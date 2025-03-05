找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件行銷軟體是企業建立和監督電子郵件清單的重要工具，將其細分以進行有針對性的電子郵件活動，同時監控訂閱者互動。這些工具可以使用 HTML 和 CSS 或使用者友好的所見即所得編輯器來建立自訂電子郵件。 與客戶關係管理 (CRM) 軟體的整合增強了平台的預測能力。電子郵件行銷是行銷自動化工具的典型功能。與涵蓋各種管道的全面自動化解決方案不同，這些產品專門針對電子郵件行銷。若要詳細探索行銷自動化產品中的電子郵件行銷功能，買家可以參考行銷自動化類別頁面。
提議新的應用程式
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
NetHunt
nethunt.com
Nethunt是一種銷售自動化工具，實際上生活在您的Gmail和其他Google Workspace應用中。它可以幫助銷售團隊管理潛在客戶，培養客戶關係，監控銷售進度並完成更多交易。 有關Nethunt CRM的更多信息 🙂組織您的客戶群 使用Nethunt的Core CRM功能以最有效的方式組織您的客戶群。 ✓告別乏味的數據輸入。 ✓使用Nethunt的重複預防功能，始終保持數據清潔。 ✓所需的字段功能手錶覆蓋您的數據，以確保您擁有所需的東西。 ✓您的客戶群被牢固地存儲在一個地方，可通過適當的訪問管理來保護免受洩漏或撬動的眼睛。 📞通過多個渠道捕獲新線索 Nethunt CRM與多種工具集成在一起，可讓您從不同來源獲取新的潛在客戶，並在CRM記錄中存儲通信。 ✓從入站和出站呼叫中創建新線索 ✓將網站聊天變成新的線索 ✓從社交媒體平台獲取新線索 ✓從信使的CRM添加新線索 ✓從自定義網絡表格中捕獲潛在客戶 📋細分領導者和客戶群 將您的客戶群分解為有針對性的細分市場，以使用各種宏（工作標題，需求，公司規模等）發送個性化的音調。 ✓使用自定義過濾器和視圖來細分您的聯繫人。 ✓為自己保存無限數量的細分市場或與團隊分享。 ✓在新用戶匹配某些參數時會自動更新這些段。 💲建立銷售管道 將觸點變成線索，然後將其推向美麗的功能性管道。 ✓添加新交易，其價值，關閉的可能性和預期的關閉日期。 ✓跟踪交易通過管道階段的進度。 ✓知道陷入管道的每個階段的收入 ✓現場阻塞的線索以及如何將其推向購買。 ✓為您的產品和服務創建一個或幾個自定義管道。 ✓建立您可以信任的預測。 ⭕管理任務 組織您的工作日並管理團隊的工作量。全部在Gmail中。 ✓管理任務並與Gmail內部的團隊合作。 ✓通過某些標准或圓形旋轉算法自動分配任務。 ✓將任務鏈接到電子郵件和CRM記錄。 ✓收到日常任務消化以計劃您的一天。 🤖在Gmail中自動化銷售流程 Nethunt CRM允許用戶自動化整個銷售流程 - 從鉛捕獲到Deals的管道階段再到通知。 ✓從不同來源捕獲潛在客戶，並將其添加到您的CRM中。 ✓將經理分配領導並設置個性化的自動修復。 ✓根據其行為自動優先考慮線索 ✓將序列設置為培養鉛。 ✓自動將電子郵件對話，聊天，呼叫鏈接到CRM配置文件。 ✓根據鉛的響應，將算法移動到下一個管道階段。 ✓為團隊創建自動任務。 ✓在管道中發生重要更改時，請向團隊設置通知。 ✓自動數據輸入。 ✉️電子郵件自動化 ✓在Gmail中創建個人和共享的電子郵件模板。 ✓輕鬆，快速地編寫重複電子郵件。 ✓用自定義字段個性化電子郵件模板。 ✓在每日電子郵件通信，電子郵件廣告系列或自動化電子郵件序列中使用電子郵件模板。 📩電子郵件跟踪 跟踪您的電子郵件打開並點擊Gmail。 ✓知道接收器是否實時查看您的電子郵件是否頻率。 ✓知道何時打開您的電子郵件以為您的團隊提供見解。 ✓根據打開電子郵件或單擊鏈接的次數確定潛在客戶的優先級。 ✓使用電子郵件跟踪進行常規電子郵件，電子郵件廣告系列和自動化電子郵件序列。 🔁電子郵件廣告系列 在Gmail發送電子郵件活動和後續活動。 ✓向自定義細分市場或所有客戶群發送電子郵件活動。 ✓將後續電子郵件設置為以前的電子郵件廣告系列。 ✓監視廣告系列統計信息：打開，點擊，取消訂閱，反彈和答复。 ✓通過Gmail，Nethunt SMTP或您自己的SMTP服務器發送電子郵件廣告系列。 📊銷售報告 在Nethunt CRM中跟踪關鍵業務指標和團隊績效。 ✓單獨跟踪整個團隊和每個經理的有效性 - 發送的電子郵件，演示文稿，撥打電話等的數量。 ✓與以前的時期相比分析業務增長 - 封閉交易的數量以及產生的收入。 ✓通過經理，某個產品，國家 /地區分解收入來分析收入。 ✓跟踪您的配額達到。 ✓分析損失交易的原因。 ✓建立您可以信任的銷售預測。
Pipedrive
pipedrive.com
每個公司都需要正確的工具來開花。為了擴展您的業務，您需要可訪問的軟件，提供正確的功能，快速掌握並突出關鍵機會。 PipEdrive是一種以銷售為中心的CRM（客戶關係管理）工具，該工具具有各種大小的愛使用。有100,000多個付費客戶跨越179個國家，我們的CRM簡單而強大的設計將銷售團隊吸引到優先級的可用性。當使用Pipedrive時，沒有什麼可以落在裂縫中，可以使您的團隊花費更少的時間歸檔和更多的時間銷售，而CRM軟件既敏捷又強大。 Pipedrive旨在幫助小型企業發展。十多年來，我們一直致力於建立最好的CRM - 銷售人員和銷售人員的CRM。結果是一種易於使用，有效的銷售工具，可以集中您的數據，幫助您可視化整個銷售流程並贏得更多交易。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一個整合業務應用程式的雲端平台，專為各種類型和規模的公司而設計。它允許您使用 Apptivo 的應用程式管理幾乎所有業務任務，從銷售和行銷到計費和支持，以及其間的一切。 Apptivo 沒有按應用程式定價；每位用戶每月僅需 10 美元即可存取整個平台。無論您將 Apptivo 用於單一應用程式還是管理整個業務，它都將為組織帶來難以置信的價值。 其應用涵蓋了整個客戶生命週期： * 行銷：建立有針對性的聯絡人清單、建立和發送電子郵件活動以及追蹤分析。 * 銷售：完整的 CRM 功能，具有強大的聯絡人管理、銷售管道、自動化和報告功能。 * 幫助台：功能強大的票務系統，具有電子郵件整合、入口網站和時間追蹤功能。 * 專案管理：透過甘特圖管理專案進度，追蹤時間和里程碑，並為所花費的精力開立發票。 * 現場服務：工單分配和調度、移動照片、時間和材料收集以及計費。 * 報價和計費：建立專業報價並透過整合的計費和定期發票功能透過電子郵件發送給您的客戶。 * 訂單管理：將報價轉化為訂單，追蹤庫存和出貨，並向客戶收取產品費用。 * 採購和供應鏈：管理供應商、追蹤採購訂單和發票以及管理庫存。 Apptivo 被來自全球 193 個國家的數十萬家企業使用，可容納高達數十億美元的企業的獨立顧問。 Apptivo 的靈活性是其三大優勢之一：可負擔性、靈活性和功能。它以單一價格提供整套業務應用程序，在一系列廣泛的應用程式中提供了豐富而強大的功能，這些應用程式提供了無與倫比的功能，具有一流的配置功能，使系統能夠靈活地適應任何類型的業務。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM 是一款針對中小型企業的軟體，提供電話功能，也是市場上唯一為所有新客戶提供虛擬 PBX 電話系統作為標準模組的 CRM。
Freshsales
freshworks.com
通過上下文驅動的銷售加速您的收入 個性化參與度，縮短銷售週期並通過Freshsales發展業務 功能包裝的產品套件，適用於各種尺寸的企業。您的團隊會喜歡的令人耳目一新的雲軟件。支持|銷售| ITSM |雲PBX
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一個完整的一體化客戶互動平台。團隊待辦事項、客戶管理功能、建立自動化工作流程、分配電子郵件、標記電子郵件以保持井然有序以及添加內部註釋等功能有助於減輕您的電子郵件工作量並減輕團隊電子郵件的負擔。此外，Helpmonks 在每個計劃中都包含一個即時聊天選項，以及一個強大的電子郵件行銷平台，用於電子郵件活動和自動電子郵件觸發器。此外，Helpmonks 是唯一提供多種部署模式的共享收件匣工具 - SaaS（託管）、專用雲端伺服器和本機（自架）選項，並且按郵箱而非按使用者定價。 Helpmonks 是一款共享信箱軟體，讓您的團隊能夠協作處理電子郵件對話。 Helpmonks 讓您的所有共用信箱都可以在一個中心位置使用，以便您的組織獲得對所有團隊電子郵件的透明度和洞察力。對於每一位團隊成員。在辦公室、家裡或遠端團隊。此外，Helpmonks 與每個電子郵件提供者合作，因此您可以繼續使用您已經了解和使用的工具。
Litmus
litmus.com
Litmus 是行銷人員如何讓每次發送都發揮作用的方法。它是您技術堆疊的核心元件，可讓您建立、個人化、測試、審查和分析您發送的每封電子郵件。太多的公司在不知情的情況下發送了損壞的電子郵件，錯過了真正改善結果所需的更深入的見解，並且難以大規模個性化電子郵件。借助 Litmus，您可以更好地構建、測試和信任每條傳出訊息。這就是為什麼超過 70 萬名行銷專業人士（包括 80% 的財富 100 強企業）轉向我們的原因。這也是我們實現 98% 客戶滿意度的原因。石蕊。讓每一次發送都有意義。
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email 是一家加拿大-波蘭公司，成立於2010 年。 。憑藉 SMTP 中繼、強大的 HTTP API、直覺的使用者介面、24/7 全球支援以及專為小型企業設計的定價，Elastic Email 鼓勵並支援您建立和傳送電子郵件活動。利用一整套現代工具和智慧解決方案的強大功能來擴展您的業務並與客戶建立更深的關係。還想吃更多嗎？造訪 Elastic Email 整合頁面，了解如何將您的業務與 Elastic Email 服務整合。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一體化 CRM 平台，可協助您透過活動、會員資格和其他數位工具從一個地方建立和發展您的社群。 Glue Up 的一體化平台整合了最佳的 CRM、活動管理、會員管理、電子郵件行銷、專案管理、培訓管理、調查、財務和其他生產力工具。 Glue Up 的雲端解決方案附帶兩款行動應用程式 - 一款適用於組織，一款適用於其社群。這些解決方案非常適合協會、商會、活動組織者和所有希望更好地為社區服務的會員組織——即使面對面會議並不總是可行。自 2020 年大流行以來，Glue Up 還配備了高級參與功能，如快速網路、社區參與解決方案或網路研討會參與解決方案。
Reloadify
reloadify.com
電子商務的電子郵件行銷。 發送個人化電子郵件，將一次性買家轉變為終身客戶。 大規模溝通，但要在個人層面上與每個客戶交談。透過行銷自動化提高營業額。您準備好將轉換率翻倍了嗎？
Overloop
overloop.com
Overloop 是一個多通路銷售參與平台。透過超個人化的行銷活動、混合冷電子郵件、LinkedIn 自動化和電話來打破您的銷售配額。處理您的整個銷售管道，追蹤您的績效，並最終達成更多交易！清單建立和聯絡人管理： - 電子郵件查找器- Chrome 擴充功能- 從LinkedIn 匯入- CSV 匯入- 自訂欄位- 聯絡人管理出站： - 多頻道行銷活動- 冷郵件- LinkedIn 自動化- 電話- 範本和變量- 電子郵件執行緒- 電子郵件追蹤銷售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任務管理 - 對話收件匣 - 協作 - 整合和同步
sitenote
sitenote.ai
sitenote 是用於網站通知、模式和人工智慧聊天機器人的 CMS（內容管理系統）。它可以幫助行銷人員發起活動來提高網站轉換率，而無需任何技術專業知識。
SocketLabs
socketlabs.com
電子郵件是我們所做的。確保您的訊息送達是我們的首要任務。卓越的服務是我們的承諾。我們花了超過 15 年的時間來完善輕鬆、可靠地發送電子郵件的藝術和科學。無論您的業務規模或複雜程度如何，我們都擁有可用的技術、報告和支援資源，以最大限度地提高您的電子郵件的成功率。正在尋找簡單、輕鬆的體驗？我們在功能豐富的外發郵件傳送解決方案、易於使用的儀表板介面和更簡單的設定之間取得了適當的平衡。您可以在幾分鐘內完成設定並運行。我們專有的電子郵件伺服器技術、進階分析和個人化客戶支援有助於 SocketLabs 提供終極客戶體驗。我們的產品和服務確保您能夠： - 將重要的營銷和交易電子郵件發送到收件匣- 獲得有關電子郵件在所有KPI 中的表現的高度詳細的可視化見解- 如果確實出現問題，請聯繫我們的電子郵件傳送專家- 節省時間和精力利用高效可靠的SocketLabs 電子郵件基礎設施賺錢- 在我們高度安全且合規的電子郵件系統中舒適地捕獲和存儲電子郵件在SocketLabs，我們知道電子郵件對您的業務有多麼重要，這就是為什麼要完善「擊中收件匣的科學」是我們的熱情。
Success.ai
success.ai
Success.ai 是一款一體化冷電子郵件平台，旨在幫助企業實現高速成長。該工具專注於解鎖無限的潛在客戶、電子郵件、熱身和先進的人工智慧寫作功能，旨在加強外展工作。該平台提供對超過 7 億個經過驗證的 B2B 潛在客戶的龐大資料庫的訪問，使用戶能夠輕鬆發現並與他們的理想客戶互動。 高級過濾器和關鍵字對此進行了補充，可以根據行業、公司規模、位置和收入來獲取目標客戶。 Success.ai 還提供無限的電子郵件發送帳戶，允許用戶每天發送數千封電子郵件，而不會影響他們的聲譽。 此工具的預熱功能有助於確保最大的電子郵件發送效率，並防止電子郵件成為垃圾郵件，讓您高枕無憂，確保收件匣送達。人工智慧驅動的寫作功能允許用戶輕鬆製作客製化電子郵件，利用人工智慧來保持品牌真實性並產生數據驅動的影響。 AI個人化進一步提高參與度和回應率，使用戶能夠抓住更多機會。其他功能包括 InboxHub，它可以簡化潛在客戶回應和交易完成，以及強大的行銷活動分析，以最大限度地提高結果。 該工具還提供收件匣輪換功能，以便在多個帳戶之間自然地分配電子郵件發送，以及電子郵件驗證和批量網域測試，以保障送達率。總的來說，Success.ai 是一個全面的解決方案，旨在幫助企業加速成長，並在冷電子郵件行銷活動中取得最大的影響力和成功。
Foureyes
foureyes.io
Foureyes 銷售智慧軟體可協助企業更好地追蹤、保護、參與和銷售。通常，企業專注於透過漏斗頂部的行銷活動來吸引更多潛在客戶。但 Foureyes 允許公司支援漏斗底部的轉換活動以及最終負責銷售的人員。借助 Foureyes，企業可以透過專利的用戶級網站追蹤來了解每個呼叫、表單和聊天線索。自動潛在客戶記錄和分析可保護您的管道並確定其優先順序。動態通訊軟體透過發送給相關潛在客戶的庫存特定更新來吸引潛在客戶。人工智慧驅動的潛在客戶洞察和警報可協助銷售團隊透過更好、更以客戶為中心的對話來改善銷售流程。使用 Foureyes，客戶的成交率平均提高了 41%。如今，Foureyes 銷售智慧軟體為 5,000 多家企業運行，其底層客戶資料平台為 Stellantis 和 Nissan Motor Co. 等主要製造商的銷售和行銷決策提供資訊。
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 透過自動化現有行銷自動化軟體（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）發送的部落格、新聞和 RSS 電子郵件，為 200 多家 B2B 公司增加了網站流量。
Routee
routee.net
Routee 是一家領先的雲端通訊供應商，設計、開發和分發先進的 Web 和 API 自動化解決方案。透過其強大的平台和可擴展的 API，它可以幫助世界各地的企業、零售企業和服務提供者與目標受眾進行有效溝通。在 AMD Telecom 強大的基礎設施的支持下，Routee 為其值得信賴的全球合作夥伴和一些最著名的財富 500 強企業帶來了強大的互動工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -簡訊 使用 Routee 提供的簡訊服務在全球範圍內有效傳播您的訊息。行銷簡訊、交易簡訊、雙向簡訊、簡訊雙重認證、簡訊調查、大量彩信、驗證簡訊發送者。 -語音 透過眾多 VoIP 選擇，讓人們聽到您企業的聲音。透過語音廣播、雙向語音、點擊通話、文字轉語音、雲端 IVR 和語音雙重認證提升您的品牌。 -電子郵件 發現哪種電子郵件服務適合您，對其進行自訂並實現它。促銷電子郵件、交易電子郵件、電子郵件驗證器。您需要哪一個？ - 訊息應用程式 透過更多互動訊息吸引您的客戶並增加您的收入。透過 Viber、RCS、Facebook、Telegram 和 WhatsApp 與他們互動。 -號碼 取得您自己的高級費率或免費電話號碼，驗證您的聯絡人清單並防止與電話相關的詐欺。這個先進的通訊平台包括虛擬號碼、號碼驗證、號碼查找、未接來電、呼叫封鎖、免費電話號碼。 - 雙重認證透過結合使用兩種不同的元件，為您的企業添加第二層安全保障。防止詐欺者存取您的敏感資訊、應用程式或軟體。使用具有回退、簡訊、語音、Viber 或未接來電的雙重認證。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail 是一個電子郵件和全通路行銷平台。使用電子郵件、簡訊、Facebook 與客戶進行有效溝通。透過我們，您可以簡單、自動地完成此操作，但需要單獨照顧。使用我們的拖放編輯器創建美觀、響應靈敏的模板，或從 100 個預製模板中選擇一個。領先一步，利用個人化的動態內容在客戶的收件匣中脫穎而出。使用我們的高級細分選項來自訂內容並對您的客戶行為做出反應。此外，使用註冊表單和 Facebook 引導廣告來擴大您的資料庫。透過綜合報告進行改進。我們提供 OR、CTR、跳出率、退訂率或垃圾郵件投訴的數據。此外，還可以查看轉換率、收入、每個聯絡人的活動、點擊地圖、在桌面和行動裝置上開啟、郵件用戶端以及許多其他有用的洞察統計資料。利用我們簡單的自動化建構器，讓自動化為您服務。使用最受歡迎的自動化模板 - 歡迎系列、首次購買折扣、生日自動化、廢棄購物車、購買獎勵、電子書下載等。使用整合直接從您的商店獲取資料 - 我們提供 Shopify、Woocommerce、Opencart、Ecwid、Zapier、API 等。透過我們為期一個月的免費試用來親自體驗 Ecomail！只需幾個步驟，我們就可以輕鬆發送新聞通訊並與您的客戶進行溝通。我們的支援對所有用戶都是免費的。我們隨時為您服務：[email protected] 我們的付費方案從每月 5 歐元起。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放建構器以及數百個免費範本可確保您可以在幾分鐘內啟動任何活動，無論是選擇加入表單、電子郵件活動還是登陸頁面。如果您想知道 Mailmunch 是否適合您的組織，請不要擔心。 Mailmunch 為每個行業和垂直領域提供了選擇。有關Mailmunch 選擇加入表單的更多資訊： - 六種不同類型的選擇加入表單- 適用於每個用例的龐大模板庫- 高級顯示規則和A/B 測試- 拖放構建器可輕鬆自訂- 適合移動設備的表單，看起來不錯在每台設備上有關Mailmunch 登陸頁面的更多信息： - 適用於每個行業的大型模板庫- 拖放構建器可輕鬆定制- 與領先的電子郵件營銷服務的開箱即用整合- A/B 測試以優化高轉換率有關Mailmunch 電子郵件行銷的更多資訊： - 適用於每個行銷活動和利基市場的大型範本庫- 拖放建構器可輕鬆自訂 - 自動回覆序列-易於設計和安排廣播我們強大的工具套件中還有更多功能可以滿足您的所有電子郵件行銷需求。我們所有的付費方案均提供 60 天退款保證，讓您有信心嘗試您能找到的最簡單的潛在客戶成長和電子郵件行銷工具。
Tarvent
tarvent.com
Tarvent 是一種行銷自動化和電子郵件行銷解決方案，專為預算有限的快速發展的小型企業而設計。我們的目標是以每個人都能負擔得起的價格提供一些最大競爭對手的企業級功能。在大多數情況下，不需要為這些高級功能收取數千美元的費用，但它們的實際工作成本並不高。我們的定價也是以類似的方式設定的。如果您是新手，請使用
smoove
smoove.io
Smoove 是一個 SAAS 行銷自動化平台，可讓企業培養、維護和加強與所有客戶（無論是現有客戶還是潛在客戶）的聯繫。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您為數位代理商、行銷人員、企業和顧問提供的一體化網路行銷平台。功能網站產生器、漏斗產生器、登陸頁面、彈出視窗、電子商務包括帶有電子郵件行銷的 CRM、表單產生器、調查產生器、線上計劃、工作流程自動化、分析、Webhooks 等等！您的首選解決方案。無程式碼、拖放簡單性和一套轉換工具可確保您的貨幣投資報酬率。從 14 天免費試用開始！
Simon Data
simondata.com
Simon Data 為行銷團隊提供唯一的客戶資料平台 (CDP)，旨在透過更快、更精確的細分和個人化來提高行銷活動績效。 Simon 資料平台是第一個基於 Snowflake 構建的 CDP，使品牌能夠擺脫導致資料難以存取和部署的過時架構。這就是 Tripadvisor、Equinox、捷藍航空、ASOS、Venmo 和許多其他公司依靠 Simon Data 與消費者建立聯繫的原因。西蒙資料平台低程式碼，專為行銷人員使用而設計，將他們轉變為資料科學家。 Simon Data 被評為 2022 年內建最佳工作場所、最佳工作場所認證，並曾 8 次成為 CDP 領域的 G2 領導者。要了解更多信息，請訪問 www.simondata.com。
Omeda
omeda.com
Omeda 是一個一體化、全面的行銷技術平台，可用於發展、吸引和獲利您的受眾。 Omeda 由客戶資料平台 (CDP)、電子郵件和行銷自動化、資料和同意管理、訂閱管理和大量整合組成，無需額外工具即可輕鬆大規模建立複雜的受眾成長活動。 Omeda 在受眾關係管理方面擁有 40 多年的經驗。我們每年發送超過 55 億封電子郵件，管理超過 25,000 個品牌和產品，並為客戶清理和管理數百萬筆記錄。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供託管轉換優化，幫助網路最大的品牌提高銷售量、捕捉新客戶、停止放棄並增加新客戶獲取。內部創意和開發團隊將 UpSellit 的技術完美地結合到轉換漏斗的目標階段，作為您行銷團隊的延伸。 UpSellit 靈活的定價模式有助於滿足任何企業的需求，並允許各種規模的零售商看到轉換率最佳化的真正影響。 UpSellit 的管理服務套件包括： - 電子郵件再行銷 - 激勵策略 - 簡訊行銷活動 - 價值驅動策略 - 購物車重建技術 - 控制組 - 進階 AB 測試 - 行為解析 - 防虛假保護
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks 為您提供了一套產品，您可以將其用於行銷，以發展您的公司、尋找潛在客戶、發送電子郵件、創建聊天機器人、吸引訪客撰寫評論、防止您的網站出現虛假電子郵件、在您的網站上顯示社交通知還有更多。一套行銷和潛在客戶開發產品：套裝包括多種潛在客戶開發工具，您可以使用它們來發展您的公司。獲得更多潛在客戶和客戶：所有工具都旨在為您的公司帶來新的潛在客戶和客戶，以促進其發展。無限制地訪問所有產品：提供對所有軟體的無限制訪問，沒有任何限制，不再為每個線索付費。包括什麼？用於尋找新潛在客戶電子郵件的豐富資料軟體：從公司名單中尋找潛在客戶。您將能夠從公司或網域清單中獲取潛在客戶。該軟體非常適合 B2B 公司、銷售和成長駭客。尋找潛在客戶的最佳豐富軟體。非常適合透過冷電子郵件產生潛在客戶並尋找潛在客戶。尋找企業電子郵件和潛在客戶資訊。將潛在客戶和業務資料直接匯出到 Excel。從網站列表中提取電子郵件、電話和社交媒體：您可以上傳網域列表，並從 Facebook、LinkedIn、Twitter 等中提取電子郵件、社交媒體 URL 和用戶名，以及每個網站所有頁面上的電話號碼。擷取所有電子郵件後，即可下載 Excel 格式的報表。
AddShoppers
addshoppers.com
在 AddShoppers，我們的願景是成為品牌和購物者值得信賴的數位商務平台；以創造令人愉悅的體驗、節省人們的時間和金錢而聞名。我們的產品 SafeOpt 利用超過 1.75 億購物者網絡，使品牌能夠發送 3-5 倍以上的電子郵件，並有效地挽回流失的購物者。 SafeOpt 受到 1,000 多個電子商務品牌的信賴，它與現有的行銷策略無縫集成，推動收入大幅成長並優化網路流量。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
Nicesender
nicesender.com
電子郵件行銷平台。透過 API 實現自動化和整合。使用準備好的範本和強大的建構函式來實現簡單的電子郵件範本佈局。
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 是一種電子郵件發送基礎設施，可透過 SMTP 或 HTTP API 立即發送大量電子郵件。幫助提供卓越的客戶體驗，及時交付電子郵件，透過最大限度地提高送達率來增加收入。支援所有格式的交易或促銷電子郵件。強大且易於擴展的基礎設施 在幾分鐘內處理數百萬封電子郵件，並在 2 秒內送達，送達率為 99.4%。準備好支援任何數量的電子郵件。專為產品團隊和開發人員打造簡單靈活的集成，支援所有流行的程式語言，中位數回應時間<100毫秒，正常運行時間SLA為99.99%。經驗豐富的工程師提供 24/7 的技術支援。全球資料中心本地部署和儲存可確保更低的延遲和更高的安全性。完全遵守地區法規。交付支援 專門的交付專家團隊可協助您完成入職、自訂網域預熱和最大限度地提高效能。報告和分析 使用日誌報告和 Webhook 快速診斷和解決傳送問題。追蹤電子郵件效能，並透過完整的電子郵件分析獲得見解。電子郵件驗證 使用 API 或 Web 應用程式識別高風險聯絡人、刪除無效電子郵件地址並保持郵件清單乾淨。透過優質資料庫保護寄件者聲譽並提高送達率。
StoneShot
stoneshot.com
Stoneshot是一家專門從事金融服務的數字營銷技術和服務提供商。 Stoneshot幫助忙碌的金融服務營銷團隊增加參與度並提高客戶體驗，同時最大程度地減少運營效率低下。他們的技術涵蓋了營銷自動化，電子郵件營銷，活動促進，內容自動化和基金文檔分配。 Stoneshot與零售，機構和私人銀行合作，從精品，快速發展的公司到全球領先的品牌。 Stoneshot於2001年在倫敦成立，在倫敦，紐約和新加坡設有辦事處，並在25個國家 /地區設有客戶。
Gold Lasso
goldlasso.com
Gold Lasso 是一家專門為媒體公司提供的免費電子郵件服務供應商，可協助他們透過原生廣告和電子郵件通訊自動化將電子郵件資產貨幣化。
Big Mailer
bigmailer.io
經濟實惠的電子郵件行銷平台- 批量+ 滴注+ 交易- 免費最多1,000 個聯絡人BigMailer 支援所有主要電子郵件活動類型- 批量、自動化、滴注、自動回复、rss 到電子郵件和交易- 並允許大容量寄件者整合他們的所有電子郵件單一平台上的活動。內建品牌管理可以為代理商、大型團隊、多產品企業和具有多個專案的製造商優化工作流程。邀請具有適當權限等級的無限使用者或客戶，並隨時變更存取權限。代理商和企業計劃提供白標選項。自動處理退回郵件、取消訂閱和投訴。自助服務選項可隨時匯出或刪除列表，無需聯絡支援人員。電子郵件模板管理的靈活選項 - 使用我們的拖放編輯器建立漂亮的行動優化模板，或使用我們的經典編輯器來管理您現有的品牌模板並編輯為富文本或程式碼。託管無限的圖像以在模板中使用。在品牌之間共用選定的模板。所有帳戶均以免費套餐開始，無需 CC。
OpenMoves
openmoves.com
OpenMoves OM3 平台是一個企業級電子郵件行銷平台，非常易於使用，並附帶我們的 I-do™ 和 We-do™ 服務，因此您可以選擇與我們合作的方式（自助服務或全方位服務） 。體驗最簡單的拖放功能，以建立行動響應式電子郵件範本、自動點滴行銷活動、潛在客戶評分、根據行為細分用戶等等。高級功能包括購物車和瀏覽放棄、PipeDrive、Salesforce 和 MS Dynamics 整合以及 Magento、Shopify 等。了解更多：www.openmoves.com/om3-signup
Rejoiner
rejoiner.com
電子商務電子郵件行銷軟體由您可以信賴的 24x7 專家提供支援。其他電子郵件平台迫使您自己動手、聘請代理商或僱用更多全職員工。 Rejoiner 配備了嵌入您行銷團隊的電子郵件專家。減少開銷、加快執行速度並提高利潤成長。電子商務的電子郵件行銷——這就是我們所做的一切。
MailBluster
mailbluster.com
MailBluster 是一個由 AWS 提供支援的電子郵件行銷平台。擁有AWS 帳戶的用戶可以將其AWS SES 帳戶連接到MailBluster，並以最低的價格之一利用該平台令人難以置信的功能，包括無限的訂閱者存儲、分段、完全更新的拖放編輯器和HTML 編輯器等。
Vision6
vision6.com.au
Constant Contact 的 Vision6 是澳洲最可靠的電子郵件和簡訊行銷平台 使用我們一流的電子郵件設計器和專業設計的模板，創建在任何裝置上看起來都很漂亮的電子郵件行銷活動。使用工作流程自動化和個人化工具發送強大的促銷或交易電子郵件。提高您對簡訊行銷的參與度。透過網頁表單增加潛在客戶並透過即時報告提高投資報酬率。此外，我們專門的客戶成功團隊會在您需要時提供支援。憑藉比 Fort Know 更好的資料安全性，您可以確信您的資料在我們這裡始終是安全的。定價從 9 美元/月起。今天就開始免費試用！無需信用卡。 Vision6 成立於 2001 年，總部位於澳大利亞，全球有數千家公司依靠 Vision6 來發展其品牌並透過直覺的電子郵件和簡訊行銷獲得更多業務。
UniSender
unisender.com
UniSender 是一個用於個人化電子郵件和簡訊行銷活動的多通路行銷平台。它具有即用型電子郵件範本、省時的行銷自動化工具以及富有洞察力的總結統計資料。與流行平台的五次點擊整合使行銷活動能夠快速、輕鬆地啟動。自 2008 年以來，UniSender 一直在幫助各種規模的企業發展。
Acymailing
acymailing.com
適用於 WordPress 和 Joomla 的新聞通訊和行銷自動化工具。使用者友善的AcyMailing 可協助您完成電子郵件行銷活動的每一步： 構思： - 測試您的內容（連結、關鍵字、圖像） - 避免您的行銷活動被視為垃圾郵件- 管理您的清單- CRM 設計： - 拖放編輯器- 動態內容插入（收件者資訊、活動...） 管理您的行銷活動： - 發送無限數量的電子郵件- 追蹤您的電子報效率- 統計資料（點擊率、潛在客戶轉換率、開啟率...） - 查看您賺了多少錢感謝您在電子報中發送的內容
Critical Impact
criticalimpact.com
透過應用 Critical Impact 的創新電子郵件行銷技術，行銷人員可以輕鬆發送動態新聞通訊、有針對性的行銷訊息、調查和簡訊 (SMS)，從而產生巨大影響並獲得更大成果。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一款針對數位行銷團隊的混合電子郵件行銷平台。它與多個電子郵件傳送 API 中繼服務提供者集成，並支援將電子郵件活動傳送到選擇加入的電子郵件清單。您可以跨中繼伺服器分割測試電子郵件傳送、執行電子郵件清單清理、電子郵件預熱和檢查報告、追蹤電子郵件點擊以及開啟每個電子郵件活動。它還具有智慧自動回覆和電子郵件清單分段。透過 EasySendy，您可以透過自動回覆器和自動點滴電子郵件活動發起各種活動來與您的訂戶和客戶互動。您還可以管理和吸引 Facebook Messenger 訂閱者。您可以新增 Web Pop 表單以從您的網站擷取電子郵件訂閱者、建立自訂訂閱者頁面、使用拖放編輯器建立電子郵件範本、建立點滴電子郵件自動化流程、進行訂閱者細分過濾。透過 API、Google Analytics、WordPress 和 Zapier 連接您的應用程式/網站。 EasySendy 與其中型企業品牌 Aritic 合作，還提供一系列先進的行銷自動化功能、交易電子郵件發送 API 和一體化 CRM，供小型企業在 EasySendy 應用程式上高效管理其客戶和團隊。因此，如果您生產數位或實體產品、提供服務、建立軟體以及線上行銷/銷售，EasySendy 適合您。
VerticalResponse
verticalresponse.com
VerticalResponse® 是一家 Deluxe 公司，協助企業透過電子郵件、社群媒體等方式與客戶建立聯繫。只需點擊幾下即可建立、管理和優化電子郵件行銷活動，無需設計或編碼經驗。從各種行動響應、有吸引力的模板中進行選擇，或使用我們簡單的電子郵件編輯器從頭開始建立訊息。使用自動歡迎訊息和其他自動回覆程式節省時間，確保為您的電子郵件訂閱者提供良好的體驗。透過您可以在幾分鐘內建立和發布的社交貼文、登陸頁面和客戶調查，進一步吸引您的受眾。此外，VerticalResponse 與 Salesforce 和數十個其他線上平台集成，可輕鬆擷取直接流入您的聯絡人清單的客戶資料。超過 1,400,000 家各種規模的企業信賴 VerticalResponse 平台來滿足他們的電子郵件行銷需求。
Sendloop
sendloop.com
Sendloop 是一種行銷工具，可自動執行電子郵件行銷以協助小型企業發展。不再需要複雜的電子郵件行銷。 Sendloop 是最簡單的電子郵件行銷服務。只需幾秒鐘即可設定您的帳戶，並在幾分鐘內開始發送精彩的電子郵件。
Ungapped
ungapped.com
透過整合核心行銷和銷售工具，Ungapped 旨在讓企業的日常營運不再混亂、更加全面，以便成長中的企業能夠創造卓越的客戶體驗來發展您的業務。一個成長型企業的完整平台，提供電子郵件行銷、調查、邀請、註冊表單和簡訊工具。除了我們的平台之外，我們還提供諮詢服務來幫助您創造卓越的客戶體驗。
ClickSend
clicksend.com
ClickSend 是企業和開發人員的通訊軟體。我們提供簡訊、彩信、語音、線上郵件、電子郵件和傳真，幫助您與重要的人交談。 ClickSend 由我們的 100 多名才華橫溢的團隊提供支持，他們在澳洲、菲律賓、英國、美國、越南等地工作。 ClickSend 工具被全球一些最值得信賴的品牌、組織和開發人員使用。因為它們易於使用、自動化和整合。 ClickSend 提供有用的 24/7 支持，並透過安全可靠的平台實現閃電般的快速交付。 ClickSend 的客戶透過 ClickSend 儀表板、行動應用程式、靈活的 API 或整合發送訊息。 從小型企業到大型企業，ClickSend 透過 232 多個直接營運商連接為全球數十億訊息提供支援。另外，ClickSend 始終是按需付費的。這就是為什麼 ClickSend 是商業通訊的解決方案。 ClickSend 很榮幸能成為客戶通訊雲端 Sinch 的一部分。
Octeth
www2.octeth.com
Octeth 是一款企業級本地電子郵件行銷和受眾管理軟體。其永久免費的社群版使您可以存取所有企業級功能，使您能夠免費向最多 10,000 個訂閱者發送符合 GDPR 的群發電子郵件。
JetSend
jetsend.com
JetSend 是一種交易電子郵件管理系統，旨在幫助企業管理、發送和追蹤數位訊息。透過 JetSend，開發人員可以將我們的客製化 API 整合到您的軟體平台中，並確保將重要的事務訊息傳遞給您的使用者。此外，JetSend 可以在個人化儀表板上追蹤送達率分析，以便您可以監控重要事務訊息的效能。最適合：JetSend 面向希望將可信任交易訊息平台整合到其應用程式中而無需建立自己的基礎設施的技術企業。定價概述：JetSend 的起價為每月 8.00 美元，具體取決於使用情況。 JetSend 提供免費試用！
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