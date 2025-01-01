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電子郵件服務是指促進發送、接收和組織電子訊息的線上平台或應用程式。這些服務使用戶能夠透過交換數位訊息、附件和其他多媒體內容來有效率且安全地進行通訊。電子郵件服務通常包括收件匣組織、垃圾郵件過濾以及建立和管理聯絡人的功能等功能。無論是個人用途還是專業用途，電子郵件服務在現代通訊中都發揮著至關重要的作用，提供了在當今數位時代保持聯繫的可靠且廣泛採用的方式。
提議新的應用程式
Gmail
google.com
Gmail 是 Google 開發的一款免費電子郵件服務，提供存儲、搜索和組織功能，並與其他 Google 服務無縫整合，支援安全功能及移動應用程式。
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook是一款由微軟開發的個人資訊管理工具，提供電子郵件、日曆、聯絡人及任務管理功能。
Proton Mail
proton.me
Proton Mail 是一款安全的電子郵件服務，提供端到端加密，保護用戶隱私，並允許自毀消息及自定義域名。
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo Mail 是一個電子郵件服務，提供用戶簡單的郵件管理界面及多種功能，包括垃圾郵件過濾和高存儲空間。
Outlook Business
microsoft.com
Outlook Business是一款網頁電子郵件管理工具，提供日曆、聯繫人和任務管理，並支援安全性和團隊協作。
iCloud Mail
icloud.com
iCloud Mail允許用戶發送、接收和管理電子郵件，並提供隱私保護和多設備訪問功能。
Disroot Mail
disroot.org
Disroot Mail提供免費且安全的電子郵件服務，支持IMAP、POP3和網頁介面，通信使用SSL和TLS加密，確保隱私。
Fastmail
fastmail.com
Fastmail是一項電子郵件服務，提供付費帳戶，支持多種工具和協議，以便於個人和商業通訊使用。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是一個安全的企業電子郵件服務，提供無廣告的業務通信平台，支援組織協作與管理。
Yandex Mail
mail.yandex.com
Yandex Mail是一款電子郵件應用，提供防病毒和垃圾郵件保護、郵件排序、自定義電子郵件地址及10 GB雲存儲。
Titan Email
titan.email
Titan Email 是專為專業人士和小型企業設計的電子郵件工具，提供排程發送、後續提醒等功能，旨在提升生產力和客戶關係。
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru 是一款免費電子郵件應用，提供無限容量的郵箱、強大的防垃圾郵件功能，以及新聞、搜尋、體育等多功能服務。
IONOS Webmail
ionos.com
Ionos Webmail是一款安全、易用的電子郵件解決方案，提供穩定的帳戶管理、病毒阻擋和跨平台訪問功能。
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Hostinger Webmail 是一款提供專業電子郵件託管的應用，支持自定義域名和多個帳戶管理，並具備安全功能及組織工具。
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Aruba.it Webmail 是一款網頁版電子郵件服務，使用者可以管理郵件、行事曆、聯絡人及待辦事項。
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ郵箱是一款提供高效穩定的電子郵件服務的應用，支持大附件發送及多項實用功能，並注重安全與隱私。
AOL Mail
mail.aol.com
AOL郵件是一款免費的網絡郵件服務，提供發送、接收及管理電子郵件的功能，並支持多個帳戶整合和附件傳送。
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediffmail是一個電子郵件管理平台，用戶可以方便地發送、接收、分類和搜索電子郵件，支持多種郵件協議和帳戶整合。
mail.com
mail.com
Mail.com應用程式結合安全郵件與雲端儲存，使用者可隨時管理郵件及文件，並享有多帳號支援與自動備份功能。
OnMail
onmail.com
OnMail是一款現代電子郵件服務，提供簡單、安全的收件箱管理，兼容多種郵件服務，支持多平台使用。
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Infomaniak Mail是一個安全的電子郵件服務，專為個人和企業提供隱私保障和數據保護的郵件管理平台。
Temp Mail
temp-mail.org
Temp Mail 提供臨時電子郵件地址，幫助用戶隱藏個人郵件，減少垃圾郵件，方便接收一次性郵件。
Tuta
tuta.com
Tuta是一款安全的電子郵件服務，提供端到端加密的郵件、日曆和通訊錄，注重用戶隱私和數據保護。
BT Email
email.bt.com
BT電子郵件應用程序提供一個清晰介面的平台，用戶可以輕鬆管理多個電子郵件帳戶，撰寫及組織郵件。
阿里邮箱
mail.aliyun.com
阿里郵箱是阿里巴巴推出的電子郵件服務，提供安全高效的通信平台，支持多賬號管理及多種雲服務集成。
Clean Email
clean.email
Clean Email 是一款電子郵件管理工具，幫助用戶清理和組織收件箱，提供自動清理、自定義規則和隱私監視等功能。
163网易免费邮
mail.163.com
163网易免费邮App提供电子邮件管理功能，支持多账户，具有垃圾邮件过滤和数据保护，适合个人和专业沟通使用。
STRATO
strato.de
STRATO提供Web託管、雲端儲存和網站建構工具，使用戶能夠管理在線形象和客戶預訂系統。
Burner Mail
burnermail.io
Burner Mail 服務提供一鍵生成臨時電子郵件地址，保護用戶身份，避免個人郵件被販賣或收到垃圾郵件。
Libero Mail
libero.it
Libero Mail是一款電子郵件應用程式，幫助用戶管理電子郵件，支持設置文件夾和標籤，並可在多裝置上訪問，強調安全和隱私。
HEY Email
hey.com
嘿電子郵件是一款以生產力為核心的應用，幫助用戶有效組織收件箱，通過篩選和分類電子郵件提升管理效率。
네이버 메일
mail.naver.com
네이버郵件是一款移動電子郵件應用，提供簡便的接口以便用戶管理其電子郵件帳戶，支持多種設備和標準郵件操作。
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
雅虎郵件應用程式提供電子郵件服務，具大容量郵箱及垃圾郵件過濾功能，支援多帳戶管理，簡化日常通信。
Daum Mail
daum.net
Daum Mail 應用程式允許用戶在一個界面上同時閱讀和回覆郵件，可隨時最小化正在編寫的郵件，便於再次查看及發送。
mailbox.org
mailbox.org
Mailbox.org是一款安全無廣告的電子郵件服務，提供雲存儲、視頻會議及生產力工具，強調隱私和數據保護。
Zimbra
zimbra.com
Zimbra是一個開源的電子郵件和協作平台，提供統一工具，支援多種通信功能及安全傳輸選項，適合企業使用。
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Vivaldi Webmail是一款電子郵件服務，允許用戶管理電子郵件、聯絡人及消息組織，強調隱私與自定義，並整合其他Vivaldi服務。
Neo
neo.space
Neo是一個整合電子郵件和業務增長工具的平台，幫助小型企業和創業者建立專業的在線形象和有效的客戶溝通。
Kanban Mail
kanbanmail.app
看板郵件是一款通過看板系統幫助用戶管理電子郵件和任務的工具，提升工作效率，簡化團隊協作。
Atmail
atmail.com
Atmail是一款雲端原生電子郵件服務，專為電信公司和ISP設計，提供靈活的電子郵件解決方案以滿足客戶需求。
Pobox
pobox.com
Pobox是一個電子郵件服務，提供郵箱、自定義垃圾郵件過濾、轉寄至多個地址等功能，支持自有域名或Pobox域名。
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL郵件是一款電子郵件管理應用，提供安全的郵件訪問和簡單的界面，支持消息管理及多種郵件協議。
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Viettel Mail是一款安全、易用的電子郵件管理應用，支持多帳戶及各種設備，滿足個人與專業的郵件交流需求。
Paced Email
paced.email
Paced Email 是一款以隱私為重點的生產力工具，幫助用戶管理電子郵件，提供個性化或匿名的郵件地址以保護身份，並可批量整理郵件。
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
Dinahosting Webmail是一款電子郵件管理應用，允許用戶安全訪問和管理自定義域名的電子郵件帳戶，支援各種設備及語言。
netclusive Webmail
netclusive.de
Netclusive Webmail是一款安全的網頁電子郵件客戶端，支援多帳戶管理和自訂文件夾，使用者可隨時隨地安全訪問電子郵件。
Soverin
soverin.net
Soverin是一款安全的電子郵件服務，提供用戶專屬的郵箱，強調隱私和數據保護，支持多種設備和電子郵件協議。
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce 提供電子郵件驗證系統，運用 AI 評分，保持電子郵件資料庫的清潔，提高投遞率及電子郵件聲譽分數。
Bouncify
bouncify.io
Bouncify是一個快速且具成本效益的電子郵件驗證工具，幫助企業清理郵件列表以降低彈跳率，提升電子郵件營銷效益。
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