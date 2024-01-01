電子簽名軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子簽名軟體使用戶能夠收集文件上的電子簽名，從而消除了實體文書工作的需要。該軟體簡化了分發需要電子簽名的法律敏感文件的過程。組織利用電子簽章軟體對需要客戶、員工或合作夥伴簽署的文件（例如銷售合約或僱傭文書）進行安全加密。 電子簽名軟體通常與各種第三方應用程式集成，包括 CRM 軟體、ERP 系統、HR 管理套件和會計工具。這種整合有助於無縫管理報價、合約和供應商互動。此外，電子簽名軟體遵守符合當地和聯邦法律要求的內建安全標準。這樣保證了法律文件的順利交換，保證了透過軟體獲得的簽名的合法性和法律效力。
提議新的應用程式
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. 是一家總部位於加州舊金山的美國公司，允許組織管理電子協議。作為 DocuSign 協定雲的一部分，DocuSign 提供電子簽名，這是一種在不同裝置上進行電子簽名的方式。 DocuSign 聲稱在 180 多個國家/地區擁有超過 475,000 名客戶和數億用戶。 DocuSign 處理的簽名符合美國 ESIGN 法案和歐盟 eIDAS 法規，包括歐盟高級簽名和歐盟合格簽名。2018 年 4 月，DocuSign 申請首次公開發行。 IPO時，最大股東是創投公司Sigma Partners、Ignition Partners、Frazier Technology ...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
簽署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和電子簽名工作的一處。 Acrobat 已經做到了。 使用 Acrobat Sign 轉變並加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首選電子簽名解決方案，也是唯一一款在一個軟體包中包含 Adobe Acrobat 功能的電子簽名工具。
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 軟體、文件管理和電子簽名領域的全球 SaaS 領導者。 Nitro 的生產力平台包括強大的 PDF 工具、數位工作流程、高度安全的電子簽名和身分驗證功能。其業界領先的商業智慧和分析產品可衡量投資回報率並量化永續發展工作，所有這些都得到一流的客戶成功和變革管理支援團隊的支持。 Nitro 在 157 個國家擁有超過 300 萬授權用戶和 13,000 多家企業客戶，為財富 500 強企業中 68% 的客戶提供服務，對此深感自豪。
Concord
concordnow.com
Concord 是最簡單的合約管理平台，可用於協作、管理、設計和儲存協議。
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的電子簽名軟體以完全安全性和可靠性在線上對業務文件進行數位簽章。透過簡單的電子簽名文件工作流程實現交易自動化。 Zoho Sign 可輕鬆與 Zoho 應用程式集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方應用程式（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
DocHub
dochub.com
線上簽署 PDF 文件、請求電子簽名並發送可重複使用的 PDF 範本。它是瀏覽器中的 PDF 編輯器，與 Google 和 Gmail 整合。立即免費註冊。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign（以前稱為 Dropbox Sign）是發送、接收和管理具有法律約束力的電子簽名的最簡單方法。免費嘗試！
DottedSign
dottedsign.com
在網路、iOS 和 Android 裝置上使用 DottedSign 以合法可執行的方式線上簽署文件。今天就捕獲您的第一個電子簽名！
Signaturely
signaturely.com
立即上傳文件並在幾分鐘內獲得合法簽名。 Signaturely是一款免費的電子簽名軟體，讓簽名變得超級簡單。
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一種基於雲端的解決方案，用於電子簽名和填寫文件或從手機、平板電腦或電腦取得文件簽名。使用 SignEasy 完成的簽名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和歐洲指令 (EC/1999/93)。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的電子郵件軟體擴充插件，可協助您保持高效和專業。
WiseStamp
wisestamp.com
使用我們屢獲殊榮的簽名產生器製作精美的客製化電子郵件簽名。輕鬆建立和編輯您的電子郵件簽名 - 免費
Foxit eSign
foxit.com
福昕擁有超過 6.5 億用戶，已向超過 425,000 家客戶銷售產品，其中包括中小型企業到跨國企業，遍布全球 200 多個國家。 Foxit eSign 是一項具有法律約束力的電子簽名服務，用於準備和收集重要的簽名文件。它提供了完整的電子簽名解決方案 - 上傳文件、建立範本、新增收件人並發送。 Foxit eSign 自動化工作流程，提供無縫流程，讓使用者可以使用瀏覽器發送、簽署、追蹤和管理簽署流程。完成後，您將獲得一份經過合法簽署的文件的防篡改存檔。無論是透過網路還是行動設備，產生協定並將其發送出去進行電子簽名都是快速、輕鬆的。 Foxit eSign 軟體提供的一些有用功能包括： • 可...
signNow
signnow.com
可隨您的工作流程擴充的電子簽名。 使用 signNow（airSlate Business Cloud 的一部分）建立和擴展電子簽名工作流程。簽署和發送用於簽署的文件、產生協議、談判合約、接受付款以及自動化業務流程。
Formstack
formstack.com
透過強大的工作場所生產力工具，使您的組織能夠數位化和自動化工作流程。立即探索我們的工作流程自動化解決方案。
Encyro
encyro.com
Encyro 允許您將安全文件傳送到任何電子郵件地址。不再浪費時間邀請客戶、設定共享資料夾或配置權限。接收來自客戶的安全訊息和文件，無需要求他們登入。 Encyro 是唯一電子簽名供應商，可讓您在手機上繪製簽名，同時查看文件以在電腦上簽名（透過掃描二維碼）。請求具有增強保護的電子簽名，包括基於簡訊的存取代碼和登入選項。在自訂上傳頁面上展示您的品牌。讓客戶使用免費的 Encyro 帳戶與其他人安全地通信，從而提高您在客戶中的知名度。確保客戶資料安全並遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客戶資料隱私監管要求。從瀏覽器或 Microsoft Outlook（使用免費的 E...
Eversign
eversign.com
在工作、在家或外出時具有法律約束力的電子簽名。 線上安全批准、交付和簽署文件。
Skribble
skribble.com
使用 Skribble 進行電子簽名。在全球範圍內合法有效，安全託管在瑞士。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式來完成業務，從具有法律約束力的電子簽名到安全的線上支付擷取和安全的線上信用卡授權擷取。全球數以千計的公司相信 Sertifi 能夠更快地完成業務、快速確認收入、增強安全性和合規性以及實現無紙化。
BoldSign
boldsign.com
BoldSign 是一款現代電子簽名應用程序，可快速、簡單、安全且經濟高效地發送文件以進行具有法律約束力的簽署。對於那些希望將數位簽章整合到自己的應用程式中的人來說，其易於使用的 API 是量身定制的。憑藉Syncfusion 20 年為開發人員提供強大API 的經驗，BoldSign 充分利用該公司在該領域的深厚專業知識，提供直觀的用戶界面、廣泛的定制可能性以及對技術支援和持續產品改進的承諾（僅次於於沒有任何。企業選擇 BoldSign 的 5 個理由： * 透明、可擴展的定價以及慷慨的計劃限制。完整詳情請參閱 https://www.boldsign.com/pricing/。 * 注重 ...
eSignly
esignly.com
Esignly 是市場上領先的電子簽章解決方案，可輕鬆、有效率且安全地簽署電子文件。各種規模和行業的企業都可以隨時隨地在任何設備上進行訪問，正在用 Esignly 的電子簽名取代手動的紙質簽名方法。
SignFree
signfree.io
SignFree 是您首選的電子簽名解決方案，專為快速、安全的文件簽名而設計。使用 SignFree，您可以在 30 秒內簽署無限量的文檔，而且全部免費。告別紙張浪費，採用更快、更環保的方式來管理協議。與我們一起簡化簽名並為更永續的未來做出貢獻。立即註冊並體驗 SignFree 的輕鬆電子簽名。
SignRequest
signrequest.com
自己簽名或讓文件簽名。簡單、安全、具有法律約束力且免費。
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
使用 NEWOLDSTAMP 的電子郵件簽名產生器建立和管理電子郵件簽名。根據您的品牌自訂電子郵件簽名範本。
Signwell
signwell.com
SignWell（以前稱為 Docsketch）。 讓您輕鬆簽署文檔，從而將週轉時間縮短一半。 SignWell 是一種電子簽名工具，可用於具有法律約束力的簽名和更快的文件簽名。
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一個網路平台，可透過任何 PC 或行動裝置以集中、快速且直覺的方式為任何組織建立、管理和顯示電子郵件簽章。與任何電子郵件解決方案整合（Microsoft 365、Google Workspace、G Mail、Outlook、Thunderbird、Exchange）。此外，它還是一種銷售、溝通和行銷工具。它允許您為簽名添加動態內容，自動部署不同的橫幅以將流量重新導向到登陸、市場或電子商務。此外，它還即時衡量活動的影響。
Workiro
workiro.com
下一代應用程式獨特地結合了任務、通訊和文件管理功能（包括電子簽名），幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic 讓您可以集中管理員工的電子郵件簽名，並透過行銷橫幅對其進行擴展，將日常電子郵件流量轉化為強大的行銷管道。 Mailtastic 受到世界各地各種規模客戶（包括財富 500 強企業）的信賴，能夠充分利用其電子郵件簽名的營銷潛力，從而擴大其行銷活動並與新的潛在客戶建立聯繫。立即預約演示，了解如何開始透過電子郵件簽名行銷釋放收入。
Signority
signority.com
Signority 是一種電子簽名和文件工作流程自動化管理工具，可取代列印-簽名-掃描流程。 Signority 成立於 2010 年，符合 HIPAA 標準，是北美醫療保健、人力資源、非營利組織和教育領域領先的電子簽名提供者。借助模板、批量簽名和批量簽名等節省時間的功能，您可以將一天的時間集中在您必須做的事情上。我們行業領先的支援以人為中心，而不是以機器人為中心。因此，當您急需幫助時，您可以與現場人員交談。而且，由於 Signority 非常易於使用，因此入職培訓非常簡單，並且可以在一天內完成。另外，如果您的團隊需要培訓，通常可以在 10 個工作天內安排。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse 是一個免費、現代且簡單的電子簽名解決方案。除了免費方案外，我們還提供終身優惠，這使我們有別於 90% 以上的其他電子簽名應用程式。您無需為 DocuSign 等過時的應用程式支付月費，只需永遠為 SignHouse 支付一次費用，並加入由像您這樣的人組成的社群。
Contractify
contractify.io
用於線上電子簽署、管理和自動化所有合約的合約管理軟體。 Contractify 使團隊能夠在線上協作。
emSigner
emsigner.com
emSigner 是一種電子文件簽章解決方案，可讓個人和組織對文件進行數位簽章。使用 emSigner 的高階電子簽章解決方案轉變您的工作流程。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助於保護和自動化客戶通訊、文件簽名和交換，並提高合規性。 我們保護文件並自動化文件流。從強大的電子簽名、靈活的電子表單引擎到可配置的客戶門戶，我們幫助組織簡化涉及個人資料、合約、資金和身分的業務流程，節省高達 90% 的時間。 人力資源部門利用我們來入職員工並分發薪資單。銷售部門利用我們來吸引客戶。專業服務公司利用我們與客戶簽訂合約、取得資料和交換文件。學校利用我們來自動化招生流程。
Exclaimer
exclaimer.com
建立和管理專業的電子郵件簽名。我們的一系列電子郵件簽名管理解決方案可讓您輕鬆設計和控制組織的電子郵件簽名。
MySignature
mysignature.io
MySignature 是一款線上電子郵件簽名產生器，可協助為 Gmail、Outlook、Apple Mail、Thunderbird、Office 365 以及 Google Workspace 的電子郵件簽章管理建立專業且具有視覺吸引力的電子郵件簽章。無需技術背景。另外，使用 Gmail 的 MySignature 擴充功能可以無限制地追蹤電子郵件的開啟和點擊情況。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一種電子簽名解決方案，旨在加快工作流程。 它在各種平台上都易於使用、安全且可靠。
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst 是一種在簡單的安全線上平台中管理您的業務表格和文件的簡單方法。 DocuFirst 不僅僅是電子簽名解決方案！我們允許企業收集和儲存填寫表格所需的數據，並提供強大的文件管理功能。
Opensense
opensense.com
集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
inSign
getinsign.com
電子簽名軟體讓簽署文件變得快速、輕鬆。 inSign 支援根據 eIDAS 和 ZertES 的高級 (AES) 和合格電子簽章 (QES)。簽名在法律上是安全且可證明的。可以在瀏覽器或應用程式中進行簽名 - 無需安裝。 inSign 中的其他流行功能： - 表單編輯器 - Word 外掛程式 - 單獨配置 - 文件範本 - 審核報告 - REST-API - 以及更多...
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDocgn 可以解決您在文件和電子簽名驗證方面的所有問題。 VeriDocgn 使用 VeriDoc Global 多年來開發的專利驗證技術。它為全球組織提供區塊鏈安全的電子簽名解決方案。 VeriDocgn 為公共和私營部門的一些領先公司提供電子簽名和文件解決方案。我們的區塊鏈驗證技術在全球 90 多個國家/地區獲得專利，以合理的價格協助組織提供最佳的電子簽名解決方案。我們致力於為客戶提供最好的服務，其中包括： 組織可以透過消除不必要的等待時間來節省寶貴的時間。借助 VeriDoc Sign，您的組織將提高效率和生產力。 VeriDoc 電子簽章解決方案的優點是讓無數使用者能夠驗...
FuseSign
fusesign.com
經濟實惠、安全且易於使用的數位簽章工具。 FuseSign 專為專業服務業量身打造。發送需要簽名的文件並在幾分鐘（而不是幾天）內將其返回。它具有法律約束力，可用於多種文件。免費試用 FuseSign 14 天，了解為什麼 FuseSign 是您唯一需要的數位簽章工具。
WeSign
wesign.com
其他被視為有效的電子簽名類型 除了數位簽名和電子簽名之外，還有其他類型的電子簽名正在被廣泛接受。
Mekari Sign
mekarisign.com
使用安全且整合的合約簽署軟體更快完成交易 在一個統一平台上起草、發送和簽署合約。透過經過認證的數位簽章和 Peruri 的官方 eMeterai，更快、更安全地完成所有協議。
Signable
signable.co.uk
Signable 的電子簽名軟體可協助您在幾秒鐘內發送具有法律約束力且安全的線上文件。從今天開始使用電子簽名！
Agrello
agrello.io
與 Agrello 一起更聰明地工作 與我們一起開始您的數位轉型之旅！無論您只是需要時不時地簽署數位文檔，還是需要管理整個公司的法律文件，我們都會隨時為您提供協助。 // 在沒有壓力和學習的情況下開始 很多時候，新工具通常需要新的技能和訓練。阿格雷羅的情況並非如此。只需使用您最喜歡的工具並將準備簽署的文件上傳到 Agrello。在添加所有簽名者和查看者後，我們將處理剩下的事情。我們將隨時向您通報簽署過程，以便您在此期間可以專注於其他事情！ // 直覺的儀表板，方便您有時需要更多時間來收集所有必要的簽名。 Agrello 的文件儀表板旨在為您提供清晰、即時的回饋，以了解哪些交易需要推動以及哪些交...
DocVerify
docverify.com
DocVerify 透過強大的電子簽名和遠端線上公證 (RON) 解決方案將簽名和公證推進到數位時代。現在，您可以在可信任的線上環境中安全地簽署、管理和儲存具有法律約束力的文件。 DocVerify 經批准和認證的電子公證工具不需要下載軟體或購買硬體。此電子公證可透過網際網路和標準瀏覽器存取。利用值得信賴的 DocVerify 平台加快週轉時間、降低成本並保持交易順利進行。對於合約和其他商業文件，DocVerify 的電子簽名工具提供了豐富的選項。數位簽章軟體可以簡化簽章取得流程或整合到公司現有系統中。 DocVerify 由 Black Knight 提供，Black Knight 是一家業...
BlueInk
blueink.com
使用 Blueink 進行電子簽名：品質與成本效益的結合。 告別高昂的電子簽名成本。選擇 Blueink 安全、經濟實惠且簽署者友善的電子簽名解決方案。
airSlate
airslate.com
airSlate WorkFlow 是最大的文件工作流程自動化平台，提供無程式碼技術、內建整合選項和數百個機器人，使團隊能夠數位化任何複雜性的工作流程。
Sigsync
sigsync.com
Sigsync 電子郵件簽章服務最好用三個字來描述。它是 Office 365 的集中式、全公司範圍內、基於 Web 的簽名服務。所謂集中化，意味著它允許您在一個地方創建和管理公司的所有電子郵件簽名。公司範圍的簽名可讓您在幾分鐘內推出對簽名的變更或更新。由於它是基於網路的服務，因此它是獨立於平台的，並且可以在所有設備上運行，無需任何複雜的安裝。
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 電子簽名和文件追蹤解決方案簡化合約管理、增強安全性並優化工作流程。立即開始免費試用
Signmee
signmee.com
線上協議表格以加快簽署速度 線上表單產生器、郵件程序和電子簽名程序，為每個人提供收件匣
SuiteFiles
suitefiles.com
文件建立、協作和簽名全部集中在一個地方。 SuiteFiles 是一款功能強大且簡單的文件管理軟體，適用於會計和專業服務公司。我們的工作流程正是中小型公司與客戶共同成長所需的。我們支援您的日常活動，與 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等整合。我們的使命是為各種規模的公司提供企業級解決方案和服務，以滿足他們的發展軌跡。結果？一個用戶友好、可擴展、強大的平台，您的團隊和客戶將真正喜歡使用。我們的產品開發和客戶支援團隊反應迅速 — 這表示您有人投資，讓您能夠充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文件管理需求已滿足，IT...
Secured Signing
securedsigning.com
安全簽名是一種數位簽章和遠端線上公證軟體，可協助企業以電子方式簽署文件。它是一種安全、便利且經濟高效的文件簽署方式，並且符合全球多項行業法規。我們成立於 2010 年，總部位於紐西蘭奧克蘭，提供多種功能，包括： 數位簽章：安全簽章使用可信任、防篡改的數位簽章 (PKI) 技術，確保文件的真實性和完整性。遠端線上公證：安全簽名提供遠端線上公證服務，允許以電子方式對文件進行簽署和公證。文件追蹤：安全簽名會追蹤所有已簽署文件的狀態，因此您可以輕鬆查看簽署者和時間。提醒：如果簽署者在特定日期之前尚未簽署文檔，安全簽名可以向簽署者發送提醒。報告：安全簽名提供所有已簽署文件的詳細報告，以便您可以追蹤您的簽...
Legalesign
legalesign.com
Legalesign 是一款總部位於英國的電子簽名軟體，用於線上發送、簽署和管理合約。公司使用Legalesign 來獲得顯著的生產力和財務收益，透過消除對印表機的需求並使客戶能夠從任何地方進行簽名來提高客戶的滿意度，最後但並非最不重要的一點是，減輕各地長期受苦的員工的繁瑣文書工作的負擔。 Legalesign 的客戶包括律師事務所、保險公司、房地產公司、招聘人員、會計師等。 Legalesign 是從頭開始建造的，旨在為我們的客戶提供最大價值。商業軟體的關稅價格往往遠遠超過其使用成本——採用成本、培訓成本、日常使用時間和變更成本。 Legalesign 的設計始終致力於最大限度地降低這些成本...
CocoSign
cocosign.com
為中小型企業和專業人士提供更簡單、更快速、更安全的電子簽名解決方案 使用 CocoSign 值得信賴且具有法律約束力的電子簽名軟體，快速輕鬆地簽署、發送、追蹤和收集電子簽名。
GoFormz
goformz.com
GoFormz 是一個用於建立數位表單和收集資料的平台，可供各行業和規模的團隊使用。使用 GoFormz 的線上表單產生器，團隊可以數位化現有表單或從頭開始製作新表單 - 無需任何程式碼。 GoFormz 是唯一的數位表單解決方案，使用戶能夠建立現有表單的數位版本，使任何用戶（無論其技術熟練程度如何）都能輕鬆產生滿足其獨特業務需求的數位和線上表單。表單可以輕鬆配備各種強大的欄位和功能，包括電子簽名、文件附件、表格、清單、即時計算、必填欄位等等。您可以在手機和平板電腦等行動裝置上填寫數位表格，也可以透過電腦線上填寫。 GoFormz 行動應用程式具有完整的離線功能，可讓用戶不間斷地繼續工作，無論...
DocuX
docux.ai
讓您的文件和合約處於自動駕駛狀態。 DocuX 是唯一一個由人工智慧驅動的平台，可讓您管理文件和合約的整個生命週期——從創建和協作到電子簽名和長期存檔。我們的智慧工作區可在幾分鐘而不是幾小時內完成工作，該工作區會自動確定您的文件優先順序並為您收集所需的批准和電子簽名。從 500 多個內建的、經過法律審查的協議、表格、合約、政策等範本中進行選擇。 （價值超過 5 萬美元，適用於所有付費計劃，無需額外費用。）DocuX 預設為所有用戶提供銀行級安全性。只需點擊幾下，您就可以將目前的工具和平台與 DocuX 整合。使用DocuX 的團隊報告稱，生產力提高了80%、成本降低了70%、交易完成速度加快了...