團隊編輯廣告橫幅部分，並允許法律團隊編輯法律免責聲明，以確保您的簽名免受未經請求的更改。 Crossware Mail Signature 是從頭開始建立的，具有高度安全性。我們不會儲存或複製您的電子郵件，也不會在 Microsoft Azure 資料中心內安全地處理它們。為了提高安全性，您也可以在設定 Crossware Mail Signature 時指定您選擇的 Microsoft 資料中心。功能： - 將標誌、圖形、廣告橫幅、社群媒體圖示、Active Directory 欄位、免責聲明和文字新增至電子郵件頁首和頁尾。 - 透過強大的規則，隨時隨地以您想要的方式應用您的簽名。 - 每個設備和電子郵件用戶端上的簽名。 - 使用單獨控制的區塊來控制簽名的每個部分。 - 視覺化/HTML 程式碼編輯器 - 根據收件者和寄件者即時預覽簽署。 - 在 Outlook 中查看簽名並在「已傳送郵件」中查看您的簽名。 - 智慧型和動態簽名應用程式 - 選擇要部署到的 Microsoft 資料中心 - 使用我們基於瀏覽器的編輯器隨時隨地進行編輯 了解是什麼讓我們成為世界領先的簽名解決方案 - 立即開始免費試用！
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic 讓您可以集中管理員工的電子郵件簽名，並透過行銷橫幅對其進行擴展，將日常電子郵件流量轉化為強大的行銷管道。 Mailtastic 受到世界各地各種規模客戶（包括財富 500 強企業）的信賴，能夠充分利用其電子郵件簽名的營銷潛力，從而擴大其營銷活動並與新的潛在客戶建立聯繫。立即預約演示，了解如何開始透過電子郵件簽名行銷釋放收入。
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO 為您的公司提供集中的電子郵件簽名管理。使用 SIGNandGO 設計的標誌性橫幅可提高品牌知名度。透過客製化簽名設計，您可以獲得反映您品牌形象的數位名片。透過電子郵件簽名解決方案 SIGNandGO，簽名看起來更加專業。 SIGNandGO協助您集中組織企業電子郵件管理，讓HR部門的跟進更加輕鬆。因此，員工的簽名始終是最新的並且具有完美的設計。提供基於雲端的高級企業簽名管理，由 OWA 提供支持，並提供與 Office 365 電子郵件簽名的兼容性。這樣，您就可以輕鬆管理公司電子郵件，並且所有簽名都完美無缺。
MySignature
mysignature.io
MySignature 是一款線上電子郵件簽名產生器，可協助為 Gmail、Outlook、Apple Mail、Thunderbird、Office 365 以及 Google Workspace 的電子郵件簽章管理建立專業且具有視覺吸引力的電子郵件簽章。無需技術背景。另外，使用 Gmail 的 MySignature 擴充功能可以無限制地追蹤電子郵件的開啟和點擊情況。
Signer HQ
signerhq.com
簡化您與 Signer HQ 的合約簽署流程，減少追逐簽名的時間。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDocgn 可以解決您在文件和電子簽名驗證方面的所有問題。 VeriDocgn 使用 VeriDoc Global 多年來開發的專利驗證技術。它為全球組織提供區塊鏈安全的電子簽名解決方案。 VeriDocgn 為公共和私營部門的一些領先公司提供電子簽名和文件解決方案。我們的區塊鏈驗證技術在全球 90 多個國家/地區獲得專利，以合理的價格協助組織提供最佳的電子簽名解決方案。我們致力於為客戶提供最好的服務，其中包括： 組織可以透過消除不必要的等待時間來節省寶貴的時間。借助 VeriDoc Sign，您的組織將提高效率和生產力。 VeriDoc 電子簽章解決方案的優點是讓無數使用者能夠驗證重要文件並將其傳送給所需人員。使用 VeriDoc Sign 的工具不會出錯，它為您提供了驗證區塊鏈上電子簽名文件的時間戳記和雜湊值的優勢。只需用手機掃描二維碼，您就可以在驗證頁面上看到原始檔案。 VeriDoc Sign 的其他功能不容錯過： 存取控制 法律認可 防篡改區塊鏈安全 經濟實惠
Opensense
opensense.com
集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 電子簽名和文件追蹤解決方案簡化合約管理、增強安全性並優化工作流程。立即開始免費試用
Signulu
signulu.com
Signulu 是一款電子簽名軟體，可簡化各種規模企業的文件簽名。簡單、安全且合法。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一種電子簽名解決方案，旨在加快工作流程。 它在各種平台上都易於使用、安全且可靠。
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN 是一款一流的電子簽名軟體，透過其快速、安全且使用者友好的解決方案簡化了文件簽署流程。立即註冊免費試用，體驗 KONSIGN 的便利。除了電子簽名之外，KONSIGN 還提供先進的文件管理功能以及與 Google Drive 等流行雲端儲存服務的無縫整合。這使您可以輕鬆地從任何裝置組織、存取和共用文檔，確保工作流程順利進行。 Konsign 的創新方法節省了時間、金錢和資源，同時為無紙化環境做出了貢獻。這個尖端平台使您只需點擊幾下即可完成文書工作，使您能夠專注於更關鍵的任務。 Konsign 不僅簡化了文件簽署，還透過減少紙張消耗和推廣環保實踐來展示對永續發展的承諾。選擇 KONSIGN 實現高效的業務營運和更綠色的未來。
inSign
getinsign.com
電子簽名軟體讓簽署文件變得快速、輕鬆。 inSign 支援根據 eIDAS 和 ZertES 的高級 (AES) 和合格電子簽章 (QES)。簽名在法律上是安全且可證明的。可以在瀏覽器或應用程式中進行簽名 - 無需安裝。 inSign 中的其他流行功能： - 表單編輯器 - Word 外掛程式 - 單獨配置 - 文件範本 - 審核報告 - REST-API - 以及更多...
GreenSign
greensign.io
電子簽名可讓您隨時隨地安全地簽署和傳送文件。這消除了列印、掃描和郵寄紙本文件的需要，從而節省了您的時間和麻煩。 GreenSign 提供各種整合方式，幫助各部門更快地開展業務，降低風險、降低成本，並為客戶和員工提供更好的體驗。 GreenSign 解決方案包括動態無程式碼、功能強大的 Web 表單、API 整合以及與應用程式和 CRM 的整合。
GoodSign
goodsign.io
即用即付電子簽名。無需訂閱。第一個數位簽章解決方案，您只需按使用量付費。對文件、功能或使用者沒有限制。我們的使命還包括在全球種植 100 萬棵樹，以幫助遏制全球暖化。這是由 GoodSign 銷售資助的。每筆銷售額的 20% 是用來植樹！
signNow
signnow.com
可隨您的工作流程擴充的電子簽名。 使用 signNow（airSlate Business Cloud 的一部分）建立和擴展電子簽名工作流程。簽署和發送用於簽署的文件、產生協議、談判合約、接受付款以及自動化業務流程。
airSlate
airslate.com
airSlate WorkFlow 是最大的文件工作流程自動化平台，提供無程式碼技術、內建整合選項和數百個機器人，使團隊能夠數位化任何複雜性的工作流程。
fast4sign
fast4sign.com.br
巴西最安全的電子和數位簽名，透過隨時隨地簡單、快速的簽名，有效簡化您的流程
RSign
rsign.com
RSign® 是十多年來全球領導者 RPost® 的電子簽名平台。 RSign® 將豐富的功能與優雅的易用性和大規模的經濟性相結合。 RSign 的獨特之處在於它能夠使常見的電子簽名變得簡單且自動化，同時滿足您的所有文件、表單或工作流程場景。 RSign 專注於：電子簽名變得簡單。為發送者和簽署者提供更輕鬆的電子簽名體驗。 • RSign 讓簽名過程變得簡單、輕鬆，簽署者可以使用任何桌面或行動網路瀏覽器在指導簽名過程中完成和簽署文件。 RSign 具有更簡單的使用者設計、可自訂的使用者介面、可共享範本、即時報告等。帶有法醫審計追蹤的簽名證書。具有可驗證審計追蹤的記錄。 • RSign® 專利提供嵌入電子簽名記錄中的最可靠的可驗證審計追蹤。 RSign 提供簽名證書，該證書可用作取證記錄並可進行自我身份驗證，提供所有傳輸追蹤、內容和時間戳，無論收件者係統如何。簽名憑證是一種全球認可的證據格式，可以附加到簽署的協定或單獨的協定中，並且可以使用 RSign API 將其匯入到系統中。透過加密和 RSign 收件匣保護隱私。
Universign
universign.com
電子簽名變得簡單且合規。 Universign 是一家符合歐洲 eIDAS 法規資格的信託服務供應商，提供電子簽名、電子印章和時間戳記的 SaaS 平台。 透過 API 或入口網站了解我們的無義務優惠（按包或每次使用）。
Xodo Sign
eversign.com
在工作、在家或外出時具有法律約束力的電子簽名。 線上安全批准、交付和簽署文件。 以前是eversign。
WiseStamp
wisestamp.com
使用我們屢獲殊榮的簽名產生器製作精美的客製化電子郵件簽名。輕鬆建立和編輯您的電子郵件簽名 - 免費
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Skribble
skribble.com
使用 Skribble，您可以合法地以電子方式簽署任何文件。不同的文件、不同的法律要求 - 在 Skribble，您可以從單一來源存取所有可用的電子簽名標準，並為每種情況做好準備。