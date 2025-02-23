電子郵件管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塔吉克

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件管理軟體透過自動對傳入電子郵件進行分類和優先排序來簡化收件匣組織。該技術透過自動化和人工智慧提高個人和企業的生產力。主要功能通常包括透過諸如推遲非緊急電子郵件的暫停功能和可自訂的自動存檔規則等選項來減少干擾。其他功能可能包括電子郵件追蹤、範本建立、自動排序以及輕鬆取消訂閱不需要的內容。該軟體對於客戶和客戶導向的團隊特別有益，使他們能夠有效地管理共享對話和票證、監控重要指標和 KPI 以及自動化工作流程。
提議新的應用程式
Tonkean
tonkean.com
Tonkean 是同類首個流程編排和體驗平台，可協助採購和法律等企業內部服務團隊創建人們實際遵循的流程體驗。 Tonkean 無縫地圍繞現有的政策和系統，讓內部團隊可以利用現有的資源做更多的事情。透過 Tonkean，您可以建立針對每個請求者的個人化流程，並使用 AI 自動接收、分類和解決每個請求。 Tonkean 擁有預先設定的流程範本庫和 100% 無程式碼工作流程編輯器，是 Google、Netflix、Instacart 和 Workday 等創新公司的首選自動化平台。透過全面的治理控制，您可以保證合規性，同時最大限度地提高採用率——所有這些都無需任何變更管理，也無需任何程式碼。 Tonkean 成立於 2015 年，總部位於帕洛阿爾托，研發中心位於特拉維夫。
InMoat
inmoat.com
InMoat 透過讓您控制您的電子郵件首選項來增強您的收件匣。使用 InMoat，您可以透過選擇對您重要的電子郵件類型來維護有針對性的收件匣。其他不重要和非緊急的電子郵件將被過濾到您的@InMoat資料夾中以供稍後查看。無論您是想優先考慮團隊成員、行事曆邀請還是專案協作更新，InMoat 都能讓您掌控一切。 InMoat 總部位於德克薩斯州奧斯汀，由橫跨美國和加拿大的遠端團隊開發。
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin 可讓您發送無限量的大量電子郵件，這些電子郵件會進入收件匣！獲得更多的開啟機會、更多的潛在客戶和更多的銷售。提高寄件者聲譽和送達能力。自動化和序列。切勿錯過後續行動。電子郵件個性化。提高寄件者聲譽。
Hiver
hiverhq.com
Hiver 是一個功能強大的溝通和協作平台，可協助使用 Google Workspace 的組織與其客戶、員工和供應商進行有意義的互動。使用 Hiver 的團隊可以有效管理多通路通訊、提供自助服務、自動化繁重工作、與他們喜愛的應用程式整合、確保 SLA 合規性並獲得即時效能洞察，以推動更好的業務成果。永遠不會離開 Gmail。 Hiver 的易用性、零學習曲線、世界一流的安全性和合規性以及 24x7 頂級支援使其成為全球 2000 多家公司值得信賴的軟體。 Flexport、Pluralsight、哈佛大學、Appsflyer、Oxford Business Group 和 Upwork 等均由 Hiver 提供支援。
Neo
neo.space
Neo 是一款電子郵件和成長套件，旨在加速小型企業和企業家的線上成長。超過 15,000 家小型企業信任 Neo。 Neo 是一款一體化商務電子郵件平台，您可以在其中獲得與您的品牌名稱相符的自訂商務電子郵件地址([email protected]) 以及有助於發展您的品牌的強大功能。企業電子郵件地址可以增加可信度，並為您的客戶和消費者灌輸對您品牌的信任，因為它是基於您的網域。最好的部分是什麼？如果您還沒有合適的域名，我們將協助您找到合適的域名！您還可以獲得一個網站來鞏固您的品牌的數位形象，並且不需要設定或編碼。 Neo 配備了一系列工具和豐富的網路郵件，包括整合的日曆和聯絡人應用程式、電子郵件行銷、預約安排以及用於編寫和回覆任何電子郵件、閱讀收據以及許多其他生產力和安全性的AI 電子郵件助手特徵。適合：尋求全面的電子郵件套件以與客戶和團隊成員有效互動的小型企業、企業家和新創公司。
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker：用於潛在客戶勘探和電子郵件推廣的終極 SaaS 平台 使用 Leadspicker 提升您的業務勘探遊戲——這是一款專為結果驅動型行銷人員和銷售專業人士設計的突破性 SaaS 解決方案。透過 Leadspicker，您不再需要同時使用多種工具來進行潛在客戶挖掘和電子郵件行銷活動。該平台為您提供同一個數位屋頂下的一切。主要功能： 電子郵件外展功能：輕鬆向您的潛在客戶發送有針對性的行銷活動。透過電子郵件預熱和輪換功能，您可以確保您的外展活動發揮最大效力。智慧電子郵件配對：不再需要猜測！使用與潛在客戶的電子郵件提供者相符的用戶端發送電子郵件。無論您的潛在客戶使用 Outlook 還是 Gmail，Leadspicker 都會匹配並使用適當的用戶端來實現最佳送達率。勘探工具：無縫識別符合您業務需求的潛在銷售線索。深入挖掘豐富的潛在客戶並簡化您的定位流程。瀑布式電子郵件搜尋：Leadspicker 透過採用獨特的瀑布式方法徹底改變了電子郵件搜尋。透過與超過 5 個第三方解決方案協同，確保獲取有效電子郵件地址的成功率和品質更高。特別優惠：數據即服務：尋找優質潛在客戶可能具有挑戰性。透過 Leadspicker 的資料即服務功能，可以直接在平台上存取頂級潛在客戶，為外展做好準備。銷售活動即服務：從資料探勘到電子郵件推廣，讓 Leadspicker 處理繁重的工作。作為客戶，您的主要關注點仍然是對會議表現出真正興趣的潛在客戶，以確保更高的轉換率。
Vodien
vodien.com
正在尋找新加坡的網域託管？透過可靠的解決方案為您的網站購買網域和託管服務。今天就開始建立您的線上形象。
Mail Butler
mailbutler.io
這是 Mailbutler，一個讓您的收件匣變得更聰明的電子郵件外掛程式。 Mailbutler 為您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件匣中存取這些功能。它透過提供智慧功能改進了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 電子郵件用戶端的本機功能。它提供了人工智慧驅動的電子郵件助手，可以為您編寫訊息，雲端交付，即使您的電腦處於離線狀態，也可以發送您預定的電子郵件，高級電子郵件跟踪，不需要收件人的批准，以及強大的聯絡人功能它可以幫助您改善客戶關係，以及許多其他智慧的、增強收件匣的功能。其中包括： • 智慧助理：人工智慧驅動的電子郵件助手，可以編寫、總結和改進訊息，尋找任務和聯絡人，並為您回覆。 • 智慧稍後發送：智慧調度功能可協助您最佳化電子郵件傳送時間。 • 收件者最佳化安排：建議您傳送電子郵件的最佳時間，以最大限度地提高電子郵件被開啟的機會。 • 電子郵件追蹤：了解您的電子郵件或連結已開啟的時間、地點和頻率。對於使用 iCloud 或 IMAP 電子郵件地址的用戶，當您向多個收件者發送訊息時，可以準確查看誰開啟了您的電子郵件。也可以從您的手機發送追蹤的電子郵件。 • 暫停：暫時暫停較不重要的電子郵件，它們將在您選擇的時間重新出現。 • 聯絡人：深入了解您的聯絡人，以保持最佳的客戶溝通。 • 簽名：美觀且專業的電子郵件簽名，具有廣泛的創意控制。 • 範本：製作訊息範本以提高生產力和效率。 •
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox 會根據最重要的交易自動對電子郵件進行優先排序和組織。它允許您直接從收件匣執行所有 CRM 活動。
Unroll.Me
unroll.me
輕鬆從電子郵件訂閱中單擊一鍵取消訂閱。今天註冊！
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個全面的客戶參與平台，旨在簡化多個管道的溝通，增強客戶體驗和團隊協作。 Trengo 注重效率和自動化，使企業能夠透過單一介面無縫管理客戶互動。
Fastmail
fastmail.com
FastMail是一項電子郵件服務，為個人和組織提供付費電子郵件帳戶。它是由FastMail Pty Ltd的36種語言提供的36種語言，該公司位於澳大利亞維多利亞州墨爾本市的一家公司。該公司於2010年被Opera Software收購。私人獨立公司。它的主要服務器位於紐約市和阿姆斯特丹；冰島先前的備份位置正在阿姆斯特丹的服務器位置取代。
Titan Email
titan.email
Titan是第一個專門為專業人士和小型企業主創建的以客戶為中心的電子郵件套件，其功能旨在使與客戶更深入，更有意義的關係。憑藉有用的內置工具，例如電子郵件模板，安排發送，後續提醒等能力，泰坦提供了一種精簡生產力的電子郵件體驗。 Titan的日曆，聯繫人列表和存儲提供了從收件箱內的效率。 Titan可以與Webhosts，Domain註冊服務商和網站建設者集成在一起，為客戶提供全包解決方案。 Titan電子郵件可在Webmail，iOS和Android設備上找到。最適合：專業人士或小型企業正在尋找一個可實現有意義的客戶關係的綜合電子郵件套件。
Shortwave
shortwave.com
Shortwave 是一款電子郵件應用程序，旨在將共享管道和生產力功能引入團隊現有的 Gmail 收件匣。它可以幫助新創團隊提高工作效率，有效地相互協作，並與客戶更快進行迭代。
SaneBox
sanebox.com
今天清理收件箱（並將其永遠保持這種方式） Sanebox就像是一位超級聰明的助手，與您在一起多年，並且知道對您重要的事情。它將不重要的電子郵件從收件箱移動到一個新文件夾中，並將其匯總在摘要中，您可以在其中快速批量處理它們。平均的Sanebox客戶每月節省12小時以上。 Sanebox就像是一位超級聰明的助手，已經與您在一起了多年，並且知道對您來說重要的是什麼 - 每月為普通用戶節省12小時以上的用戶。
Rooftop
getrooftop.io
在 Rooftop，我們正在重塑團隊發送電子郵件的方式。輕鬆管理@contact、@info 或@yourbrand 等群組電子郵件。
Paced Email
paced.email
Paced Email 是一款隱私優先的生產力工具，總部位於英國。我們幫助您實現更平靜的電子郵件收件匣，同時提供額外的隱私和身分保護。使用個人化或匿名的定速電子郵件地址來緩衝訊息，直到您需要它們為止。按天、按週或按月分批產生方便的摘要。只需單擊即可用作超級有效的一次性電子郵件提供者。使用我們的 Safari、Chrome 和 Firefox 相容外掛程式從瀏覽器建立一次性電子郵件地址。
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家網路服務公司，成立於 2002 年，專門為世界各地的企業提供尖端工具和服務。我們以不同的方式做事，提供可持續的優質解決方案而不犧牲性能。如今，我們是英國最大的獨立網路託管公司，也是世界上唯一的共益企業網路託管和公有雲供應商。無論是我們屢獲殊榮的網站寄存、客製化雲端服務、VoIP 解決方案，還是出色的英國客戶支持，我們在產品、服務或地球優先的方法上都絕不妥協。我們由 100% 再生電力提供動力，在將利潤再投資於改善我們的服務後，我們將所有剩餘現金用於環保措施。我們抵消了整個員工的碳排放，並種植了數百萬棵碳捕獲、恢復棲息地的樹木。無論您的企業規模或抱負有多大，Krystal 都能提供可持續的解決方案來確保您的業務面向未來並推動您的發展。
Help Scout
helpscout.com
幫助偵察兵是考慮到您的客戶設計的。提供電子郵件和實時聊天，並具有個人風格，並在客戶需要的地方正確提供幫助內容。 客戶體驗很簡單，培訓人員毫無痛苦，但是幫助Scout仍然具有您提供大規模支持所需的所有強大功能。憑藉最佳的課堂報告，集成的知識庫，50多個集成和強大的API，可以幫助您的團隊專注於真正重要的事情：您的客戶。 在140多個國家 /地區，包括Buffer，Grubhub，Angellist和Timbuk2的140個國家 /地區的12,000多個客戶信任Help Scout。
Gmelius
gmelius.com
Gmelius是第一個將本地集成在Google Workspace（以前為G Suite）內的協作平台，並將其與Slack或Trello（例如Slack或Trello）使用的其他應用程序聯繫起來。 Gmelius允許團隊在他們已經知道和喜歡的工具中工作時進行協作。無需將數據遷移到其他第三方解決方案，也無需學習如何使用其他應用程序。 Gmelius使出色的團隊合作從用戶的Gmail收件箱中實現。 Gmelius從Gmail內部的強大共享收件箱，共享的Gmail標籤，Visual看板板和Smart Workflow Automations開始，提供了一個獨特的協作平台，與其他用戶的每日應用程序集成在一起。用戶可以將自己喜歡的工具與唯一的2向集成（包括Slack和Trello），公共API或通過Zapier連接。 *簡化電子郵件管理 *提高透明度和問責制 *自動化和優化工作量的分佈 *簡化工作流程並自動化任何咕unt聲 Gmelius提供了市場上領先的共享收件箱解決方案，這就是為什麼： 1。Gmelius與現有工具無縫集成。 Gmelius居住在用戶的Gmail收件箱中，讓它們在他們滿意的生態系統中工作。這節省了移民，管理和培訓的時間和金錢。 2。gmelius鱗片有需求。 它的獨特架構每天都支持大型和大型組織。其最大的客戶數量有8,000多個活動的共享收件箱和成千上萬的用戶。 3。Gmelius通過設計模型強制執行嚴格的隱私。 它的總部位於瑞士，歐洲，隱私一直被主動整合到該平台中。與其他服務不同，Gmelius從不存儲用戶電子郵件的內容。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。他們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。
Clean Email
clean.email
清潔您不需要的電子郵件收件箱。然後保持清潔。 乾淨的電子郵件可幫助您更有效地管理未讀和不需要的電子郵件的郵箱，同時確保數據安全並尊重您的隱私。使用我們的電子郵件收件箱清潔器應用清理電子郵件。