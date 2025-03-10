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電子郵件送達工具在使企業能夠監控和增強電子郵件活動、最終提高收件匣放置並在收件者中培養良好聲譽方面發揮著至關重要的作用。事實證明，這些工具在行銷和銷售策略領域具有無價的價值，可以提高開啟率和轉換機會。透過確保電子郵件有效地通過垃圾郵件過濾器並經過精心設計以使其看起來合法，這些工具將成為成功的重要工具。這些工具通常由電子郵件行銷人員或負責向聯絡人清單和潛在客戶發送大量電子郵件的組織團隊使用，有效部署這些工具可以在更廣泛的受眾面前策略性地定位有價值的內容和銷售機會。此外，它們在防止電子郵件遺失或被標記為垃圾郵件方面發揮關鍵作用，確保通訊過程更加無縫和成功。
提議新的應用程式
mailivery
mailivery.io
Mailivery 是一款由人工智慧驅動的電子郵件預熱工具，旨在提高電子郵件寄件者的聲譽並提高電子郵件的送達率。透過參與人工智慧產生的銷售對話，Mailivery 幫助用戶繞過垃圾郵件演算法，並將電子郵件放入潛在客戶的主收件匣而不是垃圾郵件資料夾中。 該工具的工作原理是使用人工智慧與使用者收件匣中的真實電子郵件進行互動。它從垃圾郵件中刪除電子郵件並即時回應，以提高送達率。 與其他類似服務不同，Mailivery 利用超過 10,000 個使用者的點對點網路來產生真實的互動並提高寄件者聲譽。 該工具為用戶提供了儀表板，可以即時洞察垃圾郵件分析和聲譽改善。使用者可以監控垃圾郵件中的電子郵件數量，檢查它們是否被列入黑名單，並接收可操作的建議以提高其聲譽。 Mailivery 允許使用者自訂互動的數量和時間，確保最大程度的送達率。 該工具在後台的專用資料夾中運行，最大限度地減少對銷售活動的干擾。此外，Mailivery 還提供與其他客戶電子郵件帳戶互動的選項，當不同的電子郵件地址相互互動時提供更好的結果。 該工具還提供團隊管理功能，允許使用者設定自己的帳戶並主動管理團隊的活動和網域統計資料。 此外，Mailivery 還提供信譽檢查器和垃圾郵件評分功能，以確保用戶正確設定其電子郵件基礎架構。客戶被分配一個唯一的標識符，以避免被垃圾郵件過濾器與其他客戶分組。 總體而言，Mailivery 旨在透過提高電子郵件寄件者聲譽和繞過垃圾郵件演算法來幫助用戶提高電子郵件送達率和銷售量。
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge是一個AI驅動的電子郵件推廣平台，幫助企業自動化電子郵件撰寫和管理，提高電子郵件傳遞率及個性化程度。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai是一款自動化電子郵件工具，幫助企業簡化外展溝通，提高效率和客戶互動，並支援個性化與數據清理功能。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一個全渠道客戶參與平台，幫助企業根據客戶行為制定個性化營銷策略，以提升客戶忠誠度和業務成果。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客戶參與和體驗套件，使行銷人員能夠創造個人化的客戶體驗。其平台使行銷人員能夠跨渠道和系統連接客戶數據，創建目標細分市場，並在網路、電子郵件、應用程式通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等數位管道上提供有意義的體驗。 憑藉強大的分析功能，Netcore Cloud 可以幫助品牌更了解其受眾，從而開展有針對性的行銷活動，在個人層面上與客戶產生共鳴。該平台的人工智慧和機器學習功能可確保每次客戶互動都針對參與度和轉換進行最佳化，使每個接觸點都成為留下深刻印象和留住客戶的機會。 Netcore 受到電子商務、零售、銀行和金融服務、媒體和娛樂以及旅遊等行業 6,500 多個品牌的信賴，可提供人工智慧驅動的體驗。其一些重要的全球客戶包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必勝客、達美樂、麥當勞等。 Netcore 很榮幸連續六年獲得印度最佳工作場所認證，這證實了其對卓越工作場所文化的承諾。該公司在全球設有 20 多個辦事處，遍佈北美、南美、歐洲和亞太地區。 Netcore 是 Martech 作業系統，可協助企業推動營收成長、最大限度地提高客戶終身價值並加速獲利。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo是一個企業級電子郵件營銷平台，提供易用的編輯器、細分工具和AMP電子郵件支持，幫助企業改善客戶互動和銷售。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 優化您的寄件者聲譽和收件匣放置。讓 Allegrow 與您的行銷自動化/銷售參與系統搭配使用，您可以增加您發送的電子郵件到達優先收件匣的百分比，而不是垃圾郵件資料夾或非重點資料夾。
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs是一個SMTP服務和營銷自動化平台，幫助企業有效管理和發送批量及交易電子郵件。
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款電子郵件預熱工具，可協助企業提高寄件者的聲譽並增加電子郵件進入收件匣的機會。它的工作原理是以人性化的方式與您的收件匣進行交互，例如以不同的時間間隔發送和接收電子郵件、打開和回復電子郵件以及將電子郵件標記為重要和加星標。這有助於與電子郵件服務提供者 (ESP) 建立信任，並向他們表明您的帳戶是活躍且活躍的。因此，ESP 更有可能將您的電子郵件發送到收件匣，從而提高電子郵件的送達率、提高參與度並減少垃圾郵件投訴。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ是一個管理媒體關係的工具，幫助用戶建立媒體名單、發布新聞稿、進行故事推介及追蹤媒體報導。
Folderly
folderly.com
Folderly是一個電子郵件交付解決方案，幫助企業提升郵件送達率，解決交付問題，優化電子郵件基礎架構。
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense 是一款銷售和行銷軟體，讓銷售和行銷專業人員每天產生有關其潛在客戶和現有客戶的數據，並分析這些數據，以增加銷售額、提高行銷參與度和品牌知名度，最大限度地減少銷售人員造成的不良客戶體驗和收入損失減員，提高效率和整體士氣。
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker：用於潛在客戶勘探和電子郵件推廣的終極 SaaS 平台 使用 Leadspicker 提升您的業務勘探遊戲——這是一款專為結果驅動型行銷人員和銷售專業人士設計的突破性 SaaS 解決方案。透過 Leadspicker，您不再需要同時使用多種工具來進行潛在客戶挖掘和電子郵件行銷活動。該平台為您提供同一個數位屋頂下的一切。主要功能： 電子郵件外展功能：輕鬆向您的潛在客戶發送有針對性的行銷活動。透過電子郵件預熱和輪換功能，您可以確保您的外展活動發揮最大效力。智慧電子郵件配對：不再需要猜測！使用與潛在客戶的電子郵件提供者相符的用戶端發送電子郵件。無論您的潛在客戶使用 Outlook 還是 Gmail，Leadspicker 都會匹配並使用適當的用戶端來實現最佳送達率。勘探工具：無縫識別符合您業務需求的潛在銷售線索。深入挖掘豐富的潛在客戶並簡化您的定位流程。瀑布式電子郵件搜尋：Leadspicker 透過採用獨特的瀑布式方法徹底改變了電子郵件搜尋。透過與超過 5 個第三方解決方案協同，確保獲取有效電子郵件地址的成功率和品質更高。特別優惠：數據即服務：尋找優質潛在客戶可能具有挑戰性。透過 Leadspicker 的資料即服務功能，可以直接在平台上存取頂級潛在客戶，為外展做好準備。銷售活動即服務：從資料探勘到電子郵件推廣，讓 Leadspicker 處理繁重的工作。作為客戶，您的主要關注點仍然是對會議表現出真正興趣的潛在客戶，以確保更高的轉換率。
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster 的電子郵件送達率和威脅監控平台可讓您看到超越表面的指標。積極主動的專業服務團隊為行動就緒的視覺化和見解提供了令人難以置信的深度。新一代資料驅動電子郵件行銷人員的必備要素包括： + 收件匣放置+ 全面威脅監控+ 呈現和測試+ DMARC 管理+ 互動智慧+ 發送前和發送後分析我們如何幫助您在電子郵件中取勝：自動化情報：客製化在幾分鐘內監控警報，然後讓您獲得有關大量變數的重要見解。所以你不能在 99.5% 的時間內考慮可交付性。聚合視覺效果：獲得易於理解的視覺化效果，並且能夠雙擊所需的粒度，以便您可以即時做出反應並成為電子郵件英雄。由專家分析：由專家提供量身定制的專業服務，他們深入研究您的計劃，提供超越簡單指標的主動、以行動為導向的建議。
Inboxy
inboxy.io
輕鬆地將電子郵件放入收件箱，以便您可以達成更多交易。唯一利用無頭瀏覽器和人工智慧專用網路來保證更好的送達率的收件匣預熱解決方案。我們的 IP 預熱服務具有多項獨特優勢，使我們有別於其他市場解決方案。無頭管理 我們追蹤您網域的聲譽指標並與我們的網域資料庫進行比較，以確保您始終實現更好的電子郵件送達率。網域分數 IQ 我們追蹤您網域的聲譽指標，並與我們的網域資料庫進行比較，以確保您始終獲得更好的電子郵件送達率。提高電子郵件的送達率我們的專有技術可確保您的電子郵件得到最佳化，以實現最大的送達率。透過分析和自訂您的電子郵件參數，我們保證您的郵件到達預期收件人，而不會被標記為垃圾郵件。提高電子郵件開啟率我們採用先進的人工智慧驅動演算法來製作引人注目的主題行和內容，從而提高您的電子郵件的參與度。我們獨特的方法可確保您的訊息得到更多關注，並顯著提高開啟率。大容量電子郵件 IP 預熱 處理大量電子郵件？我們可擴展的 IP 預熱服務可以無縫處理大量電子郵件，確保每封電子郵件都有效預熱，而不會失去個人風格或最終進入垃圾郵件資料夾。電子郵件信譽管理 您的電子郵件信譽對於成功溝通至關重要。我們的持續監控和主動調整可讓您的電子郵件聲譽保持良好狀態，防止列入黑名單並確保電子郵件效能不間斷。
Reoon
reoon.com
透過自動化手動任務來提高業務效率。 Reoon 提供最好的軟體解決方案和專業工具來支援您的業務。
MailMonitor
mailmonitor.com
從收件匣放置和封鎖清單監控到電子郵件行銷活動績效分析，MailMonitor 擁有您優化電子郵件行銷活動所需的所有基本工具，並確保您始終遵循電子郵件行銷最佳實務。 MailMonitor 是您始終需要的技術合作夥伴，可充分利用您的電子郵件行銷活動並提高其送達率。在您花一分錢之前，我們會確定您的行銷活動是否會進入客戶的收件匣。我們幫助您解決問題並成為行銷英雄。
Nicesender
nicesender.com
電子郵件行銷平台。透過 API 實現自動化和整合。使用準備好的範本和強大的建構函式來實現簡單的電子郵件範本佈局。
Mailazy
mailazy.com
Mailazy 是一個事務性電子郵件平台，可滿足重設密碼電子郵件、OTP 電子郵件、歡迎電子郵件等用例的要求。 Mailazy 平台可協助您無縫發送交易電子郵件並追蹤電子郵件的送達率。 Mailazy 使您的應用程式能夠透過簡單的 HTTP REST API 或簡單的 SMTP 整合發送訊息，並消除發送事務電子郵件的複雜性。無需擔心您的交易電子郵件是否已到達客戶的收件匣，而是專注於諸如建立出色的產品和發展業務之類的重要事情。讓 Mailazy 有效地將電子郵件發送到客戶的收件匣。立即造訪！
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 是一種電子郵件發送基礎設施，可透過 SMTP 或 HTTP API 立即發送大量電子郵件。幫助提供卓越的客戶體驗，及時交付電子郵件，透過最大限度地提高送達率來增加收入。支援所有格式的交易或促銷電子郵件。強大且易於擴展的基礎設施 在幾分鐘內處理數百萬封電子郵件，並在 2 秒內送達，送達率為 99.4%。準備好支援任何數量的電子郵件。專為產品團隊和開發人員打造簡單靈活的集成，支援所有流行的程式語言，中位數回應時間<100毫秒，正常運行時間SLA為99.99%。經驗豐富的工程師提供 24/7 的技術支援。全球資料中心本地部署和儲存可確保更低的延遲和更高的安全性。完全遵守地區法規。交付支援 專門的交付專家團隊可協助您完成入職、自訂網域預熱和最大限度地提高效能。報告和分析 使用日誌報告和 Webhook 快速診斷和解決傳送問題。追蹤電子郵件效能，並透過完整的電子郵件分析獲得見解。電子郵件驗證 使用 API 或 Web 應用程式識別高風險聯絡人、刪除無效電子郵件地址並保持郵件清單乾淨。透過優質資料庫保護寄件者聲譽並提高送達率。
MailChannels
mailchannels.com
MailChannels是一項雲端電子郵件投遞平台，幫助確保合法電子郵件送達用戶收件箱，防止垃圾郵件和電子郵件安全問題。
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts 是競爭對手的電子郵件監控工具，用於了解他們的折扣頻率、發送電子郵件的時間以及如何細分電子郵件。
SendClean
sendclean.com
SendClean 是一個智慧電子郵件發送平台，包含所有工具和功能，可協助企業以最簡單的方式實現其行銷和銷售目標。
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一個線上電子郵件垃圾郵件測試工具。使用免費電子郵件測試器提高您的送達率。該服務分析電子郵件的主要方面，傳回垃圾郵件分數，並使用電子郵件通訊的人工智慧熱圖預測結果。
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs 是為那些擁有生成電子郵件系統的人創建的。無論您擁有商店、計費、會計、CRM、ERP、CMS 還是專用的行銷自動化系統 - EmailLabs 都將提高您電子郵件的送達率。 ✅ 由於簡單的 SMTP 集成，該服務很快就可以使用。 RESTful API 將允許您與您的 IT 系統完全整合。您也可以使用現成的庫和程式碼範例。 🌐我們在電子郵件送達領域擁有多年的經驗。我們每年發送超過 60 億則訊息。 🚀 了解更多：https://emaillabs.io/en/
Inboxroad
inboxroad.com
連接到 Inboxroad SMTP 伺服器，並在專門專家的協助下獲得最佳交付效果。 Inboxroad 提供監控和個人送達率建議，協助您充分利用電子郵件行銷和交易電子郵件活動。
SendPost
sendpost.io
SendPost 是一款電子郵件傳遞和管理應用，幫助用戶優化電子郵件發送流程，提供交付狀態跟踪和性能分析功能。
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com 是一款革命性的電子郵件預熱工具。您只需連接您想要進行外展活動的郵箱，該工具就會自行處理一切。 Inboxigniter 是一款由人工智慧驅動的電子郵件預熱工具，它透過考慮產業、業務領域、語言和位置來提供最佳結果。
GoCustomer
gocustomer.ai
透過超個人化電子郵件重新定義客戶互動。利用我們獨特的人工智慧組合來推動您的行銷，以實現客戶獲取、保留等目標。
Warmbase
warmbase.io
Warmbase 是一個電子郵件預熱工具。它可以幫助您在聯繫潛在客戶收件匣之前預熱您的電子郵件。一旦您的電子郵件預熱，您就可以將其發送到潛在客戶的收件匣而不是垃圾郵件資料夾。 Warmbase 可以節省您的時間、精力和精力，提高您的電子郵件送達率和聲譽，從而獲得更多銷售。此外，它還會自動將您的電子郵件從收件者的垃圾郵件資料夾移至收件匣，並儲存您的電子郵件聲譽。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件營銷工具，幫助用戶創建個性化的電子郵件，並提供自動化和分析功能。
Clever Elements
cleverelements.com
最好的電子郵件行銷。超過 250,000 家公司依靠 d 進行電子郵件行銷 Clever Elements 是德國電子郵件行銷服務。他們提供了一個用戶友好的編輯器來設計用於活動和分析功能的電子郵件。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一個客戶體驗和數據平台，幫助營銷人員提供個性化的跨渠道體驗並簡化決策過程。
Emercury
emercury.net
Emercury是一個電子郵件營銷平台，幫助企業進行客戶管理、自動化廣告系列及個性化溝通，以提高轉換率和客戶保留。
Emma
myemma.com
Emma 是一款幫助行銷人員創建和發送個性化的電子郵件和簡訊行銷活動的應用程式，支援數據驅動的行銷策略。
Litmus
litmus.com
Litmus 是一款幫助行銷人員創建、測試和分析電子郵件的應用程式，提升發送效率並確保訊息的準確性。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款電子郵件營銷軟件，提供自動化、著陸頁和調查功能，幫助用戶管理電子郵件活動。
MailReach
mailreach.co
MailReach是一個自動化的電子郵件熱身服務，幫助提高發件人聲譽，確保郵件進入主收件箱，而非垃圾郵件。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap是一個電子郵件測試和發送平台，幫助開發團隊測試、發送和管理電子郵件基礎設施。
MailUp
mailup.com
MailUp是一個電子郵件、SMS及消息應用程式營銷平台，提供自動化和定制功能，幫助企業管理其多渠道營銷活動。
OpenText
opentext.com
OpenText 是一家加拿大公司，提供企業資訊管理軟體，幫助大型企業、政府機構和專業服務公司管理內容和非結構數據。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid 是一個電子郵件服務平台，幫助企業管理交易和營銷電子郵件，並提供分析與自動化工具。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer是一個電子郵件驗證和可交付性平台，提供簡單的界面及高效的驗證能力，幫助用戶管理電子郵件列表。
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost是一個電子郵件基礎設施提供商，幫助企業管理和交付電子郵件，並提供分析和整合的功能。
Warmup Inbox
warmupinbox.com
熱身收件箱是一款電子郵件變暖工具，透過自動提升發件者聲譽，增加電子郵件送達主收件箱的機會。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail 是 Zoho 提供的專用交易電子郵件服務，幫助企業有效發送和管理交易郵件，如歡迎信和密碼重置郵件。
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo是一個電子郵件營銷工具，讓用戶創建和發送具交互式功能的電子郵件，提升轉換率和參與度。
Maildroppa
maildroppa.com
適合忙碌的創辦人的簡單電子郵件行銷。 Maildroppa 是一款易於學習的工具，適合正在建立新產品的新創公司。這是與受眾建立聯繫並共同成長的最簡單方式。
Interseller
interseller.io
Interseller 是一款招聘工具，通過自動化電子郵件外展來簡化尋找和管理潛在候選人的流程，幫助招聘更有效率。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一款電子郵件自動化軟件，提供個性化內容以促進參與和轉換，適用於全球品牌的市場營銷需求。
Nureply
nureply.com
Nureply是一款冷電子郵件軟體，利用AI技術自動生成個性化電子郵件，並協助企業優化銷售和提高回應率。
Warmy
warmy.io
Warmy是一個AI驅動的電子郵件熱身工具，旨在提高電子郵件的送達率，自動化管理熱身過程，支持多種電子郵件提供商。
mails.ai
mails.ai
Mails.ai 是透過高效率的冷電子郵件推廣來發展業務的首選平台。這是一個先進且用戶友好的系統，可以幫助您以更少的努力接觸到更多的人。 Mails.ai 的魅力在於： - 智慧電子郵件自動化：我們的 AI 負責為您發送電子郵件和跟進。 - 連接任意數量的電子郵件帳戶：沒有上限 - 根據需要連接任意數量的帳戶。 - 即時電子郵件驗證器：透過我們的即時驗證系統，我們確保您的電子郵件進入收件匣，而不是垃圾郵件資料夾。 - 無限聯絡人上傳：無論您的潛在客戶名單有多大，您都可以全部上傳。 - AI 創建的自訂電子郵件：獲取由我們聰明的 AI 撰寫的直接與受眾對話的電子郵件。 - 智慧發送模式：我們的系統智慧地輪換寄件人，以維持高送達率和低垃圾郵件風險。 Mails.ai 不僅僅是一個電子郵件行銷工具，它旨在提高您的回覆率並幫助您達成更多交易。這一切都是為了讓您獲得更好的投資回報，無論您的業務規模有多大，都可以享受固定費用定價。這還不是全部 - 享受我們的免費電子郵件預熱服務，這是最慷慨的服務之一。透過 Mails.ai，您可以在電子郵件推廣工作中選擇兼顧有效性、規模和價值的組合。
Levitate
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Levitate是一款幫助小企業與客戶建立和維護關係的工具，提供自動化電子郵件、短信及調查等功能。
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