電子郵件送達工具 - 最受歡迎的應用程式 - 聖赫勒拿島

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電子郵件送達工具在使企業能夠監控和增強電子郵件活動、最終提高收件匣放置並在收件者中培養良好聲譽方面發揮著至關重要的作用。事實證明，這些工具在行銷和銷售策略領域具有無價的價值，可以提高開啟率和轉換機會。透過確保電子郵件有效地通過垃圾郵件過濾器並經過精心設計以使其看起來合法，這些工具將成為成功的重要工具。這些工具通常由電子郵件行銷人員或負責向聯絡人清單和潛在客戶發送大量電子郵件的組織團隊使用，有效部署這些工具可以在更廣泛的受眾面前策略性地定位有價值的內容和銷售機會。此外，它們在防止電子郵件遺失或被標記為垃圾郵件方面發揮關鍵作用，確保通訊過程更加無縫和成功。
提議新的應用程式
mailivery
mailivery.io
Mailivery 是一款由人工智慧驅動的電子郵件預熱工具，旨在提高電子郵件寄件者的聲譽並提高電子郵件的送達率。透過參與人工智慧產生的銷售對話，Mailivery 幫助用戶繞過垃圾郵件演算法，並將電子郵件放入潛在客戶的主收件匣而不是垃圾郵件資料夾中。 該工具的工作原理是使用人工智慧與使用者收件匣中的真實電子郵件進行互動。它從垃圾郵件中刪除電子郵件並即時回應，以提高送達率。 與其他類似服務不同，Mailivery 利用超過 10,000 個使用者的點對點網路來產生真實的互動並提高寄件者聲譽。 該工具為用戶提供了儀表板，可以即時洞察垃圾郵件分析和聲譽改善。使用者可以監控垃圾郵件中的電子郵件數量，檢查它們是否被列入黑名單，並接收可操作的建議以提高其聲譽。 Mailivery 允許使用者自訂互動的數量和時間，確保最大程度的送達率。 該工具在後台的專用資料夾中運行，最大限度地減少對銷售活動的干擾。此外，Mailivery 還提供與其他客戶電子郵件帳戶互動的選項，當不同的電子郵件地址相互互動時提供更好的結果。 該工具還提供團隊管理功能，允許使用者設定自己的帳戶並主動管理團隊的活動和網域統計資料。 此外，Mailivery 還提供信譽檢查器和垃圾郵件評分功能，以確保用戶正確設定其電子郵件基礎架構。客戶被分配一個唯一的標識符，以避免被垃圾郵件過濾器與其他客戶分組。 總體而言，Mailivery 旨在透過提高電子郵件寄件者聲譽和繞過垃圾郵件演算法來幫助用戶提高電子郵件送達率和銷售量。
Salesforge
salesforge.ai
告別冷電子郵件模板，向程式化冷電子郵件外展問好！ Salesforge 是一款一體化銷售執行超級應用程序，透過解決大規模個人化冷電子郵件外展的需求，同時保障您的電子郵件送達率，為每個銷售團隊提供實現目標的最高可能性。透過啟用即時AI 和透過機器學習來決策關鍵的銷售活動，增強每種語言的訊息傳遞，並消除對各種銷售點解決方案的需求，從而提高轉換率。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷電子郵件自動化工具，可協助企業改善對外溝通。它提供了一套功能，使過程更容易、更快、更有效。 連接無限的收件箱，享受所有帳戶的免費預熱、內建電子郵件驗證和資料清理、人工智慧驅動的序列和模板編寫器等等。 該工具還包括電子郵件驗證和清單清理、自訂個人化欄位、自動化 GIF、IMG 和視訊個人化、AI 文案助理等功能。 它幫助企業吸引新客戶、提高利潤、擴大對外行銷活動、確保行業合作夥伴關係，並為下一輪融資尋找投資者。 所有這些功能旨在幫助企業節省時間、提高效率並提高投資報酬率。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客戶參與和體驗套件，使行銷人員能夠創造個人化的客戶體驗。其平台使行銷人員能夠跨渠道和系統連接客戶數據，創建目標細分市場，並在網路、電子郵件、應用程式通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等數位管道上提供有意義的體驗。 憑藉強大的分析功能，Netcore Cloud 可以幫助品牌更了解其受眾，從而開展有針對性的行銷活動，在個人層面上與客戶產生共鳴。該平台的人工智慧和機器學習功能可確保每次客戶互動都針對參與度和轉換進行最佳化，使每個接觸點都成為留下深刻印象和留住客戶的機會。 Netcore 受到電子商務、零售、銀行和金融服務、媒體和娛樂以及旅遊等行業 6,500 多個品牌的信賴，可提供人工智慧驅動的體驗。其一些重要的全球客戶包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必勝客、達美樂、麥當勞等。 Netcore 很榮幸連續六年獲得印度最佳工作場所認證，這證實了其對卓越工作場所文化的承諾。該公司在全球設有 20 多個辦事處，遍佈北美、南美、歐洲和亞太地區。 Netcore 是 Martech 作業系統，可協助企業推動營收成長、最大限度地提高客戶終身價值並加速獲利。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 是一個企業級電子郵件行銷平台，可協助品牌提高銷售量、保留客戶並提高客戶的終身價值。主要亮點包括易於使用的電子郵件產生器（帶有拖放選項）、用於為用戶自訂訊息的分段工具以及建立各種意圖捕獲表單。作為智慧電子郵件工具包，企業可以使用 Kasplo 充分利用這個具有成本效益且投資回報率驅動的行銷平台。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 優化您的寄件者聲譽和收件匣放置。讓 Allegrow 與您的行銷自動化/銷售參與系統搭配使用，您可以增加您發送的電子郵件到達優先收件匣的百分比，而不是垃圾郵件資料夾或非重點資料夾。
SocketLabs
socketlabs.com
電子郵件是我們所做的。確保您的訊息送達是我們的首要任務。卓越的服務是我們的承諾。我們花了超過 15 年的時間來完善輕鬆、可靠地發送電子郵件的藝術和科學。無論您的業務規模或複雜程度如何，我們都擁有可用的技術、報告和支援資源，以最大限度地提高您的電子郵件的成功率。正在尋找簡單、輕鬆的體驗？我們在功能豐富的外發郵件傳送解決方案、易於使用的儀表板介面和更簡單的設定之間取得了適當的平衡。您可以在幾分鐘內完成設定並運行。我們專有的電子郵件伺服器技術、進階分析和個人化客戶支援有助於 SocketLabs 提供終極客戶體驗。我們的產品和服務確保您能夠： - 將重要的營銷和交易電子郵件發送到收件匣- 獲得有關電子郵件在所有KPI 中的表現的高度詳細的可視化見解- 如果確實出現問題，請聯繫我們的電子郵件傳送專家- 節省時間和精力利用高效可靠的SocketLabs 電子郵件基礎設施賺錢- 在我們高度安全且合規的電子郵件系統中舒適地捕獲和存儲電子郵件在SocketLabs，我們知道電子郵件對您的業務有多麼重要，這就是為什麼要完善「擊中收件匣的科學」是我們的熱情。
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款電子郵件預熱工具，可協助企業提高寄件者的聲譽並增加電子郵件進入收件匣的機會。它的工作原理是以人性化的方式與您的收件匣進行交互，例如以不同的時間間隔發送和接收電子郵件、打開和回復電子郵件以及將電子郵件標記為重要和加星標。這有助於與電子郵件服務提供者 (ESP) 建立信任，並向他們表明您的帳戶是活躍且活躍的。因此，ESP 更有可能將您的電子郵件發送到收件匣，從而提高電子郵件的送達率、提高參與度並減少垃圾郵件投訴。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
Folderly
folderly.com
Foldly 是一種電子郵件送達解決方案，提供了一種全面的方法來確保完美的電子郵件送達。尋找、解決並防止電子郵件送達陷阱，並確保您的電子郵件到達收件匣資料夾。永遠不要再讓您的電子郵件成為 51% 從未到達收件匣的商業電子郵件的一部分。讓每封電子郵件發揮作用，帶來收入和商機。
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense 是一款銷售和行銷軟體，讓銷售和行銷專業人員每天產生有關其潛在客戶和現有客戶的數據，並分析這些數據，以增加銷售額、提高行銷參與度和品牌知名度，最大限度地減少銷售人員造成的不良客戶體驗和收入損失減員，提高效率和整體士氣。
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker：用於潛在客戶勘探和電子郵件推廣的終極 SaaS 平台 使用 Leadspicker 提升您的業務勘探遊戲——這是一款專為結果驅動型行銷人員和銷售專業人士設計的突破性 SaaS 解決方案。透過 Leadspicker，您不再需要同時使用多種工具來進行潛在客戶挖掘和電子郵件行銷活動。該平台為您提供同一個數位屋頂下的一切。主要功能： 電子郵件外展功能：輕鬆向您的潛在客戶發送有針對性的行銷活動。透過電子郵件預熱和輪換功能，您可以確保您的外展活動發揮最大效力。智慧電子郵件配對：不再需要猜測！使用與潛在客戶的電子郵件提供者相符的用戶端發送電子郵件。無論您的潛在客戶使用 Outlook 還是 Gmail，Leadspicker 都會匹配並使用適當的用戶端來實現最佳送達率。勘探工具：無縫識別符合您業務需求的潛在銷售線索。深入挖掘豐富的潛在客戶並簡化您的定位流程。瀑布式電子郵件搜尋：Leadspicker 透過採用獨特的瀑布式方法徹底改變了電子郵件搜尋。透過與超過 5 個第三方解決方案協同，確保獲取有效電子郵件地址的成功率和品質更高。特別優惠：數據即服務：尋找優質潛在客戶可能具有挑戰性。透過 Leadspicker 的資料即服務功能，可以直接在平台上存取頂級潛在客戶，為外展做好準備。銷售活動即服務：從資料探勘到電子郵件推廣，讓 Leadspicker 處理繁重的工作。作為客戶，您的主要關注點仍然是對會議表現出真正興趣的潛在客戶，以確保更高的轉換率。
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster 的電子郵件送達率和威脅監控平台可讓您看到超越表面的指標。積極主動的專業服務團隊為行動就緒的視覺化和見解提供了令人難以置信的深度。新一代資料驅動電子郵件行銷人員的必備要素包括： + 收件匣放置+ 全面威脅監控+ 呈現和測試+ DMARC 管理+ 互動智慧+ 發送前和發送後分析我們如何幫助您在電子郵件中取勝：自動化情報：客製化在幾分鐘內監控警報，然後讓您獲得有關大量變數的重要見解。所以你不能在 99.5% 的時間內考慮可交付性。聚合視覺效果：獲得易於理解的視覺化效果，並且能夠雙擊所需的粒度，以便您可以即時做出反應並成為電子郵件英雄。由專家分析：由專家提供量身定制的專業服務，他們深入研究您的計劃，提供超越簡單指標的主動、以行動為導向的建議。
Inboxy
inboxy.io
輕鬆地將電子郵件放入收件箱，以便您可以達成更多交易。唯一利用無頭瀏覽器和人工智慧專用網路來保證更好的送達率的收件匣預熱解決方案。我們的 IP 預熱服務具有多項獨特優勢，使我們有別於其他市場解決方案。無頭管理 我們追蹤您網域的聲譽指標並與我們的網域資料庫進行比較，以確保您始終實現更好的電子郵件送達率。網域分數 IQ 我們追蹤您網域的聲譽指標，並與我們的網域資料庫進行比較，以確保您始終獲得更好的電子郵件送達率。提高電子郵件的送達率我們的專有技術可確保您的電子郵件得到最佳化，以實現最大的送達率。透過分析和自訂您的電子郵件參數，我們保證您的郵件到達預期收件人，而不會被標記為垃圾郵件。提高電子郵件開啟率我們採用先進的人工智慧驅動演算法來製作引人注目的主題行和內容，從而提高您的電子郵件的參與度。我們獨特的方法可確保您的訊息得到更多關注，並顯著提高開啟率。大容量電子郵件 IP 預熱 處理大量電子郵件？我們可擴展的 IP 預熱服務可以無縫處理大量電子郵件，確保每封電子郵件都有效預熱，而不會失去個人風格或最終進入垃圾郵件資料夾。電子郵件信譽管理 您的電子郵件信譽對於成功溝通至關重要。我們的持續監控和主動調整可讓您的電子郵件聲譽保持良好狀態，防止列入黑名單並確保電子郵件效能不間斷。
Reoon
reoon.com
透過自動化手動任務來提高業務效率。 Reoon 提供最好的軟體解決方案和專業工具來支援您的業務。
MailMonitor
mailmonitor.com
從收件匣放置和封鎖清單監控到電子郵件行銷活動績效分析，MailMonitor 擁有您優化電子郵件行銷活動所需的所有基本工具，並確保您始終遵循電子郵件行銷最佳實務。 MailMonitor 是您始終需要的技術合作夥伴，可充分利用您的電子郵件行銷活動並提高其送達率。在您花一分錢之前，我們會確定您的行銷活動是否會進入客戶的收件匣。我們幫助您解決問題並成為行銷英雄。
Nicesender
nicesender.com
電子郵件行銷平台。透過 API 實現自動化和整合。使用準備好的範本和強大的建構函式來實現簡單的電子郵件範本佈局。
Mailazy
mailazy.com
Mailazy 是一個事務性電子郵件平台，可滿足重設密碼電子郵件、OTP 電子郵件、歡迎電子郵件等用例的要求。 Mailazy 平台可協助您無縫發送交易電子郵件並追蹤電子郵件的送達率。 Mailazy 使您的應用程式能夠透過簡單的 HTTP REST API 或簡單的 SMTP 整合發送訊息，並消除發送事務電子郵件的複雜性。無需擔心您的交易電子郵件是否已到達客戶的收件匣，而是專注於諸如建立出色的產品和發展業務之類的重要事情。讓 Mailazy 有效地將電子郵件發送到客戶的收件匣。立即造訪！
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 是一種電子郵件發送基礎設施，可透過 SMTP 或 HTTP API 立即發送大量電子郵件。幫助提供卓越的客戶體驗，及時交付電子郵件，透過最大限度地提高送達率來增加收入。支援所有格式的交易或促銷電子郵件。強大且易於擴展的基礎設施 在幾分鐘內處理數百萬封電子郵件，並在 2 秒內送達，送達率為 99.4%。準備好支援任何數量的電子郵件。專為產品團隊和開發人員打造簡單靈活的集成，支援所有流行的程式語言，中位數回應時間<100毫秒，正常運行時間SLA為99.99%。經驗豐富的工程師提供 24/7 的技術支援。全球資料中心本地部署和儲存可確保更低的延遲和更高的安全性。完全遵守地區法規。交付支援 專門的交付專家團隊可協助您完成入職、自訂網域預熱和最大限度地提高效能。報告和分析 使用日誌報告和 Webhook 快速診斷和解決傳送問題。追蹤電子郵件效能，並透過完整的電子郵件分析獲得見解。電子郵件驗證 使用 API 或 Web 應用程式識別高風險聯絡人、刪除無效電子郵件地址並保持郵件清單乾淨。透過優質資料庫保護寄件者聲譽並提高送達率。
MailChannels
mailchannels.com
確保客戶的電子郵件始終送達。 我們的電子郵件傳送平台可防止伺服器列入黑名單並主動偵測電子郵件安全問題。
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts 是競爭對手的電子郵件監控工具，用於了解他們的折扣頻率、發送電子郵件的時間以及如何細分電子郵件。
SendClean
sendclean.com
SendClean 是一個智慧電子郵件發送平台，包含所有工具和功能，可協助企業以最簡單的方式實現其行銷和銷售目標。
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一個線上電子郵件垃圾郵件測試工具。使用免費電子郵件測試器提高您的送達率。該服務分析電子郵件的主要方面，傳回垃圾郵件分數，並使用電子郵件通訊的人工智慧熱圖預測結果。
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs 是為那些擁有生成電子郵件系統的人創建的。無論您擁有商店、計費、會計、CRM、ERP、CMS 還是專用的行銷自動化系統 - EmailLabs 都將提高您電子郵件的送達率。 ✅ 由於簡單的 SMTP 集成，該服務很快就可以使用。 RESTful API 將允許您與您的 IT 系統完全整合。您也可以使用現成的庫和程式碼範例。 🌐我們在電子郵件送達領域擁有多年的經驗。我們每年發送超過 60 億則訊息。 🚀 了解更多：https://emaillabs.io/en/
Inboxroad
inboxroad.com
連接到 Inboxroad SMTP 伺服器，並在專門專家的協助下獲得最佳交付效果。 Inboxroad 提供監控和個人送達率建議，協助您充分利用電子郵件行銷和交易電子郵件活動。
SendPost
sendpost.io
電子郵件 API + SMTP 中繼 我們為開發人員、企業和 ESP 提供可靠地交付、衡量和優化電子郵件所需的工具、專業知識和支持，以便它們每次都能按時到達客戶的收件匣。
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com 是一款革命性的電子郵件預熱工具。您只需連接您想要進行外展活動的郵箱，該工具就會自行處理一切。 Inboxigniter 是一款由人工智慧驅動的電子郵件預熱工具，它透過考慮產業、業務領域、語言和位置來提供最佳結果。
GoCustomer
gocustomer.ai
透過超個人化電子郵件重新定義客戶互動。利用我們獨特的人工智慧組合來推動您的行銷，以實現客戶獲取、保留等目標。
Warmbase
warmbase.io
Warmbase 是一個電子郵件預熱工具。它可以幫助您在聯繫潛在客戶收件匣之前預熱您的電子郵件。一旦您的電子郵件預熱，您就可以將其發送到潛在客戶的收件匣而不是垃圾郵件資料夾。 Warmbase 可以節省您的時間、精力和精力，提高您的電子郵件送達率和聲譽，從而獲得更多銷售。此外，它還會自動將您的電子郵件從收件者的垃圾郵件資料夾移至收件匣，並儲存您的電子郵件聲譽。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件行銷工具，使行銷人員能夠發送精美且個人化的電子郵件，創建可靠的管道來增加與訂閱者的互動並促進忠實的讀者和轉換。漂亮的模板、拖放建構器和基於參與的細分使行銷人員無需任何技術專業知識即可向大量訂閱者提供有針對性的內容。
Clever Elements
cleverelements.com
最好的電子郵件行銷。超過 250,000 家公司依靠 d 進行電子郵件行銷 Clever Elements 是德國電子郵件行銷服務。他們提供了一個用戶友好的編輯器來設計用於活動和分析功能的電子郵件。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位於倫敦，成立於 1999 年，專注於建立值得信賴、互聯且面向未來的解決方案，為以客戶為中心的企業提供支援。請造訪 dotdigital.com 以了解更多資訊。
Emercury
emercury.net
Emercury 透過我們易於使用的電子郵件行銷自動化平台，幫助行銷人員、企業家和企業主培養客戶線索，將更多銷售轉化為現有客戶，並教育您的客戶提高保留率。我們的電子郵件行銷方法完全基於對行銷人員進行電子郵件行銷最佳實踐教育。無論是優化自動化、改進交付還是提高參與度，我們都會成為您的擴展電子郵件行銷專家。我們始終保持完全透明，並始終堅持開放式溝通。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和執行持續的行銷活動，讓您的品牌始終成為人們關注的焦點。 * 分析和最佳化—即使您在旅途中，也可以透過即時分析、測試和洞察來了解您的計劃的影響並隨著時間的推移進行改進。 * 集成 — Emma 與頂級 CRM、電子商務和分析平台集成，因此您可以使用最常用技術中的資料來創建明智且動態的創意。
Litmus
litmus.com
Litmus 是行銷人員如何讓每次發送都發揮作用的方法。它是您技術堆疊的核心元件，可讓您建立、個人化、測試、審查和分析您發送的每封電子郵件。太多的公司在不知情的情況下發送了損壞的電子郵件，錯過了真正改善結果所需的更深入的見解，並且難以大規模個性化電子郵件。借助 Litmus，您可以更好地構建、測試和信任每條傳出訊息。這就是為什麼超過 70 萬名行銷專業人士（包括 80% 的財富 100 強企業）轉向我們的原因。這也是我們實現 98% 客戶滿意度的原因。石蕊。讓每一次發送都有意義。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
MailReach
mailreach.co
排名第一的電子郵件預熱服務，可防止陷入垃圾郵件。 MailReach 是一種電子郵件預熱服務，可透過自動引導您的電子郵件產生積極且現實的參與度，從而提高您的電子郵件聲譽。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap 是一個電子郵件交付平台，供開發團隊在一個地方測試、發送和控制電子郵件基礎設施，並由 15 萬以上的每月活躍用戶提供支援。 Mailtrap 提供了處理電子郵件所需的所有工具。電子郵件測試 - 在臨時、開發和 QA 環境中測試您的電子郵件。電子郵件發送 - 發送有關生產的電子郵件。深入分析 - 控制您的電子郵件基礎設施效能。電子郵件測試可確保安全電子郵件測試在零風險環境中測試您的電子郵件。 Mailtrap電子郵件測試提供了一個假的SMTP伺服器來捕獲您的測試電子郵件。使用提供的工具，您可以捕獲 SMTP 流量、驗證 CSS/HTML、檢查垃圾郵件分數，並在發送電子郵件之前自動執行調試和改進電子郵件的流程。利用 Mailtrap 電子郵件測試 API 來測試任何與電子郵件相關的功能並與您的團隊共用。發送電子郵件以到達收件者的收件匣 在暫存中檢查和偵錯電子郵件後，使用可靠的 Mailtrap 電子郵件發送在生產中發送電子郵件。輕鬆快速地將其與您的應用程式整合。取得旨在為您預設提供高送達率的電子郵件基礎架構。透過可行的分析控制電子郵件使用直升機視圖儀表板、深入報告和 60 天電子郵件日誌監控您的電子郵件統計資料。使用定期的每週報告和每週比較來監控您的交付率趨勢，並在您的指標突然下降時發出關鍵警報。
MailUp
mailup.com
MailUp 是一個簡單且可擴展的解決方案，用於建立、自動化和自訂電子郵件、簡訊和訊息應用程式行銷活動。它受到全球 10,000 多家客戶的信賴，為您的行銷策略提供先進的自動化功能和最佳技術。 滿足多通路行銷需求的完整解決方案：電子報、交易電子郵件、訂閱表單、登陸頁面、促銷、簡訊、訊息應用程式（Facebook Messenger 和 Telegram）等等！嘗試其拖放電子郵件產生器，整合您的行銷堆棧，在幾秒鐘內創建自動化的多管道工作流程，並透過深入的報告監控您的行銷活動績效。 出生於義大利，職業為國際。 MailUp 成立於 2003 年，多年來已發展成為義大利的市場領導者，業務遍及 50 多個國家，在全球設有 5 個分支機構。全球超過 10,000 家公司信任 MailUp 作為其數位行銷活動的策略合作夥伴。 MailUp 提供最佳的基礎架構和國際認證，以確保最大程度地傳遞您的郵件。其強大的訊息傳遞平台輔以一系列工具，可協助您的日常行銷活動順利進行。其位於克雷莫納（義大利）和矽谷技術中心的團隊處於靈活、可擴展、整合軟體開發的前沿。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。 2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。證券交易所（OTEX）。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - 最容易使用，但功能最強大的電子郵件驗證和送達服務。 Bouncer 是類似 SaaS 堡壘的安全（符合 SOC 2 和 GDPR）電子郵件驗證和交付平台，受到來自六大洲數千家公司的信任。該平台成立於 2017 年，其使命很簡單，即改善 Human 2 Human 電子郵件通訊並幫助人們透過電子郵件管道建立並保持聯繫。 Bouncer 是電子郵件驗證市場的技術領導者。清單和 API 驗證都是一流的機制，具有零停機時間政策。該產品具有最佳的覆蓋範圍和高效能（每位客戶每小時最多可處理 200 000 封經過驗證的電子郵件）。為了成為針對企業和中小型企業細分市場的更複雜的解決方案，該產品具有電子郵件毒性檢查和交付能力套件等附加功能，因此用戶可以照顧並提高他們的交付能力。 Bouncer 還擁有龐大的整合庫（頂級行銷自動化、電子郵件行銷或銷售工具）。為什麼您應該考慮將 Bouncer 作為您的電子郵件驗證和送達解決方案？ 1. 高精度，防止誤報 - 因此客戶不會因為錯誤的分類而失去連接能力 2. 最佳覆蓋範圍 - 能夠驗證不同電子郵件服務提供者託管的電子郵件地址（甚至深度全面的Google Workspace 和Office365驗證），未知結果數量較少(0.3-3%) 3. 高性能- 驗證速度和慷慨的速率限制。他們每位客戶每小時可以快速檢查 200,000 封電子郵件 4. 可靠（零停機政策）和安全 - SOC2 就緒 5. 簡化複雜性 - 一流的技術解決方案，具有簡單直觀的 UI。功能： 超級簡單易用的電子郵件檢查器和電子郵件驗證器 只需拖放包含多達 25 萬個地址的電子郵件列表，然後讓 Bouncer 的電子郵件檢查器完成這項工作！您將知道哪些電子郵件可以安全地發送，但該應用程式也會偵測
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost 是世界排名第一的電子郵件基礎設施供應商和現有的效能最高的電子郵件傳送服務。我們的客戶每年發送超過 5 兆條訊息，佔全球商業電子郵件的 37% 以上。 SparkPost 的多個客戶（包括最大的社交網路）每天發送超過 10 億封電子郵件，使我們成為市場上成長最快的電子郵件傳送服務提供者。十多年來，我們開發了電子郵件行業的領先技術和第一個真正為雲端構建的電子郵件傳送服務。從經過微調的 Momentum MTA 到當今完全有彈性的雲端電子郵件傳送服務，我們為客戶提供經過驗證的最高收件匣傳送率、輕鬆的設定和啟動以及最全面的分析和洞察。我們基於 AWS 平台構建，為客戶提供他們所需的可靠性和可擴展性等。從來沒有比這更好的發送電子郵件的方式了。我們的技術很強大，但 SparkPost 最寶貴的資產是我們的員工——業內最有才華和經驗豐富的電子郵件專家。從交付專家到開發人員社區，再到企業客戶的專門技術客戶經理，我們的團隊將全程陪伴您。無論您是剛開始建立應用程式；大型、複雜的企業；或介於兩者之間，SparkPost 服務可以滿足您的電子郵件傳送需求。
Warmup Inbox
warmupinbox.com
停止向垃圾郵件發送冷郵件。 Warmup Inbox 是一項電子郵件預熱服務，可透過我們相互通訊的收件匣網路自動提高您的電子郵件傳送聲譽。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail（以前稱為 TransMail）是 Zoho 提供的專用交易電子郵件發送服務。 ZeptoMail 僅允許用戶發送交易電子郵件，這有助於我們確保可靠且有保障地交付您的交易電子郵件。設定選項 ZeptoMail 提供兩個設定選項 — SMTP 和電子郵件 API。使用 SMTP 只需幾個快速步驟即可將您的業務與 ZeptoMail 集成，或使用電子郵件 API 進行更深入的集成。單獨的電子郵件流 按網域、應用程式、用途等將電子郵件分類為稱為郵件代理程式的群組。 您可以使用唯一的 API 令牌和 SMTP 憑證查看重點報告並控制每個郵件代理程式的存取和電子郵件發送。電子郵件範本 ZeptoMail 為常見類型的交易電子郵件提供電子郵件範本。從範例範本中進行選擇或從頭開始建立自己的範本。電子郵件追蹤 追蹤收件者活動（例如開啟和點擊）以提高電子郵件效能。 ZeptoMail 還記錄已處理的電子郵件並透過 Webhook 配置提供即時通知。報告 查看收件者活動的圖形報告並產生多個郵件代理之間的發送活動的比較報告。存取管理 使用進階使用者權限為每個使用者指派角色。這有助於您管理哪些使用者有權存取每個郵件代理程式及其關聯資料。 WordPress 外掛程式 使用適用於 WordPress 的 ZeptoMail 外掛程式在您的 WordPress 帳戶中設定您的 ZeptoMail 帳戶。您可以直接從 WordPress 網站發送電子郵件
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo 是一款新時代的電子郵件行銷工具，可協助您建立和發送類似應用程式的互動式電子郵件，以幫助您獲得更高的轉換率和投資報酬率。它功能強大，包含您在不同 ESP 中看到的所有功能以及互動式 AMP 電子郵件，可為您帶來比以往更高的投資回報率。透過 Mailmodo，您可以 - 建立令人驚嘆的無程式碼電子郵件 - 與 1000 多種工具整合 - 在幾分鐘內細分您的受眾 - 觸發旅程和自動化 - 提高送達率和開啟率 等等。
Maildroppa
maildroppa.com
適合忙碌的創辦人的簡單電子郵件行銷。 Maildroppa 是一款易於學習的工具，適合正在建立新產品的新創公司。這是與受眾建立聯繫並共同成長的最簡單方式。
Interseller
interseller.io
Interseller 是一家總部位於紐約的招聘技術領域 SaaS 公司，最近於 2021 年 10 月被 Greenhouse Software 收購。我們的平台有助於減少與潛在客戶和候選人互動所需的時間。 Interseller 可以透過自動化和個人化的電子郵件序列來尋找並聯絡任何個人或工作電子郵件地址，同時保持 30 多個 CRM 和 ATS 處於最新狀態。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Nureply
nureply.com
Nureply 是一款冷電子郵件軟體，利用先進的 AI 技術對電子郵件進行個人化、重寫內容，並以最高效率發送電子郵件。它旨在透過其人工智慧驅動的工具套件幫助外撥團隊產生更多銷售和更多收入。 Nureply 的人工智慧模型已經過超過 10 億個參數的訓練，以確保電子郵件是由人類和人工智慧混合編寫的。它還能夠自動建立電子郵件活動並提前幾個月安排後續行動。 此外，AI 模型還可以針對開啟率、回應率和點擊率等關鍵績效指標 (KPI) 優化行銷活動。 它還提供垃圾郵件關鍵字檢查器，以確保電子郵件發送到正確的收件匣。此外，Nureply 可以在幾秒鐘內生成個人化的第一行，並且比任何其他人工智慧工具快 3 倍。 透過 Nureply，使用者每天可以節省高達 200 分鐘的時間，並將回應率提高多達 240%。最後，Nureply 提供 7 天免費試用，其中有 30 個免費積分來嘗試其所有功能。
Warmy
warmy.io
Warmy 是一款由人工智慧驅動的電子郵件預熱工具，旨在提高電子郵件的送達率。透過自動化預熱流程，Warmy 旨在簡化電子郵件行銷並提高效率。 該工具連接到您的郵箱，並利用名為「Adeline」的人工智慧引擎以最佳速度預熱您的郵箱。 Adeline 每天分析數百個參數，代表您與真人互動，並確保您的電子郵件始終到達收件匣。 Warmy 提供全面的進度監控，提供清晰透明的流程，讓使用者隨時了解狀況並掌控一切。 它包括電子郵件送達率檢查器、電子郵件運行狀況檢查器和電子郵件範本檢查器等功能，以提高電子郵件活動的成功率。 Warmy 的一個主要優點是，它可以透過自動開啟、標記為重要郵件以及從垃圾郵件資料夾中刪除已發送的郵件來改善電子郵件活動，從而提高您作為寄件者的聲譽。 該工具還提供投資報酬率計算器來估算企業的潛在節省和投資回報。 Warmy 與主要電子郵件提供者相容，並提供與流行應用程式和工具的集成，使用戶能夠簡化其工作流程。 透過快速設定流程，Warmy 旨在幫助用戶避免通常與電子郵件送達問題相關的數週的挫折感。總體而言，Warmy 提供了一個用戶友好且自動化驅動的解決方案，以優化電子郵件送達率並增強電子郵件行銷活動。
mails.ai
mails.ai
Mails.ai 是透過高效率的冷電子郵件推廣來發展業務的首選平台。這是一個先進且用戶友好的系統，可以幫助您以更少的努力接觸到更多的人。 Mails.ai 的魅力在於： - 智慧電子郵件自動化：我們的 AI 負責為您發送電子郵件和跟進。 - 連接任意數量的電子郵件帳戶：沒有上限 - 根據需要連接任意數量的帳戶。 - 即時電子郵件驗證器：透過我們的即時驗證系統，我們確保您的電子郵件進入收件匣，而不是垃圾郵件資料夾。 - 無限聯絡人上傳：無論您的潛在客戶名單有多大，您都可以全部上傳。 - AI 創建的自訂電子郵件：獲取由我們聰明的 AI 撰寫的直接與受眾對話的電子郵件。 - 智慧發送模式：我們的系統智慧地輪換寄件人，以維持高送達率和低垃圾郵件風險。 Mails.ai 不僅僅是一個電子郵件行銷工具，它旨在提高您的回覆率並幫助您達成更多交易。這一切都是為了讓您獲得更好的投資回報，無論您的業務規模有多大，都可以享受固定費用定價。這還不是全部 - 享受我們的免費電子郵件預熱服務，這是最慷慨的服務之一。透過 Mails.ai，您可以在電子郵件推廣工作中選擇兼顧有效性、規模和價值的組合。
Levitate
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Levitate 由 ShareFile 創作者 Jesse Lipson 於 2017 年創立，幫助小型企業專注於他們最擅長的事情：建立關係。 Levitate 是一種保持聯繫的行銷工具，旨在幫助小型企業與客戶建立並維持真實的關係。 Levitate 的平台允許用戶大規模發送個人電子郵件、透過簡訊與客戶保持聯繫、發送調查、安排會議、記住有關聯絡人的關鍵事實，並透過個人化的方法實現業務目標- 所有這些都由您的專門行銷教練負責。