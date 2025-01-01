電子郵件用戶端軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子郵件用戶端軟體允許用戶透過桌面應用程式管理他們的電子郵件帳戶。雖然它們的功能類似於透過瀏覽器提供的網頁郵件管理器，但電子郵件用戶端是透過下載的程式存取的。一些電子郵件帳戶提供者提供自己的電子郵件用戶端，但大多數本身不提供電子郵件帳戶。 電子郵件用戶端的一個主要優勢是能夠為多個電子郵件帳戶建立統一的收件匣。儘管某些網路郵件服務可以整合來自同一提供者的多個帳戶的電子郵件，但電子郵件用戶端可以將來自不同提供者的電子郵件收集到一個位置。與網路郵件服務一樣，電子郵件用戶端要么包含日曆功能，要么與外部日曆軟體集成，使用戶能夠輕鬆協調會議並追蹤重要日期。
提議新的應用程式
Zoom
zoom.us
Zoom是一款視頻會議應用程式，支持最多100名參與者進行視頻通話，並提供屏幕共享和會議錄製等功能。
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook是一款由微軟開發的個人資訊管理工具，提供電子郵件、日曆、聯絡人及任務管理功能。
Spike
spikenow.com
Spike是一個綜合通信平台，將電子郵件、聊天、視頻會議及合作文件整合在一個界面中，簡化溝通與協作。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一個客戶支持平台，整合多個通信渠道，簡化團隊協作，提升客戶服務效率與滿意度。
Missive
missiveapp.com
Missive是一款協作應用，整合團隊收件箱和聊天，方便團隊共享Email並自動化工作流程。支持各種工具整合。
Front
front.com
Front是一個客戶服務平台，集中管理多渠道溝通，提供團隊協作工具和AI自動化，提升客戶滿意度和工作效率。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個客戶服務平台，簡化多渠道通信，支援團隊高效協作和自動化客戶互動管理。
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一個簡單可靠的團隊收件箱，集中整理所有工作溝通，幫助團隊協作、分配任務及管理共享郵箱。
Pingly
pingly.com
Pingly是一款整合的通訊平台，使用戶能夠透過電子郵件、簡訊和語音無縫交流。
Unipile
unipile.com
Unipile是一個整合多種通訊渠道的平台，支持LinkedIn、電郵及即時通訊，幫助用戶簡化社交互動和數據管理。
Mailstand
mailstand.com
Mailstand 是一個冷郵件推廣平台，允許將多個郵箱合併以擴大郵件發送範圍，並自動遵循發送規則。