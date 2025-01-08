電子郵件服務 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬玻里尼西亞

Gmail

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Gmail 是 Google 開發的免費電子郵件服務。使用者可以在網路上存取 Gmail，並使用透過 POP 或 IMAP 協定同步電子郵件內容的第三方程式。 Gmail 於 2004 年 4 月 1 日開始作為有限測試版發布，並於 2009 年 7 月 7 日結束測試階段。 Gmail 推出時提供的初始儲存容量為每位用戶 1 GB，遠高於當時競爭對手提供的容量。如今，該服務配備了 15 GB 的儲存空間。使用者可以接收最大 50 兆位元組的電子郵件（包括附件），同時可以發送最大 25 兆位元組的電子郵件。為了發送更大的文件，使用者可以將 Google Drive 中的文件插入訊息中。 Gmail 具有以搜尋為導向的介面和類似網路論壇的「對話檢視」。該服務因其早期採用 Ajax 而在網站開發人員中引人注目。 Google 的郵件伺服器會出於多種目的自動掃描電子郵件，包括過濾垃圾郵件和惡意軟體，以及在電子郵件旁邊新增上下文相關廣告。這種廣告做法受到了隱私倡導者的強烈批評，因為他們擔心無限的資料保留、第三方易於監控、其他電子郵件提供者的用戶在向Gmail 地址發送電子郵件時不同意該政策，以及Google 可能會改變其透過將資訊與其他谷歌資料使用相結合來進一步減少隱私的政策。該公司一直是有關問題的訴訟對象。谷歌表示，電子郵件用戶必須「必然期望」他們的電子郵件受到自動處理，並聲稱該服務不會在潛在敏感資訊旁邊顯示廣告，例如提及種族、宗教、性取向、健康或財務報表的資訊。 2017 年 6 月，Google 宣布停止將 Gmail 上下文內容用於廣告目的，而是依賴透過使用其他服務收集的資料。