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最受歡迎 最近新增 電子郵件管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

電子郵件管理軟體透過自動對傳入電子郵件進行分類和優先排序來簡化收件匣組織。該技術透過自動化和人工智慧提高個人和企業的生產力。主要功能通常包括透過諸如推遲非緊急電子郵件的暫停功能和可自訂的自動存檔規則等選項來減少干擾。其他功能可能包括電子郵件追蹤、範本建立、自動排序以及輕鬆取消訂閱不需要的內容。該軟體對於客戶和客戶導向的團隊特別有益，使他們能夠有效地管理共享對話和票證、監控重要指標和 KPI 以及自動化工作流程。