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電子郵件加密軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

電子郵件加密技術在資訊透過電子郵件伺服器傳輸時進行轉換和保護，確保傳輸中的資料在識別目標收件者之前始終受到保護。雖然電子郵件加密對各個行業都有好處，但它對於醫療保健和政府等部門至關重要，在這些部門中，醫療記錄和政府資料等敏感資訊必須在共享之前進行加密。 這些工具利用不同的加密方法來隱藏訊息，所有這些都是為了防止對敏感業務資料的未經授權的存取。傳輸級加密可防止竊聽，確保訊息在到達目標網路之前保持隱私。端對端加密從電子郵件建立之時起一直保持資料加密狀態，直到與目標收件者直接關聯的授權裝置存取為止，從而提供額外的安全性。

提議新的應用程式


Mailfence

Mailfence

mailfence.com

Mailfence是一個安全的電子郵件服務，提供加密郵件、日曆、文檔、聯絡人管理及聊天功能，旨在保護用戶的私隱與安全。

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。

Spike

Spike

spikenow.com

Spike是一個綜合通信平台，將電子郵件、聊天、視頻會議及合作文件整合在一個界面中，簡化溝通與協作。

Tuta

Tuta

tuta.com

Tuta是一款安全的電子郵件服務，提供端到端加密的郵件、日曆和通訊錄，注重用戶隱私和數據保護。

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

HornetSecurity 提供 Microsoft 365 的全方位安全、合規性及備份解決方案，包括電子郵件安全、卓越威脅防護及資料備份。

RMail

RMail

rmail.com

RPost 是電子簽名和網路安全服務的全球領導者，專注於保護隱私和合規性的電子郵件加密、電子簽名自動化、合法的電子送達證明、文件權限管理以及防止資料外洩和人為電子攻擊的人工智慧服務。 RPost 的人工智慧 RMail 電子安全、RSign 電子簽名和註冊電子郵件電子合規平台已獲得 50 多項核心技術專利，並獲得了包括世界郵件最佳安全獎、倡議獎在內的國際獎項和榮譽。 Mittelstand 最佳IT 創新獎、APCC GDPR 電子郵件資料隱私合規最佳選擇。 十多年來，超過 2500 萬用戶在 100 多個國家/地區享受了 RPost 的追蹤、證明、加密、電子簽名、認證、共享和保護服務。 RPost 最大的客戶是全球各行業和地區最受尊敬的品牌。 RPost 的使命是幫助全球客戶以最安全、最合規和最高效的方式進行電子通訊和交易，並不斷創新我們的產品以滿足他們不斷變化的需求。

Beeble

Beeble

beeble.com

Beeble 是一個電子郵件和雲端儲存平台，提供前所未有的安全性及隱私，確保使用者資料僅屬於自己，無第三方存取。

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro是一個安全的文件傳輸應用，允許企業安全地發送和接收文件和消息，無需客戶創建帳戶。

LuxSci

LuxSci

luxsci.com

LuxSci提供安全的數位通信解決方案，專為醫療組織設計，協助安全地傳輸和存儲患者數據，並符合HIPAA標準。

Zivver

Zivver

zivver.com

Zivver是一款電子郵件安全解決方案，提供加密及雙因素身份驗證，簡化敏感信息的安全傳輸過程。

SendSafely

SendSafely

sendsafely.com

SendSafely 讓您輕鬆地與任何裝置上的任何人交換加密檔案和資訊。讓我們解決安全文件交換的難題。 SendSafely 與許多流行的第三方系統集成，為您的用戶已經了解和喜愛的平台添加端到端加密。我們讓您可以透過向當前工作流程無縫添加加密來擴展現有應用程式和基礎架構的功能。

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi 是一家網路安全公司，提供在軟體即服務平台上提供的解決方案。 Trustifi 憑藉最易於使用和部署的電子郵件安全產品引領市場，該產品由單一供應商提供入站和出站電子郵件安全。對於任何組織（除了員工之外）來說，最有價值的資產是電子郵件中包含的數據，Trustifi 的主要目標是保護客戶的數據、聲譽和品牌免受與電子郵件相關的所有威脅。透過 Trustifi 的入站防護、資料遺失防護、帳戶接管保護和電子郵件加密，客戶始終領先攻擊者一步。 www.trustifi.com

Paubox

Paubox

paubox.com

Paubox是一款符合HIPAA的安全電子郵件解決方案，方便醫療組織安全地與患者溝通，無需密碼或端口。

BlueFiles

BlueFiles

bluefiles.com

BlueFiles 是一個檔案傳輸平台。它使用戶能夠安全地發送加密文件，同時保持對收件者、存取期限、下載和列印的完全控制。 BlueFiles 安全、易於使用，並允許用戶在文件交換中擁有 100% 的隱私。

Boolebox

Boolebox

boolebox.com

Boolebox是一款數據保護解決方案，專為保護敏感信息而設計，提供加密、分類、共享及協作功能。

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