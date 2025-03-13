電子郵件管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件管理軟體透過自動對傳入電子郵件進行分類和優先排序來簡化收件匣組織。該技術透過自動化和人工智慧提高個人和企業的生產力。主要功能通常包括透過諸如推遲非緊急電子郵件的暫停功能和可自訂的自動存檔規則等選項來減少干擾。其他功能可能包括電子郵件追蹤、範本建立、自動排序以及輕鬆取消訂閱不需要的內容。該軟體對於客戶和客戶導向的團隊特別有益，使他們能夠有效地管理共享對話和票證、監控重要指標和 KPI 以及自動化工作流程。
提議新的應用程式
Fastmail
fastmail.com
Fastmail是一項電子郵件服務，提供付費帳戶，支持多種工具和協議，以便於個人和商業通訊使用。
Titan Email
titan.email
Titan Email 是專為專業人士和小型企業設計的電子郵件工具，提供排程發送、後續提醒等功能，旨在提升生產力和客戶關係。
Unroll.Me
unroll.me
Unroll.Me 是一個電子郵件管理工具，可輕鬆取消訂閱電子郵件訂閱並整合每日摘要，提高收件箱管理效率。
Clean Email
clean.email
Clean Email 是一款電子郵件管理工具，幫助用戶清理和組織收件箱，提供自動清理、自定義規則和隱私監視等功能。
Shortwave
shortwave.com
Shortwave 是一款電子郵件應用程式，透過智能收件箱和AI工具提升Gmail使用者的生產力和協作效率。
Help Scout
helpscout.com
Help Scout 是一款客戶支援軟體，通過電子郵件和即時聊天，幫助小型企業高效管理客戶關係，並提供個性化支援。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler是一款電子郵件插件，提供智能助手、郵件跟踪、定時發送等功能，提升郵件管理效率。
Neo
neo.space
Neo是一個整合電子郵件和業務增長工具的平台，幫助小型企業和創業者建立專業的在線形象和有效的客戶溝通。
Paced Email
paced.email
Paced Email 是一款以隱私為重點的生產力工具，幫助用戶管理電子郵件，提供個性化或匿名的郵件地址以保護身份，並可批量整理郵件。
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款電子郵件管理工具，自動將不重要的電子郵件分類，幫助用戶整理收件箱，提高效率。
Front
front.com
Front是一個客戶服務平台，集中管理多渠道溝通，提供團隊協作工具和AI自動化，提升客戶滿意度和工作效率。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個客戶服務平台，簡化多渠道通信，支援團隊高效協作和自動化客戶互動管理。
Krystal
krystal.io
Krystal是一家提供網頁寄存和雲服務的公司，致力於環保和可持續發展，並提供英國客戶支持。
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox自動根據重要性組織電子郵件，並支持在收件箱中直接進行CRM活動，簡化銷售團隊的客戶溝通。
Hiver
hiverhq.com
Hiver是一個電子郵件管理工具，幫助團隊在Gmail和Outlook中簡化工作流程、提高客戶支持效率及自動化任務。
Gmelius
gmelius.com
Gmelius是一個協作平台，整合於Gmail，提供共享收件箱、看板和工作流程自動化，支持團隊在熟悉工具中協作。
Tonkean
tonkean.com
Tonkean是一個無代碼流程協調平台，幫助企業內部服務團隊創建和管理自訂工作流程，簡化業務流程並提高效率。
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker是一個SaaS平台，簡化潛在客戶生成與電子郵件外展，提供自動化工作流和數據增強功能，以增強銷售效率。
Vodien
vodien.com
Vodien是一個提供穩定且安全的網站託管服務的應用程式，特別針對亞洲市場，注重加載速度與基本安全性。
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin是一款電子郵件平台，幫助用戶發送群發郵件，增強郵件可傳遞性，並管理郵件活動，適合提高銷售和潛在客戶聯繫。
Rooftop
getrooftop.io
Rooftop 是一款團隊郵件管理應用，可透過提及同事及建立智能工作流程來協作處理共享郵箱（如 @contact、@info 和 @yourbrand）。
InMoat
inmoat.com
InMoat是款電子郵件管理應用程式，讓用戶控制郵件偏好，過濾不重要郵件，集中重要信息，提升收件箱效率。