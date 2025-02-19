電子簽名軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 查德

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子簽名軟體使用戶能夠收集文件上的電子簽名，從而消除了實體文書工作的需要。該軟體簡化了分發需要電子簽名的法律敏感文件的過程。組織利用電子簽章軟體對需要客戶、員工或合作夥伴簽署的文件（例如銷售合約或僱傭文書）進行安全加密。 電子簽名軟體通常與各種第三方應用程式集成，包括 CRM 軟體、ERP 系統、HR 管理套件和會計工具。這種整合有助於無縫管理報價、合約和供應商互動。此外，電子簽名軟體遵守符合當地和聯邦法律要求的內建安全標準。這樣保證了法律文件的順利交換，保證了透過軟體獲得的簽名的合法性和法律效力。
提議新的應用程式
SignFree
signfree.io
SignFree 是您首選的電子簽名解決方案，專為快速、安全的文件簽名而設計。使用 SignFree，您可以在 30 秒內簽署無限量的文檔，而且全部免費。告別紙張浪費，採用更快、更環保的方式來管理協議。與我們一起簡化簽名並為更永續的未來做出貢獻。立即註冊並體驗 SignFree 的輕鬆電子簽名。
Mekorma
mekorma.com
您是否厭倦了每周等待您審核和簽署的一大堆支票？使用 Mekorma 電子簽名節省您的時間和精力。在 Acumatica Cloud ERP 系統中查看付款和數位化發票影像。只需單擊一個按鈕，您就可以批准準備發出的內容 - 支票將列印帶有適當的簽名，無需筆。
FuseSign
fusesign.com
經濟實惠、安全且易於使用的數位簽章工具。 FuseSign 專為專業服務業量身打造。發送需要簽名的文件並在幾分鐘（而不是幾天）內將其返回。它具有法律約束力，可用於多種文件。免費試用 FuseSign 14 天，了解為什麼 FuseSign 是您唯一需要的數位簽章工具。
Dedoco
dedoco.com
Dedoco 是一個用於數位工作流程的資料信任平台 - 提供跨文件、通訊和系統的證據連結和驗證。其使命是讓客戶對品牌和流程產生堅定不移的信任
ZorroSign
zorrosign.com
您的業務安全確實岌岌可危。 當安全成為關鍵任務時，您的企業需要安全的數位簽章、交易和文件。只有一個完整的解決方案是基於區塊鏈構建的 - 借助 ZorroSign，您可以 Block It Down™
WeSign
wesign.com
其他被視為有效的電子簽名類型 除了數位簽名和電子簽名之外，還有其他類型的電子簽名正在被廣泛接受。
Signmee
signmee.com
線上協議表格可加快簽署速度 線上表單產生器、郵件程序和電子簽名程序，為每個人提供收件匣
Autenti
autenti.com
Autenti 電子簽名是為公司提供的安全電子簽名。透過智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦在線上簽署合約和其他文件，節省時間和金錢。
Mekari Sign
mekarisign.com
使用安全且整合的合約簽署軟體更快完成交易 在一個統一平台上起草、發送和簽署合約。透過經過認證的數位簽章和 Peruri 的官方 eMeterai，更快、更安全地完成所有協議。
DrySign
drysign.exelatech.com
透過 DrySign 數位簽章步入安全、永續的未來 DrySign 的線上數位簽章解決方案可讓您和您的客戶隨時隨地在任何裝置上上傳、簽署、共用和存檔文件。
Workiro
workiro.com
一個下一代應用程序，將任務，溝通和文檔管理功能（包括電子簽名）結合起來 - 幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。 通過提供直觀，安全，多合一的平台來解鎖無縫生產力，使您的團隊能夠在不妥協的情況下進行協作，交流和工作。 永遠不會失去軌道。 Workiro與NetSuite集成，因此團隊可以比以往任何時候都更快地合作，批准和記錄工作。
OKdokument
okdokument.com
適合企業和自由工作者的最快電子簽名 在線上簽署文件、整合電子簽名、數位化您的紙本議程並遠端請求客戶和合作夥伴簽署。
Encyro
encyro.com
Encyro 允許您將安全文件傳送到任何電子郵件地址。停止浪費時間邀請客戶、設定共享資料夾或配置權限。接收來自客戶的安全訊息和文件，無需要求他們登入。 Encyro 是唯一電子簽名供應商，可讓您在手機上繪製簽名，同時查看文件以在電腦上簽名（透過掃描二維碼）。請求具有增強保護的電子簽名，包括基於簡訊的存取代碼和登入選項。在自訂上傳頁面上展示您的品牌。讓客戶使用免費的 Encyro 帳戶與其他人安全地通信，從而提高您在客戶中的知名度。確保客戶資料安全並遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客戶資料隱私監管要求。從瀏覽器或 Microsoft Outlook（使用免費的 Encyro Outlook 外掛程式）使用 Encyro。
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst 是一種在簡單的安全線上平台中管理您的業務表格和文件的簡單方法。 DocuFirst 不僅僅是電子簽名解決方案！我們允許企業收集和儲存填寫表格所需的數據，並提供強大的文件管理功能。
Signable
signable.co.uk
Signable 的電子簽名軟體可協助您在幾秒鐘內發送具有法律約束力且安全的線上文件。從今天開始使用電子簽名！
Agrello
agrello.io
與 Agrello 一起更聰明地工作 與我們一起開始您的數位轉型之旅！無論您只是需要時不時地簽署數位文檔，還是需要管理整個公司的法律文件，我們都會隨時為您提供協助。 // 在沒有壓力和學習的情況下開始 很多時候，新工具通常需要新的技能和訓練。阿格雷羅的情況並非如此。只需使用您最喜歡的工具並將準備簽署的文件上傳到 Agrello。在添加所有簽名者和查看者後，我們將處理剩下的事情。我們將隨時向您通報簽署過程，以便您在此期間可以專注於其他事情！ // 直覺的儀表板，方便您有時需要更多時間來收集所有必要的簽名。 Agrello 的文件儀表板旨在為您提供清晰、即時的回饋，以了解哪些交易需要推動以及哪些交易已成功完成。你真的應該考慮一下你將用這些額外的時間做什麼！ // 大量建立、動態範本我們正在盡一切努力幫助您消除一些煩人的重複性任務。用於重複合約的範本、透過表單收集缺少的數據，甚至透過連接 CRM 和其他工具來自動化完整的簽名流程 - 這些只是讓您能夠專注於更緊迫事務的部分功能。 // 安全協作 來回透過電子郵件傳送敏感文件會帶來嚴重的安全風險。 Agrello 的生態系統專為安全協作而設計。邀請您的合作夥伴，上傳草稿，與合作夥伴一起審查和簽署文件，同時知道您的工作始終是安全的。 //全程具有法律約束力 數位簽章的世界日益複雜。值得慶幸的是，您可以使用您的國家電子 ID 或 Agrello 國際認可的高級電子簽名 (AdES)。
DocVerify
docverify.com
DocVerify 透過強大的電子簽名和遠端線上公證 (RON) 解決方案將簽名和公證推進到數位時代。現在，您可以在可信任的線上環境中安全地簽署、管理和儲存具有法律約束力的文件。 DocVerify 經批准和認證的電子公證工具不需要下載軟體或購買硬體。此電子公證可透過網際網路和標準瀏覽器存取。利用值得信賴的 DocVerify 平台加快週轉時間、降低成本並保持交易順利進行。對於合約和其他商業文件，DocVerify 的電子簽名工具提供了豐富的選項。數位簽章軟體可以簡化簽章的取得或整合到公司的現有系統中。 DocVerify 由 Black Knight 提供，Black Knight 是一家業界領先的技術、數據和分析公司，為抵押貸款行業提供了 60 年的發展動力。
Signority
signority.com
Signority 是一種電子簽名和文件工作流程自動化管理工具，可取代列印-簽名-掃描流程。 Signority 成立於 2010 年，符合 HIPAA 標準，是北美醫療保健、人力資源、非營利組織和教育領域領先的電子簽名提供者。借助模板、批量簽名和批量簽名等節省時間的功能，您可以將一天的時間集中在您必須做的事情上。我們行業領先的支援以人為中心，而不是以機器人為中心。因此，當您急需幫助時，您可以與現場人員交談。而且，由於 Signority 非常易於使用，因此入職培訓非常簡單，並且可以在一天內完成。另外，如果您的團隊需要培訓，通常可以在 10 個工作天內安排。
SuiteFiles
suitefiles.com
文件建立、協作和簽名全部集中在一個地方。 SuiteFiles 是一款功能強大且簡單的文件管理軟體，適用於會計和專業服務公司。我們的工作流程正是中小型公司與客戶共同成長所需的。我們支援您的日常活動，與 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等整合。我們的使命是為各種規模的公司提供企業級解決方案和服務，以滿足他們的發展軌跡。結果呢？一個用戶友好、可擴展、強大的平台，您的團隊和客戶將真正喜歡使用。我們的產品開發和客戶支援團隊反應迅速 — 這表示您有人投資，讓您能夠充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文件管理需求已滿足，IT 負擔減輕，使您能夠增加計費時間並加強與客戶的關係。 1000 多家以效率為導向的專業服務公司透過 SuiteFiles 改善其業務（續訂率為 99.6%），我們是您的最佳選擇。透過完整的工作流程解決方案和廣泛的集成，將您與業界領先的應用程式連接起來，打破您的營運孤島。 SuiteFiles 的全面特性和功能專為 10 到 500 人的團隊而設計，充分考慮到員工的滿意度。多年來，我們透過整合、自動化、簽名和電子郵件管理完善了適合您的端到端流程的軟體，消除了您原本需要的應用程式跳轉和多項訂閱費用。我們將輕鬆的第三方共享與尖端的安全性相結合，而不會剝奪您的資料所有權。我們簡化了組織、集中和利用您公司日常執行所需資訊的複雜性。您應該將工作時間花在服務客戶和發展業務上，而不是與文件作鬥爭。因此，我們設計的 SuiteFiles 具有快速、完整的資料遷移和入門功能，讓您的團隊在短短兩天內即可投入運作。此外，我們的智慧介面易於使用且始終如一地完善。透過消除不必要的來回、流程延遲、協作開銷以及在多個工具之間切換，我們節省的時間會增加。我們的客戶報告稱，每位員工每周可節省 5 小時。也就是說，每位員工每年的全職工作時間為 6.5 週！
Secured Signing
securedsigning.com
安全簽名是一種數位簽章和遠端線上公證軟體，可協助企業以電子方式簽署文件。它是一種安全、便利且經濟高效的文件簽署方式，並且符合全球多項行業法規。我們成立於 2010 年，總部位於紐西蘭奧克蘭，提供多種功能，包括： 數位簽章：安全簽章使用可信任、防篡改的數位簽章 (PKI) 技術，確保文件的真實性和完整性。遠端線上公證：安全簽名提供遠端線上公證服務，允許以電子方式對文件進行簽署和公證。文件追蹤：安全簽名會追蹤所有已簽署文件的狀態，因此您可以輕鬆查看簽署者和時間。提醒：如果簽署者在特定日期之前尚未簽署文檔，安全簽名可以向簽署者發送提醒。報告：安全性簽名提供所有已簽署文件的詳細報告，以便您可以追蹤您的簽名活動和合規性。對於需要以電子方式簽署文件的各種規模的企業來說，安全簽名是一個不錯的選擇。它是一種安全、便捷且經濟高效的文件簽名方式，並且符合多項行業法規。以下是使用安全簽章的一些好處： 安全性：安全簽章使用可信任數位簽章 (PKI) 技術來確保文件的真實性和完整性。這使其成為一種安全可靠的電子簽名文件方式。方便：安全簽名可以輕鬆地以電子方式簽署文件。只要有網路連接，您就可以隨時隨地簽署文件。合規性：符合多項行業法規，包括 HIPAA、GDPR 和 MISMO。這使其成為受監管行業的企業簽署文件的安全可靠的方式。成本效益：無需設定費用，您只需為所需的功能付費。安全簽章有助於與多個第三方系統集成，例如 Bullhorn、Microsoft Outlook、Gmail、RecruitOnline、JobAdder、FastTrack360 等。其他功能包括電子郵件通知、範本、集中儀表板、自訂品牌、報告和提醒。支援安全簽章的使用者特定 X509 PKI 數位簽章技術可確保簽署者和文件的真實性。簽名密封了文件，因此任何更改都會使簽名無效。遵守 2002 年紐西蘭電子交易法和相應的國際立法可保證在全球範圍內的有效性和法律可執行性。採用安全簽署的組織可以體驗到顯著的成本降低、完整且準確的文件的快速週轉、簡短而高效的業務流程以及異常滿意的客戶。
Legalesign
legalesign.com
Legalesign 是一款總部位於英國的電子簽名軟體，用於線上發送、簽署和管理合約。公司使用Legalesign 來獲得顯著的生產力和財務收益，透過消除對印表機的需求並使客戶能夠從任何地方進行簽名來提高客戶的滿意度，最後但並非最不重要的一點是，減輕各地長期受苦的員工的繁瑣文書工作的負擔。 Legalesign 的客戶包括律師事務所、保險公司、房地產公司、招聘人員、會計師等。 Legalesign 是從頭開始建造的，旨在為我們的客戶提供最大價值。商業軟體的關稅價格往往遠遠超過其使用成本——採用成本、培訓成本、日常使用時間和變更成本。 Legalesign 的設計始終致力於最大限度地降低這些成本，以便我們的客戶能夠從根本上看到最大的價值：從消除日常操作中不必要的點擊（這樣您就不會浪費時間發送合約），到整個流程系統架構可讓您無縫、輕鬆地水平和垂直擴展。我們大力投資幕後系統，以確保正常運作時間和可靠性，並在重要的地方提供服務。
CocoSign
cocosign.com
為中小型企業和專業人士提供更簡單、更快速、更安全的電子簽名解決方案 使用 CocoSign 值得信賴且具有法律約束力的電子簽名軟體，快速輕鬆地簽署、發送、追蹤和收集電子簽名。
Signer HQ
signerhq.com
簡化您與 Signer HQ 的合約簽署流程，減少追逐簽名的時間。
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
虛擬機櫃是一個完全集成的文檔管理系統，具有完整的版本控制和審計跟踪，為那些希望銷毀其文書工作並創建無紙化辦公室的人提供了安心，同時遵守標準以尋求法律可接受性。 虛擬機櫃提供了一個安全的文檔商店，並提供許多其他搜索設施，使您的文檔更容易找到。它與後台系統完全集成在一起，並有能力將所有形式的電子文件鏈接回客戶記錄。 它通過托盤中的用戶為掃描文檔提供路由設施，從而使組織周圍的掃描數據分佈，並為希望在使用託管或薄的客戶端解決方案時希望掃描的人提供獨家的遠程掃描設施。 虛擬機櫃使您的公司能夠控制所有文檔，共享信息，提高生產率和安全檔案，並立即投資回報率
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一個網路平台，可透過任何 PC 或行動裝置以集中、快速且直覺的方式為任何組織建立、管理和顯示電子郵件簽章。與任何電子郵件解決方案整合（Microsoft 365、Google Workspace、G Mail、Outlook、Thunderbird、Exchange）。此外，它還是一種銷售、溝通和行銷工具。它允許您為簽名添加動態內容，自動部署不同的橫幅以將流量重新導向到登陸、市場或電子商務。此外，它還即時衡量活動的影響。
Sigsync
sigsync.com
Sigsync 電子郵件簽章服務最好用三個字來描述。它是 Office 365 的集中式、全公司範圍內、基於 Web 的簽章服務。公司範圍的簽名可讓您在幾分鐘內推出對簽名的變更或更新。由於它是基於網路的服務，因此它是獨立於平台的，並且可以在所有設備上運行，無需任何複雜的安裝。
Emailee
emailee.io
Emailee 是一個尖端的 SaaS 平台，專為熱衷於擴大個人品牌並透過電子郵件增強潛在客戶開發能力的個人企業家和自由工作者而設計。
GoatSign
goatsign.io
GoatSign 是一個免費且簡單的線上簽名解決方案，可輕鬆獲得簽名並繼續前進。使用 GoatSign，無需導航複雜的工作流程 - 只需一個簡單、無憂的簽名流程即可節省您的時間和精力。
Crossware
crossware365.com
正在尋找一款功能強大的工具，讓您能夠為離開公司的每封電子郵件添加一致且合規的簽名、免責聲明和品牌？我們屢獲殊榮的工具 Crossware Mail Signature（適用於 Microsoft 365、Microsoft Exchange 和 HCL Domino）是適合您的解決方案。無論您使用什麼設備發送，時尚、合規且個人化的簽名都會自動添加到每封電子郵件中。使用簡單的拖放視覺化編輯器即可輕鬆創建完美的簽名，或獲得更多技術知識並使用我們的原始程式碼編輯器切換到以 HTML 格式建立簽名。我們的簽名工具不斷開發，目標是確保簽名是動態和智慧的。這意味著上下文敏感並根據您公司的獨特要求進行客製化。您可以使用我們簡單的規則產生器建立和應用規則來控制套用簽章的時間、地點和方式。根據 Active Directory 欄位、收件者地址、日期等快速建立套用簽章或簽章區塊（簽章的較小部分）的規則。如果您需要高度自訂或複雜的規則，您也可以使用 C# 編寫規則。 Crossware Mail Signature 可讓您控制誰可以編輯每個簽名或簽名區塊，例如您可以選擇只允許行銷團隊編輯廣告橫幅部分，並允許法律團隊編輯法律免責聲明，以確保您的簽名免受未經請求的更改。 Crossware Mail Signature 是從頭開始建立的，具有高度安全性。我們不會儲存或複製您的電子郵件，也不會在 Microsoft Azure 資料中心內安全地處理它們。為了提高安全性，您也可以在設定 Crossware Mail Signature 時指定您選擇的 Microsoft 資料中心。功能： - 將標誌、圖形、廣告橫幅、社群媒體圖示、Active Directory 欄位、免責聲明和文字新增至電子郵件頁首和頁尾。 - 透過強大的規則，隨時隨地以您想要的方式應用您的簽名。 - 每個設備和電子郵件用戶端上的簽名。 - 使用單獨控制的區塊來控制簽名的每個部分。 - 視覺化/HTML 程式碼編輯器 - 根據收件者和寄件者即時預覽簽署。 - 在 Outlook 中查看簽名並在「已傳送郵件」中查看您的簽名。 - 智慧型和動態簽名應用程式 - 選擇要部署到的 Microsoft 資料中心 - 使用我們基於瀏覽器的編輯器隨時隨地進行編輯 了解是什麼讓我們成為世界領先的簽名解決方案 - 立即開始免費試用！
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic 讓您可以集中管理員工的電子郵件簽名，並透過行銷橫幅對其進行擴展，將日常電子郵件流量轉化為強大的行銷管道。 Mailtastic 受到世界各地各種規模客戶（包括財富 500 強企業）的信賴，能夠充分利用其電子郵件簽名的營銷潛力，從而擴大其營銷活動並與新的潛在客戶建立聯繫。立即預約演示，了解如何開始透過電子郵件簽名行銷釋放收入。
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Letsignit 擁有98% 的客戶滿意度和超過1,000,000 名全球用戶，是一款功能強大的解決方案，可協助行銷和IT 團隊優化員工電子郵件簽名，以實現品牌一致性、推動潛在客戶開發並提高員工敬業度。 10 多年來，我們一直是 Microsoft 金牌合作夥伴，並透過 ISO/IEC 27001:2017 和 ISO/IEC 27018:2019 認證提供全球最高的 IT 安全標準。透過我們一流的拖放設計器，您可以使用有針對性且可追蹤的行銷橫幅快速建立自訂簽名 - 宣傳活動、在社群媒體上聯絡、安排會議......選項是無窮無盡的！您可以為特定人員、部門、地區/語言或子公司建立和指派簽名。由於它與您的活動目錄連接，因此很容易更新和部署。我們的全球團隊位於北美和歐洲，每週 5 天、每天 24 小時提供英語、法語和西班牙語客戶支援。
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MySignature
mysignature.io
MySignature 是一款線上電子郵件簽名產生器，可協助為 Gmail、Outlook、Apple Mail、Thunderbird、Office 365 以及 Google Workspace 的電子郵件簽章管理建立專業且具有視覺吸引力的電子郵件簽章。無需技術背景。另外，使用 Gmail 的 MySignature 擴充功能可以無限制地追蹤電子郵件的開啟和點擊情況。
SignHouse
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SignHouse 是一個免費、現代且簡單的電子簽名解決方案。除了免費方案外，我們還提供終身優惠，這使我們有別於 90% 以上的其他電子簽名應用程式。您無需為 DocuSign 等過時的應用程式支付月費，只需永遠為 SignHouse 支付一次費用，並加入由像您這樣的人組成的社群。
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免費試用 eZsign。靈活的定價方案。頂級安全性。專為加拿大企業設計。
Opensense
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集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 電子簽名和文件追蹤解決方案簡化合約管理、增強安全性並優化工作流程。立即開始免費試用
Signulu
signulu.com
Signulu 是一款電子簽名軟體，可簡化各種規模企業的文件簽名。簡單、安全且合法。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一種電子簽名解決方案，旨在加快工作流程。 它在各種平台上都易於使用、安全且可靠。
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN 是一款一流的電子簽名軟體，透過其快速、安全且使用者友好的解決方案簡化了文件簽署流程。立即註冊免費試用，體驗 KONSIGN 的便利。除了電子簽名之外，KONSIGN 還提供先進的文件管理功能以及與 Google Drive 等流行雲端儲存服務的無縫整合。這使您可以輕鬆地從任何裝置組織、存取和共用文檔，確保工作流程順利進行。 Konsign 的創新方法節省了時間、金錢和資源，同時為無紙化環境做出了貢獻。這個尖端平台使您只需點擊幾下即可完成文書工作，使您能夠專注於更關鍵的任務。 Konsign 不僅簡化了文件簽署，還透過減少紙張消耗和推廣環保實踐來展示對永續發展的承諾。選擇 KONSIGN 實現高效的業務營運和更綠色的未來。
inSign
getinsign.com
電子簽名軟體讓簽署文件變得快速、輕鬆。 inSign 支援根據 eIDAS 和 ZertES 的高級 (AES) 和合格電子簽章 (QES)。簽名在法律上是安全且可證明的。可以在瀏覽器或應用程式中進行簽名 - 無需安裝。 inSign 中的其他流行功能： - 表單編輯器 - Word 外掛程式 - 單獨配置 - 文件範本 - 審核報告 - REST-API - 以及更多...
GreenSign
greensign.io
電子簽名可讓您隨時隨地安全地簽署和傳送文件。這消除了列印、掃描和郵寄紙本文件的需要，從而節省了您的時間和麻煩。 GreenSign 提供各種整合方式，幫助各部門更快地開展業務，降低風險、降低成本，並為客戶和員工提供更好的體驗。 GreenSign 解決方案包括動態無程式碼、功能強大的 Web 表單、API 整合以及與應用程式和 CRM 的整合。
GoodSign
goodsign.io
即用即付電子簽名。無需訂閱。第一個數位簽章解決方案，您只需按使用量付費。對文件、功能或使用者沒有限制。我們的使命還包括在全球種植 100 萬棵樹，以幫助遏制全球暖化。這是由 GoodSign 銷售資助的。每筆銷售額的 20% 是用來植樹！
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDocgn 可以解決您在文件和電子簽名驗證方面的所有問題。 VeriDocgn 使用 VeriDoc Global 多年來開發的專利驗證技術。它為全球組織提供區塊鏈安全的電子簽名解決方案。 VeriDocgn 為公共和私營部門的一些領先公司提供電子簽名和文件解決方案。我們的區塊鏈驗證技術在全球 90 多個國家/地區獲得專利，以合理的價格協助組織提供最佳的電子簽名解決方案。我們致力於為客戶提供最好的服務，其中包括： 組織可以透過消除不必要的等待時間來節省寶貴的時間。借助 VeriDoc Sign，您的組織將提高效率和生產力。 VeriDoc 電子簽章解決方案的優點是讓無數使用者能夠驗證重要文件並將其傳送給所需人員。使用 VeriDoc Sign 的工具不會出錯，它為您提供了驗證區塊鏈上電子簽名文件的時間戳記和雜湊值的優勢。只需用手機掃描二維碼，您就可以在驗證頁面上看到原始檔案。 VeriDoc Sign 的其他功能不容錯過： 存取控制 法律認可 防篡改區塊鏈安全 經濟實惠
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp 是一個電子郵件簽名管理和行銷平台，非常適合中型企業、企業和團隊。為所有公司員工設定快速、簡單的簽名，不需要技術或設計團隊的參與。與主要電子郵件用戶端和裝置（包括智慧型手機）無縫整合。簡化所有公司電子郵件中品牌一致的簽名。使用Newoldstamp，您可以： 創建滿足品牌要求的交互式電子郵件簽名在一個位置管理團隊的所有電子郵件簽名運行電子郵件簽名橫幅活動跟踪電子郵件簽名性能自定義現有簽名模板為每個部門創建不同的電子郵件簽章範本主要功能： 進階電子郵件簽章編輯器與產生器 G Suite、Exchange、Microsoft 365 整合 中央簽章管理 簽章橫幅管理 簽章分析 與主電子郵件用戶端相容 行動友善
Xodo Sign
eversign.com
在工作、在家或外出時具有法律約束力的電子簽名。 線上安全批准、交付和簽署文件。 以前是eversign。
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的電子簽名軟體以完全安全性和可靠性在線上對業務文件進行數位簽章。透過簡單的電子簽名文件工作流程實現交易自動化。 Zoho Sign 可輕鬆與 Zoho 應用程式集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方應用程式（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
WiseStamp
wisestamp.com
使用我們屢獲殊榮的簽名產生器製作精美的客製化電子郵件簽名。輕鬆建立和編輯您的電子郵件簽名 - 免費
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Skribble
skribble.com
使用 Skribble，您可以合法地以電子方式簽署任何文件。不同的文件、不同的法律要求 - 在 Skribble，您可以從單一來源存取所有可用的電子簽名標準，並為每種情況做好準備。
SignRequest
signrequest.com
簽署自己或簽署文件。簡單，安全，具有法律約束力且免費。 SignRequest憑藉數百萬個文檔發送，是安全的，具有法律約束力且負擔得起的電子簽名解決方案。
signNow
signnow.com
可隨您的工作流程擴充的電子簽名。 使用 signNow（airSlate Business Cloud 的一部分）建立和擴展電子簽名工作流程。簽署和發送用於簽署的文件、產生協議、談判合約、接受付款以及自動化業務流程。
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一種基於雲端的解決方案，用於電子簽名和填寫文件或從手機、平板電腦或電腦取得文件簽名。使用 SignEasy 完成的簽名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和歐洲指令 (EC/1999/93)。
Signaturely
signaturely.com
Signaturely 是一款免費的電子簽名軟體，用於線上簽署文件。透過簽名進入數位時代，更聰明、更快速地工作。手動簽署文件、掃描文件並透過電子郵件發送是一件令人頭痛的事情，您同意嗎？標誌性地消除頭痛，讓您進入數位時代。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式來完成業務，從具有法律約束力的電子簽名到安全的線上支付擷取和安全的線上信用卡授權擷取。全球數以千計的公司相信 Sertifi 能夠更快地完成業務、快速確認收入、增強安全性和合規性以及實現無紙化。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
簽署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和電子簽名工作的一處。 Acrobat 已經做到了。 使用 Acrobat Sign 轉變並加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首選電子簽名解決方案，也是唯一一款在一個軟體包中包含 Adobe Acrobat 功能的電子簽名工具。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助於保護和自動化客戶通訊、文件簽名和交換，並提高合規性。 我們保護文件並自動化文件流。從強大的電子簽名、靈活的電子表單引擎到可配置的客戶門戶，我們幫助組織簡化涉及個人資料、合約、資金和身分的業務流程，節省高達 90% 的時間。 人力資源部門利用我們來入職員工並分發薪資單。銷售部門利用我們來吸引客戶。專業服務公司利用我們與客戶簽訂合約、取得資料和交換文件。學校利用我們來自動化招生流程。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign（以前稱為 HelloSign）是安全線上簽名和請求簽名的直覺方式。在任何協議中添加合法有效的簽名——從新員工聘用信到貸款，再到銷售合約和保密協議。屢獲殊榮的使用者介面、強大的管理控制、文件追蹤和比筆和紙方法更安全的企業級安全性都是預設開箱即用的。簽名更快。與平均需要 15 天才能簽署和返回的傳統紙本合約相比，Dropbox Sign 幫助企業簽署合約的速度平均要快 80%。提高文檔完成度。憑藉追蹤、自動提醒和行動簽名等功能，Dropbox Sign 將文件完成率提高了高達 96%。快速發送協議。屢獲殊榮的直覺式介面與模板和數據驗證等功能相結合，意味著任何人都可以快速輕鬆地發送協議以供簽署。使用您喜歡的工具進行工作。 Dropbox Sign 與 Salesforce、Slack、Oracle、HubSpot CRM、Microsoft Word 等應用程式無縫集成，因此您可以直接從您喜歡的工具發送文件以供簽名。自動歸檔和儲存協定。自動儲存簽名文件並隨時在您首選的雲端儲存中找到它們，無論是 Google Drive、Dropbox、Evernote、Box、OneDrive 還是 SharePoint。讓每一份協議都得到法院的認可。每份 Dropbox Sign 協議都附有法院認可的審計跟踪，這可以保護所有各方並減少補救成本和法律挑戰。確保一切安全。您的所有文件在傳輸和靜態時都使用加密技術來保密。增加更深層的功能。 Dropbox Sign API 將強大的電子簽名功能直接嵌入到您的應用程式、工作流程或網站中。嵌入式簽名、自訂品牌和嵌入式模板等功能可創建真正無縫的產品內簽名體驗。卓越的開發人員體驗和專門的 API 支援團隊意味著您可以獲得安全、可靠且功能豐富的簽名體驗，平均實施時間比行業平均快 2 倍以上。
Formstack
formstack.com
Formstack Forms 是一種基於雲端的解決方案，可協助企業自動化建立數位表單和收集調查、潛在客戶、註冊等資料的流程。主要功能包括資料路由、檔案上傳、資料加密、付款收集和表單分析。 Formstack Forms 專為各種規模的企業而設計，允許使用者與團隊合作，以批准、拒絕和評論透過表單提交的資料。透過拖放表單產生器，Formstack Forms 使跨組織的使用者能夠建立品牌表單、調查和工作流程，而無需了解程式碼。對於更多技術用戶，Formstack Forms 提供開放 API，讓用戶和第 3 方應用程式以程式方式存取 Formstack 資源。 Formstack 允許與各種第三方應用程式集成，例如 Mailchimp、Salesforce、PayPal、Amazon S3、PowerAutomate 等。 Formstack 按月訂閱，並透過文件和其他線上措施擴展支援。