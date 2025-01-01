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最受歡迎 最近新增 電子郵件用戶端軟體 - 最受歡迎的應用程式

電子郵件用戶端軟體允許用戶透過桌面應用程式管理他們的電子郵件帳戶。雖然它們的功能類似於透過瀏覽器提供的網頁郵件管理器，但電子郵件用戶端是透過下載的程式存取的。一些電子郵件帳戶提供者提供自己的電子郵件用戶端，但大多數本身不提供電子郵件帳戶。 電子郵件用戶端的一個主要優勢是能夠為多個電子郵件帳戶建立統一的收件匣。儘管某些網路郵件服務可以整合來自同一提供者的多個帳戶的電子郵件，但電子郵件用戶端可以將來自不同提供者的電子郵件收集到一個位置。與網路郵件服務一樣，電子郵件用戶端要么包含日曆功能，要么與外部日曆軟體集成，使用戶能夠輕鬆協調會議並追蹤重要日期。