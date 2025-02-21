電子郵件加密軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 多哥

Paubox

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Paubox是醫療保健組織HIPAA符合HIPAA的溝通和營銷解決方案的領導者。 Paubox在Inc. 5000列表中列出了最快增長的私有公司，由5,000多個醫療組織信任，包括Adapthealth，Cost Plus Plus Pruss Prus Pruss，Covenant Health和Simonmed Imaging。我們的電子郵件解決方案獲得了Hitrust CSF的最高安全標準認證，並默認情況下對所有出站電子郵件進行了加密。這使提供商可以直接與Google Workspace，Microsoft 365或Microsoft Exchange（無需門戶網站或密封碼）直接與患者進行溝通。每次發送的電子郵件都符合HIPAA，而沒有人為錯誤的風險。 Paubox電子郵件套件為所有規模的醫療保健組織提供安全的，符合HIPAA的電子郵件加密，入站安全性，數據丟失，工作流程自動化等。借助Paubox電子郵件套件加和高級計劃，獲得額外的安全功能，以阻止入站電子郵件威脅。保護您的電子郵件免受垃圾郵件，病毒，勒索軟件，網絡釣魚攻擊，數據洩露和數據丟失。利用Paubox營銷來改善患者溝通並發展您的醫療保健業務。與其他電子郵件營銷平台不同，Paubox Marketing符合HIPAA，我們獲得專利的方法使收件人可以在收件箱中閱讀安全的消息，例如常規電子郵件。提供者可以分割聯繫人並發送高度相關的電子郵件活動，並與PHI個性化。 Paubox電子郵件API將符合HIPAA的電子郵件集成到第三方應用程序中，以輕鬆發送安全的交易消息。使用現代REST API或SMTP選項，快速使用開箱即用或自定義API集成設置安全電子郵件。 Paubox發短信是符合HIPAA的短信API，可以通過PHI進行個性化以改善患者的參與度。我們將相同的原理應用於符合HIPAA的短信，使Paubox電子郵件套件如此適合患者 - 收件人無需下載特殊應用程序或使用受密碼保護的門戶來閱讀您的短信。