電子郵件服務 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件服務是指促進發送、接收和組織電子訊息的線上平台或應用程式。這些服務使用戶能夠透過交換數位訊息、附件和其他多媒體內容來有效率且安全地進行通訊。電子郵件服務通常包括收件匣組織、垃圾郵件過濾以及建立和管理聯絡人的功能等功能。無論是個人用途還是專業用途，電子郵件服務在現代通訊中都發揮著至關重要的作用，提供了在當今數位時代保持聯繫的可靠且廣泛採用的方式。
提議新的應用程式
Gmail
google.com
Gmail是由Google開發的免費電子郵件服務。用戶可以在網絡上訪問Gmail，並使用第三方程序通過POP或IMAP協議同步電子郵件內容。 Gmail始於2004年4月1日的Beta版本有限發布，並於2009年7月7日結束了其測試階段。 啟動時，Gmail的初始存儲容量提供了每位用戶一GB，其數量要比當時提供的競爭對手高得多。如今，該服務帶有15 GB的存儲空間。用戶可以收到最多50兆字節的電子郵件，包括附件，而他們可以發送最多25兆字節的電子郵件。為了發送較大的文件，用戶可以將文件從Google Drive插入消息中。 Gmail具有面向搜索的界面和類似於Internet論壇的“對話視圖”。該服務在網站開發人員的早期採用Ajax方面是值得注意的。 Google的郵件服務器會自動掃描電子郵件，包括用於過濾垃圾郵件和惡意軟件，並在電子郵件旁邊添加上下文敏感廣告。由於對無限數據保留的擔憂，第三方的易於監視，其他電子郵件提供商的用戶在向Gmail地址發送電子郵件時未同意該政策的其他用戶以及Google更改的潛力，因此隱私倡導者對這種廣告業務的批評都受到了廣泛的批評。通過將信息與其他Google數據使用相結合，可以進一步降低隱私的政策。該公司一直是有關這些問題的訴訟主題。 Google已表示，電子郵件用戶必須“期望”其電子郵件受到自動處理的約束，並聲稱該服務避免在潛在敏感的消息旁邊顯示廣告，例如那些提到種族，宗教，性取向，健康或財務報表的廣告。 2017年6月，Google宣布了將上下文Gmail內容用於廣告目的的結束，而是依靠從其其他服務中收集的數據來依靠。2018年，Gmail在全球範圍內擁有15億活躍用戶。
Microsoft Outlook
outlook.com
Web上的Outlook（以前稱為Exchange Web Connect，Outlook Web訪問和Outlook Web應用程序）是Microsoft的個人信息管理器網絡應用程序。它包括基於Web的電子郵件客戶端，日曆工具，聯繫人管理器和任務管理器。它還包括加載項集成，網絡上的Skype以及警報以及跨越所有Web應用程序的統一主題。
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft Outlook的Microsoft 365（Office 365）訂戶。 Web上的Outlook（以前稱為Exchange Web Connect，Outlook Web訪問和Outlook Web應用程序）是Microsoft的個人信息管理器網絡應用程序。它包括基於Web的電子郵件客戶端，日曆工具，聯繫人管理器和任務管理器。它還包括加載項集成，網絡上的Skype以及警報以及跨越所有Web應用程序的統一主題。 網絡上的Outlook可用於Office 365和Exchange Online訂戶，並包含在本地Exchange Server中，以使用戶能夠通過Web瀏覽器連接到其電子郵件帳戶，而無需安裝Microsoft Outlook或其他電子郵件客戶端。
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
從瀏覽器存取網頁郵件。除了檢查電子郵件之外，您還可以管理日曆上的約會、聯絡人和待辦事項清單！
Proton Mail
proton.me
ProtonMail是CERN和MIT科學家開發的世界上最大的安全電子郵件服務。我們是開源的，受瑞士隱私法的保護。
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
雅虎！郵件是美國公司Yahoo！於1997年10月8日推出的電子郵件服務，現在是Verizon的子公司。它提供了四個不同的電子郵件計劃：三個供個人使用（基本，Plus和AD免費），另一個用於企業。截至2020年1月，雅虎！郵件有2.25億用戶。用戶能夠使用標準Web瀏覽器使用WebMail接口訪問和管理其郵箱。一些帳戶還支持使用標準郵件協議（POP3和SMTP）。自2015年以來，用戶還可以將非Yahoo電子郵件帳戶連接到WebMail客戶端。多年來，用戶能夠使用“@yahoo.com”或“@ymail.com”或“國家”開放帳戶domain（'@@ yahoo.fr''在法國，'@yahoo.co.uk''在英國，'@yahoo.it'在意大利等等）。目前，雅虎！僅允許用戶註冊“@yahoo.com”帳戶。
Yandex Mail
mail.yandex.com
獲取yandex.mail：保護免受病毒和垃圾郵件的保護，郵件分類，來自真實人員的電子郵件的突出顯示，在yandex上免費的10 GB雲存儲。Disk，美麗的主題。
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ郵箱，提供億萬用戶高效率且穩定方便的電子郵件服務。你可以在電腦網頁、iOS/iPad客戶端、及Android客戶端上使用它，透過郵件發送3G的超大配件，體驗文件中轉站、行事曆、記事本、漂流瓶等特色功能。 QQ郵箱，常聯絡。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是為企業提供的安全電子郵件託管服務。它具有一個內置的協作平台，可以使整個組織能夠在收件箱中共享和無縫交流。它是經典電子郵件和現代協作工具的融合，促進了評論，喜歡和共享的使用。 Zoho Mail已與所有其他Zoho應用程序以及流行的外部應用程序完全集成。
163网易免费邮
mail.163.com
網易163免費信箱--中文信箱第一品牌。容量自動翻倍，支援50兆附件,免費開通手機號碼信箱贈送3G超大配件服務。支援各種客戶端軟體收發，垃圾郵件攔截率超過98%。
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru Mail 是最大的免費郵件服務，具有快速便捷的介面、無限的郵箱容量、可靠的垃圾郵件和病毒防護、行動版本和智慧型手機應用程式。透過 IMAP、簡訊通知、不同語言的介面和郵件設計主題進行存取。 Mail.ru 上也提供：新聞、網路搜尋、汽車、運動、遊戲、約會、天氣、工作。
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-阿里信箱，阿里巴巴出品。做專業的辦公室協同工具。 -中國最早的企業信箱服務商之一，20年專業企業信箱營運經驗，服務超過10,000,000企業用戶。
Disroot Mail
disroot.org
適用於桌面 IMAP 用戶端或透過 Web 介面的免費且安全的電子郵件帳戶。 Disroot 為您的桌面用戶端或透過 Web 介面提供安全的電子郵件帳戶。您和郵件伺服器之間的通訊使用 SSL 加密，提供盡可能多的隱私。此外，如果收件者電子郵件伺服器支持，從我們的伺服器發出的所有電子郵件也會加密 (TLS)。這意味著電子郵件不再作為傳統的“明信片”發送，而是實際上放入“信封”中。 儘管如此，我們鼓勵您在使用電子郵件通訊時始終保持謹慎，並利用 GPG 端對端加密來確保您的通訊盡可能私密。
OnMail
onmail.com
OnMail，Edison Mail 的新電子郵件服務。
Fastmail
fastmail.com
FastMail是一項電子郵件服務，為個人和組織提供付費電子郵件帳戶。它是由FastMail Pty Ltd的36種語言提供的36種語言，該公司位於澳大利亞維多利亞州墨爾本市的一家公司。該公司於2010年被Opera Software收購。私人獨立公司。它的主要服務器位於紐約市和阿姆斯特丹；冰島先前的備份位置正在阿姆斯特丹的服務器位置取代。
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail 是由雅虎子公司 AOL 提供的免費的基於網路的電子郵件服務。
Infomaniak Mail
infomaniak.com
為企業提供安全的郵件帳號。成千上萬的中小企業和個人透過 infomaniak 管理他們的網路郵件
mail.com
mail.com
以應有的方式發送電子郵件：✔ 免費、簡單且安全✔ 透過任何裝置在一個地方管理多個郵件帳戶✔ 立即註冊！
네이버 메일
mail.naver.com
檢查網址列中的 URL 和鎖定標記以確保安全登入！ 納弗郵件
Titan Email
titan.email
Titan是第一個專門為專業人士和小型企業主創建的以客戶為中心的電子郵件套件，其功能旨在使與客戶更深入，更有意義的關係。憑藉有用的內置工具，例如電子郵件模板，安排發送，後續提醒等能力，泰坦提供了一種精簡生產力的電子郵件體驗。 Titan的日曆，聯繫人列表和存儲提供了從收件箱內的效率。 Titan可以與Webhosts，Domain註冊服務商和網站建設者集成在一起，為客戶提供全包解決方案。 Titan電子郵件可在Webmail，iOS和Android設備上找到。最適合：專業人士或小型企業正在尋找一個可實現有意義的客戶關係的綜合電子郵件套件。
Daum Mail
daum.net
同時閱讀和寫作。查看電子郵件時，從一個畫面快速回覆。您可以透過按下「最小化」按鈕暫時放下正在編寫的電子郵件，然後從任何地方重新開啟它來發送電子郵件。
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
透過專業的基於網域的 Hostinger 電子郵件，讓您的企業脫穎而出。
Libero Mail
libero.it
Libero.it（Libero 郵件）
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
造訪 Viettel 電子郵件服務。
BT Email
email.bt.com
輕鬆發送電子郵件 - 該應用程式具有清晰、用戶友好的介面，可輕鬆發送、閱讀和組織電子郵件。
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用於訊息傳遞和協作的開源伺服器和用戶端軟體。要了解更多信息，請訪問 https://www.zimbra.com。
Burner Mail
burnermail.io
您在網站上註冊時可以使用一鍵式一次性電子郵件地址來保護您的身分並防止您的個人電子郵件地址出售或發送垃圾郵件。
iCloud Mail
icloud.com
使用您的iCloud郵件帳戶，您可以發送，接收和組織電子郵件。當您為iCloud郵件設置設備時，還可以使用iPhone，iPad，iPod Touch或Mac Computer上的郵件應用程序訪問iCloud郵件帳戶，或者在Windows計算機上使用Microsoft Outlook訪問。無論您使用哪種設備，更改無處不在。 重要：如果您的Apple ID不會以 @iCloud.com， @me.com或 @mac.com結束，則必須在使用iCloud.com上的郵件之前設置 @iCloud.com。
IONOS Webmail
ionos.com
透過專業電子郵件打造您的品牌 每次點擊「發送」時，請輸入您的姓名 - 包括網域、2 GB+ 儲存空間等。
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail 是一款用於管理 UOL 電子郵件的高效應用程式。
Bouncify
bouncify.io
Bouncify 是一款非常快速且經濟高效的大量電子郵件驗證工具。美國、英國和歐洲的電子郵件行銷人員使用我們的電子郵件清單清理服務來降低跳出率。
Pobox
pobox.com
Pobox 是為熱愛電子郵件的人提供的電子郵件服務。在您自己的網域或我們的網域中取得一個郵箱、可自訂的垃圾郵件過濾器、轉寄到多個地址等。
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
使用您自己的網域提供專業郵件。 使用您自己的網域的專業電子郵件 - 個人化您的電子郵件地址並突出您的品牌 - Webmail dinahosting：您的協作環境。
Neo
neo.space
Neo 是一款電子郵件和成長套件，旨在加速小型企業和企業家的線上成長。超過 15,000 家小型企業信任 Neo。 Neo 是一款一體化商務電子郵件平台，您可以在其中獲得與您的品牌名稱相符的自訂商務電子郵件地址([email protected]) 以及有助於發展您的品牌的強大功能。企業電子郵件地址可以增加可信度，並為您的客戶和消費者灌輸對您品牌的信任，因為它是基於您的網域。最好的部分是什麼？如果您還沒有合適的域名，我們將協助您找到合適的域名！您還可以獲得一個網站來鞏固您的品牌的數位形象，並且不需要設定或編碼。 Neo 配備了一系列工具和豐富的網路郵件，包括整合的日曆和聯絡人應用程式、電子郵件行銷、預約安排以及用於編寫和回覆任何電子郵件、閱讀收據以及許多其他生產力和安全性的AI 電子郵件助手特徵。適合：尋求全面的電子郵件套件以與客戶和團隊成員有效互動的小型企業、企業家和新創公司。
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
雅虎日本的電子郵件服務。具備大容量信箱和反垃圾郵件功能。雅虎郵箱（免費）可以在電腦、智慧型手機和行動電話上方便地使用。
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
韋瓦第的電子郵件服務。
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce 可協助您維護適當的電子郵件驗證系統、基於人工智慧的電子郵件評分以及高送達率。維護一個乾淨的電子郵件資料庫，以便輕鬆聯繫理想的潛在客戶。使用我們的電子郵件驗證工具清理您的電子郵件清單並促進您的電子郵件行銷活動。所有發送的電子郵件都將被緩存，以便在必要時可以重新評估。 使用 no2bounce 尋找準確的電子郵件、驗證電子郵件資料、清理電子郵件資料庫並取得電子郵件信譽評分。
Tuta
tuta.com
Tuta 是世界上最安全的電子郵件服務，易於使用且私密。您可以透過我們所有的個人和企業電子郵件帳戶獲得完全加密的日曆和聯絡人。 前身為圖塔諾塔。
Temp Mail
temp-mail.org
讓您的郵件遠離垃圾郵件並保持安全 - 只需使用一次性臨時電子郵件地址！使用臨時郵件保護您的個人電子郵件地址免受垃圾郵件的侵害。
STRATO
strato.de
探索 STRATO 產品世界並在線開始！託管、雲端儲存、網站建立器和網上商店現在可以免費測試！
Soverin
soverin.net
真正屬於您的私人信箱。我們以每月一杯卡布奇諾的價格為您提供一個位於您自己的網域上的安全郵箱。您的電子郵件是安全的，不會被出售用於廣告。
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediff 的電子郵件服務。 Rediff.com（風格化為 rediff.com）是一個印度新聞、資訊、娛樂和購物入口網站。它成立於1996年。
Paced Email
paced.email
Paced Email 是一款隱私優先的生產力工具，總部位於英國。我們幫助您實現更平靜的電子郵件收件匣，同時提供額外的隱私和身分保護。使用個人化或匿名的定速電子郵件地址來緩衝訊息，直到您需要它們為止。按天、按週或按月分批產生方便的摘要。只需單擊即可用作超級有效的一次性電子郵件提供者。使用我們的 Safari、Chrome 和 Firefox 相容外掛程式從瀏覽器建立一次性電子郵件地址。
netclusive Webmail
netclusive.de
透過獨佔雲端備份進行加密資料備份，確保最大程度的安全性。 2GB 完全免費！
mailbox.org
mailbox.org
Mailbox.org ► 安全且無廣告的電子郵件收件匣 ✓ 線上辦公室與雲端儲存 ✓ 100% 綠色電力 ✓ 伺服器位於德國 ✓ 每月 1 歐元起 ✓ 立即免費試用！
Kanban Mail
kanbanmail.app
花更少的時間在電子郵件上。比以往更快地瀏覽電子郵件，保持收件匣井井有條，並且永遠不會忘記對話。
HEY Email
hey.com
電子郵件值得撣掉灰塵。一次翻新。我們今天的電子郵件方式現代化了。有了 HEY，我們就做到了這一點。這是對電子郵件的重做、重新思考、簡化、有效的重新引入。一個新的開始，就該如此。 HEY 是我們透過電子郵件發送的情書，我們透過 Web、Mac、Windows、Linux、iOS 和 Android 將其發送給您。
Clean Email
clean.email
清潔您不需要的電子郵件收件箱。然後保持清潔。 乾淨的電子郵件可幫助您更有效地管理未讀和不需要的電子郵件的郵箱，同時確保數據安全並尊重您的隱私。使用我們的電子郵件收件箱清潔器應用清理電子郵件。
Atmail
atmail.com
歡迎來到Atmail。我們的使命是讓您能夠透過靈活的電子郵件服務方法來吸引客戶並讓他們滿意，從而滿足客戶的個人需求。我們的服務將透過無縫整合的應用程式內購買增加您的每位使用者平均收入 (ARPU)，並透過簡單的一鍵式個人網域電子郵件產品減少客戶流失。 Atmail 是一項白標雲端原生電子郵件服務，專為電信公司和 ISP 設計。 Atmail 由我們託管的 AWS 公有雲提供支持，如果您願意，也可以利用您的公有雲，Atmail 具有高度可擴展性，可容納數百萬個電子郵件帳戶、高度安全且始終可用。將電子郵件從成本中心轉移到基於雲端的利潤和保留機器，從而釋放寶貴的時間。憑藉超過 20 年的經驗，我們隨時歡迎您的客戶。