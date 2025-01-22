電子簽名軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子簽名軟體使用戶能夠收集文件上的電子簽名，從而消除了實體文書工作的需要。該軟體簡化了分發需要電子簽名的法律敏感文件的過程。組織利用電子簽章軟體對需要客戶、員工或合作夥伴簽署的文件（例如銷售合約或僱傭文書）進行安全加密。 電子簽名軟體通常與各種第三方應用程式集成，包括 CRM 軟體、ERP 系統、HR 管理套件和會計工具。這種整合有助於無縫管理報價、合約和供應商互動。此外，電子簽名軟體遵守符合當地和聯邦法律要求的內建安全標準。這樣保證了法律文件的順利交換，保證了透過軟體獲得的簽名的合法性和法律效力。
提議新的應用程式
DocHub
dochub.com
DocHub 使任何人都能夠簡化文件編輯、簽名、分發以及表單填寫。 DocHub 還提供與 Google Workspace 的高度流行的集成，允許用戶直接從 Google 應用程式匯入、匯出、修改和簽署文件。 DocHub 於 2014 年推出，已受到超過 8,330 萬用戶的信任。即時雲端保存和安全工作流程使超過 5 億個文件在一個易於使用的單一解決方案中保持最新和安全。
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature 是企業和個人幾乎隨時隨地透過幾乎任何設備安全地發送和簽署協議的全球方式。 Docusign 應用程式易於使用，為各方提供無限的免費簽名，並受到全球數百萬人的信任。 雖然電子簽名改變了許多組織執行合約的方式，但簽名前後的生命週期通常是透過手動流程、電子表格和電子郵件進行管理，從而減慢了業務節奏，增加了風險，並使客戶和員工感到沮喪。 Docusign CLM（合約生命週期管理）可讓組織透過將類比手動流程轉換為數位自動化工作流程來簡化協議生命週期。最終結果是業務開展速度加快、合規性提高以及員工效率提高。 主要功能：中央儲存庫、進階搜尋和尋找、版本控制、條款庫、與內部和外部各方的協作、修訂、簡單和高級工作流程、標記、行動存取、多平台整合（包括與Salesforce 的緊密整合）。
signNow
signnow.com
可隨您的工作流程擴充的電子簽名。 使用 signNow（airSlate Business Cloud 的一部分）建立和擴展電子簽名工作流程。簽署和發送用於簽署的文件、產生協議、談判合約、接受付款以及自動化業務流程。
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一種基於雲端的解決方案，用於電子簽名和填寫文件或從手機、平板電腦或電腦取得文件簽名。使用 SignEasy 完成的簽名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和歐洲指令 (EC/1999/93)。
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的電子簽名軟體以完全安全性和可靠性在線上對業務文件進行數位簽章。透過簡單的電子簽名文件工作流程實現交易自動化。 Zoho Sign 可輕鬆與 Zoho 應用程式集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方應用程式（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign（以前稱為 HelloSign）是安全線上簽名和請求簽名的直覺方式。在任何協議中添加合法有效的簽名——從新員工聘用信到貸款，再到銷售合約和保密協議。屢獲殊榮的使用者介面、強大的管理控制、文件追蹤和比筆和紙方法更安全的企業級安全性都是預設開箱即用的。簽名更快。與平均需要 15 天才能簽署和返回的傳統紙本合約相比，Dropbox Sign 幫助企業簽署合約的速度平均要快 80%。提高文檔完成度。憑藉追蹤、自動提醒和行動簽名等功能，Dropbox Sign 將文件完成率提高了高達 96%。快速發送協議。屢獲殊榮的直覺式介面與模板和數據驗證等功能相結合，意味著任何人都可以快速輕鬆地發送協議以供簽署。使用您喜歡的工具進行工作。 Dropbox Sign 與 Salesforce、Slack、Oracle、HubSpot CRM、Microsoft Word 等應用程式無縫集成，因此您可以直接從您喜歡的工具發送文件以供簽名。自動歸檔和儲存協定。自動儲存簽名文件並隨時在您首選的雲端儲存中找到它們，無論是 Google Drive、Dropbox、Evernote、Box、OneDrive 還是 SharePoint。讓每一份協議都得到法院的認可。每份 Dropbox Sign 協議都附有法院認可的審計跟踪，這可以保護所有各方並減少補救成本和法律挑戰。確保一切安全。您的所有文件在傳輸和靜態時都使用加密技術來保密。增加更深層的功能。 Dropbox Sign API 將強大的電子簽名功能直接嵌入到您的應用程式、工作流程或網站中。嵌入式簽名、自訂品牌和嵌入式模板等功能可創建真正無縫的產品內簽名體驗。卓越的開發人員體驗和專門的 API 支援團隊意味著您可以獲得安全、可靠且功能豐富的簽名體驗，平均實施時間比行業平均快 2 倍以上。
Signaturely
signaturely.com
Signaturely 是一款免費的電子簽名軟體，用於線上簽署文件。透過簽名進入數位時代，更聰明、更快速地工作。手動簽署文件、掃描文件並透過電子郵件發送是一件令人頭痛的事情，您同意嗎？標誌性地消除頭痛，讓您進入數位時代。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
簽署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和電子簽名工作的一處。 Acrobat 已經做到了。 使用 Acrobat Sign 轉變並加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首選電子簽名解決方案，也是唯一一款在一個軟體包中包含 Adobe Acrobat 功能的電子簽名工具。
ValidSign
validsign.eu
我們的電子簽名已被全球 3000 多個組織在各種流程中實施。 ValidSign 是一個企業解決方案，這意味著您可以在組織的所有不同部門使用 ValidSign 來簽署各種文件。 ValidSign 在 30 多個不同市場開展業務，並擁有所有這些市場的專業知識。例如，此時，美國大學的一位董事會成員正在與 ValidSign 簽署一份成立決定。與此同時，荷蘭的會計師正在簽署報稅表。我們竭誠為每一個想要加速業務、簡化簽名和改善客戶服務的組織提供服務！
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp 是一個電子郵件簽名管理和行銷平台，非常適合中型企業、企業和團隊。為所有公司員工設定快速、簡單的簽名，不需要技術或設計團隊的參與。與主要電子郵件用戶端和裝置（包括智慧型手機）無縫整合。簡化所有公司電子郵件中品牌一致的簽名。使用Newoldstamp，您可以： 創建滿足品牌要求的交互式電子郵件簽名在一個位置管理團隊的所有電子郵件簽名運行電子郵件簽名橫幅活動跟踪電子郵件簽名性能自定義現有簽名模板為每個部門創建不同的電子郵件簽章範本主要功能： 進階電子郵件簽章編輯器與產生器 G Suite、Exchange、Microsoft 365 整合 中央簽章管理 簽章橫幅管理 簽章分析 與主電子郵件用戶端相容 行動友善
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse 是一個免費、現代且簡單的電子簽名解決方案。除了免費方案外，我們還提供終身優惠，這使我們有別於 90% 以上的其他電子簽名應用程式。您無需為 DocuSign 等過時的應用程式支付月費，只需永遠為 SignHouse 支付一次費用，並加入由像您這樣的人組成的社群。
Concord
concordnow.com
Concord 是您所有合約所需的唯一工具。減少在應用程式、編輯器和電子簽名工具之間切換的時間，並節省金錢。超過 50 萬家公司信任 Concord 來履行其合約。 透過康科德，您可以： * 起草、談判、簽署和管理整個組織的每份合約 - 全部在一個地方完成 * 按照您想要的方式工作 - 在 Concord、Word 或 Google Docs 上 - 與每個人合作 - 您的團隊、客戶和供應商 * 只需幾分鐘即可開始，而不是幾個月 Concord 提供的主要功能： * 有條件批准工作流程，以便每份合約都由合適的人（並且只有該人）審核 * 私人評論和版本控制，以實現更有效的合約談判 * 所有預先批准的條款的條款庫，可根據需要添加到合約中 * 簡化合約起草流程的模板 * 無限制、免費的電子簽名 * 無限合約
BoldSign
boldsign.com
BoldSign 是一款現代電子簽名應用程序，可快速、簡單、安全且經濟高效地發送文件以進行具有法律約束力的簽署。對於那些希望將數位簽章整合到自己的應用程式中的人來說，其易於使用的 API 是量身定制的。憑藉 Syncfusion 20 年為開發人員提供強大 API 的經驗，BoldSign 充分利用該公司在該領域的深厚專業知識，提供直覺的用戶介面、廣泛的客製化可能性以及對技術支援和持續產品改進的承諾。 。企業選擇 BoldSign 的 5 個理由： * 透明、可擴展的定價以及慷慨的計劃限制。完整詳情請參閱 https://www.boldsign.com/pricing/。 * 注重 UI 設計，創造無縫的使用者體驗。 * 對大型文件的快速回應。 * 與該領域的其他解決方案不同，從頭開始設計，真正嵌入到應用程式中。 * 它由 Syncfusion 構建，利用了我們數十年提供企業級 API 的經驗，幫助開發人員創建優雅、強大的應用程式。 BoldSign 協助組織： * 在幾分鐘內取得文件以進行具有法律約束力的簽名，從而快速、順利地完成交易。 * 將更多時間花在重要的事情上，因為使用者花在追蹤和簽入上的時間更少。 * 透過讓經理了解流程狀態，使團隊能夠發揮最佳水準。 * 維護現有的工作流程。 * 無需在應用程式之間切換，從而最大限度地提高工作效率。 * 使用自訂範本提高一致性和準確性。 * 透過客製化品牌和個人資訊增強簽名者的信心和舒適度。 * 確保遵守法規。 * 透過 BoldSign 的可擴展定價模型，為接下來的發展做好準備。主要特性與功能 * 專為複雜的工作流程而設計。 * 每一步都有有用的指導，創造無縫的簽名體驗。 * 自動提醒，實現高效率、無憂的跟進。 * 符合美國 (ESIGN) 和國際 (eIDAS) 電子簽章法。 * 企業級安全性 - 256 位元 AES 加密標準。 * 預先配置模板。 * 自訂模板功能。 * 配置自訂權限以設定誰可以查看給定文件/文件類別。 * 有機會展示自訂權限。 * 專用視圖使團隊管理員能夠監督團隊的文件。 * 批次連結允許多人在一段時間內分別簽署相同的文件。 * 從一個帳戶管理多個品牌並在文件層級選擇品牌。 * 部分使用者可依需求選擇列印並簽名。 * 使用儀表板追蹤文件狀態。
SignFree
signfree.io
SignFree 是您首選的電子簽名解決方案，專為快速、安全的文件簽名而設計。使用 SignFree，您可以在 30 秒內簽署無限量的文檔，而且全部免費。告別紙張浪費，採用更快、更環保的方式來管理協議。與我們一起簡化簽名並為更永續的未來做出貢獻。立即註冊並體驗 SignFree 的輕鬆電子簽名。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一種電子簽名解決方案，旨在加快工作流程。 它在各種平台上都易於使用、安全且可靠。
Crossware
crossware365.com
正在尋找一款功能強大的工具，讓您能夠為離開公司的每封電子郵件添加一致且合規的簽名、免責聲明和品牌？我們屢獲殊榮的工具 Crossware Mail Signature（適用於 Microsoft 365、Microsoft Exchange 和 HCL Domino）是適合您的解決方案。無論您使用什麼設備發送，時尚、合規且個人化的簽名都會自動添加到每封電子郵件中。使用簡單的拖放視覺化編輯器即可輕鬆創建完美的簽名，或獲得更多技術知識並使用我們的原始程式碼編輯器切換到以 HTML 格式建立簽名。我們的簽名工具不斷開發，目標是確保簽名是動態和智慧的。這意味著上下文敏感並根據您公司的獨特要求進行客製化。您可以使用我們簡單的規則產生器建立和應用規則來控制套用簽章的時間、地點和方式。根據 Active Directory 欄位、收件者地址、日期等快速建立套用簽章或簽章區塊（簽章的較小部分）的規則。如果您需要高度自訂或複雜的規則，您也可以使用 C# 編寫規則。 Crossware Mail Signature 可讓您控制誰可以編輯每個簽名或簽名區塊，例如您可以選擇只允許行銷團隊編輯廣告橫幅部分，並允許法律團隊編輯法律免責聲明，以確保您的簽名免受未經請求的更改。 Crossware Mail Signature 是從頭開始建立的，具有高度安全性。我們不會儲存或複製您的電子郵件，也不會在 Microsoft Azure 資料中心內安全地處理它們。為了提高安全性，您也可以在設定 Crossware Mail Signature 時指定您選擇的 Microsoft 資料中心。功能： - 將標誌、圖形、廣告橫幅、社群媒體圖示、Active Directory 欄位、免責聲明和文字新增至電子郵件頁首和頁尾。 - 透過強大的規則，隨時隨地以您想要的方式應用您的簽名。 - 每個設備和電子郵件用戶端上的簽名。 - 使用單獨控制的區塊來控制簽名的每個部分。 - 視覺化/HTML 程式碼編輯器 - 根據收件者和寄件者即時預覽簽署。 - 在 Outlook 中查看簽名並在「已傳送郵件」中查看您的簽名。 - 智慧型和動態簽名應用程式 - 選擇要部署到的 Microsoft 資料中心 - 使用我們基於瀏覽器的編輯器隨時隨地進行編輯 了解是什麼讓我們成為世界領先的簽名解決方案 - 立即開始免費試用！
Xodo Sign
eversign.com
在工作、在家或外出時具有法律約束力的電子簽名。 線上安全批准、交付和簽署文件。 以前是eversign。
GoatSign
goatsign.io
GoatSign 是一個免費且簡單的線上簽名解決方案，可輕鬆獲得簽名並繼續前進。使用 GoatSign，無需導航複雜的工作流程 - 只需一個簡單、無憂的簽名流程即可節省您的時間和精力。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助於保護和自動化客戶通訊、文件簽名和交換，並提高合規性。 我們保護文件並自動化文件流。從強大的電子簽名、靈活的電子表單引擎到可配置的客戶門戶，我們幫助組織簡化涉及個人資料、合約、資金和身分的業務流程，節省高達 90% 的時間。 人力資源部門利用我們來入職員工並分發薪資單。銷售部門利用我們來吸引客戶。專業服務公司利用我們與客戶簽訂合約、取得資料和交換文件。學校利用我們來自動化招生流程。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，使您的專案按計劃進行並符合預算。 CRM 在一處管理您的客戶及其專案。使用您的所有註釋、聯絡人、費率和標籤建立獨特的客戶檔案。邀請您的客戶訪問您的品牌客戶門戶，他們可以存取您與他們共享的項目、文件和連結。
WeSign
wesign.com
其他被視為有效的電子簽名類型 除了數位簽名和電子簽名之外，還有其他類型的電子簽名正在被廣泛接受。
GoodSign
goodsign.io
即用即付電子簽名。無需訂閱。第一個數位簽章解決方案，您只需按使用量付費。對文件、功能或使用者沒有限制。我們的使命還包括在全球種植 100 萬棵樹，以幫助遏制全球暖化。這是由 GoodSign 銷售資助的。每筆銷售額的 20% 是用來植樹！
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDocgn 可以解決您在文件和電子簽名驗證方面的所有問題。 VeriDocgn 使用 VeriDoc Global 多年來開發的專利驗證技術。它為全球組織提供區塊鏈安全的電子簽名解決方案。 VeriDocgn 為公共和私營部門的一些領先公司提供電子簽名和文件解決方案。我們的區塊鏈驗證技術在全球 90 多個國家/地區獲得專利，以合理的價格協助組織提供最佳的電子簽名解決方案。我們致力於為客戶提供最好的服務，其中包括： 組織可以透過消除不必要的等待時間來節省寶貴的時間。借助 VeriDoc Sign，您的組織將提高效率和生產力。 VeriDoc 電子簽章解決方案的優點是讓無數使用者能夠驗證重要文件並將其傳送給所需人員。使用 VeriDoc Sign 的工具不會出錯，它為您提供了驗證區塊鏈上電子簽名文件的時間戳記和雜湊值的優勢。只需用手機掃描二維碼，您就可以在驗證頁面上看到原始檔案。 VeriDoc Sign 的其他功能不容錯過： 存取控制 法律認可 防篡改區塊鏈安全 經濟實惠
OKdokument
okdokument.com
適合企業和自由工作者的最快電子簽名 在線上簽署文件、整合電子簽名、數位化您的紙本議程並遠端請求客戶和合作夥伴簽署。
Mekorma
mekorma.com
您是否厭倦了每周等待您審核和簽署的一大堆支票？使用 Mekorma 電子簽名節省您的時間和精力。在 Acumatica Cloud ERP 系統中查看付款和數位化發票影像。只需單擊一個按鈕，您就可以批准準備發出的內容 - 支票將列印帶有適當的簽名，無需筆。
FuseSign
fusesign.com
經濟實惠、安全且易於使用的數位簽章工具。 FuseSign 專為專業服務業量身打造。發送需要簽名的文件並在幾分鐘（而不是幾天）內將其返回。它具有法律約束力，可用於多種文件。免費試用 FuseSign 14 天，了解為什麼 FuseSign 是您唯一需要的數位簽章工具。
Dedoco
dedoco.com
Dedoco 是一個用於數位工作流程的資料信任平台 - 提供跨文件、通訊和系統的證據連結和驗證。其使命是讓客戶對品牌和流程產生堅定不移的信任
ZorroSign
zorrosign.com
您的業務安全確實岌岌可危。 當安全成為關鍵任務時，您的企業需要安全的數位簽章、交易和文件。只有一個完整的解決方案是基於區塊鏈構建的 - 借助 ZorroSign，您可以 Block It Down™
inSign
getinsign.com
電子簽名軟體讓簽署文件變得快速、輕鬆。 inSign 支援根據 eIDAS 和 ZertES 的高級 (AES) 和合格電子簽章 (QES)。簽名在法律上是安全且可證明的。可以在瀏覽器或應用程式中進行簽名 - 無需安裝。 inSign 中的其他流行功能： - 表單編輯器 - Word 外掛程式 - 單獨配置 - 文件範本 - 審核報告 - REST-API - 以及更多...
Signmee
signmee.com
線上協議表格可加快簽署速度 線上表單產生器、郵件程序和電子簽名程序，為每個人提供收件匣
Autenti
autenti.com
Autenti 電子簽名是為公司提供的安全電子簽名。透過智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦在線上簽署合約和其他文件，節省時間和金錢。
Mekari Sign
mekarisign.com
使用安全且整合的合約簽署軟體更快完成交易 在一個統一平台上起草、發送和簽署合約。透過經過認證的數位簽章和 Peruri 的官方 eMeterai，更快、更安全地完成所有協議。
DrySign
drysign.exelatech.com
透過 DrySign 數位簽章步入安全、永續的未來 DrySign 的線上數位簽章解決方案可讓您和您的客戶隨時隨地在任何裝置上上傳、簽署、共用和存檔文件。
Workiro
workiro.com
下一代應用程式獨特地結合了任務、通訊和文件管理功能（包括電子簽名），幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。
eSignly
esignly.com
Esignly 是市場上領先的電子簽章解決方案，可輕鬆、有效率且安全地簽署電子文件。各種規模和行業的企業都可以隨時隨地在任何設備上進行訪問，正在用 Esignly 的電子簽名取代手動的紙質簽名方法。
Encyro
encyro.com
Encyro 允許您將安全文件傳送到任何電子郵件地址。停止浪費時間邀請客戶、設定共享資料夾或配置權限。接收來自客戶的安全訊息和文件，無需要求他們登入。 Encyro 是唯一電子簽名供應商，可讓您在手機上繪製簽名，同時查看文件以在電腦上簽名（透過掃描二維碼）。請求具有增強保護的電子簽名，包括基於簡訊的存取代碼和登入選項。在自訂上傳頁面上展示您的品牌。讓客戶使用免費的 Encyro 帳戶與其他人安全地通信，從而提高您在客戶中的知名度。確保客戶資料安全並遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客戶資料隱私監管要求。從瀏覽器或 Microsoft Outlook（使用免費的 Encyro Outlook 外掛程式）使用 Encyro。
Signer HQ
signerhq.com
簡化您與 Signer HQ 的合約簽署流程，減少追逐簽名的時間。
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一個網路平台，可透過任何 PC 或行動裝置以集中、快速且直覺的方式為任何組織建立、管理和顯示電子郵件簽章。與任何電子郵件解決方案整合（Microsoft 365、Google Workspace、G Mail、Outlook、Thunderbird、Exchange）。此外，它還是一種銷售、溝通和行銷工具。它允許您為簽名添加動態內容，自動部署不同的橫幅以將流量重新導向到登陸、市場或電子商務。此外，它還即時衡量活動的影響。
Sigsync
sigsync.com
Sigsync 電子郵件簽章服務最好用三個字來描述。它是 Office 365 的集中式、全公司範圍內、基於 Web 的簽章服務。公司範圍的簽名可讓您在幾分鐘內推出對簽名的變更或更新。由於它是基於網路的服務，因此它是獨立於平台的，並且可以在所有設備上運行，無需任何複雜的安裝。
Emailee
emailee.io
Emailee 是一個尖端的 SaaS 平台，專為熱衷於擴大個人品牌並透過電子郵件增強潛在客戶開發能力的個人企業家和自由工作者而設計。
Signwell
signwell.com
SignWell（以前稱為 Docsketch）。 讓您輕鬆簽署文檔，從而將週轉時間縮短一半。 SignWell 是一種電子簽名工具，可用於具有法律約束力的簽名和更快的文件簽名。
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic 讓您可以集中管理員工的電子郵件簽名，並透過行銷橫幅對其進行擴展，將日常電子郵件流量轉化為強大的行銷管道。 Mailtastic 受到世界各地各種規模客戶（包括財富 500 強企業）的信賴，能夠充分利用其電子郵件簽名的營銷潛力，從而擴大其營銷活動並與新的潛在客戶建立聯繫。立即預約演示，了解如何開始透過電子郵件簽名行銷釋放收入。
Letsignit
letsignit.com
Letsignit 擁有98% 的客戶滿意度和超過1,000,000 名全球用戶，是一款功能強大的解決方案，可協助行銷和IT 團隊優化員工電子郵件簽名，以實現品牌一致性、推動潛在客戶開發並提高員工敬業度。 10 多年來，我們一直是 Microsoft 金牌合作夥伴，並透過 ISO/IEC 27001:2017 和 ISO/IEC 27018:2019 認證提供全球最高的 IT 安全標準。透過我們一流的拖放設計器，您可以使用有針對性且可追蹤的行銷橫幅快速建立自訂簽名 - 宣傳活動、在社群媒體上聯絡、安排會議......選項是無窮無盡的！您可以為特定人員、部門、地區/語言或子公司建立和指派簽名。由於它與您的活動目錄連接，因此很容易更新和部署。我們的全球團隊位於北美和歐洲，每週 5 天、每天 24 小時提供英語、法語和西班牙語客戶支援。
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO 為您的公司提供集中的電子郵件簽名管理。使用 SIGNandGO 設計的標誌性橫幅可提高品牌知名度。透過客製化簽名設計，您可以獲得反映您品牌形象的數位名片。透過電子郵件簽名解決方案 SIGNandGO，簽名看起來更加專業。 SIGNandGO協助您集中組織企業電子郵件管理，讓HR部門的跟進更加輕鬆。因此，員工的簽名始終是最新的並且具有完美的設計。提供基於雲端的高級企業簽名管理，由 OWA 提供支持，並提供與 Office 365 電子郵件簽名的兼容性。這樣，您就可以輕鬆管理公司電子郵件，並且所有簽名都完美無缺。
MySignature
mysignature.io
MySignature 是一款線上電子郵件簽名產生器，可協助為 Gmail、Outlook、Apple Mail、Thunderbird、Office 365 以及 Google Workspace 的電子郵件簽章管理建立專業且具有視覺吸引力的電子郵件簽章。無需技術背景。另外，使用 Gmail 的 MySignature 擴充功能可以無限制地追蹤電子郵件的開啟和點擊情況。
GreenSign
greensign.io
電子簽名可讓您隨時隨地安全地簽署和傳送文件。這消除了列印、掃描和郵寄紙本文件的需要，從而節省了您的時間和麻煩。 GreenSign 提供各種整合方式，幫助各部門更快地開展業務，降低風險、降低成本，並為客戶和員工提供更好的體驗。 GreenSign 解決方案包括動態無程式碼、功能強大的 Web 表單、API 整合以及與應用程式和 CRM 的整合。
EZsign
ezsign.ca
免費試用 eZsign。靈活的定價方案。頂級安全性。專為加拿大企業設計。
Opensense
opensense.com
集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 電子簽名和文件追蹤解決方案簡化合約管理、增強安全性並優化工作流程。立即開始免費試用
Signulu
signulu.com
Signulu 是一款電子簽名軟體，可簡化各種規模企業的文件簽名。簡單、安全且合法。
DottedSign
dottedsign.com
在網路、iOS 和 Android 裝置上使用 DottedSign 以合法可執行的方式線上簽署文件。今天就捕獲您的第一個電子簽名！
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN 是一款一流的電子簽名軟體，透過其快速、安全且使用者友好的解決方案簡化了文件簽署流程。立即註冊免費試用，體驗 KONSIGN 的便利。除了電子簽名之外，KONSIGN 還提供先進的文件管理功能以及與 Google Drive 等流行雲端儲存服務的無縫整合。這使您可以輕鬆地從任何裝置組織、存取和共用文檔，確保工作流程順利進行。 Konsign 的創新方法節省了時間、金錢和資源，同時為無紙化環境做出了貢獻。這個尖端平台使您只需點擊幾下即可完成文書工作，使您能夠專注於更關鍵的任務。 Konsign 不僅簡化了文件簽署，還透過減少紙張消耗和推廣環保實踐來展示對永續發展的承諾。選擇 KONSIGN 實現高效的業務營運和更綠色的未來。
Signable
signable.co.uk
Signable 的電子簽名軟體可協助您在幾秒鐘內發送具有法律約束力且安全的線上文件。從今天開始使用電子簽名！
fast4sign
fast4sign.com.br
巴西最安全的電子和數位簽名，透過隨時隨地簡單、快速的簽名，有效簡化您的流程
Pergamin
pergam.in
Pergamin 是一款線上工具，可讓您建立、編輯、簽署、儲存和存檔合約等法律文件。感謝 Pergamin，您的公司節省了時間和紙張。 Pergamin 將合約處理的整個流程整合到一個直覺的線上平台上。您可以在文件管理的不同階段之間無縫切換。我們的模板建立器可讓您建立一個法律框架。使用 Pergamin，您可以將整個策略放入邏輯結構中。因此，您和您的人力資源、銷售、法律和管理團隊可以專注於對您公司重要的事情。
Contractify
contractify.io
Contractify 是一款合約管理軟體，可簡化線上電子簽署、管理和自動化合約的流程。它使團隊能夠有效協作，並提供為法律團隊、財務團隊和業務領導者量身定制的各種功能。 該軟體有助於合約創建、談判和數位化，以及審批工作流程和電子簽名，支援三種類型的電子簽名。 它還提供簽署後管理功能，包括透過人工智慧技術從合約PDF中提取關鍵數據以及生成合約時間表。 Contractify 提供用戶友好的起草助手，將人工智慧技術與用戶的專業知識相結合，輕鬆創建合同，並透過可自訂的劇本自動化法律起草。 它允許與來自各個部門的同事進行協作，並提供廣泛的標準業務合約範本庫。該軟體透過與 DocuSign 和 Connective 等領先提供者整合來支援數位簽名，使用戶能夠安全、快速地在線上簽署合約。 它還透過自動化工作流程簡化審批流程，並促進內部和外部利害關係人之間的協作參與。 Contractify 的人工智慧合約數據分析師 Ada 可以從 PDF 中提取合約數據，並提供自動化的後續任務，以有效管理合約。 該軟體提供個人化演示，並因其智能合約管理功能而受到行業領導者的稱讚。起價為每月 147 歐元，該公司提供客戶支持，並在比利時、荷蘭和法國設有辦事處。
emSigner
emsigner.com
emSigner 是一種電子文件簽章解決方案，可讓個人和組織對文件進行數位簽章。使用 emSigner 的高階電子簽章解決方案轉變您的工作流程。
DocuX
docux.ai
讓您的文件和合約處於自動駕駛狀態。 DocuX 是唯一一個由人工智慧驅動的平台，可讓您管理文件和合約的整個生命週期——從創建和協作到電子簽名和長期存檔。使用我們的智慧工作區，在幾分鐘而不是幾小時內完成工作，該工作區會自動確定您的文件優先級並為您收集所需的批准和電子簽名。從 500 多個內建的、經過法律審查的協議、表格、合約、政策等範本中進行選擇。 （價值超過 5 萬美元，適用於所有付費計劃，無需額外費用。）DocuX 預設為所有用戶提供銀行級安全性。只需點擊幾下，您就可以將目前的工具和平台與 DocuX 整合。使用DocuX 的團隊報告說，生產力提高了80%，成本降低了70%，交易完成速度提高了10 倍。 。
Advocat
advocat.ai
Advocat AI 是合約生成、談判、電子簽名和合約儲存庫。使用 Advocat AI 更快地轉移合同，同時降低風險。