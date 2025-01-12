電子簽名軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

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正在尋找一款功能強大的工具，讓您能夠為離開公司的每封電子郵件添加一致且合規的簽名、免責聲明和品牌？我們屢獲殊榮的工具 Crossware Mail Signature（適用於 Microsoft 365、Microsoft Exchange 和 HCL Domino）是適合您的解決方案。無論您使用什麼設備發送，時尚、合規且個人化的簽名都會自動添加到每封電子郵件中。使用簡單的拖放視覺化編輯器即可輕鬆創建完美的簽名，或獲得更多技術知識並使用我們的原始程式碼編輯器切換到以 HTML 格式建立簽名。我們的簽名工具不斷開發，目標是確保簽名是動態和智慧的。這意味著上下文敏感並根據您公司的獨特要求進行客製化。您可以使用我們簡單的規則產生器建立和應用規則來控制套用簽章的時間、地點和方式。根據 Active Directory 欄位、收件者地址、日期等快速建立套用簽章或簽章區塊（簽章的較小部分）的規則。如果您需要高度自訂或複雜的規則，您也可以使用 C# 編寫規則。 Crossware Mail Signature 可讓您控制誰可以編輯每個簽名或簽名區塊，例如您可以選擇只允許行銷團隊編輯廣告橫幅部分，並允許法律團隊編輯法律免責聲明，以確保您的簽名免受未經請求的更改。 Crossware Mail Signature 是從頭開始建立的，具有高度安全性。我們不會儲存或複製您的電子郵件，也不會在 Microsoft Azure 資料中心內安全地處理它們。為了提高安全性，您也可以在設定 Crossware Mail Signature 時指定您選擇的 Microsoft 資料中心。功能： - 將標誌、圖形、廣告橫幅、社群媒體圖示、Active Directory 欄位、免責聲明和文字新增至電子郵件頁首和頁尾。 - 透過強大的規則，隨時隨地以您想要的方式應用您的簽名。 - 每個設備和電子郵件用戶端上的簽名。 - 使用單獨控制的區塊來控制簽名的每個部分。 - 視覺化/HTML 程式碼編輯器 - 根據收件者和寄件者即時預覽簽署。 - 在 Outlook 中查看簽名並在「已傳送郵件」中查看您的簽名。 - 智慧型和動態簽名應用程式 - 選擇要部署到的 Microsoft 資料中心 - 使用我們基於瀏覽器的編輯器隨時隨地進行編輯 了解是什麼讓我們成為世界領先的簽名解決方案 - 立即開始免費試用！