電子郵件行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 孟加拉 最受歡迎 最近新增

電子郵件行銷軟體是企業建立和監督電子郵件清單的重要工具，將其細分以進行有針對性的電子郵件活動，同時監控訂閱者互動。這些工具可以使用 HTML 和 CSS 或使用者友好的所見即所得編輯器來建立自訂電子郵件。 與客戶關係管理 (CRM) 軟體的整合增強了平台的預測能力。電子郵件行銷是行銷自動化工具中的典型功能。與涵蓋各種管道的全面自動化解決方案不同，這些產品專門針對電子郵件行銷。若要詳細探索行銷自動化產品中的電子郵件行銷功能，買家可以參考行銷自動化類別頁面。