電子郵件服務 - 最受歡迎的應用程式 - 安奎拉

Disroot Mail

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適用於桌面 IMAP 用戶端或透過 Web 介面的免費且安全的電子郵件帳戶。 Disroot 為您的桌面用戶端或透過 Web 介面提供安全的電子郵件帳戶。您和郵件伺服器之間的通訊使用 SSL 加密，提供盡可能多的隱私。此外，如果收件者電子郵件伺服器支持，從我們的伺服器發出的所有電子郵件也會加密 (TLS)。這意味著電子郵件不再作為傳統的“明信片”發送，而是實際上放入“信封”中。 儘管如此，我們鼓勵您在使用電子郵件通訊時始終保持謹慎，並利用 GPG 端對端加密來確保您的通訊盡可能私密。