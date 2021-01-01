電子郵件行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安哥拉

Big Mailer

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經濟實惠的電子郵件行銷平台- 批量+ 滴注+ 交易- 免費最多1,000 個聯絡人BigMailer 支援所有主要電子郵件行銷活動類型- 批量、自動化、滴注、自動回复、RSS 到電子郵件和交易- 並允許大容量寄件者整合他們的所有電子郵件單一平台上的活動。內建品牌管理可以為代理商、大型團隊、多產品企業和具有多個專案的製造商優化工作流程。邀請具有適當權限等級的無限使用者或客戶，並隨時變更存取權限。代理商和企業計劃提供白標選項。自動處理退回郵件、取消訂閱和投訴。自助服務選項可隨時匯出或刪除列表，無需聯絡支援人員。電子郵件模板管理的靈活選項 - 使用我們的拖放編輯器建立漂亮的行動優化模板，或使用我們的...