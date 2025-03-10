電子郵件管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件管理軟體透過自動對傳入電子郵件進行分類和優先排序來簡化收件匣組織。該技術透過自動化和人工智慧提高個人和企業的生產力。主要功能通常包括透過諸如推遲非緊急電子郵件的暫停功能和可自訂的自動存檔規則等選項來減少干擾。其他功能可能包括電子郵件追蹤、範本建立、自動排序以及輕鬆取消訂閱不需要的內容。該軟體對於客戶和客戶導向的團隊特別有益，使他們能夠有效地管理共享對話和票證、監控重要指標和 KPI 以及自動化工作流程。
提議新的應用程式
Tonkean
tonkean.com
Tonkean是一個無代碼流程協調平台，幫助企業內部服務團隊創建和管理自訂工作流程，簡化業務流程並提高效率。
InMoat
inmoat.com
InMoat 透過讓您控制您的電子郵件首選項來增強您的收件匣。使用 InMoat，您可以透過選擇對您重要的電子郵件類型來維護有針對性的收件匣。其他不重要和非緊急的電子郵件將被過濾到您的@InMoat資料夾中以供稍後查看。無論您是想優先考慮團隊成員、行事曆邀請還是專案協作更新，InMoat 都能讓您掌控一切。 InMoat 總部位於德克薩斯州奧斯汀，由橫跨美國和加拿大的遠端團隊開發。
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin 可讓您發送無限量的大量電子郵件，這些電子郵件會進入收件匣！獲得更多的開啟機會、更多的潛在客戶和更多的銷售。提高寄件者聲譽和送達能力。自動化和序列。切勿錯過後續行動。電子郵件個性化。提高寄件者聲譽。
Hiver
hiverhq.com
Hiver是一個電子郵件管理工具，幫助團隊在Gmail和Outlook中簡化工作流程、提高客戶支持效率及自動化任務。
Neo
neo.space
Neo是一個整合電子郵件和業務增長工具的平台，幫助小型企業和創業者建立專業的在線形象和有效的客戶溝通。
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker：用於潛在客戶勘探和電子郵件推廣的終極 SaaS 平台 使用 Leadspicker 提升您的業務勘探遊戲——這是一款專為結果驅動型行銷人員和銷售專業人士設計的突破性 SaaS 解決方案。透過 Leadspicker，您不再需要同時使用多種工具來進行潛在客戶挖掘和電子郵件行銷活動。該平台為您提供同一個數位屋頂下的一切。主要功能： 電子郵件外展功能：輕鬆向您的潛在客戶發送有針對性的行銷活動。透過電子郵件預熱和輪換功能，您可以確保您的外展活動發揮最大效力。智慧電子郵件配對：不再需要猜測！使用與潛在客戶的電子郵件提供者相符的用戶端發送電子郵件。無論您的潛在客戶使用 Outlook 還是 Gmail，Leadspicker 都會匹配並使用適當的用戶端來實現最佳送達率。勘探工具：無縫識別符合您業務需求的潛在銷售線索。深入挖掘豐富的潛在客戶並簡化您的定位流程。瀑布式電子郵件搜尋：Leadspicker 透過採用獨特的瀑布式方法徹底改變了電子郵件搜尋。透過與超過 5 個第三方解決方案協同，確保獲取有效電子郵件地址的成功率和品質更高。特別優惠：數據即服務：尋找優質潛在客戶可能具有挑戰性。透過 Leadspicker 的資料即服務功能，可以直接在平台上存取頂級潛在客戶，為外展做好準備。銷售活動即服務：從資料探勘到電子郵件推廣，讓 Leadspicker 處理繁重的工作。作為客戶，您的主要關注點仍然是對會議表現出真正興趣的潛在客戶，以確保更高的轉換率。
Vodien
vodien.com
正在尋找新加坡的網域託管？透過可靠的解決方案為您的網站購買網域和託管服務。今天就開始建立您的線上形象。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler是一款電子郵件插件，提供智能助手、郵件跟踪、定時發送等功能，提升郵件管理效率。
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox自動根據重要性組織電子郵件，並支持在收件箱中直接進行CRM活動，簡化銷售團隊的客戶溝通。
Unroll.Me
unroll.me
Unroll.Me 是一個電子郵件管理工具，可輕鬆取消訂閱電子郵件訂閱並整合每日摘要，提高收件箱管理效率。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個客戶服務平台，簡化多渠道通信，支援團隊高效協作和自動化客戶互動管理。
Fastmail
fastmail.com
Fastmail是一項電子郵件服務，提供付費帳戶，支持多種工具和協議，以便於個人和商業通訊使用。
Titan Email
titan.email
Titan Email 是專為專業人士和小型企業設計的電子郵件工具，提供排程發送、後續提醒等功能，旨在提升生產力和客戶關係。
Shortwave
shortwave.com
Shortwave 是一款電子郵件應用程式，透過智能收件箱和AI工具提升Gmail使用者的生產力和協作效率。
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款電子郵件管理工具，自動將不重要的電子郵件分類，幫助用戶整理收件箱，提高效率。
Rooftop
getrooftop.io
在 Rooftop，我們正在重塑團隊發送電子郵件的方式。輕鬆管理@contact、@info 或@yourbrand 等群組電子郵件。
Paced Email
paced.email
Paced Email 是一款以隱私為重點的生產力工具，幫助用戶管理電子郵件，提供個性化或匿名的郵件地址以保護身份，並可批量整理郵件。
Krystal
krystal.uk
Krystal是一家提供網頁寄存和雲服務的公司，致力於環保和可持續發展，並提供英國客戶支持。
Help Scout
helpscout.com
Help Scout 是一款客戶支援軟體，通過電子郵件和即時聊天，幫助小型企業高效管理客戶關係，並提供個性化支援。
Gmelius
gmelius.com
Gmelius是一個協作平台，整合於Gmail，提供共享收件箱、看板和工作流程自動化，支持團隊在熟悉工具中協作。
Front
front.com
Front是一個客戶服務平台，集中管理多渠道溝通，提供團隊協作工具和AI自動化，提升客戶滿意度和工作效率。
Clean Email
clean.email
Clean Email 是一款電子郵件管理工具，幫助用戶清理和組織收件箱，提供自動清理、自定義規則和隱私監視等功能。