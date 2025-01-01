Boolebox

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boolebox 是歐盟機構選擇的資料保護解決方案。 boolebox 是用於上傳、建立、共享和處理資料的安全平台，專為需要保護敏感內容和資訊的組織而設計。 boolebox 為使用者提供進階隱私和對資料、個人加密金鑰和無限共享功能的完全控制，而不會影響可用性。上傳與建立 透過簡單的拖放作業將檔案和資料夾上傳到 boolebox，自動對其進行加密。在線上建立新文件並透過企業模板優化您的時間。透過設定個人加密金鑰來增強文件的安全等級。分類和共享 根據公司政策對資料進行分類。共享具有功能限制的文件和資料夾。將公司共享策略應用於項目，使其能夠以選擇性和精細的方式進行存取。協作和同步與您的團隊即時協作...