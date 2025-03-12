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電子郵件行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

電子郵件行銷軟體是企業建立和監督電子郵件清單的重要工具，將其細分以進行有針對性的電子郵件活動，同時監控訂閱者互動。這些工具可以使用 HTML 和 CSS 或使用者友好的所見即所得編輯器來建立自訂電子郵件。 與客戶關係管理 (CRM) 軟體的整合增強了平台的預測能力。電子郵件行銷是行銷自動化工具的典型功能。與涵蓋各種管道的全面自動化解決方案不同，這些產品專門針對電子郵件行銷。若要詳細探索行銷自動化產品中的電子郵件行銷功能，買家可以參考行銷自動化類別頁面。

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive是一款針對銷售團隊的CRM工具，幫助用戶管理銷售管道、客戶和交易，並提供自動化和分析功能。

Square

Square

squareup.com

Square是一款綜合支付解決方案，幫助企業進行交易處理、庫存管理和銷售分析，特別適合小型商業使用。

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Zoho廣告系列是一款電子郵件營銷軟體，幫助企業創建、發送及追蹤電子郵件活動，並提供分析報告功能。

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite是一款電子郵件營銷軟件，提供自動化、著陸頁和調查功能，幫助用戶管理電子郵件活動。

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber 是一個電子郵件營銷平台，幫助企業管理和優化電子郵件廣告系列，提供自動化、分析和列表管理功能。

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash是一個基於雲的業務管理平台，提供客戶門戶、項目管理、CRM等工具，簡化企業的作業流程。

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，幫助企業與受眾互動，提供自動化工具和多功能支持。

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Subscriptions 是雲端軟體，專注於訂閱計費與管理，整合付款門戶，提供稅務管理、客戶訂閱管理及聯盟推廣功能。

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales是一個銷售CRM平台，提供自動化工具和AI助理，以幫助企業管理銷售管道和優化客戶互動。

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。

Kit

Kit

kit.com

Kit（前稱ConvertKit）是一個以電子郵件為主的系統，幫助創建者管理和優化其電子郵件活動，並提供自動化及分析功能。

Systeme

Systeme

systeme.io

Systeme是一個多合一的在線營銷平台，提供銷售渠道、電子郵件營銷、網站建設及業務自動化等工具。

SendBuzz

SendBuzz

sendbuzz.io

SendBuzz是一個多渠道的冷外展平台，幫助企業自動化行銷與銷售，通過電子郵件、社交媒體等渠道與潛在客戶互動。

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid 是一個電子郵件服務平台，幫助企業管理交易和營銷電子郵件，並提供分析與自動化工具。

AdRoll

AdRoll

adroll.com

AdRoll是一個人工智慧驅動的行銷平台，提供受眾定位、跨渠道互動及廣告效果測量，幫助企業優化廣告活動和提升品牌忠誠度。

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai是一個全方位的冷郵件平台，幫助企業透過無限潛在客戶資料和AI寫作工具提升外展效益。

Rasa.io

Rasa.io

rasa.io

Rasa.io是一個自動化新聞通訊平台，根據訂戶的興趣提供個性化內容，幫助企業增強客戶關係及提升參與度。

Podia

Podia

podia.com

Podia是一個綜合數字平台，幫助用戶銷售在線課程和數字產品，支持電子郵件營銷和社區建設。

EcoSend

EcoSend

ecosend.io

EcoSend是一個可持續的電子郵件營銷平台，幫助企業發送環保的電子郵件活動，並抵消碳足跡，支持環境保護。

SendFox

SendFox

sendfox.com

SendFox是一個電子郵件營銷平台，使用戶可以創建自動化電子郵件活動和登陸頁面，以增強其觀眾管理。

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

ClickSend是一個通信平台，為企業提供SMS、電子郵件、語音等服務，幫助企業與客戶實時溝通。

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch是一個集客戶支持、行銷和銷售於一身的通信平台，提供實時聊天、電子郵件、聊天機器人等功能，幫助企業增長.

EasySendy Pro

EasySendy Pro

easysendy.com

EasySendy Pro 是一款電子郵件營銷平台，支持多種郵件發送服務，具有自動回覆、名單細分等功能，便於管理電子郵件活動。

EmailOctopus

EmailOctopus

emailoctopus.com

EmailOctopus 是一個電子郵件營銷工具，幫助使用者創建響應式活動、管理聯繫人及生成報告，簡化電子郵件發送過程。

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerly是一個客戶服務和營銷自動化平台，提供即時聊天、幫助台和CRM功能，以增強客戶關係和簡化溝通。

Sender

Sender

sender.net

Sender是一個電子郵件營銷平台，幫助企業自動化電子郵件活動，提供易用的設計工具和高級自動化功能以提升客戶參與度。

Transpond

Transpond

transpond.io

Transpond 是一款行銷平台，能管理訂閱者、設計模板、創建自動郵件及追蹤行銷活動。

Campaigner

Campaigner

campaigner.com

Campaigner是一個電子郵件營銷平台，幫助企業管理和優化電子郵件活動，提供自動化、個性化及報告分析功能。

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge是一個AI驅動的電子郵件推廣平台，幫助企業自動化電子郵件撰寫和管理，提高電子郵件傳遞率及個性化程度。

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo是一個分析和CRM平台，幫助電子商務品牌優化營銷、提高客戶保留率並管理客戶數據，與Shopify無縫整合。

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt是一款銷售自動化工具，與Gmail和Google Workspace應用程式無縫集成，用於管理潛在客戶和銷售流程。

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus 是一款幫助行銷人員創建、測試和分析電子郵件的應用程式，提升發送效率並確保訊息的準確性。

Levitate

Levitate

levitate.ai

Levitate是一款幫助小企業與客戶建立和維護關係的工具，提供自動化電子郵件、短信及調查等功能。

Markate

Markate

markate.com

Markate應用程式旨在幫助中小型企業簡化工作流程，自動化日常任務，提高運營效率並增強客戶保持率。

Hoppy Copy

Hoppy Copy

hoppycopy.co

Hoppy Copy是一款AI驅動的電子郵件寫作平台，幫助行銷人員生成高效的電子郵件內容與多種類型的行銷素材。

Getsitecontrol

Getsitecontrol

getsitecontrol.com

Getsitecontrol是一個電子郵件行銷平台，提供彈出式建構工具，幫助電商品牌吸引重複客戶及收集電子郵件。適用於多種網路平台。

Mailmeteor

Mailmeteor

mailmeteor.com

Mailmeteor是一款郵件營銷工具，用戶可從Gmail發送個性化電子郵件並實時跟踪結果，適合管理電子郵件活動。

Elastic Email

Elastic Email

elasticemail.com

Elastic電子郵件是一個電子郵件平台，提供API和SMTP服務，幫助用戶發送營銷和交易電子郵件，並管理郵件活動。

Big Mailer

Big Mailer

bigmailer.io

Big Mailer 是一個經濟實惠的電子郵件行銷平台，支援大量郵件、延遲郵件、自動回覆和交易郵件，並可管理多個帳號和專案。

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

GoSquared 是首個可持續的電子郵件行銷平台，幫助用戶發送更好的電子郵件活動，擴大受眾並保護地球。

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark是一個電子郵件營銷平台，幫助企業創建、管理和優化電子郵件活動，以促進與客戶的關係。

MadMail

MadMail

madmail.allapps.io

MadMail 是一款簡單易用的電子郵件行銷應用，提供設計、目標定位、自動化工作流程及分析功能，提升用戶互動和成效。

INBOX

INBOX

useinbox.com

INBOX是一款電子郵件行銷工具，允許用戶快速創建並分析行銷活動，提供終身免費計劃和無限制信用。

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up是一個全方位的CRM平台，幫助組織通過活動、會員管理及數位工具發展社群。包括活動管理、電子郵件行銷等功能。

Flexmail

Flexmail

flexmail.be

Flexmail是一個電子郵件營銷平台，幫助企業設計、發送和追蹤電子郵件活動，並分析營銷表現，以提高溝通效率。

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Helpmonks是一個集成的客戶互動平台，提供共享收件箱、團隊協作和電子郵件管理功能，幫助團隊簡化電子郵件工作流程。

Sendy

Sendy

sendy.co

Sendy是一個自託管的電子郵件通訊平台，支持通過亞馬遜SES發送可追蹤的批量電子郵件，適合企業進行電子郵件營銷。

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件營銷工具，幫助用戶創建個性化的電子郵件，並提供自動化和分析功能。

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo是一個雲端平台，提供多種商業應用程式，幫助企業管理銷售、營銷、財務及客服等各類業務任務。

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore是一個零售營銷平台，幫助營銷人員利用數據快速創建自動化的客戶互動和廣告活動。

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp是一個電子郵件、SMS及消息應用程式營銷平台，提供自動化和定制功能，幫助企業管理其多渠道營銷活動。

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok 是一個專為數位代理商、行銷人員、企業和顧問設計的網路行銷平台，提供網站建置、漏斗建置、電商等功能。

Infobip

Infobip

infobip.com

Infobip Email API 提供高效能的電子郵件發送基礎設施，支持 SMTP 和 HTTP API，具備高達 99.4% 的送達率及24/7技術支援。

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno 是一款 AI 驅動的 CRM，幫助大型零售商及 D2C 品牌透過理解顧客來提升重複銷售，並優化行銷活動。

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