電子郵件行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 哥倫比亞

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電子郵件行銷軟體是企業建立和監督電子郵件清單的重要工具，將其細分以進行有針對性的電子郵件活動，同時監控訂閱者互動。這些工具可以使用 HTML 和 CSS 或使用者友好的所見即所得編輯器來建立自訂電子郵件。 與客戶關係管理 (CRM) 軟體的整合增強了平台的預測能力。電子郵件行銷是行銷自動化工具的典型功能。與涵蓋各種管道的全面自動化解決方案不同，這些產品專門針對電子郵件行銷。若要詳細探索行銷自動化產品中的電子郵件行銷功能，買家可以參考行銷自動化類別頁面。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 100 億封電子郵件。 2017年，該公司每天新增客戶14,000名。...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
Zoho Campaigns
zoho.com
促進銷售的電子郵件行銷軟體。 建立、發送和追蹤電子郵件行銷活動，幫助您建立強大的客戶群。從精美的電子郵件範本到易於使用的編輯器，從自動化工具到即時分析，Zoho Campaigns 擁有一切。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個頂級的客戶溝通平台，適用於您的支援、行銷和銷售。透過 HelpCrunch 提高轉換率和銷量、改善支援並實現更快成長。功能包括： - 即時聊天 - 聊天機器人 - 知識庫 - 電子郵件行銷 - 彈出視窗 免費試用 HelpCrunch 14 天。
SendFox
sendfox.com
透過電子郵件活動、自動化和整合您的內容的登陸頁面來擴大您的受眾。
Zagomail
zagomail.com
Zagomail 是一個電子郵件行銷和自動化平台，旨在幫助小型企業、電子商務行銷人員和創作者透過使用我們的最佳功能（包括行銷自動化）來擴大受眾並提高銷售額。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
ConvertKit
convertkit.com
取得發展部落格和業務所需的電子郵件行銷工具和自動化。立即加入超過 100,000 名創作者並嘗試 ConvertKit。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Systeme
systeme.io
Systeme.io 擁有發展線上業務所需的所有工具。點擊此處建立您的免費帳戶！
Podia
podia.com
您的網站、電子郵件行銷和產品。一切都在一個屋簷下。成千上萬像您一樣的人使用 Podia 將他們的整個業務整合到一個平台中。波迪亞是免費的。隨著您的成長，它擁有您不斷成長所需的所有工具。
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz 是一個多通路冷外展平台，可協助企業將潛在客戶轉化為買家。 SendBuzz 提供自訂流程序列，企業主和行銷人員可以透過電子郵件、WhatsApp、社群媒體、簡訊等自動化行銷和銷售推廣。
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件行銷工具，使行銷人員能夠發送精美且個人化的電子郵件，創建可靠的管道來增加與訂閱者的互動並促進忠實的讀者和轉換。漂亮的模板、拖放建構器和基於參與的細分使行銷人員無需任何技術專業知識即可向大量訂閱者提供有針對性的內容。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一款針對數位行銷團隊的混合電子郵件行銷平台。它與多個電子郵件傳送 API 中繼服務提供者集成，並支援將電子郵件活動傳送到選擇加入的電子郵件清單。您可以跨中繼伺服器分割測試電子郵件傳送、執行電子郵件清單清理、電子郵件預熱和檢查報告、追蹤電子郵件點擊以及開啟每個電子郵件活動。它還具有智慧自動回覆和電子郵件清單分段。透過 EasySendy，您可以透過自動回覆器和自動點滴電子郵件活動發起各種活動來與您的訂戶和客戶互動。您還可以管理和吸引 Facebook Messenger 訂閱者。您可以新增 Web Pop 表單以從您的網站擷取電子郵件訂閱者、建立自訂訂閱者頁面、使用...
Success.ai
success.ai
Success.ai 是一款一體化冷電子郵件平台，旨在幫助企業實現高速成長。該工具專注於解鎖無限的潛在客戶、電子郵件、熱身和先進的人工智慧寫作功能，旨在加強外展工作。該平台提供對超過 7 億個經過驗證的 B2B 潛在客戶的龐大資料庫的訪問，使用戶能夠輕鬆發現並與他們的理想客戶互動。 高級過濾器和關鍵字對此進行了補充，可以根據行業、公司規模、位置和收入來獲取目標客戶。 Success.ai 還提供無限的電子郵件發送帳戶，允許用戶每天發送數千封電子郵件，而不會影響他們的聲譽。 此工具的預熱功能有助於確保最大的電子郵件發送效率，並防止電子郵件成為垃圾郵件，讓您高枕無憂，確保收件匣送達。人工智慧驅...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款銷售自動化工具，實際上存在於您的 Gmail 和其他 Google Workspace 應用中。它幫助銷售團隊管理潛在客戶、培養客戶關係、監控銷售進度並達成更多交易。透過 NetHunt CRM，企業成長五倍，查看客戶案例 - https://nethunt.com/case-studies
Litmus
litmus.com
Litmus 是行銷人員如何讓每次發送都發揮作用的方法。它是您技術堆疊的核心元件，可讓您建立、個人化、測試、審查和分析您發送的每封電子郵件。太多的公司在不知情的情況下發送了損壞的電子郵件，錯過了真正改善結果所需的更深入的見解，並且難以大規模個性化電子郵件。借助 Litmus，您可以更好地構建、測試和信任每條傳出訊息。這就是為什麼超過 70 萬名行銷專業人士（包括 80% 的財富 100 強企業）轉向我們的原因。這也是我們實現 98% 客戶滿意度的原因。石蕊。讓每一次發送都有意義。
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy 是一款專為行銷人員設計的人工智慧電子郵件寫作平台。它專注於節省用戶的時間和精力，為各種電子郵件行銷活動（包括水滴和新聞通訊）產生有影響力的內容提供幫助。 它具有用於製作引人注目的電子郵件的人工智慧文案編寫器、用於編寫多電子郵件序列的電子郵件序列創建器以及用於設計圖像豐富的新聞通訊的新聞通訊創建器。 該工具還包括電子郵件發布功能，可協助使用者發送精心製作的電子郵件。此外，Hoppy Copy 使用戶能夠監控競爭對手的電子郵件，為改進自己的策略提供重要的見解。 人工智慧聊天工具模仿 ChatGPT 等系統，可協助行銷。它進一步擴展了其工具，包括 AI Image Cre...
Customerly
customerly.io
為您的客戶提供他們應得的支援。在您發展和擴展業務的同時，Customerly 讓您可以輕鬆地繼續為客戶提供世界一流的支持
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款一體化 CRM 和電子郵件行銷平台，可協助 B2B 組織合作贏得更多交易。 Nutshell 對於任何使用者來說足夠簡單，對於任何企業來說都足夠複雜，Nutshell 是為那些厭倦了使用單獨的銷售和行銷工具並且不想支付全職管理員來管理其軟體的團隊而構建的。每個 Nutshell 訂閱都包含無限的 CRM 聯絡人和資料儲存、完全可自訂的報告工具、免費的資料遷移幫助和世界一流的即時支持，所有這些都以極其實惠的價格提供。 Nutshell 與小型企業已經使用的軟體集成，包括 Google Workspace/Gmail、Microsoft Office/Outlook、Q...
EcoSend
ecosend.io
世界上第一個可持續的電子郵件行銷平台。從 MailChimp 切換到發送更好的電子郵件活動、擴大受眾群體並恢復地球。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 透過讓行銷和客戶資料具有可操作性，並專注於保留率和更高的 CLTV，幫助電子商務品牌成長。這些工具包括即時報告、客戶資料庫、細分、電子郵件行銷和自動化。主要電子商務平台的整合是無縫的。
Rasa.io
rasa.io
我們的電子報透過精心策劃的內容吸引您的客戶並幫助建立關係。我們為企業提供了一種定期為其電子郵件清單中的每個人提供真正好處的方法。不僅是定期，而且是相關的。透過自動化，企業可以將參與頻率提高到一個新的水平，而無需花費更多的時間、精力或金錢。每次您發送時，我們的平台都會向您的每位訂閱者發送個人化且完全客製化的電子報。您選擇來源和主題，rasa.io 處理其餘的事情。我們的人工智慧收集並篩選您的來源產生的文章，僅提取與您的電子報最相關的文章。然後，文章會根據每個訂閱者的獨特興趣進行過濾並指定發送給他們。
Sender
sender.net
Sender 的主要優勢是電子郵件的高送達率、屢獲殊榮的用戶友善性和無與倫比的經濟性。 Sender 專為電子商務和部落客量身定制，具有許多附加功能，但完美適合各種企業 - 從個人公司到大中型企業。透過電子商務平台的客製化集成，您只需複製並貼上產品的 URL，即可將產品添加到新聞通訊中，Sender 將自動提取產品圖像、描述、價格等。部落客和資訊行銷人員可以使用 Sender 廣泛的自動化功能，與他們的社群媒體追蹤者分享時事通訊並追蹤結果。此外，Sender 還提供許多附加功能，透過 destop 推播通知、事務性和自動化電子郵件序列、API 整合以及易於使用的拖放訂閱表單產生器來幫助實現最佳...
AdRoll
adroll.com
透過 AdRoll 的 AI 驅動行銷軟體，您可以在一個地方獲得複雜的受眾群體定位、跨通路參與、進階測量和歸因。透過 AdRoll 的成長平台，打造出顧客喜愛的品牌，將更多訪客轉變為顧客，並提升顧客忠誠度。
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus 是一款電子郵件行銷工具，提供豐富的電子郵件行銷模板，讓用戶在幾分鐘內建立回應任何裝置的行銷活動。使用者能夠建立點滴電子郵件序列、匯入聯絡人、與表單整合以及產生自訂報告。透過細分，使用者可以根據對其業務最重要的客戶資料建立高度針對性的電子郵件活動。 EmailOctopus 的自動化工具使用戶能夠建立基於時間的登入和點滴電子郵件序列。透過與新訂閱者分享閱讀量最大的內容，組織可以讓受眾繼續關注他們的博客，或者創建歡迎系列以誘人的折扣介紹新客戶，從而增加電子商務商店的收入。該解決方案包括一組廣泛的電子郵件行銷模板，允許用戶創建響應式行銷活動，例如設計精美的新聞通訊或簡單的個...
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol 是一個電子郵件行銷平台，具有多功能彈出視窗產生器。它有助於電子商務品牌吸引回頭客。該應用程式為商家提供了促銷特別優惠、防止購物車放棄、進行調查、收集電子郵件、管理聯絡人、建立電子郵件行銷自動化以及發送電子郵件廣播所需的工具。 Getsitecontrol 有一個官方 Shopify 應用程式、一個 WordPress 外掛和一個 Wix 應用程式。但是，它適用於任何其他網站平台，包括 Squarespace、Bigcommerce、Magento 等。
Levitate
levitate.ai
Levitate 由 ShareFile 創作者 Jesse Lipson 於 2017 年創立，幫助小型企業專注於他們最擅長的事情：建立關係。 Levitate 是一種保持聯繫的行銷工具，旨在幫助小型企業與客戶建立並維持真實的關係。 Levitate 的平台允許用戶大規模發送個人電子郵件、透過簡訊與客戶保持聯繫、發送調查、安排會議、記住有關聯絡人的關鍵事實，並透過個人化的方法實現業務目標- 所有這些都由您的專門行銷教練負責。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一個整合業務應用程式的雲端平台，專為各種類型和規模的公司而設計。使用 Apptivo 的應用程式管理幾乎所有業務任務，從銷售和行銷，到計費和支持，以及其間的一切。 Apptivo 沒有按應用程式定價，每個用戶每月只需 10 美元即可訪問整個平台。無論您將 Apptivo 用於單一應用程序，還是管理整個業務，它都將為整個組織帶來難以置信的價值。我們的應用程式涵蓋整個客戶生命週期：行銷 - 建立有針對性的聯絡人清單、建立和交付電子郵件活動以及追蹤分析。銷售 - 完整的 CRM 功能，具有強大的聯絡人管理、銷售管道、自動化和報告功能。服務台 - 功能強大的票務系統，具有電子郵件整合...
Sendy
sendy.co
Sendy 是一款自架電子郵件新聞通訊應用程序，可讓您透過 Amazon Simple Email Service (SES) 發送可追蹤的電子郵件。這使您可以以極低的價格發送經過身份驗證的大量電子郵件，而無需犧牲送達率。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一個完整的一體化客戶互動平台。團隊待辦事項、客戶管理功能、建立自動化工作流程、分配電子郵件、標記電子郵件以保持井然有序以及添加內部註釋等功能有助於減輕您的電子郵件工作量並減輕團隊電子郵件的負擔。此外，Helpmonks 在每個計劃中都包含一個即時聊天選項，以及一個強大的電子郵件行銷平台，用於電子郵件活動和自動電子郵件觸發器。此外，Helpmonks 是唯一提供多種部署模式的共享收件匣工具 - SaaS（託管）、專用雲端伺服器和本機（自架）選項，並且按郵箱而非按使用者定價。 Helpmonks 是一款共享信箱軟體，讓您的團隊能夠協作處理電子郵件對話。 Helpmonks 讓...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一個零售行銷平台，可協助行銷人員在幾分鐘內將數據轉化為創收活動。透過將資料直接內建在行銷活動工作流程中以及點擊式預測模型，零售行銷人員可以將手動流程拋諸腦後，觸發任何通訊並自動化每封電子郵件、行動裝置、網站和付費媒體的人物、內容、時間和地點給每個購物者的消息。超過 400 個品牌信賴 Bluecore 能夠快速提高客戶保留率並推動可預測的收入，其中包括 Express、Bass Pro Shops、Lenovo、Steve Madden、Alo Yoga 和 Lulu & Georgia。
ClickSend
clicksend.com
ClickSend 是企業和開發人員的通訊軟體。我們提供簡訊、彩信、語音、線上郵件、電子郵件和傳真，幫助您與重要的人交談。 ClickSend 由我們的 100 多名才華橫溢的團隊提供支持，他們在澳洲、菲律賓、英國、美國、越南等地工作。 ClickSend 工具被全球一些最值得信賴的品牌、組織和開發人員使用。因為它們易於使用、自動化和整合。 ClickSend 提供有用的 24/7 支持，並透過安全可靠的平台實現閃電般的快速交付。 ClickSend 的客戶透過 ClickSend 儀表板、行動應用程式、靈活的 API 或整合發送訊息。 從小型企業到大型企業，ClickSend ...
Cakemail
cakemail.com
發送人們想要的電子郵件所需的所有工具。利用發送行銷和交易電子郵件所需的工具和持續支援來吸引受眾並發展您的業務。
MailUp
mailup.com
MailUp 是一個簡單且可擴展的解決方案，用於建立、自動化和自訂電子郵件、簡訊和訊息應用程式行銷活動。它受到全球 10,000 多家客戶的信賴，為您的行銷策略提供先進的自動化功能和最佳技術。 滿足多通路行銷需求的完整解決方案：電子報、交易電子郵件、訂閱表單、登陸頁面、促銷、簡訊、訊息應用程式（Facebook Messenger 和 Telegram）等等！嘗試其拖放電子郵件產生器，整合您的行銷堆棧，在幾秒鐘內創建自動化的多管道工作流程，並透過深入的報告監控您的行銷活動績效。 出生於義大利，職業為國際。 MailUp 成立於 2003 年，多年來已發展成為義大利的市場領導者，業務遍及 5...
GoSquared
gosquared.com
世界上第一個可持續的電子郵件行銷平台。從 MailChimp 切換到發送更好的電子郵件活動、擴大受眾群體並恢復地球。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一個電子郵件行銷平台，其全球使命是幫助世界各地的企業點燃與客戶的關係。 * 建立可轉換的電子郵件 任何技能水平的使用者都可以建立可推動結果的電子郵件活動。直覺的無程式碼電子郵件產生器與人工智慧生成內容的強大功能相結合，使發送與受眾產生共鳴的訊息變得比以往更容易。從頭開始，或從廣泛的現成範本庫中進行選擇。 * 增加你的清單 建立自訂登陸頁面、表格和調查來擴大和吸引您的清單。任何人都可以使用 Benchmark Email 的簡單潛在客戶開發工具來吸引新訂閱者。或者，透過 Zapier 連接到您喜歡的潛在客戶開發工具。 * 個人化外展 使用視覺化產生器中的自動化工作流程發...
Transpond
transpond.io
管理訂閱者、設計精美的範本、建立自動電子郵件以及發送和追蹤活動。歡迎來到 Transpond－尖端的行銷平台。 試試 Transpond - 易於使用的行銷套件。創建出色的通信以發送給您的客戶並發展您的業務。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您為數位代理商、行銷人員、企業和顧問提供的一體化網路行銷平台。功能網站產生器、漏斗產生器、登陸頁面、彈出視窗、電子商務包括帶有電子郵件行銷的 CRM、表單產生器、調查產生器、線上計劃、工作流程自動化、分析、Webhooks 等等！您的首選解決方案。無程式碼、拖放簡單性和一套轉換工具可確保您的貨幣投資報酬率。從 14 天免費試用開始！
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放...
SendX
sendx.io
SendX 是一款適合行銷人員和企業主的直覺、經濟實惠且功能豐富的電子郵件行銷軟體。 SendX 為行銷人員提供業界最簡單的 UI 之一而感到自豪。 SendX 為每個方案提供無限的電子郵件傳送、強大的自動化功能、24x7 即時支援、最佳的電子郵件傳遞能力。全球超過 3000 家公司信賴 SendX 進行電子郵件行銷。 **從 14 天免費試用開始（無需信用卡）。 **定價起價為7.49 美元/月主要功能和優點： - 發送無限的電子郵件行銷活動- 使用表單和彈出視窗建立您的電子郵件清單- 強大的自動化工具- 使用拖放電子郵件編輯器進行設計（無需編碼） - 同類最佳電子郵件傳送能力（在主收件匣中...
Privy
privy.com
擴大您的電子郵件清單透過易於使用的受眾群體定位和觸發器來創建精美的展示，旨在吸引人們加入您的清單並從您的商店購買。透過有針對性的展示減少購物車遺棄情況 啟動有針對性的彈出窗口和彈出窗口，並提供退出意圖和特別折扣，以便在人們離開之前完成銷售。透過自動電子郵件推動重複訪問和銷售發送廢棄購物車電子郵件、自動回覆、優惠券提醒和歡迎系列，吸引人們回到您的網站以了解更多資訊或進行購買。透過新聞通訊將聯絡人轉化為銷售 使用 Privy 的拖放電子郵件編輯器建立品牌新聞通訊，將您的聯絡人轉化為銷售。提高平均訂單價值啟動免費送貨欄或交叉銷售顯示以提高平均訂單價值。透過簡訊行銷實現更多銷售自動化您廢棄的購物車...
FreshMail
freshmail.com
FreshMail 是一種創新的電子郵件行銷系統，可輕鬆建立和發送線上行銷活動。其直覺的使用者介面可讓您設計和客製化精美的時事通訊，以引起關注並取得成果。它還提供了強大的工具來自動化您的大部分工作並收集對客戶行為的見解。立即開設免費的 FreshMail 帳戶，讓電子郵件行銷的力量為您服務。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 將您的整個業務結合起來，幫助每個人更好地工作、協同工作，並透過單一基於雲端的系統以正確的方式工作。行銷可以產生更多高品質的銷售線索，銷售可以達成更多交易，財務可以快速輕鬆地開立發票，支援可以提供卓越的服務。 Workbooks 可以隨時隨地在所有設備上進行安全訪問，並與您當前的系統無縫集成，為您的團隊提供360 度客戶的單一視圖，幫助他們專注於正確的事情並獲得做出決策所需的實時見解。 Workbooks 可協助您將客戶置於業務的核心，並建立持久、有利可圖的關係，從而以可持續的方式增加長期收入。
Salesforge
salesforge.ai
告別冷電子郵件模板，向程式化冷電子郵件外展問好！ Salesforge 是一款一體化銷售執行超級應用程序，透過解決大規模個人化冷電子郵件外展的需求，同時保障您的電子郵件送達率，為每個銷售團隊提供實現目標的最高可能性。透過啟用即時AI 和透過機器學習來決策關鍵的銷售活動，增強每種語言的訊息傳遞，並消除對各種銷售點解決方案的需求，從而提高轉換率。
Markate
markate.com
Markate 應用程式非常適合所有尋求經濟實惠、行動就緒、易於使用的端到端管理解決方案的服務企業。了解 Markate 如何幫助您的業務。
mails.ai
mails.ai
Mails.ai 是透過高效率的冷電子郵件推廣來發展業務的首選平台。這是一個先進且用戶友好的系統，可以幫助您以更少的努力接觸到更多的人。 Mails.ai 的魅力在於： - 智慧電子郵件自動化：我們的 AI 負責為您發送電子郵件和跟進。 - 連接任意數量的電子郵件帳戶：沒有上限 - 根據需要連接任意數量的帳戶。 - 即時電子郵件驗證器：透過我們的即時驗證系統，我們確保您的電子郵件進入收件匣，而不是垃圾郵件資料夾。 - 無限聯絡人上傳：無論您的潛在客戶名單有多大，您都可以全部上傳。 - AI 創建的自訂電子郵件：獲取由我們聰明的 AI 撰寫的直接與受眾對話的電子郵件。 - 智慧發送模式：我們的系...
Replyify
replyify.com
滴灌電子郵件活動序列是客戶主管、銷售開發、需求產生、招募人員、財務規劃師、副總裁和執行長完成更多交易的最有效方式