電子郵件管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 多哥

Mail Butler

mailbutler.io

這是 Mailbutler，一個讓您的收件匣變得更聰明的電子郵件外掛程式。 Mailbutler 為您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件匣中存取這些功能。它透過提供智慧功能改進了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 電子郵件用戶端的本機功能。它提供了人工智慧驅動的電子郵件助手，可以為您編寫訊息，雲端交付，即使您的電腦處於離線狀態，也可以發送您預定的電子郵件，高級電子郵件跟踪，不需要收件人的批准，以及強大的聯絡人功能它可以幫助您改善客戶關係，以及許多其他智慧的、增強收件匣的功能。其中包括： • 智慧助理：人工智慧驅動的電子郵件助手，可以編寫、總結和改進訊息，尋找任務和聯絡人，並為您回覆。 • 智慧稍後發送：智慧調度功能可協助您最佳化電子郵件傳送時間。 • 收件者最佳化安排：建議您傳送電子郵件的最佳時間，以最大限度地提高電子郵件被開啟的機會。 • 電子郵件追蹤：了解您的電子郵件或連結已開啟的時間、地點和頻率。對於使用 iCloud 或 IMAP 電子郵件地址的用戶，當您向多個收件者發送訊息時，可以準確查看誰開啟了您的電子郵件。也可以從您的手機發送追蹤的電子郵件。 • 暫停：暫時暫停較不重要的電子郵件，它們將在您選擇的時間重新出現。 • 聯絡人：深入了解您的聯絡人，以保持最佳的客戶溝通。 • 簽名：美觀且專業的電子郵件簽名，具有廣泛的創意控制。 • 範本：製作訊息範本以提高生產力和效率。 •