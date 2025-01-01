電子簽名軟體 - 最受歡迎的應用程式

電子簽名軟體使用戶能夠收集文件上的電子簽名，從而消除了實體文書工作的需要。該軟體簡化了分發需要電子簽名的法律敏感文件的過程。組織利用電子簽章軟體對需要客戶、員工或合作夥伴簽署的文件（例如銷售合約或僱傭文書）進行安全加密。 電子簽名軟體通常與各種第三方應用程式集成，包括 CRM 軟體、ERP 系統、HR 管理套件和會計工具。這種整合有助於無縫管理報價、合約和供應商互動。此外，電子簽名軟體遵守符合當地和聯邦法律要求的內建安全標準。這樣保證了法律文件的順利交換，保證了透過軟體獲得的簽名的合法性和法律效力。
提議新的應用程式
DocuSign
docusign.com
DocuSign應用程式允許用戶隨時隨地安全地發送和簽署電子文件，簡化文件管理流程並支持多種集成。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign是一款數字簽名解決方案，允許用戶安全地發送、簽署和管理文檔，並與多種平台無縫集成。
Zoho Sign
zoho.com
Zoho Sign 是一個安全的數字簽名應用，允許用戶在線創建、發送和簽署法律文檔，並可與多個雲端應用整合。
DocHub
dochub.com
DocHub 是一款文件編輯、簽署、分發及填寫表單的工具，支持與 Google Workspace 整合，已被超過 8,330 萬用戶信任。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler是一款電子郵件插件，提供智能助手、郵件跟踪、定時發送等功能，提升郵件管理效率。
Foxit eSign
foxit.com
Foxit eSign 是一款法律效力的電子簽名服務，方便用戶上傳、創建模板、發送文件及管理簽名流程，支持多種功能與整合選項。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign 是一個安全的數字簽名工具，可以快速簽署和請求簽名，簡化文檔管理和流程。
Nitro
gonitro.com
Nitro是一款全球領先的PDF和文件管理軟體，提供編輯、註釋、電子簽名等功能，旨在簡化文檔工作流程。
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一款雲端電子簽名應用，允許用戶在手機、平板或電腦上簽署和填寫文檔，並確保符合相關法規。
Signaturely
signaturely.com
Signaturely是一款免費的電子簽名軟件，用於在線簽署文檔，提供簡易的界面和多種簽名選項，以簡化簽名過程。
Encyro
encyro.com
Encyro是一個安全的文件傳輸應用，允許企業安全地發送和接收文件和消息，無需客戶創建帳戶。
signNow
signnow.com
SignNow是一個電子簽名平台，允許用戶創建、發送和管理文檔簽名，支持多種工作流程和團隊協作。
Scrive
scrive.com
Scrive是一款自動化協議商業流程的應用，提供電子簽名和身份驗證解決方案，便於文件管理和提高效率。
Bonsai
hellobonsai.com
盆景是一款綜合管理平台，專為創意與數位機構設計，提供項目管理、客戶關係及財務追蹤等功能，簡化業務運營。
Xodo Sign
eversign.com
Xodo標誌是一個電子簽名平台，允許用戶在線安全地簽署和管理文檔。支持移動設備和實時協作功能。
Formstack
formstack.com
Formstack是一個雲端解決方案，幫助企業自動化數據收集過程，支持創建數位表單、進行調查和收集付款等功能。
WiseStamp
wisestamp.com
WiseStamp 是一個電子郵件簽名生成器，讓用戶輕鬆創建和編輯自定義的專業簽名，支持社交媒體資料添加。
SignFree
signfree.io
SignFree是一款電子簽名應用，使用戶能快速、安全地創建和管理文檔簽名，支持多種文檔格式並提供審計跟踪。
RSign
rsign.com
RSign 是一個電子簽名平台，提供輕鬆創建及管理具法律效力的電子簽名，確保文件的真實性與安全性。
MySignature
mysignature.io
MySignature是一個在線電子郵件簽名生成器，幫助用戶為各大郵件客戶端創建專業的電子郵件簽名，並可追蹤郵件開啟和點擊情況。
BoldSign
boldsign.com
BoldSign是一款現代電子簽名應用程式，讓用戶能快速、安全地發送文檔以獲取法律效力的簽名。
DocuX
docux.ai
DocuX是一個AI驅動的平台，可自動化文件和合約管理，包括創建、協作、電子簽名和長期歸檔。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse是一款免費的電子簽名應用程式，提供安全有效的數字簽署和管理文件的功能，適合個人和專業需求。
Serviceform
serviceform.com
ServiceForm是一款整合聊天機器人和多通道通信的應用，旨在幫助企業促進客戶互動和管理業務流程。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一款數字簽名應用，簡化文檔簽名流程，支持多種格式和雲存儲集成，並提供安全的身份驗證和工作流程管理功能。
Letsignit
letsignit.com
LetSignit是一款網站應用，幫助企業管理和統一電子郵件簽名，以增強品牌形象和促進市場活動。
Opensense
opensense.com
Opensense應用程式可集中管理所有裝置上的電子郵件簽名，支援Office 365、G-Suite、Salesforce等平台。
Signer HQ
signerhq.com
Signer HQ是一個簡化文檔簽名流程的數字平台，提供安全的電子簽名和文檔管理功能，提升協作效率。
Concord
concordnow.com
Concord 是一個合同管理工具，允許用戶撰寫、協商、簽署及管理所有合同，並提供多種功能如條款庫及無限電子簽名。
Signwell
signwell.com
Signwell是一款電子簽名工具，簡化文檔簽署過程，支持多種文件格式並提供可重複使用的模板，適合個人及企業使用。
Signable
signable.co.uk
Signable 是一款電子簽名應用，幫助用戶快速、安全地簽署和發送法律上具有約束力的文件，適合個人和企業使用。
EZsign
ezsign.ca
EZsign 是一款數字工具，簡化文檔簽名流程，提供安全簽名、發送和跟蹤文檔的功能，支持多種文檔類型，適合個人和商業使用。
GLOSIGN
glosign.co.kr
Glosign是一個雲端電子簽名解決方案，簡化並數位化簽名流程，支援批量發送、內部批准及定制品牌等功能。
emSigner
emsigner.com
emSigner是一個電子簽名解決方案，可讓個人和組織數位簽署文件，簡化文檔簽署流程並提高效率。
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp是一個電子郵件簽名管理平台，幫助企業創建和管理一致的電子郵件簽名，支持分析和多種郵件客戶端整合。
DottedSign
dottedsign.com
DottedSign是一個電子簽名平台，支持設備上線簽署文件，並提供文檔管理功能，確保安全性和數據完整性。
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一個網頁平台，用於集中管理和部署電子郵件簽名，支援各種郵件解決方案，並可添加動態內容以提升行銷效果。
inSign
getinsign.com
inSign 是一款電子簽名軟體，提供合法的簽署文件功能，支持 AES 和 QES 簽名，可在瀏覽器或應用程式中使用，無需安裝。
CocoSign
cocosign.com
CocoSign是一個簡化電子簽名流程的應用程式，支援簽署、發送和管理電子文檔，適合個人及企業使用。
GoFormz
goformz.com
GoFormz是一個用於創建數位表單和收集數據的平台，支持離線操作，並能與其他商業應用整合。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe是一個安全的文件管理和電子簽署平台，幫助企業自動化客戶交流和入職流程，確保合規性。
Exclaimer
exclaimer.com
Alaimer 是一款電子郵件簽名管理解決方案，幫助組織集中創建和管理專業的電子郵件簽名，確保品牌一致性和法律合規。
GreenSign
greensign.io
GreenSign是一個安全的電子簽名應用，簡化文件簽署過程，支持多種文件格式，適用於個人及商業用途。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Skribble
skribble.com
Skribble 讓您可以合法地電子簽署各種文件，提供所有可用的電子簽名標準，滿足不同法律要求。
SignRequest
signrequest.com
SignRequest是一個電子簽名平台，用戶可輕鬆創建、發送及跟踪文檔簽名，並支持多種工作流程整合。
eSignly
esignly.com
Esignly 是一個雲端電子簽名平台，使用戶能夠隨時隨地安全地簽署和管理文件，並提供多種簽名選擇及與業務工具整合。
Signority
signority.com
Signority是一個數字簽名和文檔工作流程自動化管理工具，簡化文檔簽名過程並提高效率，支持多種文檔格式。
Legalesign
legalesign.com
Legalesign是一款英國的電子簽名軟體，用於在線發送、簽署及管理合同，旨在簡化文件簽名流程，提升工作效率。
WeSign
wesign.com
Wesign是一款電子簽名和文檔管理工具，簡化電子簽名過程並支持安全身份驗證、文檔加密及自定義工作流程。
GoodSign
goodsign.io
GoodSign 是一個按需支付的電子簽名應用程式，無需訂閱，且每次只為使用的服務付費，銷售收入的 20% 用於植樹。
Mekorma
mekorma.com
Mekorma應用程式可讓您在Acumatica雲端ERP系統中輕鬆審核付款與數字發票影像，透過電子簽名快速批准支票。
DrySign
drysign.exelatech.com
DrySign是一款電子簽名應用，允許用戶隨時隨地上傳、簽署和管理文檔，提高工作效率並減少紙本使用。
Advocat
advocat.ai
Advocat AI 是一款合約生成、談判、電子簽名及合約存儲的應用程式，旨在加快合約流程並降低風險。
Lightico
lightico.com
Lightico是一個數字客戶參與平台，提供文件收集、電子簽名、身份驗證及表單，簡化客戶流程，確保安全和合規性。
CINCEL
cincel.digital
CINCEL 是一個整合信任平台，提供數位簽名、認證、身份驗證及文件管理，提高協議和流程的效率，確保法律合規性。
Workiro
workiro.com
Workiro是一個整合任務管理、溝通和文件管理的應用程序，支持電子簽名和實時協作，提升工作效率.
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic 讓您集中管理員工的電子郵件簽名，並結合行銷橫幅，將日常電子郵件轉化為行銷通路。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi是一個電子簽名平台，提供安全的文件簽署和管理工具，簡化合同流程並保護敏感信息。