電子郵件服務 - 最受歡迎的應用程式 - 直布羅陀

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件服務是指促進發送、接收和組織電子訊息的線上平台或應用程式。這些服務使用戶能夠透過交換數位訊息、附件和其他多媒體內容來有效率且安全地進行通訊。電子郵件服務通常包括收件匣組織、垃圾郵件過濾以及建立和管理聯絡人的功能等功能。無論是個人用途還是專業用途，電子郵件服務在現代通訊中都發揮著至關重要的作用，提供了在當今數位時代保持聯繫的可靠且廣泛採用的方式。
提議新的應用程式
Gmail
google.com
Gmail 是 Google 開發的免費電子郵件服務。使用者可以在網路上存取 Gmail，並使用透過 POP 或 IMAP 協定同步電子郵件內容的第三方程式。 Gmail 於 2004 年 4 月 1 日開始作為有限測試版發布，並於 2009 年 7 月 7 日結束測試階段。 Gmail 推出時提供的初始儲存容量為每位用戶 1 GB，遠高於當時競爭對手提供的容量。如今，該服務配備了 15 GB 的儲存空間。使用者可以接收最大 50 兆位元組的電子郵件（包括附件），同時可以發送最大 25 兆位元組的電子郵件。為了發送更大的文件，使用者可以將 Google Drive 中的文件插入訊息中。 Gm...
Outlook
microsoft.com
Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。
Proton Mail
proton.me
ProtonMail 是世界上最大的安全電子郵件服務，由 CERN 和 MIT 科學家開發。我們是開源的，並受到瑞士隱私法的保護。
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
雅虎！ Mail 是美國公司 Yahoo!（現為 Verizon 的子公司）於 1997 年 10 月 8 日推出的電子郵件服務。它提供四種不同的電子郵件計劃：三種供個人使用（基本、Plus 和無廣告），另一種供企業使用。截至 2020 年 1 月，雅虎！ Mail 擁有 2.25 億用戶。某些帳戶也支援使用標準郵件協定（POP3 和 SMTP）。自 2015 年以來，用戶還可以將非雅虎電子郵件帳戶連接到網路郵件用戶端。法國為“@yahoo.fr”，英國為“@yahoo.co.uk”，義大利為“@yahoo.it”等）。目前，雅虎！只允許使用者註冊「@yahoo.com」帳戶。
Outlook Business
microsoft.com
適用於 Microsoft 365 (Office 365) 訂閱者的 Microsoft Outlook。 Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。 Outlook 網頁版可供 Office 365 和 Exchange Online 訂閱者使用，並包含在本機 ...
iCloud Mail
icloud.com
使用 iCloud 郵件帳戶，您可以傳送、接收和整理電子郵件。當您為裝置設定 iCloud 郵件時，您也可以使用 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 電腦上的郵件 App，或使用 Windows 電腦上的 Microsoft Outlook 存取您的 iCloud 郵件帳號。無論您使用哪種設備，變更都會隨處更新。 重要提示：如果您的Apple ID 不以@icloud.com、@me.com 或@mac.com 結尾，則您必須先設定@icloud.com 電子郵件地址，然後才能在iCloud.com 上使用“郵件” 。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
Fastmail
fastmail.com
Fastmail 是一項電子郵件服務，為個人和組織提供付費電子郵件帳戶。 Fastmail Pty Ltd 是一家位於澳洲維多利亞省墨爾本的公司，以 36 種語言向全球客戶提供服務。持有的獨立公司。其主要伺服器位於紐約市和阿姆斯特丹；先前位於冰島的備份位置將被位於阿姆斯特丹的伺服器位置取代。
Titan Email
titan.email
Titan 是第一個以客戶為中心的電子郵件套件，專為專業人士和小型企業主創建，其功能旨在與客戶建立更深入、更有意義的關係。透過有用的內建工具（例如電子郵件範本、計劃發送功能、後續提醒等），Titan 提供了可簡化工作效率的電子郵件體驗。 Titan 的日曆、聯絡人清單和儲存可在收件匣內提供高效率的服務。 Titan 可與網站主機、網域註冊商和網站建置者集成，為客戶提供全套解決方案。 Titan Email 可在 Webmail、iOS 和 Android 裝置上使用。最適合：尋求全面的電子郵件套件以建立有意義的客戶關係的專業人士或小型企業。
Yandex Mail
mail.yandex.com
取得 Yandex.Mail：安全防禦病毒和垃圾郵件、郵件分類、突出顯示來自真人的電子郵件、Yandex.Disk 上的免費 10 GB 雲端儲存、漂亮的主題。
Disroot Mail
disroot.org
適用於桌面 IMAP 用戶端或透過 Web 介面的免費且安全的電子郵件帳戶。 Disroot 為您的桌面用戶端或透過 Web 介面提供安全的電子郵件帳戶。您和郵件伺服器之間的通訊使用 SSL 加密，提供盡可能多的隱私。此外，如果收件者電子郵件伺服器支持，從我們的伺服器發出的所有電子郵件也會加密 (TLS)。這意味著電子郵件不再作為傳統的“明信片”發送，而是實際上放入“信封”中。 儘管如此，我們鼓勵您在使用電子郵件通訊時始終保持謹慎，並利用 GPG 端對端加密來確保您的通訊盡可能私密。
mail.com
mail.com
以應有的方式發送電子郵件：✔ 免費、簡單且安全✔ 透過任何裝置在一個地方管理多個郵件帳戶✔ 立即註冊！
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
透過專業的基於網域的 Hostinger 電子郵件，讓您的企業脫穎而出。
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediff 的電子郵件服務。 Rediff.com（風格化為 rediff.com）是一個印度新聞、資訊、娛樂和購物入口網站。它成立於1996年。
OnMail
onmail.com
OnMail，Edison Mail 的新電子郵件服務。
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail 是由雅虎子公司 AOL 提供的免費的基於網路的電子郵件服務。
IONOS Webmail
ionos.com
透過專業電子郵件打造您的品牌 每次點擊「發送」時，請輸入您的姓名 - 包括網域、2 GB+ 儲存空間等。
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru Mail 是最大的免費郵件服務，具有快速便捷的介面、無限的郵箱容量、可靠的垃圾郵件和病毒防護、行動版本和智慧型手機應用程式。透過 IMAP、簡訊通知、不同語言的介面和郵件設計主題進行存取。 Mail.ru 上也提供：新聞、網路搜尋、汽車、運動、遊戲、約會、天氣、工作。
Tuta
tuta.com
Tuta 是世界上最安全的電子郵件服務，易於使用且私密。您可以透過我們所有的個人和企業電子郵件帳戶獲得完全加密的日曆和聯絡人。 前身為圖塔諾塔。
Temp Mail
temp-mail.org
讓您的郵件遠離垃圾郵件並保持安全 - 只需使用一次性臨時電子郵件地址！使用臨時郵件保護您的個人電子郵件地址免受垃圾郵件的侵害。
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
從瀏覽器存取網頁郵件。除了檢查電子郵件之外，您還可以管理日曆上的約會、聯絡人和待辦事項清單！
Infomaniak Mail
infomaniak.com
為企業提供安全的郵件帳號。成千上萬的中小企業和個人透過 infomaniak 管理他們的網路郵件
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ郵箱，提供億萬用戶高效率且穩定方便的電子郵件服務。你可以在電腦網頁、iOS/iPad客戶端、及Android客戶端上使用它，透過郵件發送3G的超大配件，體驗文件中轉站、行事曆、記事本、漂流瓶等特色功能。 QQ郵箱，常聯絡。
BT Email
email.bt.com
輕鬆發送電子郵件 - 該應用程式具有清晰、用戶友好的介面，可輕鬆發送、閱讀和組織電子郵件。
HEY Email
hey.com
電子郵件值得撣掉灰塵。一次翻新。我們今天的電子郵件方式現代化了。有了 HEY，我們就做到了這一點。這是對電子郵件的重做、重新思考、簡化、有效的重新引入。一個新的開始，就該如此。 HEY 是我們透過電子郵件發送的情書，我們透過 Web、Mac、Windows、Linux、iOS 和 Android 將其發送給您。
STRATO
strato.de
探索 STRATO 產品世界並在線開始！託管、雲端儲存、網站建立器和網上商店現在可以免費測試！
Burner Mail
burnermail.io
您在網站上註冊時可以使用一鍵式一次性電子郵件地址來保護您的身分並防止您的個人電子郵件地址出售或發送垃圾郵件。
Clean Email
clean.email
清理收件匣中不需要的電子郵件。然後保持清潔。 Clean Email 可協助您更有效地管理因未讀取和不需要的電子郵件而超載的郵箱，同時確保您的資料安全並尊重您的隱私。使用我們的電子郵件收件匣清理應用程式清理電子郵件。
네이버 메일
mail.naver.com
檢查網址列中的 URL 和鎖定標記以確保安全登入！ 納弗郵件
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用於訊息傳遞和協作的開源伺服器和用戶端軟體。要了解更多信息，請訪問 https://www.zimbra.com。
mailbox.org
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Mailbox.org ► 安全且無廣告的電子郵件收件匣 ✓ 線上辦公室與雲端儲存 ✓ 100% 綠色電力 ✓ 伺服器位於德國 ✓ 每月 1 歐元起 ✓ 立即免費試用！
Daum Mail
daum.net
同時閱讀和寫作。查看電子郵件時，從一個畫面快速回覆。您可以透過按下「最小化」按鈕暫時放下正在編寫的電子郵件，然後從任何地方重新開啟它來發送電子郵件。
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-阿里信箱，阿里巴巴出品。做專業的辦公室協同工具。 -中國最早的企業信箱服務商之一，20年專業企業信箱營運經驗，服務超過10,000,000企業用戶。
163网易免费邮
mail.163.com
網易163免費信箱--中文信箱第一品牌。容量自動翻倍，支援50兆附件,免費開通手機號碼信箱贈送3G超大配件服務。支援各種客戶端軟體收發，垃圾郵件攔截率超過98%。
Libero Mail
libero.it
Libero.it（Libero 郵件）
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
雅虎日本的電子郵件服務。具備大容量信箱和反垃圾郵件功能。雅虎郵箱（免費）可以在電腦、智慧型手機和行動電話上方便地使用。
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
韋瓦第的電子郵件服務。
Paced Email
paced.email
Paced Email 是一款隱私優先的生產力工具，總部位於英國。我們幫助您實現更平靜的電子郵件收件匣，同時提供額外的隱私和身分保護。使用個人化或匿名的定速電子郵件地址來緩衝訊息，直到您需要它們為止。按天、按週或按月分批產生方便的摘要。只需單擊即可用作超級有效的一次性電子郵件提供者。使用我們的 Safari、Chrome 和 Firefox 相容外掛程式從瀏覽器建立一次性電子郵件地址。
Kanban Mail
kanbanmail.app
花更少的時間在電子郵件上。比以往更快地瀏覽電子郵件，保持收件匣井井有條，並且永遠不會忘記對話。
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail 是一款用於管理 UOL 電子郵件的高效應用程式。
Neo
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Neo 是一款電子郵件和成長套件，旨在加速小型企業和企業家的線上成長。超過 15,000 家小型企業信任 Neo。 Neo 是一款一體化商務電子郵件平台，您可以在其中獲得與您的品牌名稱相符的自訂商務電子郵件地址([email protected]) 以及有助於發展您的品牌的強大功能。企業電子郵件地址可以增加可信度，並為您的客戶和消費者灌輸對您品牌的信任，因為它是基於您的網域。最好的部分是什麼？如果您還沒有合適的域名，我們將協助您找到合適的域名！您還可以獲得一個網站來鞏固您的品牌的數位形象，並且不需要設定或編碼。 Neo 配備了一系列工具和豐富的網路郵件，包括整合的日曆和聯...
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真正屬於您的私人信箱。我們以每月一杯卡布奇諾的價格為您提供一個位於您自己的網域上的安全郵箱。您的電子郵件是安全的，不會被出售用於廣告。
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Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
造訪 Viettel 電子郵件服務。
Pobox
pobox.com
Pobox 是為熱愛電子郵件的人提供的電子郵件服務。在您自己的網域或我們的網域中取得一個郵箱、可自訂的垃圾郵件過濾器、轉寄到多個地址等。
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透過獨佔雲端備份進行加密資料備份，確保最大程度的安全性。 2GB 完全免費！
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