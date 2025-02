電子郵件加密軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 科克斯（基靈）群島

Paubox

Paubox 是為醫療保健組織提供符合 HIPAA 要求的通訊和行銷解決方案的領導者。 Paubox 被列入 Inc. 5000 家成長最快的私人公司名單,受到 5,000 多家醫療保健組織的信賴,包括 AdaptHealth、Cost Plus Drugs、Covenant Health 和 SimonMed Imaging。我們的電子郵件解決方案經過 HITRUST CSF 認證,具有最高安全標準,並預設加密所有出站電子郵件。這使得醫療服務提供者可以透過 Google Workspace、Microsoft 365 或 Microsoft Exchange 直接與病患溝通,無需入口網站或密碼。每次發送的電子郵件均符合 HIPAA 標準,不存在人為錯誤的風險。 Paubox Email Suite 為各種規模的醫療保健組織提供安全性、符合 HIPAA 要求的電子郵件加密、入站安全、資料遺失防護、工作流程自動化等。透過 Paubox Email Suite Plus 和 Premium 計劃,獲得額外的安全功能來阻止入站電子郵件威脅。保護您的電子郵件免受垃圾郵件、病毒、勒索軟體、網路釣魚攻擊、資料外洩和資料遺失的侵害。利用 Paubox Marketing 改善患者溝通並發展您的醫療保健業務。與其他電子郵件行銷平台不同,Paubox Marketing 符合 HIPAA 標準,我們的專利方法可讓電子郵件收件者像普通電子郵件一樣閱讀收件匣中的安全訊息。提供者可以對聯絡人進行細分,並發送使用 PHI 進行個人化的高度相關的電子郵件活動。 Paubox 電子郵件 API 將符合 HIPAA 的電子郵件整合到第三方應用程式中,以輕鬆發送安全的事務性訊息。使用現代 REST API 或 SMTP 選項,透過開箱即用或自訂 API 整合快速設定安全電子郵件。 Paubox Texting 是一種符合 HIPAA 要求的簡訊 API,可使用 PHI 進行個人化設置,以提高患者參與度。我們將相同的原則應用於符合 HIPAA 的短信,這使得 Paubox Email Suite 非常適合患者 - 收件人無需下載特殊的應用程式或使用受密碼保護的門戶來閱讀您的短信。