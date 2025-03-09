找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件管理軟體透過自動對傳入電子郵件進行分類和優先排序來簡化收件匣組織。該技術透過自動化和人工智慧提高個人和企業的生產力。主要功能通常包括透過諸如推遲非緊急電子郵件的暫停功能和可自訂的自動存檔規則等選項來減少干擾。其他功能可能包括電子郵件追蹤、範本建立、自動排序以及輕鬆取消訂閱不需要的內容。該軟體對於客戶和客戶導向的團隊特別有益，使他們能夠有效地管理共享對話和票證、監控重要指標和 KPI 以及自動化工作流程。
提議新的應用程式
Clean Email
clean.email
Clean Email 是一款電子郵件管理工具，幫助用戶清理和組織收件箱，提供自動清理、自定義規則和隱私監視等功能。
Titan Email
titan.email
Titan Email 是專為專業人士和小型企業設計的電子郵件工具，提供排程發送、後續提醒等功能，旨在提升生產力和客戶關係。
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家網路服務公司，成立於 2002 年，專門為世界各地的企業提供尖端工具和服務。我們以不同的方式做事，提供可持續的優質解決方案而不犧牲性能。如今，我們是英國最大的獨立網路託管公司，也是世界上唯一的共益企業網路託管和公有雲供應商。無論是我們屢獲殊榮的網站寄存、客製化雲端服務、VoIP 解決方案，還是出色的英國客戶支持，我們在產品、服務或地球優先的方法上都絕不妥協。我們由 100% 再生電力提供動力，在將利潤再投資於改善我們的服務後，我們將所有剩餘現金用於環保措施。我們抵消了整個員工的碳排放，並種植了數百萬棵碳捕獲、恢復棲息地的樹木。無論您的企業規模或抱負有多大，Krystal 都能提供可持續的解決方案來確保您的業務面向未來並推動您的發展。
InMoat
inmoat.com
InMoat 透過讓您控制您的電子郵件首選項來增強您的收件匣。使用 InMoat，您可以透過選擇對您重要的電子郵件類型來維護有針對性的收件匣。其他不重要和非緊急的電子郵件將被過濾到您的@InMoat資料夾中以供稍後查看。無論您是想優先考慮團隊成員、行事曆邀請還是專案協作更新，InMoat 都能讓您掌控一切。 InMoat 總部位於德克薩斯州奧斯汀，由橫跨美國和加拿大的遠端團隊開發。
Fastmail
fastmail.com
Fastmail是一項電子郵件服務，提供付費帳戶，支持多種工具和協議，以便於個人和商業通訊使用。
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin 可讓您發送無限量的大量電子郵件，這些電子郵件會進入收件匣！獲得更多的開啟機會、更多的潛在客戶和更多的銷售。提高寄件者聲譽和送達能力。自動化和序列。切勿錯過後續行動。電子郵件個性化。提高寄件者聲譽。
Hiver
hiverhq.com
Hiver是一個強大的溝通與協作平台，可幫助組織使用Google Workspace的組織與客戶，員工和供應商有意義地互動。使用Hiver的團隊可以有效地管理多通道通信，提供自助服務，自動化咕unt聲，與他們喜歡的應用程序集成，確保SLA合規性並獲得實時績效見解，以推動更好的業務成果。永遠不會離開Gmail。 Hiver的易用性，零學習曲線，世界一流的安全與合規性以及24x7最高的支持使其成為全球2000多家公司的可信賴軟件。 Flexport，Pluralsight，哈佛大學，Appsflyer，Oxford Business Group和UpWork等由Hiver提供動力。
Neo
neo.space
Neo 是一款電子郵件和成長套件，旨在加速小型企業和企業家的線上成長。超過 15,000 家小型企業信任 Neo。 Neo 是一款一體化商務電子郵件平台，您可以在其中獲得與您的品牌名稱相符的自訂商務電子郵件地址([email protected]) 以及有助於發展您的品牌的強大功能。企業電子郵件地址可以增加可信度，並為您的客戶和消費者灌輸對您品牌的信任，因為它是基於您的網域。最好的部分是什麼？如果您還沒有合適的域名，我們將協助您找到合適的域名！您還可以獲得一個網站來鞏固您的品牌的數位形象，並且不需要設定或編碼。 Neo 配備了一系列工具和豐富的網路郵件，包括整合的日曆和聯絡人應用程式、電子郵件行銷、預約安排以及用於編寫和回覆任何電子郵件、閱讀收據以及許多其他生產力和安全性的AI 電子郵件助手特徵。適合：尋求全面的電子郵件套件以與客戶和團隊成員有效互動的小型企業、企業家和新創公司。
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker：用於潛在客戶勘探和電子郵件推廣的終極 SaaS 平台 使用 Leadspicker 提升您的業務勘探遊戲——這是一款專為結果驅動型行銷人員和銷售專業人士設計的突破性 SaaS 解決方案。透過 Leadspicker，您不再需要同時使用多種工具來進行潛在客戶挖掘和電子郵件行銷活動。該平台為您提供同一個數位屋頂下的一切。主要功能： 電子郵件外展功能：輕鬆向您的潛在客戶發送有針對性的行銷活動。透過電子郵件預熱和輪換功能，您可以確保您的外展活動發揮最大效力。智慧電子郵件配對：不再需要猜測！使用與潛在客戶的電子郵件提供者相符的用戶端發送電子郵件。無論您的潛在客戶使用 Outlook 還是 Gmail，Leadspicker 都會匹配並使用適當的用戶端來實現最佳送達率。勘探工具：無縫識別符合您業務需求的潛在銷售線索。深入挖掘豐富的潛在客戶並簡化您的定位流程。瀑布式電子郵件搜尋：Leadspicker 透過採用獨特的瀑布式方法徹底改變了電子郵件搜尋。透過與超過 5 個第三方解決方案協同，確保獲取有效電子郵件地址的成功率和品質更高。特別優惠：數據即服務：尋找優質潛在客戶可能具有挑戰性。透過 Leadspicker 的資料即服務功能，可以直接在平台上存取頂級潛在客戶，為外展做好準備。銷售活動即服務：從資料探勘到電子郵件推廣，讓 Leadspicker 處理繁重的工作。作為客戶，您的主要關注點仍然是對會議表現出真正興趣的潛在客戶，以確保更高的轉換率。
Vodien
vodien.com
正在尋找新加坡的網域託管？透過可靠的解決方案為您的網站購買網域和託管服務。今天就開始建立您的線上形象。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler是一款電子郵件插件，提供智能助手、郵件跟踪、定時發送等功能，提升郵件管理效率。
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox 會根據最重要的交易自動對電子郵件進行優先排序和組織。它允許您直接從收件匣執行所有 CRM 活動。
Unroll.Me
unroll.me
Unroll.Me 是一個電子郵件管理工具，可輕鬆取消訂閱電子郵件訂閱並整合每日摘要，提高收件箱管理效率。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個全面的客戶參與平台，旨在簡化多個管道的溝通，增強客戶體驗和團隊協作。 Trengo 注重效率和自動化，使企業能夠透過單一介面無縫管理客戶互動。
Tonkean
tonkean.com
Tonkean 是同類首個流程編排和體驗平台，可協助採購和法律等企業內部服務團隊創建人們實際遵循的流程體驗。 Tonkean 無縫地圍繞現有的政策和系統，讓內部團隊可以利用現有的資源做更多的事情。透過 Tonkean，您可以建立針對每個請求者的個人化流程，並使用 AI 自動接收、分類和解決每個請求。 Tonkean 擁有預先設定的流程範本庫和 100% 無程式碼工作流程編輯器，是 Google、Netflix、Instacart 和 Workday 等創新公司的首選自動化平台。透過全面的治理控制，您可以保證合規性，同時最大限度地提高採用率——所有這些都無需任何變更管理，也無需任何程式碼。 Tonkean 成立於 2015 年，總部位於帕洛阿爾托，研發中心位於特拉維夫。
Shortwave
shortwave.com
Shortwave 是一款電子郵件應用程式，透過智能收件箱和AI工具提升Gmail使用者的生產力和協作效率。
SaneBox
sanebox.com
今天清理收件箱（並將其永遠保持這種方式） Sanebox就像是一位超級聰明的助手，與您在一起多年，並且知道對您重要的事情。它將不重要的電子郵件從收件箱移動到一個新文件夾中，並將其匯總在摘要中，您可以在其中快速批量處理它們。平均的Sanebox客戶每月節省12小時以上。 Sanebox就像是一位超級聰明的助手，已經與您在一起了多年，並且知道對您來說重要的是什麼 - 每月為普通用戶節省12小時以上的用戶。
Rooftop
getrooftop.io
在 Rooftop，我們正在重塑團隊發送電子郵件的方式。輕鬆管理@contact、@info 或@yourbrand 等群組電子郵件。
Paced Email
paced.email
Paced Email 是一款隱私優先的生產力工具，總部位於英國。我們幫助您實現更平靜的電子郵件收件匣，同時提供額外的隱私和身分保護。使用個人化或匿名的定速電子郵件地址來緩衝訊息，直到您需要它們為止。按天、按週或按月分批產生方便的摘要。只需單擊即可用作超級有效的一次性電子郵件提供者。使用我們的 Safari、Chrome 和 Firefox 相容外掛程式從瀏覽器建立一次性電子郵件地址。
Help Scout
helpscout.com
Help Scout 是一款客戶支援軟體，通過電子郵件和即時聊天，幫助小型企業高效管理客戶關係，並提供個性化支援。
Gmelius
gmelius.com
Gmelius是第一個將本地集成在Google Workspace（以前為G Suite）內的協作平台，並將其與Slack或Trello（例如Slack或Trello）使用的其他應用程序聯繫起來。 Gmelius允許團隊在他們已經知道和喜歡的工具中工作時進行協作。無需將數據遷移到其他第三方解決方案，也無需學習如何使用其他應用程序。 Gmelius使出色的團隊合作從用戶的Gmail收件箱中實現。 Gmelius從Gmail內部的強大共享收件箱，共享的Gmail標籤，Visual看板板和Smart Workflow Automations開始，提供了一個獨特的協作平台，與其他用戶的每日應用程序集成在一起。用戶可以將自己喜歡的工具與唯一的2向集成（包括Slack和Trello），公共API或通過Zapier連接。 *簡化電子郵件管理 *提高透明度和問責制 *自動化和優化工作量的分佈 *簡化工作流程並自動化任何咕unt聲 Gmelius提供了市場上領先的共享收件箱解決方案，這就是為什麼： 1。Gmelius與現有工具無縫集成。 Gmelius居住在用戶的Gmail收件箱中，讓它們在他們滿意的生態系統中工作。這節省了移民，管理和培訓的時間和金錢。 2。gmelius鱗片有需求。 它的獨特架構每天都支持大型和大型組織。其最大的客戶數量有8,000多個活動的共享收件箱和成千上萬的用戶。 3。Gmelius通過設計模型強制執行嚴格的隱私。 它的總部位於瑞士，歐洲，隱私一直被主動整合到該平台中。與其他服務不同，Gmelius從不存儲用戶電子郵件的內容。
Front
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