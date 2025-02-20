電子郵件服務 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬南部屬地

Gmail

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Gmail是由Google開發的免費電子郵件服務。用戶可以在網絡上訪問Gmail，並使用第三方程序通過POP或IMAP協議同步電子郵件內容。 Gmail始於2004年4月1日的Beta版本有限發布，並於2009年7月7日結束了其測試階段。 啟動時，Gmail的初始存儲容量提供了每位用戶一GB，其數量要比當時提供的競爭對手高得多。如今，該服務帶有15 GB的存儲空間。用戶可以收到最多50兆字節的電子郵件，包括附件，而他們可以發送最多25兆字節的電子郵件。為了發送較大的文件，用戶可以將文件從Google Drive插入消息中。 Gmail具有面向搜索的界面和類似於Internet論壇的“對話視圖”。該服務在網站開發人員的早期採用Ajax方面是值得注意的。 Google的郵件服務器會自動掃描電子郵件，包括用於過濾垃圾郵件和惡意軟件，並在電子郵件旁邊添加上下文敏感廣告。由於對無限數據保留的擔憂，第三方的易於監視，其他電子郵件提供商的用戶在向Gmail地址發送電子郵件時未同意該政策的其他用戶以及Google更改的潛力，因此隱私倡導者對這種廣告業務的批評都受到了廣泛的批評。通過將信息與其他Google數據使用相結合，可以進一步降低隱私的政策。該公司一直是有關這些問題的訴訟主題。 Google已表示，電子郵件用戶必須“期望”其電子郵件受到自動處理的約束，並聲稱該服務避免在潛在敏感的消息旁邊顯示廣告，例如那些提到種族，宗教，性取向，健康或財務報表的廣告。 2017年6月，Google宣布了將上下文Gmail內容用於廣告目的的結束，而是依靠從其其他服務中收集的數據來依靠。2018年，Gmail在全球範圍內擁有15億活躍用戶。