電子郵件行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件行銷軟體是企業建立和監督電子郵件清單的重要工具，將其細分以進行有針對性的電子郵件活動，同時監控訂閱者互動。這些工具可以使用 HTML 和 CSS 或使用者友好的所見即所得編輯器來建立自訂電子郵件。 與客戶關係管理 (CRM) 軟體的整合增強了平台的預測能力。電子郵件行銷是行銷自動化工具的典型功能。與涵蓋各種管道的全面自動化解決方案不同，這些產品專門針對電子郵件行銷。若要詳細探索行銷自動化產品中的電子郵件行銷功能，買家可以參考行銷自動化類別頁面。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Zoho Campaigns
zoho.com
促進銷售的電子郵件行銷軟體。 建立、發送和追蹤電子郵件行銷活動，幫助您建立強大的客戶群。從精美的電子郵件範本到易於使用的編輯器，從自動化工具到即時分析，Zoho Campaigns 擁有一切。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷電子郵件自動化工具，可協助企業改善對外溝通。它提供了一套功能，使過程更容易、更快、更有效。 連接無限的收件箱，享受所有帳戶的免費預熱、內建電子郵件驗證和資料清理、人工智慧驅動的序列和模板編寫器等等。 該工具還包括電子郵件驗證和清單清理、自訂個人化欄位、自動化 GIF、IMG 和視訊個人化、AI 文案助理等功能。 它幫助企業吸引新客戶、提高利潤、擴大對外行銷活動、確保行業合作夥伴關係，並為下一輪融資尋找投資者。 所有這些功能旨在幫助企業節省時間、提高效率並提高投資報酬率。
AdRoll
adroll.com
透過 AdRoll 的 AI 驅動行銷軟體，您可以在一個地方獲得複雜的受眾群體定位、跨通路參與、進階衡量和歸因。透過 AdRoll 的成長平台，打造出顧客喜愛的品牌，將更多訪客轉變為顧客，並提升顧客忠誠度。
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 透過自動化現有行銷自動化軟體（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）發送的部落格、新聞和 RSS 電子郵件，為 200 多家 B2B 公司增加了網站流量。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一體化 CRM 平台，可協助您透過活動、會員資格和其他數位工具從一個地方建立和發展您的社群。 Glue Up 的一體化平台整合了最佳的 CRM、活動管理、會員管理、電子郵件行銷、專案管理、培訓管理、調查、財務和其他生產力工具。 Glue Up 的雲端解決方案附帶兩款行動應用程式 - 一款適用於組織，一款適用於其社群。這些解決方案非常適合協會、商會、活動組織者和所有希望更好地為社區服務的會員組織——即使面對面會議並不總是可行。自 2020 年大流行以來，Glue Up 還配備了高級參與功能，如快速網路、社區參與解決方案或網路研討會參與解決方案。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
SailPlay
sailplay.com
電子郵件行銷自動化平台，具有簡訊活動、電子郵件行動優化和輕鬆整合等功能。
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik 是一種跨通路行銷工具，可協助您透過一個儀表板實現整個行銷自動化和個人化。使用此工具，您可以發現您的客戶旅程，使用行業領先的過濾系統對您的用戶進行細分，無需任何代碼即可直觀地創建和管理自動化，發送個性化電子郵件，顯示高度針對性的彈出窗口，個性化您的網頁並衡量所有內容以提高轉換和成長。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 是一個企業級電子郵件行銷平台，可協助品牌提高銷售量、保留客戶並提高客戶的終身價值。主要亮點包括易於使用的電子郵件產生器（帶有拖放選項）、用於為用戶自訂訊息的分段工具以及建立各種意圖捕獲表單。作為智慧電子郵件工具包，企業可以使用 Kasplo 充分利用這個具有成本效益且投資回報率驅動的行銷平台。
Overloop
overloop.com
Overloop 是一個多通路銷售參與平台。透過超個人化的行銷活動、混合冷電子郵件、LinkedIn 自動化和電話來打破您的銷售配額。處理您的整個銷售管道，追蹤您的績效，並最終達成更多交易！清單建立和聯絡人管理： - 電子郵件查找器- Chrome 擴充功能- 從LinkedIn 匯入- CSV 匯入- 自訂欄位- 聯絡人管理出站： - 多頻道行銷活動- 冷郵件- LinkedIn 自動化- 電話- 範本和變量- 電子郵件執行緒- 電子郵件追蹤銷售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任務管理 - 對話收件匣 - 協作 - 整合和同步
SocketLabs
socketlabs.com
電子郵件是我們所做的。確保您的訊息送達是我們的首要任務。卓越的服務是我們的承諾。我們花了超過 15 年的時間來完善輕鬆、可靠地發送電子郵件的藝術和科學。無論您的業務規模或複雜程度如何，我們都擁有可用的技術、報告和支援資源，以最大限度地提高您的電子郵件的成功率。正在尋找簡單、輕鬆的體驗？我們在功能豐富的外發郵件傳送解決方案、易於使用的儀表板介面和更簡單的設定之間取得了適當的平衡。您可以在幾分鐘內完成設定並運行。我們專有的電子郵件伺服器技術、進階分析和個人化客戶支援有助於 SocketLabs 提供終極客戶體驗。我們的產品和服務確保您能夠： - 將重要的營銷和交易電子郵件發送到收件匣- 獲得有關電子郵件在所有KPI 中的表現的高度詳細的可視化見解- 如果確實出現問題，請聯繫我們的電子郵件傳送專家- 節省時間和精力利用高效可靠的SocketLabs 電子郵件基礎設施賺錢- 在我們高度安全且合規的電子郵件系統中舒適地捕獲和存儲電子郵件在SocketLabs，我們知道電子郵件對您的業務有多麼重要，這就是為什麼要完善「擊中收件匣的科學」是我們的熱情。
Success.ai
success.ai
Success.ai 是一款一體化冷電子郵件平台，旨在幫助企業實現高速成長。該工具專注於解鎖無限的潛在客戶、電子郵件、熱身和先進的人工智慧寫作功能，旨在加強外展工作。該平台提供對超過 7 億個經過驗證的 B2B 潛在客戶的龐大資料庫的訪問，使用戶能夠輕鬆發現並與他們的理想客戶互動。 高級過濾器和關鍵字對此進行了補充，可以根據行業、公司規模、位置和收入來獲取目標客戶。 Success.ai 還提供無限的電子郵件發送帳戶，允許用戶每天發送數千封電子郵件，而不會影響他們的聲譽。 此工具的預熱功能有助於確保最大的電子郵件發送效率，並防止電子郵件成為垃圾郵件，讓您高枕無憂，確保收件匣送達。人工智慧驅動的寫作功能允許用戶輕鬆製作客製化電子郵件，利用人工智慧來保持品牌真實性並產生數據驅動的影響。 AI個人化進一步提高參與度和回應率，使用戶能夠抓住更多機會。其他功能包括 InboxHub，它可以簡化潛在客戶回應和交易完成，以及強大的行銷活動分析，以最大限度地提高結果。 該工具還提供收件匣輪換功能，以便在多個帳戶之間自然地分配電子郵件發送，以及電子郵件驗證和批量網域測試，以保障送達率。總的來說，Success.ai 是一個全面的解決方案，旨在幫助企業加速成長，並在冷電子郵件行銷活動中取得最大的影響力和成功。
Foureyes
foureyes.io
Foureyes 銷售智慧軟體可協助企業更好地追蹤、保護、參與和銷售。通常，企業專注於透過漏斗頂部的行銷活動來吸引更多潛在客戶。但 Foureyes 允許公司支援漏斗底部的轉換活動以及最終負責銷售的人員。借助 Foureyes，企業可以透過專利的用戶級網站追蹤來了解每個呼叫、表單和聊天線索。自動潛在客戶記錄和分析可保護您的管道並確定其優先順序。動態通訊軟體透過發送給相關潛在客戶的庫存特定更新來吸引潛在客戶。人工智慧驅動的潛在客戶洞察和警報可協助銷售團隊透過更好、更以客戶為中心的對話來改善銷售流程。使用 Foureyes，客戶的成交率平均提高了 41%。如今，Foureyes 銷售智慧軟體為 5,000 多家企業運行，其底層客戶資料平台為 Stellantis 和 Nissan Motor Co. 等主要製造商的銷售和行銷決策提供資訊。
Routee
routee.net
Routee 是一家領先的雲端通訊供應商，設計、開發和分發先進的 Web 和 API 自動化解決方案。透過其強大的平台和可擴展的 API，它可以幫助世界各地的企業、零售企業和服務提供者與目標受眾進行有效溝通。在 AMD Telecom 強大的基礎設施的支持下，Routee 為其值得信賴的全球合作夥伴和一些最著名的財富 500 強企業帶來了強大的互動工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -簡訊 使用 Routee 提供的簡訊服務在全球範圍內有效傳播您的訊息。行銷簡訊、交易簡訊、雙向簡訊、簡訊雙重認證、簡訊調查、大量彩信、驗證簡訊發送者。 -語音 透過眾多 VoIP 選擇，讓人們聽到您企業的聲音。透過語音廣播、雙向語音、點擊通話、文字轉語音、雲端 IVR 和語音雙重認證提升您的品牌。 -電子郵件 發現哪種電子郵件服務適合您，對其進行自訂並實現它。促銷電子郵件、交易電子郵件、電子郵件驗證器。您需要哪一個？ - 訊息應用程式 透過更多互動訊息吸引您的客戶並增加您的收入。透過 Viber、RCS、Facebook、Telegram 和 WhatsApp 與他們互動。 -號碼 取得您自己的高級費率或免費電話號碼，驗證您的聯絡人清單並防止與電話相關的詐欺。這個先進的通訊平台包括虛擬號碼、號碼驗證、號碼查找、未接來電、呼叫封鎖、免費號碼。 - 雙重認證透過結合使用兩種不同的元件，為您的企業添加第二層安全保障。防止詐欺者存取您的敏感資訊、應用程式或軟體。使用具有回退、簡訊、語音、Viber 或未接來電的雙重認證。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail 是一個電子郵件和全通路行銷平台。使用電子郵件、簡訊、Facebook 與客戶進行有效溝通。透過我們，您可以簡單、自動地完成此操作，但需要單獨照顧。使用我們的拖放編輯器創建美觀、響應靈敏的模板，或從 100 個預製模板中選擇一個。領先一步，利用個人化的動態內容在客戶的收件匣中脫穎而出。使用我們的高級細分選項來自訂內容並對您的客戶行為做出反應。此外，使用註冊表單和 Facebook 引導廣告來擴大您的資料庫。透過綜合報告進行改進。我們提供 OR、CTR、跳出率、退訂率或垃圾郵件投訴的數據。此外，還可以查看轉換率、收入、每個聯絡人的活動、點擊地圖、在桌面和行動裝置上開啟、郵件用戶端以及許多其他有用的洞察統計資料。利用我們簡單的自動化建構器，讓自動化為您服務。使用最受歡迎的自動化模板 - 歡迎系列、首次購買折扣、生日自動化、廢棄購物車、購買獎勵、電子書下載等。使用整合直接從您的商店獲取資料 - 我們提供 Shopify、Woocommerce、Opencart、Ecwid、Zapier、API 等。透過我們為期一個月的免費試用來親自體驗 Ecomail！只需幾個步驟，我們就可以輕鬆發送新聞通訊並與您的客戶進行溝通。我們的支援對所有用戶都是免費的。我們隨時為您服務：[email protected] 我們的付費方案從每月 5 歐元起。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放建構器以及數百個免費範本可確保您可以在幾分鐘內啟動任何活動，無論是選擇加入表單、電子郵件活動還是登陸頁面。如果您想知道 Mailmunch 是否適合您的組織，請不要擔心。 Mailmunch 為每個行業和垂直領域提供了選擇。有關Mailmunch 選擇加入表單的更多資訊： - 六種不同類型的選擇加入表單- 適用於每個用例的龐大模板庫- 高級顯示規則和A/B 測試- 拖放構建器可輕鬆自訂- 適合移動設備的表單，看起來不錯在每台設備上有關Mailmunch 登陸頁面的更多信息： - 適用於每個行業的大型模板庫- 拖放構建器可輕鬆定制- 與領先的電子郵件營銷服務的開箱即用整合- A/B 測試以優化高轉換率有關Mailmunch 電子郵件行銷的更多資訊： - 適用於每個行銷活動和利基市場的大型範本庫- 拖放建構器可輕鬆自訂 - 自動回覆序列-易於設計和安排廣播我們強大的工具套件中還有更多功能可以滿足您的所有電子郵件行銷需求。我們所有的付費方案均提供 60 天退款保證，讓您有信心嘗試您能找到的最簡單的潛在客戶成長和電子郵件行銷工具。
Tarvent
tarvent.com
Tarvent 是一種行銷自動化和電子郵件行銷解決方案，專為預算有限的快速發展的小型企業而設計。我們的目標是以每個人都能負擔得起的價格提供一些最大競爭對手的企業級功能。在大多數情況下，不需要為這些高級功能收取數千美元的費用，但它們的實際工作成本並不高。我們的定價也是以類似的方式設定的。如果您是新手，請使用
smoove
smoove.io
Smoove 是一個 SAAS 行銷自動化平台，可讓企業培養、維護和加強與所有客戶（無論是現有客戶還是潛在客戶）的聯繫。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您為數位代理商、行銷人員、企業和顧問提供的一體化網路行銷平台。功能網站產生器、漏斗產生器、登陸頁面、彈出視窗、電子商務包括帶有電子郵件行銷的 CRM、表單產生器、調查產生器、線上計劃、工作流程自動化、分析、Webhooks 等等！您的首選解決方案。無程式碼、拖放簡單性和一套轉換工具可確保您的貨幣投資報酬率。從 14 天免費試用開始！
Simon Data
simondata.com
Simon Data 為行銷團隊提供唯一的客戶資料平台 (CDP)，旨在透過更快、更精確的細分和個人化來提高行銷活動績效。 Simon 資料平台是第一個基於 Snowflake 構建的 CDP，使品牌能夠擺脫導致資料難以存取和部署的過時架構。這就是 Tripadvisor、Equinox、捷藍航空、ASOS、Venmo 和許多其他公司依靠 Simon Data 與消費者建立聯繫的原因。西蒙資料平台低程式碼，專為行銷人員使用而設計，將他們轉變為資料科學家。 Simon Data 被評為 2022 年內建最佳工作場所、最佳工作場所認證，並曾 8 次成為 CDP 領域的 G2 領導者。要了解更多信息，請訪問 www.simondata.com。
Omeda
omeda.com
Omeda 是一個一體化、全面的行銷技術平台，可用於發展、吸引和獲利您的受眾。 Omeda 由客戶資料平台 (CDP)、電子郵件和行銷自動化、資料和同意管理、訂閱管理和大量整合組成，無需額外工具即可輕鬆大規模建立複雜的受眾成長活動。 Omeda 在受眾關係管理方面擁有 40 多年的經驗。我們每年發送超過 55 億封電子郵件，管理超過 25,000 個品牌和產品，並為客戶清理和管理數百萬筆記錄。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供託管轉換優化，幫助網路最大的品牌提高銷售量、捕捉新客戶、停止放棄並增加新客戶獲取。內部創意和開發團隊將 UpSellit 的技術完美地結合到轉換漏斗的目標階段，作為您行銷團隊的延伸。 UpSellit 靈活的定價模式有助於滿足任何企業的需求，並允許各種規模的零售商看到轉換率最佳化的真正影響。 UpSellit 的管理服務套件包括： - 電子郵件再行銷 - 激勵策略 - 簡訊行銷活動 - 價值驅動策略 - 購物車重建技術 - 控制組 - 進階 AB 測試 - 行為解析 - 防虛假保護
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks 為您提供了一套產品，您可以將其用於行銷，以發展您的公司、尋找潛在客戶、發送電子郵件、創建聊天機器人、吸引訪客撰寫評論、防止您的網站出現虛假電子郵件、在您的網站上顯示社交通知還有更多。一套行銷和潛在客戶開發產品：套裝包括多種潛在客戶開發工具，您可以使用它們來發展您的公司。獲得更多潛在客戶和客戶：所有工具都旨在為您的公司帶來新的潛在客戶和客戶，以促進其發展。無限制地訪問所有產品：提供對所有軟體的無限制訪問，沒有任何限制，不再為每個線索付費。包括什麼？用於尋找新潛在客戶電子郵件的豐富資料軟體：從公司名單中尋找潛在客戶。您將能夠從公司或網域清單中獲取潛在客戶。該軟體非常適合 B2B 公司、銷售和成長駭客。尋找潛在客戶的最佳豐富軟體。非常適合透過冷電子郵件產生潛在客戶並尋找潛在客戶。尋找企業電子郵件和潛在客戶資訊。將潛在客戶和業務資料直接匯出到 Excel。從網站列表中提取電子郵件、電話和社交媒體：您可以上傳網域列表，並從 Facebook、LinkedIn、Twitter 等中提取電子郵件、社交媒體 URL 和用戶名，以及每個網站所有頁面上的電話號碼。擷取所有電子郵件後，即可下載 Excel 格式的報表。
AddShoppers
addshoppers.com
在 AddShoppers，我們的願景是成為品牌和購物者值得信賴的數位商務平台；以創造令人愉悅的體驗、節省人們的時間和金錢而聞名。我們的產品 SafeOpt 利用超過 1.75 億購物者網絡，使品牌能夠發送 3-5 倍以上的電子郵件，並有效地挽回流失的購物者。 SafeOpt 受到 1,000 多個電子商務品牌的信賴，它與現有的行銷策略無縫集成，推動收入大幅成長並優化網路流量。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
Nicesender
nicesender.com
電子郵件行銷平台。透過 API 實現自動化和整合。使用準備好的範本和強大的建構函式來實現簡單的電子郵件範本佈局。
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 是一種電子郵件發送基礎設施，可透過 SMTP 或 HTTP API 立即發送大量電子郵件。幫助提供卓越的客戶體驗，及時交付電子郵件，透過最大限度地提高送達率來增加收入。支援所有格式的交易或促銷電子郵件。強大且易於擴展的基礎設施 在幾分鐘內處理數百萬封電子郵件，並在 2 秒內送達，送達率為 99.4%。準備好支援任何數量的電子郵件。專為產品團隊和開發人員打造簡單靈活的集成，支援所有流行的程式語言，中位數回應時間<100毫秒，正常運行時間SLA為99.99%。經驗豐富的工程師提供 24/7 的技術支援。全球資料中心本地部署和儲存可確保更低的延遲和更高的安全性。完全遵守地區法規。交付支援 專門的交付專家團隊可協助您完成入職、自訂網域預熱和最大限度地提高效能。報告和分析 使用日誌報告和 Webhook 快速診斷和解決傳送問題。追蹤電子郵件效能，並透過完整的電子郵件分析獲得見解。電子郵件驗證 使用 API 或 Web 應用程式識別高風險聯絡人、刪除無效電子郵件地址並保持郵件清單乾淨。透過優質資料庫保護寄件者聲譽並提高送達率。
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot是一家專注於金融服務的數位行銷技術和服務供應商。 StoneShot 協助繁忙的金融服務行銷團隊提高參與度並提升客戶體驗，同時最大限度地減少營運效率低下。他們的技術涵蓋行銷自動化、電子郵件行銷、活動推廣、內容自動化和基金文件分發。 StoneShot 與零售銀行、機構銀行和私人銀行合作，從精品銀行、快速成長的公司到全球領導品牌。 StoneShot 於 2001 年在倫敦成立，在倫敦、紐約和新加坡設有辦事處，客戶遍佈超過 25 個國家。
Gold Lasso
goldlasso.com
Gold Lasso 是一家專門為媒體公司提供的免費電子郵件服務供應商，可協助他們透過原生廣告和電子郵件通訊自動化將電子郵件資產貨幣化。
Big Mailer
bigmailer.io
經濟實惠的電子郵件行銷平台- 批量+ 滴注+ 交易- 免費最多1,000 個聯絡人BigMailer 支援所有主要電子郵件活動類型- 批量、自動化、滴注、自動回复、rss 到電子郵件和交易- 並允許大容量寄件者整合他們的所有電子郵件單一平台上的活動。內建品牌管理可以為代理商、大型團隊、多產品企業和具有多個專案的製造商優化工作流程。邀請具有適當權限等級的無限使用者或客戶，並隨時變更存取權限。代理商和企業計劃提供白標選項。自動處理退回郵件、取消訂閱和投訴。自助服務選項可隨時匯出或刪除列表，無需聯絡支援人員。電子郵件模板管理的靈活選項 - 使用我們的拖放編輯器建立漂亮的行動優化模板，或使用我們的經典編輯器來管理您現有的品牌模板並編輯為富文本或程式碼。託管無限的圖像以在模板中使用。在品牌之間共用選定的模板。所有帳戶均以免費套餐開始，無需 CC。
OpenMoves
openmoves.com
OpenMoves OM3 平台是一個企業級電子郵件行銷平台，非常易於使用，並附帶我們的 I-do™ 和 We-do™ 服務，因此您可以選擇與我們合作的方式（自助服務或全方位服務） 。體驗最簡單的拖放功能，以建立行動響應式電子郵件範本、自動點滴行銷活動、潛在客戶評分、根據行為細分用戶等等。高級功能包括購物車和瀏覽放棄、PipeDrive、Salesforce 和 MS Dynamics 整合以及 Magento、Shopify 等。了解更多：www.openmoves.com/om3-signup
Rejoiner
rejoiner.com
電子商務電子郵件行銷軟體由您可以信賴的 24x7 專家提供支援。其他電子郵件平台迫使您自己動手、聘請代理商或僱用更多全職員工。 Rejoiner 配備了嵌入您行銷團隊的電子郵件專家。減少開銷、加快執行速度並提高利潤成長。電子商務的電子郵件行銷——這就是我們所做的一切。
MailBluster
mailbluster.com
MailBluster 是一個由 AWS 提供支援的電子郵件行銷平台。擁有AWS 帳戶的用戶可以將其AWS SES 帳戶連接到MailBluster，並以最低的價格之一利用該平台令人難以置信的功能，包括無限的訂閱者存儲、分段、完全更新的拖放編輯器和HTML 編輯器等。
Vision6
vision6.com.au
Constant Contact 的 Vision6 是澳洲最可靠的電子郵件和簡訊行銷平台 使用我們一流的電子郵件設計器和專業設計的模板，創建在任何裝置上看起來都很漂亮的電子郵件行銷活動。使用工作流程自動化和個人化工具發送強大的促銷或交易電子郵件。提高您對簡訊行銷的參與度。透過網頁表單增加潛在客戶並透過即時報告提高投資報酬率。此外，我們專門的客戶成功團隊會在您需要時提供支援。憑藉比 Fort Know 更好的資料安全性，您可以確信您的資料在我們這裡始終是安全的。定價從 9 美元/月起。今天就開始免費試用！無需信用卡。 Vision6 成立於 2001 年，總部位於澳大利亞，全球有數千家公司依靠 Vision6 來發展其品牌並透過直覺的電子郵件和簡訊行銷獲得更多業務。
UniSender
unisender.com
UniSender 是一個用於個人化電子郵件和簡訊行銷活動的多通路行銷平台。它具有即用型電子郵件範本、省時的行銷自動化工具以及富有洞察力的總結統計資料。與流行平台的五次點擊整合使行銷活動能夠快速、輕鬆地啟動。自 2008 年以來，UniSender 一直在幫助各種規模的企業發展。
Acymailing
acymailing.com
適用於 WordPress 和 Joomla 的新聞通訊和行銷自動化工具。使用者友善的AcyMailing 可協助您完成電子郵件行銷活動的每一步： 構思： - 測試您的內容（連結、關鍵字、圖像） - 避免您的行銷活動被視為垃圾郵件- 管理您的清單- CRM 設計： - 拖放編輯器- 動態內容插入（收件者資訊、活動...） 管理您的行銷活動： - 發送無限數量的電子郵件- 追蹤您的電子報效率- 統計資料（點擊率、潛在客戶轉換率、開啟率...） - 查看您賺了多少錢感謝您在電子報中發送的內容
Critical Impact
criticalimpact.com
透過應用 Critical Impact 的創新電子郵件行銷技術，行銷人員可以輕鬆發送動態新聞通訊、有針對性的行銷訊息、調查和簡訊 (SMS)，從而產生巨大影響並獲得更大成果。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一款針對數位行銷團隊的混合電子郵件行銷平台。它與多個電子郵件傳送 API 中繼服務提供者集成，並支援將電子郵件活動傳送到選擇加入的電子郵件清單。您可以跨中繼伺服器分割測試電子郵件傳送、執行電子郵件清單清理、電子郵件預熱和檢查報告、追蹤電子郵件點擊以及開啟每個電子郵件活動。它還具有智慧自動回覆和電子郵件清單分段。透過 EasySendy，您可以透過自動回覆器和自動點滴電子郵件活動發起各種活動來與您的訂戶和客戶互動。您還可以管理和吸引 Facebook Messenger 訂閱者。您可以新增 Web Pop 表單以從您的網站擷取電子郵件訂閱者、建立自訂訂閱者頁面、使用拖放編輯器建立電子郵件範本、建立點滴電子郵件自動化流程、進行訂閱者細分過濾。透過 API、Google Analytics、WordPress 和 Zapier 連接您的應用程式/網站。 EasySendy 與其中型企業品牌 Aritic 合作，還提供一系列先進的行銷自動化功能、交易電子郵件發送 API 和一體化 CRM，供小型企業在 EasySendy 應用程式上高效管理其客戶和團隊。因此，如果您生產數位或實體產品、提供服務、建立軟體以及線上行銷/銷售，EasySendy 適合您。
VerticalResponse
verticalresponse.com
VerticalResponse® 是一家 Deluxe 公司，協助企業透過電子郵件、社群媒體等方式與客戶建立聯繫。只需點擊幾下即可建立、管理和優化電子郵件行銷活動，無需設計或編碼經驗。從各種行動響應、有吸引力的模板中進行選擇，或使用我們簡單的電子郵件編輯器從頭開始建立訊息。使用自動歡迎訊息和其他自動回覆程式節省時間，確保為您的電子郵件訂閱者提供良好的體驗。透過您可以在幾分鐘內建立和發布的社交貼文、登陸頁面和客戶調查，進一步吸引您的受眾。此外，VerticalResponse 與 Salesforce 和數十個其他線上平台集成，可輕鬆擷取直接流入您的聯絡人清單的客戶資料。超過 1,400,000 家各種規模的企業信賴 VerticalResponse 平台來滿足他們的電子郵件行銷需求。
Sendloop
sendloop.com
Sendloop 是一種行銷工具，可自動執行電子郵件行銷以協助小型企業發展。不再需要複雜的電子郵件行銷。 Sendloop 是最簡單的電子郵件行銷服務。只需幾秒鐘即可設定您的帳戶，並在幾分鐘內開始發送精彩的電子郵件。
Ungapped
ungapped.com
透過整合核心行銷和銷售工具，Ungapped 旨在讓企業的日常營運不再混亂、更加全面，以便成長中的企業能夠創造卓越的客戶體驗來發展您的業務。一個成長型企業的完整平台，提供電子郵件行銷、調查、邀請、註冊表單和簡訊工具。除了我們的平台之外，我們還提供諮詢服務來幫助您創造卓越的客戶體驗。
theMarketer
themarketer.com
theMarketer 是一個一體化電子郵件和忠誠度行銷平台，旨在促進業務成長並建立真實的客戶關係。創建100% 個人化的電子報、建立忠誠度計劃、設定自動化流程、發送簡訊和推播通知、透過彈出視窗擴大您的聯絡人清單、依靠RFM 分析、收集回饋和評論，並利用推薦將客戶互動轉變為有意義的關係，提高品牌忠誠度以及顧客終身價值。
Octeth
www2.octeth.com
Octeth 是一款企業級本地電子郵件行銷和受眾管理軟體。其永久免費的社群版使您可以存取所有企業級功能，使您能夠免費向最多 10,000 個訂閱者發送符合 GDPR 的群發電子郵件。
Mailkit
mailkit.com
優質行銷平台，真正釋放您的創造力。您可以靈活地創建新的、令人興奮的方式，利用動態個人化、高交付率和參與度評分來實現自動化通訊。
JetSend
jetsend.com
JetSend 是一種交易電子郵件管理系統，旨在幫助企業管理、發送和追蹤數位訊息。透過 JetSend，開發人員可以將我們的客製化 API 整合到您的軟體平台中，並確保將重要的事務訊息傳遞給您的使用者。此外，JetSend 可以在個人化儀表板上追蹤送達率分析，以便您可以監控重要事務訊息的效能。最適合：JetSend 面向希望將可信任交易訊息平台整合到其應用程式中而無需建立自己的基礎設施的技術企業。定價概述：JetSend 的起價為每月 8.00 美元，具體取決於使用情況。 JetSend 提供免費試用！
Campaignfeed
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永遠不會再用盡時事通訊創意。 Campaignfeed 是排名第一的新聞通訊庫，提供 45,000 多個領先品牌的最佳實踐。追蹤您的競爭對手並充分利用您的電子郵件行銷工作。
Nitronews
nitronews.com.br
電子郵件行銷是使用電子郵件作為資訊工具或直接行銷，尊重市場的良好實踐和法規，為此使用適當的工具並透過開啟、點擊、拒絕等報告來衡量回報。
Markeaze
markeaze.com
Markeaze - 一款針對時尚產業的一體化行銷工具，全面解決行銷人員的問題。創建令人驚嘆的電子郵件設計或分析哪些內容最適合您的客戶 - 選擇您需要的內容，看看您需要多短的時間來完成它！ 1) 電子郵件分段 - 您可以根據數十種不同的客戶屬性輕鬆建立靜態和動態分段。製作您自己的屬性，以了解受眾的偏好，並調整內容的獨特性和相關性2) 簡單的拖放可視電子郵件生成器- 輕鬆創建令人驚嘆的電子郵件，同時編輯移動和桌面版本以優化電子郵件大小。針對夜間工作的人啟用深色模式。如果您是編碼專家，請在區塊編輯器中瘋狂