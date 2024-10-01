電子郵件加密軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 厄瓜多

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電子郵件加密技術在資訊透過電子郵件伺服器傳輸時進行轉換和保護，確保傳輸中的資料在識別目標收件者之前始終受到保護。雖然電子郵件加密對各個行業都有好處，但它對於醫療保健和政府等部門至關重要，在這些部門中，醫療記錄和政府資料等敏感資訊必須在共享之前進行加密。 這些工具利用不同的加密方法來隱藏訊息，所有這些都是為了防止對敏感業務資料的未經授權的存取。傳輸級加密可防止竊聽，確保訊息在到達目標網路之前保持隱私。端對端加密從電子郵件建立之時起一直保持資料加密狀態，直到與目標收件者直接關聯的授權裝置存取為止，從而提供額外的安全性。
提議新的應用程式
Tuta
tuta.com
Tuta 是世界上最安全的電子郵件服務，易於使用且私密。您可以透過我們所有的個人和企業電子郵件帳戶獲得完全加密的日曆和聯絡人。 前身為圖塔諾塔。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，...
Mailfence
mailfence.com
Mailfence 致力於讓網路更安全。這就是我們開發加密電子郵件解決方案的原因。但我們認為，僅僅提供安全和私人的電子郵件是不夠的。否則，我們的用戶將需要使用不安全的解決方案來管理他們的約會、建立和儲存他們的文件或線上聊天。這就是為什麼 Mailfence 不僅僅是安全電子郵件。 Mailfence 可讓您透過強大的生產力工具（例如 Mailfence 日曆、Mailfence 文件、Mailfence 聯絡人、Mailfence 群組、Mailfence 聊天和 Mailfence 民意調查）來組織您的生活。
Encyro
encyro.com
Encyro 允許您將安全文件傳送到任何電子郵件地址。停止浪費時間邀請客戶、設定共享資料夾或配置權限。接收來自客戶的安全訊息和文件，無需要求他們登入。 Encyro 是唯一電子簽名供應商，可讓您在手機上繪製簽名，同時查看文件以在電腦上簽名（透過掃描二維碼）。請求具有增強保護的電子簽名，包括基於簡訊的存取代碼和登入選項。在自訂上傳頁面上展示您的品牌。讓客戶使用免費的 Encyro 帳戶與其他人安全地通信，從而提高您在客戶中的知名度。確保客戶資料安全並遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客戶資料隱私監管要求。從瀏覽器或 Microsoft Outlook（使用免費的 E...
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection 是市場上唯一涵蓋Microsoft 365 安全性、合規性和備份各個方面的解決方案。垃圾郵件、病毒、網路釣魚和勒索軟體；加上電子郵件簽名和免責聲明。您還可以受益於高級威脅防護(ATP)，以保護您的用戶免受最複雜的電子郵件攻擊，自動電子郵件連續性以防止意外停機，以及合法合規的電子郵件歸檔以確保所有電子郵件的安全和可搜尋。您甚至可以選擇備份和還原郵件信箱、Teams、OneDrive 和 SharePoint 中的端點和 Microsoft 365 資料。 365 Total Protection 與 Microsoft 365 的客製化整合簡化了您的整個...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位於加州桑尼維爾的美國企業安全公司，為入站電子郵件安全、出站資料遺失防護、社交媒體、行動裝置、數位風險、電子郵件加密、電子發現和電子郵件提供軟體即服務和產品歸檔。
RMail
rmail.com
RPost 是電子簽名和網路安全服務的全球領導者，專注於保護隱私和合規性的電子郵件加密、電子簽名自動化、合法的電子送達證明、文件權限管理以及防止資料外洩和人為電子攻擊的人工智慧服務。 RPost 的人工智慧 RMail 電子安全、RSign 電子簽名和註冊電子郵件電子合規平台已獲得 50 多項核心技術專利，並獲得了包括世界郵件最佳安全獎、倡議獎在內的國際獎項和榮譽。 Mittelstand 最佳IT 創新獎、APCC GDPR 電子郵件資料隱私合規最佳選擇。 十多年來，超過 2500 萬用戶在 100 多個國家/地區享受了 RPost 的追蹤、證明、加密、電子簽名、認證、共享和保護服務。 ...
Beeble
beeble.com
Beeble 專案是電子郵件和線上雲端儲存平台，具有前所未有的安全性和隱私性，無需第三方存取。您的資訊僅屬於您自己。
Virtru
virtru.com
Virtru 讓軍用級加密變得非常簡單。從世界上最大的銀行到最小的醫療保健機構，Virtru 幫助各種規模的組織透過針對日常業務應用程式的靈活的端對端加密來控制其資料。 Virtru 軟體基於開放標準可信任資料格式構建，易於使用，並與 Google Workspace/Gmail 和 Microsoft 365/Outlook、Google Drive 以及 Salesforce、Confluence 和 Zendesk 等企業應用程式無縫整合。精細的存取控制、自託管金鑰管理選項、DLP 和稽核可協助我們的客戶滿足最嚴格的隱私和合規性要求，包括 ITAR、CMMC 2.0、CJIS、HIPAA...
Boolebox
boolebox.com
boolebox 是歐盟機構選擇的資料保護解決方案。 boolebox 是用於上傳、建立、共享和處理資料的安全平台，專為需要保護敏感內容和資訊的組織而設計。 boolebox 為使用者提供進階隱私和對資料、個人加密金鑰和無限共享功能的完全控制，而不會影響可用性。上傳與建立 透過簡單的拖放作業將檔案和資料夾上傳到 boolebox，自動對其進行加密。在線上建立新文件並透過企業模板優化您的時間。透過設定個人加密金鑰來增強文件的安全等級。分類和共享 根據公司政策對資料進行分類。共享具有功能限制的文件和資料夾。將公司共享策略應用於項目，使其能夠以選擇性和精細的方式進行存取。協作和同步與您的團隊即時協作...
LuxSci
luxsci.com
LuxSci 提供高度安全、以病人為中心的通訊解決方案。 SecureLine 技術提供了無與倫比的安全性和靈活性組合，使醫療保健組織能夠提供個人化護理、簡化工作流程並增加收入，同時保護患者資料。 LuxSci 的解決方案經過 HITRUST 認證，旨在支援企業醫療保健組織和科技公司的需求。他們提供電子郵件和網路解決方案，幫助組織安全地收集、傳輸和儲存數據，以完成關鍵業務運作。它們提供安全電子郵件行銷、安全電子郵件 API 和安全電子郵件網關工具，可實現大規模的安全病患通信，幫助組織提高參與度和健康結果。
Paubox
paubox.com
Paubox 是為醫療保健組織提供符合 HIPAA 要求的通訊和行銷解決方案的領導者。 Paubox 被列入 Inc. 5000 家成長最快的私人公司名單，受到 5,000 多家醫療保健組織的信賴，包括 AdaptHealth、Cost Plus Drugs、Covenant Health 和 SimonMed Imaging。我們的電子郵件解決方案經過 HITRUST CSF 認證，具有最高安全標準，並預設加密所有出站電子郵件。這使得醫療服務提供者可以透過 Google Workspace、Microsoft 365 或 Microsoft Exchange 直接與病患溝通，無需入口網站或密...
Zivver
zivver.com
Zivver 是一款輕鬆的電子郵件安全解決方案，讓人們能夠安全、自信地分享和使用資訊。 在智慧機器學習的支援下，透過無與倫比的加密，我們正在改善電子郵件通信，為現有電子郵件用戶端添加隱私層，使員工能夠安全地發送訊息，而不會中斷工作流程。
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles 是一個檔案傳輸平台。它使用戶能夠安全地發送加密文件，同時保持對收件者、存取期限、下載和列印的完全控制。 BlueFiles 安全、易於使用，並允許用戶在文件交換中擁有 100% 的隱私。
Trustifi
trustifi.com
Trustifi 是一家網路安全公司，提供在軟體即服務平台上提供的解決方案。 Trustifi 憑藉最易於使用和部署的電子郵件安全產品引領市場，該產品由單一供應商提供入站和出站電子郵件安全。對於任何組織（除了員工之外）來說，最有價值的資產是電子郵件中包含的數據，Trustifi 的主要目標是保護客戶的數據、聲譽和品牌免受與電子郵件相關的所有威脅。透過 Trustifi 的入站防護、資料遺失防護、帳戶接管保護和電子郵件加密，客戶始終領先攻擊者一步。 www.trustifi.com
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SendSafely 讓您輕鬆地與任何裝置上的任何人交換加密檔案和資訊。讓我們解決安全文件交換的難題。 SendSafely 與許多流行的第三方系統集成，為您的用戶已經了解和喜愛的平台添加端到端加密。我們讓您可以透過向當前工作流程無縫添加加密來擴展現有應用程式和基礎架構的功能。