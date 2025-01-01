電子郵件行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件行銷軟體是企業建立和監督電子郵件清單的重要工具，將其細分以進行有針對性的電子郵件活動，同時監控訂閱者互動。這些工具可以使用 HTML 和 CSS 或使用者友好的所見即所得編輯器來建立自訂電子郵件。 與客戶關係管理 (CRM) 軟體的整合增強了平台的預測能力。電子郵件行銷是行銷自動化工具的典型功能。與涵蓋各種管道的全面自動化解決方案不同，這些產品專門針對電子郵件行銷。若要詳細探索行銷自動化產品中的電子郵件行銷功能，買家可以參考行銷自動化類別頁面。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
Square
squareup.com
Square是一款綜合支付解決方案，幫助企業進行交易處理、庫存管理和銷售分析，特別適合小型商業使用。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive是一款針對銷售團隊的CRM工具，幫助用戶管理銷售管道、客戶和交易，並提供自動化和分析功能。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Zoho Campaigns
zoho.com
Zoho廣告系列是一款電子郵件營銷軟體，幫助企業創建、發送及追蹤電子郵件活動，並提供分析報告功能。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款電子郵件營銷軟件，提供自動化、著陸頁和調查功能，幫助用戶管理電子郵件活動。
AWeber
aweber.com
AWeber 是一個電子郵件營銷平台，幫助企業管理和優化電子郵件廣告系列，提供自動化、分析和列表管理功能。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash是一個基於雲的業務管理平台，提供客戶門戶、項目管理、CRM等工具，簡化企業的作業流程。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，幫助企業與受眾互動，提供自動化工具和多功能支持。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是雲端軟體，專注於訂閱計費與管理，整合付款門戶，提供稅務管理、客戶訂閱管理及聯盟推廣功能。
Freshsales
freshworks.com
Freshsales是一個銷售CRM平台，提供自動化工具和AI助理，以幫助企業管理銷售管道和優化客戶互動。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。
Kit
kit.com
Kit（前稱ConvertKit）是一個以電子郵件為主的系統，幫助創建者管理和優化其電子郵件活動，並提供自動化及分析功能。
Systeme
systeme.io
Systeme是一個多合一的在線營銷平台，提供銷售渠道、電子郵件營銷、網站建設及業務自動化等工具。
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz是一個多渠道的冷外展平台，幫助企業自動化行銷與銷售，通過電子郵件、社交媒體等渠道與潛在客戶互動。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid 是一個電子郵件服務平台，幫助企業管理交易和營銷電子郵件，並提供分析與自動化工具。
AdRoll
adroll.com
AdRoll是一個人工智慧驅動的行銷平台，提供受眾定位、跨渠道互動及廣告效果測量，幫助企業優化廣告活動和提升品牌忠誠度。
Success.ai
success.ai
Success.ai是一個全方位的冷郵件平台，幫助企業透過無限潛在客戶資料和AI寫作工具提升外展效益。
Rasa.io
rasa.io
Rasa.io是一個自動化新聞通訊平台，根據訂戶的興趣提供個性化內容，幫助企業增強客戶關係及提升參與度。
Podia
podia.com
Podia是一個綜合數字平台，幫助用戶銷售在線課程和數字產品，支持電子郵件營銷和社區建設。
EcoSend
ecosend.io
EcoSend是一個可持續的電子郵件營銷平台，幫助企業發送環保的電子郵件活動，並抵消碳足跡，支持環境保護。
SendFox
sendfox.com
SendFox是一個電子郵件營銷平台，使用戶可以創建自動化電子郵件活動和登陸頁面，以增強其觀眾管理。
ClickSend
clicksend.com
ClickSend是一個通信平台，為企業提供SMS、電子郵件、語音等服務，幫助企業與客戶實時溝通。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch是一個集客戶支持、行銷和銷售於一身的通信平台，提供實時聊天、電子郵件、聊天機器人等功能，幫助企業增長.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一款電子郵件營銷平台，支持多種郵件發送服務，具有自動回覆、名單細分等功能，便於管理電子郵件活動。
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus 是一個電子郵件營銷工具，幫助使用者創建響應式活動、管理聯繫人及生成報告，簡化電子郵件發送過程。
Customerly
customerly.io
Customerly是一個客戶服務和營銷自動化平台，提供即時聊天、幫助台和CRM功能，以增強客戶關係和簡化溝通。
Sender
sender.net
Sender是一個電子郵件營銷平台，幫助企業自動化電子郵件活動，提供易用的設計工具和高級自動化功能以提升客戶參與度。
Transpond
transpond.io
Transpond 是一款行銷平台，能管理訂閱者、設計模板、創建自動郵件及追蹤行銷活動。
Campaigner
campaigner.com
Campaigner是一個電子郵件營銷平台，幫助企業管理和優化電子郵件活動，提供自動化、個性化及報告分析功能。
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge是一個AI驅動的電子郵件推廣平台，幫助企業自動化電子郵件撰寫和管理，提高電子郵件傳遞率及個性化程度。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo是一個分析和CRM平台，幫助電子商務品牌優化營銷、提高客戶保留率並管理客戶數據，與Shopify無縫整合。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt是一款銷售自動化工具，與Gmail和Google Workspace應用程式無縫集成，用於管理潛在客戶和銷售流程。
Litmus
litmus.com
Litmus 是一款幫助行銷人員創建、測試和分析電子郵件的應用程式，提升發送效率並確保訊息的準確性。
Levitate
levitate.ai
Levitate是一款幫助小企業與客戶建立和維護關係的工具，提供自動化電子郵件、短信及調查等功能。
Markate
markate.com
Markate應用程式旨在幫助中小型企業簡化工作流程，自動化日常任務，提高運營效率並增強客戶保持率。
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy是一款AI驅動的電子郵件寫作平台，幫助行銷人員生成高效的電子郵件內容與多種類型的行銷素材。
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol是一個電子郵件行銷平台，提供彈出式建構工具，幫助電商品牌吸引重複客戶及收集電子郵件。適用於多種網路平台。
Mailmeteor
mailmeteor.com
Mailmeteor是一款郵件營銷工具，用戶可從Gmail發送個性化電子郵件並實時跟踪結果，適合管理電子郵件活動。
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic電子郵件是一個電子郵件平台，提供API和SMTP服務，幫助用戶發送營銷和交易電子郵件，並管理郵件活動。
Big Mailer
bigmailer.io
Big Mailer 是一個經濟實惠的電子郵件行銷平台，支援大量郵件、延遲郵件、自動回覆和交易郵件，並可管理多個帳號和專案。
GoSquared
gosquared.com
GoSquared 是首個可持續的電子郵件行銷平台，幫助用戶發送更好的電子郵件活動，擴大受眾並保護地球。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks是一個集成的客戶互動平台，提供共享收件箱、團隊協作和電子郵件管理功能，幫助團隊簡化電子郵件工作流程。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark是一個電子郵件營銷平台，幫助企業創建、管理和優化電子郵件活動，以促進與客戶的關係。
MadMail
madmail.allapps.io
MadMail 是一款簡單易用的電子郵件行銷應用，提供設計、目標定位、自動化工作流程及分析功能，提升用戶互動和成效。
INBOX
useinbox.com
INBOX是一款電子郵件行銷工具，允許用戶快速創建並分析行銷活動，提供終身免費計劃和無限制信用。
Glue Up
glueup.com
Glue Up是一個全方位的CRM平台，幫助組織通過活動、會員管理及數位工具發展社群。包括活動管理、電子郵件行銷等功能。
Flexmail
flexmail.be
Flexmail是一個電子郵件營銷平台，幫助企業設計、發送和追蹤電子郵件活動，並分析營銷表現，以提高溝通效率。
Sendy
sendy.co
Sendy是一個自託管的電子郵件通訊平台，支持通過亞馬遜SES發送可追蹤的批量電子郵件，適合企業進行電子郵件營銷。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo是一個雲端平台，提供多種商業應用程式，幫助企業管理銷售、營銷、財務及客服等各類業務任務。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore是一個零售營銷平台，幫助營銷人員利用數據快速創建自動化的客戶互動和廣告活動。
MailUp
mailup.com
MailUp是一個電子郵件、SMS及消息應用程式營銷平台，提供自動化和定制功能，幫助企業管理其多渠道營銷活動。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok 是一個專為數位代理商、行銷人員、企業和顧問設計的網路行銷平台，提供網站建置、漏斗建置、電商等功能。
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 提供高效能的電子郵件發送基礎設施，支持 SMTP 和 HTTP API，具備高達 99.4% 的送達率及24/7技術支援。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款 AI 驅動的 CRM，幫助大型零售商及 D2C 品牌透過理解顧客來提升重複銷售，並優化行銷活動。
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件營銷工具，幫助用戶創建個性化的電子郵件，並提供自動化和分析功能。