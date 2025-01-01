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電子郵件加密軟體 - 最受歡迎的應用程式

電子郵件加密技術在資訊透過電子郵件伺服器傳輸時進行轉換和保護，確保傳輸中的資料在識別目標收件者之前始終受到保護。雖然電子郵件加密對各個行業都有好處，但它對於醫療保健和政府等部門至關重要，在這些部門中，醫療記錄和政府資料等敏感資訊必須在共享之前進行加密。 這些工具利用不同的加密方法來隱藏訊息，所有這些都是為了防止對敏感業務資料的未經授權的存取。傳輸級加密可防止竊聽，確保訊息在到達目標網路之前保持隱私。端對端加密從電子郵件建立之時起一直保持資料加密狀態，直到與目標收件者直接關聯的授權裝置存取為止，從而提供額外的安全性。

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Tuta

Tuta

tuta.com

Tuta是一款安全的電子郵件服務，提供端到端加密的郵件、日曆和通訊錄，注重用戶隱私和數據保護。

Mailfence

Mailfence

mailfence.com

Mailfence是一個安全的電子郵件服務，提供加密郵件、日曆、文檔、聯絡人管理及聊天功能，旨在保護用戶的私隱與安全。

Spike

Spike

spikenow.com

Spike是一個綜合通信平台，將電子郵件、聊天、視頻會議及合作文件整合在一個界面中，簡化溝通與協作。

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro是一個安全的文件傳輸應用，允許企業安全地發送和接收文件和消息，無需客戶創建帳戶。

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

HornetSecurity 提供 Microsoft 365 的全方位安全、合規性及備份解決方案，包括電子郵件安全、卓越威脅防護及資料備份。

Beeble

Beeble

beeble.com

Beeble 是一個電子郵件和雲端儲存平台，提供前所未有的安全性及隱私，確保使用者資料僅屬於自己，無第三方存取。

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。

RMail

RMail

rmail.com

RMail 是一款提供電子郵件加密、電子簽名及文件管理的安全應用，旨在保障用戶隱私及合規性。

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。

BlueFiles

BlueFiles

bluefiles.com

BlueFiles 是一個文件傳輸平台，使用者可以安全地傳送加密文件，控制接收者、訪問期限、下載和列印。

LuxSci

LuxSci

luxsci.com

LuxSci提供安全的數位通信解決方案，專為醫療組織設計，協助安全地傳輸和存儲患者數據，並符合HIPAA標準。

Boolebox

Boolebox

boolebox.com

Boolebox是一款數據保護解決方案，專為保護敏感信息而設計，提供加密、分類、共享及協作功能。

Paubox

Paubox

paubox.com

Paubox是一款符合HIPAA的安全電子郵件解決方案，方便醫療組織安全地與患者溝通，無需密碼或端口。

Zivver

Zivver

zivver.com

Zivver是一款電子郵件安全解決方案，提供加密及雙因素身份驗證，簡化敏感信息的安全傳輸過程。

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi是一個電子郵件安全平台，提供加密、數據丟失防護和合規性工具，以保護敏感信息並防止網絡攻擊。

SendSafely

SendSafely

sendsafely.com

SendSafely 是一款安全的文件傳輸應用，允許用戶以加密方式共享檔案和資訊，確保敏感數據的保護和私密性。

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