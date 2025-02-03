電子郵件送達工具 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

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SMTP 的中繼服務基礎架構可以快速解決您的傳送問題。我們透過使用自己的 IP 位址並監控您的電子郵件以確保反垃圾郵件合規性，最大限度地增加到達收件者收件匣的電子郵件數量。透過提高交付能力，您將看到投資報酬率的提高。參與率將會提高，您可以更有效地利用您的資源 - 讓您花費的每一筆行銷資金獲得最高回報。為了確保最佳的投遞能力，我們的回應式投遞系統會不斷監控退回率並調整您的電子郵件投遞參數，以確保您的退貨率和投訴率保持在最低水準。 SMTP 的中繼服務既簡單又有效。我們基於雲端的電子郵件發送服務使您能夠輕鬆開始使用該服務，無需額外的硬體或軟體。透過 SMTP 的中繼服務，您可以獲得： - 卓越的遞送能力：我們的專家會仔細檢查您的獨特需求，並為可能阻止您遞送的 ISP 充當您的指南和「翻譯」。 - 免費 24/7 支援：您可以無限制地獲得電話、聊天和電子郵件支援，專門的專家團隊將致力於確保滿足您的所有服務需求。 -無合約：您可以按月註冊並試用我們的服務。我們的條款非常靈活，因此您可以隨時降級或升級您的帳戶，沒有任何風險。中繼服務功能： - 白名單IP 位址- 電子郵件身份驗證- 主動監控系統- ISP 回饋循環- 共享或專用IP 位址- 電子郵件傳送率始終保持在第90 個百分點- 強大的分析和報告- 電子郵件傳送統計數據，包括退回率和交付確認 -靈活的 API：IT 和開發人員整合 SMTP 的基於雲端的服務還包括 SMTP API，使 IT 專業人員和開發人員能夠輕鬆整合基於雲端平台的 Web 應用程式。